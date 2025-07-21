Мои заказы

Экскурсии в сафари-парк в Геленджике

Найдено 5 экскурсий в категории «Сафари-парк» в Геленджике, цены от 2700 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
К дикому пляжу под парусами
На яхте
3 часа
4 отзыва
Водная прогулка
К дикому пляжу под парусами
Насладитесь красотой природы Геленджика на индивидуальной водной прогулке. Путешествие на парусной яхте к удалённому пляжу подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У центрального причала города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
30 000 ₽ за всё до 10 чел.
Секретные места Большого Геленджика
На машине
5.5 часов
36 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
Секретные места Большого Геленджика
В дружеском автопутешествии по Геленджику вы посетите древние мегалиты и бирюзовую лагуну, наслаждаясь чистым воздухом и атмосферой мест силы
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
Поездка по вершинам Геленджика
Джиппинг
На машине
4 часа
74 отзыва
Водная прогулка
Поездка по вершинам Геленджика
Насладиться сказочными видами с высоты, зарядиться энергией гор и искупаться в водопаде
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте или Див...
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
11 дек в 14:00
2700 ₽ за человека
Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
На машине
1 час
-
5%
17 отзывов
Водная прогулка
Весь Геленджик за час
Увлекательная поездка по Геленджику за час. Откройте для себя все главные достопримечательности, не тратя много времени. Идеально для первого знакомства
Начало: По запросу
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
2850 ₽2999 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка по «Сафари-парку» с гидом
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по «Сафари-парку» с гидом
Увлекательная экскурсия в «Сафари-парк» Геленджика с гидом. Узнайте о жизни животных в естественной среде и насладитесь живописными видами
Начало: У «Сафари-парка»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виноградов
    21 июля 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Дата посещения: 21 июля 2025
    Внимательный, знающий экскурсовод. Спасибо.
  • Р
    Римма
    31 октября 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Все понравилось, интересная экскурсия, Александр показал весь город, ответил на вопросы.
  • А
    Анастасия
    30 октября 2025
    К дикому пляжу под парусами
    Всё прошло хорошо. Изначально думала, что будет пляж-пляж, но дикий пляж оказался скалой, в которой высечена лесенка. Еще я чуть
    читать дальше

    опоздала, наверное, поэтому мы туда и не поплыли) Попробовала искупаться в открытом море, но это было сложно из-за волн (в итоге получила опыт плавания со спасательным кругом, ахаха).
    Идеально был подобран тайминг. Сначала увидела солнце до заката, потом сам закат, а после заката уже смотрела на огоньки Геленджика
    Спасибо капитану за ответы на любознательные вопросы и инструктаж)

    Всё прошло хорошо. Изначально думала, что будет пляж-пляж, но дикий пляж оказался скалой, в которой высечена лесенка. Еще я чуть
  • М
    Марина
    18 октября 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Экскурсия по Геленджику с Александром очень понравилась! Александр забрал нас прямо от нашего отеля,проехали с ним на автомобиле через весь город, посмотрели красивые места и в процессе доброжелательной беседы ознакомились с городом. Геленджик прекрасен. Экскурсию рекомендую 👌
  • А
    Александр
    28 сентября 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Все понравилось. Хотел получить общее представление о городе: получил. Гид ответил н все вопросы, был пунктуален. Порекомендовал насколько мест для свободного посещения.
  • М
    Мария
    21 сентября 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Добрый день!
    Отличная экскурсия. Заказывать ее надо в первые дни. Александр оперативно ответил на заказ, скорректировали время.
    Александр интересно рассказывает. Обращает внимание, куда сходить, что посмотреть. Это прям путеводитель по Геленджику.
    Рекомендую!!!
  • Т
    Татьяна
    18 сентября 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Все, от начала до конца, было замечательно. Порадовались, что поехали на эту экскурсию в первый день приезда в Геленджик.
    После оформления
    читать дальше

    экскурсии, Александр уточнил наши пожелания, которые по ходу экскурсии корректировались. Он выполнил все наши просьбы, даже из разряда "видели в интернете, но что и где это, не знаем")).
    Забрал из отеля, составил оптимальный маршрут. Во время экскурсии рассказал и показал "гурманские" места - рестораны и кафе с эксклюзивными меню, дегустационные залы… Мы увидели очень красивый, активно развивающийся город глазами влюбленного в него человека.
    Александр, спасибо за экскурсию и за подарок - видеофильм с фотографиями тех мест, которые мы проезжали.

  • М
    Марина
    4 сентября 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Очень понравилась ознакомительная поездка по Геленджику! Александр прекрасно знает город и его окрестности, интересный рассказчик и очень доброжелательный человек! Показал
    читать дальше

    нам основные достопримечательности Геленджика, побережье Геленжикской бухты от Толстого до Тонкого мыса, дал много нужной и полезной туристам информации.
    Если хотите познакомиться с Геленджиком, делайте это с гидом Александром!

  • О
    Оксана
    21 августа 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Соответствует описанию. Первое впечатление о городе составили, дальше можно решать, какие объекты рассмотреть более подробно. Большое спасибо Александру!
  • Е
    Елена
    20 августа 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Первый день приехала в город и попала на замечательную экскурсию к самому лучшему гиду Александру. Александр приехал за мной на
    читать дальше

    комфортабельном автомобиле,был очень внимателен и дружелюбен. Провез по самым значимым местам Геленджика,дал много полезной и нужной иеформации.
    Я всю дорогу слушала и узнала много всего интересного,получила ответ на все интересующие меня вопросы.
    Всем рекомендую эту экскурсию и Александра,настоящего профессионала своего дела.
    Большое Спасибо!

  • П
    Павел
    17 августа 2025
    К дикому пляжу под парусами
    Все прошло на высшем уровне. Лодка превзошла ожидания - думали, что будет куда хуже, честно говоря.
    Капитан и его помощник - классные ребята.
  • В
    Вероника
    15 августа 2025
    К дикому пляжу под парусами
    Алексей и Дмитрий,спасибо за прекрасную прогулку. Поплавать в открытом море это отдельный вид удовольствия. Бонусом были рассказы от Дмитрия про значимые места
    Алексей и Дмитрий,спасибо за прекрасную прогулку. Поплавать в открытом море это отдельный вид удовольствия. Бонусом были рассказы от Дмитрия про значимые места
  • С
    Снежана
    13 августа 2025
    Секретные места Большого Геленджика
    Экскурсия полностью соответствует описанию. Маршрут лёгкий, но при этом очень живописный. Экскурсия прошла в формате дружеской прогулки. При этом наша семья узнала много интересных фактов про Геленджик и его окрестности.
  • В
    Вальцева
    7 августа 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Гид Александр провел нам обзорную экскурсию по Геленджику за час. Очень познавательно, интеллигентно и заразительно! Захотелось побывать во сюмногих местах, о которых рассказал Александр. Спасибо за путешествие по окресностям ГЕЛЕНДЖИКА!
  • А
    Алла
    19 июля 2025
    Секретные места Большого Геленджика
    Огромное спасибо гиду Любви за невероятно красивый день 🫶
    Огромное спасибо гиду Любви за невероятно красивый день 🫶
  • М
    Марина
    18 июля 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Всё хорошо. Хотелось бы чтобы поподробнее был рассказ
  • И
    Ирина
    15 июля 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Очень информативная поездка! Александр просто лучший гид, рассказал про город очень много интересного, показал город во всей красе, провез по
    читать дальше

    всем ключевым местам, даже карта города теперь не нужна, очень вежливый и эрудированный, Всем кто здесь первый раз, очень рекомендую эту экскурсию.

  • А
    Андрей
    15 июля 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Здравствуйте,уважаемые любители путешествий! Приветствую всех,у кого замирает сердце от восторга,глядя на великолепные панорамы,кто едет за впечатлениями! Окрестности Геленджика - это
    читать дальше

    по-настоящему уникальные места.
    И,чтобы открыть для себя наиболее полно и ярко этот великолепный край,я воспользовался помощью настоящего Проводника! Александр - настоящий профессионал,влюбленный в природу,весь многообразно-красивый уголок этого места! Время экскурсии пролетело незаметно и оооочень насыщенно! Конечно,ещё и благодаря тому,что Александр - прекрасный собеседник и рассказчик.
    Мы обязательно встретимся снова!
    И,конечно же,я всем советую и рекомендую - приезжайте в Геленджик,Александр сделает так,что вы это не забудете никогда!

  • Е
    Евгения
    14 июля 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Александр встретил нас вовремя. Очень вежливый, обаятельный, умный и начитанный - с ним приятно общаться!
    Экскурсия компактная, но информативная, без лишней
    читать дальше

    воды. Теперь мы легко ориентируемся в городе Геленджике и знаем главные красивые и интересные места. Наш маршрут за час охватил все ключевые точки города, который расположен вокруг бухты. Час пролетел незаметно.
    Рекомендую для первого знакомства с г. Геленджик!

    Александр встретил нас вовремя. Очень вежливый, обаятельный, умный и начитанный - с ним приятно общаться!
  • И
    Ирина
    13 июля 2025
    Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
    Однозначно рекомендую Александра! Пунктуальный, вежливый, душевный человек! С первой минуты общения наладилась непринужденная атмосфера! Отлично знает город!
    Построил для меня очень
    читать дальше

    удачный маршрут, охватил ключевые точки, помогающие понять структуру города, расположенного вокруг бухты. Показал точки питания, кафе, магазины.
    Пешком бы, да еще по жаре я бы такой маршрут не осилила. А на машине удалось увидеть оба мыса, центр с рынком и аллеей, развлекательные парки на склонах, понять в целом логистику города.

    Это было мое очень удачное решение -воспользоваться предложенной экскурсией!
    Огромное спасибо, Александру за прекрасно проведённое время!

