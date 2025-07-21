Водная прогулка
К дикому пляжу под парусами
Насладитесь красотой природы Геленджика на индивидуальной водной прогулке. Путешествие на парусной яхте к удалённому пляжу подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У центрального причала города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
30 000 ₽ за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Лучший выборСекретные места Большого Геленджика
В дружеском автопутешествии по Геленджику вы посетите древние мегалиты и бирюзовую лагуну, наслаждаясь чистым воздухом и атмосферой мест силы
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Поездка по вершинам Геленджика
Насладиться сказочными видами с высоты, зарядиться энергией гор и искупаться в водопаде
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте или Див...
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
11 дек в 14:00
2700 ₽ за человека
-
5%
Водная прогулка
Весь Геленджик за час
Увлекательная поездка по Геленджику за час. Откройте для себя все главные достопримечательности, не тратя много времени. Идеально для первого знакомства
Начало: По запросу
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
2850 ₽
2999 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по «Сафари-парку» с гидом
Увлекательная экскурсия в «Сафари-парк» Геленджика с гидом. Узнайте о жизни животных в естественной среде и насладитесь живописными видами
Начало: У «Сафари-парка»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиноградов21 июля 2025Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»Дата посещения: 21 июля 2025Внимательный, знающий экскурсовод. Спасибо.
- РРимма31 октября 2025Все понравилось, интересная экскурсия, Александр показал весь город, ответил на вопросы.
- ААнастасия30 октября 2025Всё прошло хорошо. Изначально думала, что будет пляж-пляж, но дикий пляж оказался скалой, в которой высечена лесенка. Еще я чуть
- ММарина18 октября 2025Экскурсия по Геленджику с Александром очень понравилась! Александр забрал нас прямо от нашего отеля,проехали с ним на автомобиле через весь город, посмотрели красивые места и в процессе доброжелательной беседы ознакомились с городом. Геленджик прекрасен. Экскурсию рекомендую 👌
- ААлександр28 сентября 2025Все понравилось. Хотел получить общее представление о городе: получил. Гид ответил н все вопросы, был пунктуален. Порекомендовал насколько мест для свободного посещения.
- ММария21 сентября 2025Добрый день!
Отличная экскурсия. Заказывать ее надо в первые дни. Александр оперативно ответил на заказ, скорректировали время.
Александр интересно рассказывает. Обращает внимание, куда сходить, что посмотреть. Это прям путеводитель по Геленджику.
Рекомендую!!!
- ТТатьяна18 сентября 2025Все, от начала до конца, было замечательно. Порадовались, что поехали на эту экскурсию в первый день приезда в Геленджик.
После оформления
- ММарина4 сентября 2025Очень понравилась ознакомительная поездка по Геленджику! Александр прекрасно знает город и его окрестности, интересный рассказчик и очень доброжелательный человек! Показал
- ООксана21 августа 2025Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Соответствует описанию. Первое впечатление о городе составили, дальше можно решать, какие объекты рассмотреть более подробно. Большое спасибо Александру!
- ЕЕлена20 августа 2025Первый день приехала в город и попала на замечательную экскурсию к самому лучшему гиду Александру. Александр приехал за мной на
- ППавел17 августа 2025Все прошло на высшем уровне. Лодка превзошла ожидания - думали, что будет куда хуже, честно говоря.
Капитан и его помощник - классные ребята.
- ВВероника15 августа 2025Алексей и Дмитрий,спасибо за прекрасную прогулку. Поплавать в открытом море это отдельный вид удовольствия. Бонусом были рассказы от Дмитрия про значимые места
- ССнежана13 августа 2025Экскурсия полностью соответствует описанию. Маршрут лёгкий, но при этом очень живописный. Экскурсия прошла в формате дружеской прогулки. При этом наша семья узнала много интересных фактов про Геленджик и его окрестности.
- ВВальцева7 августа 2025Гид Александр провел нам обзорную экскурсию по Геленджику за час. Очень познавательно, интеллигентно и заразительно! Захотелось побывать во сюмногих местах, о которых рассказал Александр. Спасибо за путешествие по окресностям ГЕЛЕНДЖИКА!
- ААлла19 июля 2025Огромное спасибо гиду Любви за невероятно красивый день 🫶
- ММарина18 июля 2025Всё хорошо. Хотелось бы чтобы поподробнее был рассказ
- ИИрина15 июля 2025Очень информативная поездка! Александр просто лучший гид, рассказал про город очень много интересного, показал город во всей красе, провез по
- ААндрей15 июля 2025Здравствуйте,уважаемые любители путешествий! Приветствую всех,у кого замирает сердце от восторга,глядя на великолепные панорамы,кто едет за впечатлениями! Окрестности Геленджика - это
- ЕЕвгения14 июля 2025Александр встретил нас вовремя. Очень вежливый, обаятельный, умный и начитанный - с ним приятно общаться!
Экскурсия компактная, но информативная, без лишней
- ИИрина13 июля 2025Однозначно рекомендую Александра! Пунктуальный, вежливый, душевный человек! С первой минуты общения наладилась непринужденная атмосфера! Отлично знает город!
Построил для меня очень
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Сафари-парк»
