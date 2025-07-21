В Виноградов Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!» Дата посещения: 21 июля 2025 Внимательный, знающий экскурсовод. Спасибо.

Р Римма Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!» Все понравилось, интересная экскурсия, Александр показал весь город, ответил на вопросы.

А Анастасия К дикому пляжу под парусами читать дальше опоздала, наверное, поэтому мы туда и не поплыли) Попробовала искупаться в открытом море, но это было сложно из-за волн (в итоге получила опыт плавания со спасательным кругом, ахаха).

Идеально был подобран тайминг. Сначала увидела солнце до заката, потом сам закат, а после заката уже смотрела на огоньки Геленджика

Спасибо капитану за ответы на любознательные вопросы и инструктаж) Всё прошло хорошо. Изначально думала, что будет пляж-пляж, но дикий пляж оказался скалой, в которой высечена лесенка. Еще я чуть

М Марина Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!» Экскурсия по Геленджику с Александром очень понравилась! Александр забрал нас прямо от нашего отеля,проехали с ним на автомобиле через весь город, посмотрели красивые места и в процессе доброжелательной беседы ознакомились с городом. Геленджик прекрасен. Экскурсию рекомендую 👌

А Александр Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!» Все понравилось. Хотел получить общее представление о городе: получил. Гид ответил н все вопросы, был пунктуален. Порекомендовал насколько мест для свободного посещения.

М Мария Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!» Добрый день!

Отличная экскурсия. Заказывать ее надо в первые дни. Александр оперативно ответил на заказ, скорректировали время.

Александр интересно рассказывает. Обращает внимание, куда сходить, что посмотреть. Это прям путеводитель по Геленджику.

Рекомендую!!!

Т Татьяна Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»

После оформления читать дальше экскурсии, Александр уточнил наши пожелания, которые по ходу экскурсии корректировались. Он выполнил все наши просьбы, даже из разряда "видели в интернете, но что и где это, не знаем")).

Забрал из отеля, составил оптимальный маршрут. Во время экскурсии рассказал и показал "гурманские" места - рестораны и кафе с эксклюзивными меню, дегустационные залы… Мы увидели очень красивый, активно развивающийся город глазами влюбленного в него человека.

Александр, спасибо за экскурсию и за подарок - видеофильм с фотографиями тех мест, которые мы проезжали. Все, от начала до конца, было замечательно. Порадовались, что поехали на эту экскурсию в первый день приезда в Геленджик.После оформления

М Марина Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!» читать дальше нам основные достопримечательности Геленджика, побережье Геленжикской бухты от Толстого до Тонкого мыса, дал много нужной и полезной туристам информации.

Если хотите познакомиться с Геленджиком, делайте это с гидом Александром! Очень понравилась ознакомительная поездка по Геленджику! Александр прекрасно знает город и его окрестности, интересный рассказчик и очень доброжелательный человек! Показал

О Оксана Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!» Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Соответствует описанию. Первое впечатление о городе составили, дальше можно решать, какие объекты рассмотреть более подробно. Большое спасибо Александру!

Е Елена Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!» читать дальше комфортабельном автомобиле,был очень внимателен и дружелюбен. Провез по самым значимым местам Геленджика,дал много полезной и нужной иеформации.

Я всю дорогу слушала и узнала много всего интересного,получила ответ на все интересующие меня вопросы.

Всем рекомендую эту экскурсию и Александра,настоящего профессионала своего дела.

Большое Спасибо! Первый день приехала в город и попала на замечательную экскурсию к самому лучшему гиду Александру. Александр приехал за мной на

П Павел К дикому пляжу под парусами Все прошло на высшем уровне. Лодка превзошла ожидания - думали, что будет куда хуже, честно говоря.

Капитан и его помощник - классные ребята.

В Вероника К дикому пляжу под парусами Алексей и Дмитрий,спасибо за прекрасную прогулку. Поплавать в открытом море это отдельный вид удовольствия. Бонусом были рассказы от Дмитрия про значимые места

С Снежана Секретные места Большого Геленджика Экскурсия полностью соответствует описанию. Маршрут лёгкий, но при этом очень живописный. Экскурсия прошла в формате дружеской прогулки. При этом наша семья узнала много интересных фактов про Геленджик и его окрестности.

В Вальцева Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!» Гид Александр провел нам обзорную экскурсию по Геленджику за час. Очень познавательно, интеллигентно и заразительно! Захотелось побывать во сюмногих местах, о которых рассказал Александр. Спасибо за путешествие по окресностям ГЕЛЕНДЖИКА!

А Алла Секретные места Большого Геленджика Огромное спасибо гиду Любви за невероятно красивый день 🫶

М Марина Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!» Всё хорошо. Хотелось бы чтобы поподробнее был рассказ

И Ирина Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!» читать дальше всем ключевым местам, даже карта города теперь не нужна, очень вежливый и эрудированный, Всем кто здесь первый раз, очень рекомендую эту экскурсию. Очень информативная поездка! Александр просто лучший гид, рассказал про город очень много интересного, показал город во всей красе, провез по

А Андрей Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!» читать дальше по-настоящему уникальные места.

И,чтобы открыть для себя наиболее полно и ярко этот великолепный край,я воспользовался помощью настоящего Проводника! Александр - настоящий профессионал,влюбленный в природу,весь многообразно-красивый уголок этого места! Время экскурсии пролетело незаметно и оооочень насыщенно! Конечно,ещё и благодаря тому,что Александр - прекрасный собеседник и рассказчик.

Мы обязательно встретимся снова!

И,конечно же,я всем советую и рекомендую - приезжайте в Геленджик,Александр сделает так,что вы это не забудете никогда! Здравствуйте,уважаемые любители путешествий! Приветствую всех,у кого замирает сердце от восторга,глядя на великолепные панорамы,кто едет за впечатлениями! Окрестности Геленджика - это

Е Евгения Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»

Экскурсия компактная, но информативная, без лишней читать дальше воды. Теперь мы легко ориентируемся в городе Геленджике и знаем главные красивые и интересные места. Наш маршрут за час охватил все ключевые точки города, который расположен вокруг бухты. Час пролетел незаметно.

Рекомендую для первого знакомства с г. Геленджик! Александр встретил нас вовремя. Очень вежливый, обаятельный, умный и начитанный - с ним приятно общаться!Экскурсия компактная, но информативная, без лишней