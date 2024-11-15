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«Сафари-парк» — первый на Черноморском побережье реабилитационный центр для животных. Его вольеры — уголки леса, где звери могут притаиться под кустом или залезть на дерево.



Здесь можно понаблюдать за диким миром в природных условиях, например, как мама-тигрица воспитывает потомство, или как играют уссурийские медвежата. А мы с удовольствием расскажем вам об этом удивительном месте и его обитателях.