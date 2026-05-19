Алтай в цвету: маральник и Чуйский тракт - из Горно-Алтайска

Поймать короткий момент, когда горы вспыхивают лиловым цветом
Это поездка в самое красивое время на Алтае — период цветения маральника.

Всего на пару недель горные склоны окрашиваются в лилово-фиолетовые оттенки, и вы увидите это явление в лучших точках Чуйского тракта.
Описание экскурсии

Чуйский тракт

Поедем по одной из самых живописных дорог России — с перевалами, долинами и видами на Катунь.

Семинский перевал

Первая остановка на одном из самых высоких перевалов Алтая — с панорамами и первыми цветущими склонами.

Перевал Чике-Таман

Поднимемся на смотровую площадку с захватывающими видами на горные серпантины.

Ильгуменский порог

Доберёмся до мощного участка реки Катунь.

Маральник вдоль маршрута

Сделаем остановки в самых красивых местах цветения — горы буквально будут покрыты лиловыми цветами.

Слияние Чуи и Катуни

Побываете в точке, где соединяются две реки разного цвета.

Памятник стремени

Увидите необычный символ кочевой культуры в живописном месте.

Интересные факты

Вы узнаете о ботанических особенностях маральника и традициях, связанных с его цветением. А также услышите об истории, жизни и традициях алтайского коренного народа. Раскроете, кто населял ранее эти земли, каковы особенности местной кухни, традиций и менталитета.

Примерный тайминг

7:30 — выезд
9:30–10:00 — Семинский перевал
12:00–13:00 — перевал Чике-Таман
Далее — Ильгуменский порог, памятник стремени, остановки в местах цветения маральника
Финальная точка — слияние Чуи и Катуни
16:30–17:30 — возвращение

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном транспорте
  • Каждый участник получит радиогид с наушниками
  • Пик цветения маральника приходится на конец апреля — начало мая и длится около 10–14 дней (точные даты зависят от погоды)
  • С вами будет гид из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник9600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля «Игман»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья и Ирина
Наталья и Ирина — Организатор в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 720 туристов
Мы дружная команда коренных жителей Горного Алтая. С радостью станем вашими проводниками по нашему далёкому загадочному региону. Встретим вас с душой и алтайским гостеприимством!

Отзывы и рейтинг

Недавно мы побывали на экскурсии и остались в полном восторге! Экскурсоводы Ирина и Галина были невероятно доброжелательны и профессиональны. Они не только отлично знали материал, но и умели интересно и
увлекательно его подать.
Атмосфера была очень дружелюбной.
Также хочу отметить, что Ирина всегда была на связи и заботилась о комфорте группы. Впечатления от экскурсии остались только положительные, и мы с удовольствием рекомендуем всем попробовать подобную активность

