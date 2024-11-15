«Сафари-парк» — первый на Черноморском побережье реабилитационный центр для животных. Его вольеры — уголки леса, где звери могут притаиться под кустом или залезть на дерево.
Здесь можно понаблюдать за диким миром в природных условиях, например, как мама-тигрица воспитывает потомство, или как играют уссурийские медвежата. А мы с удовольствием расскажем вам об этом удивительном месте и его обитателях.
Здесь можно понаблюдать за диким миром в природных условиях, например, как мама-тигрица воспитывает потомство, или как играют уссурийские медвежата. А мы с удовольствием расскажем вам об этом удивительном месте и его обитателях.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Чем можно заняться в «Сафари-парке»:
- Понаблюдать за его жителями, отдыхающими в тени соснового леса с видом на Геленджикскую бухту. А их тут собралось немало — 17 медведей, 10 львов, 10 тигров и прочие
- Отправиться в террариум в гости к змеям, крокодилам, лягушкам, паукам, моллюскам и черепахам
- Побродить по дендропарку и попытаться найти все 43 вида редких или исчезающих растений, которые были тут замечены
- Покататься на самой длинной (1600 метров) и высокой (640 метров над уровнем моря) канатной дороге Черноморского побережья. Всего 20 минут — и вы на вершине Маркотхского хребта!
- Побывать в Верхнем парке — самой высшей точке «Сафари-парка». Это горный участок лиственного леса, наполненный запахами растительности и переливами пернатых обитателей
- Увидеть дольмен — древнее каменное сооружение старше египетских пирамид
- Отдохнуть на детской площадке с горками, качелями и каруселями
С гидом прогулка станет в разы интереснее:
- Вы узнаете, каким образом все животные собрались в этом парке
- Услышите об их поведении в разное время года
- Выясните, какие почвы, горы и растительность нас здесь окружают
А ещё сопровождающий гид поможет родителям увлечь деток кормлением животных.
Когда можно покормить обитателей парка:
10:00 — морские львы
11:00 — тигры (по субботам и воскресеньям)
13:00 — крокодилы (по пятницам)
13:30 — орангутаны
14:00 — морские львы
14:30 — белые медведи
15:00 — слоны
15:30 — полосатые мангусты (по субботам и воскресеньям)
18:00 — морские львы
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены только услуги гида
- Дополнительно оплачиваются билеты в «Сафари-парк» (в том числе для гида) — 1200 ₽ за взрослого или ребёнка от 5 лет, бесплатно за ребёнка ростом до 120 см или возрастом до 5 лет, билеты на канатную дорогу — 600 ₽ за взрослого или ребёнка от 5 лет
- Продажа билетов на канатную дорогу и её посещение могут быть временно прекращены по погодным условиям — сильный ветер, гроза и прочие
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Доехать до «Сафари-парка» можно на бесплатном экспрессе от следующих остановок:
- Геленджик, улица Кирова, 62, остановка «Центральная»
- Геленджик, улица Кирова, 20, остановка «Поликлиника»
- Геленджик, улица Ленина, 50А, автостанция «Старый автовокзал»
- Кабардинка, улица Революционная, 67А, остановка «Автостанция Кабардинки»
- Кабардинка, улица Мира, 26Б, напротив стадиона «Олимп»
- Дивноморское, перекрёсток улиц Кирова — Ленина, кафе «Елена»
- Дивноморское, перекрёсток улиц Кирова — Пионерская, остановка «Энергетик»
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У «Сафари-парка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аннушка — ваша команда гидов в Геленджике
Провели экскурсии для 906 туристов
Мы успешно развиваемся в регионе в разных направлениях. В нашу команду входят профессионалы своего дела: гиды-водители, опытные водные инструкторы, водители-экстремалы, профессиональный фотограф, а также есть гиды с высшим образованием вЗадать вопрос
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