Поедем по одной из самых живописных дорог России — с перевалами, долинами и видами на Катунь.
Семинский перевал
Первая остановка на одном из самых высоких перевалов Алтая — с панорамами и первыми цветущими склонами.
Перевал Чике-Таман
Поднимемся на смотровую площадку с захватывающими видами на горные серпантины.
Ильгуменский порог
Доберёмся до мощного участка реки Катунь.
Маральник вдоль маршрута
Сделаем остановки в самых красивых местах цветения — горы буквально будут покрыты лиловыми цветами.
Слияние Чуи и Катуни
Побываете в точке, где соединяются две реки разного цвета.
Памятник стремени
Увидите необычный символ кочевой культуры в живописном месте.
Интересные факты
Вы узнаете о ботанических особенностях маральника и традициях, связанных с его цветением. А также услышите об истории, жизни и традициях алтайского коренного народа. Раскроете, кто населял ранее эти земли, каковы особенности местной кухни, традиций и менталитета.
Примерный тайминг
7:30 — выезд 9:30–10:00 — Семинский перевал 12:00–13:00 — перевал Чике-Таман Далее — Ильгуменский порог, памятник стремени, остановки в местах цветения маральника Финальная точка — слияние Чуи и Катуни 16:30–17:30 — возвращение
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном транспорте
Каждый участник получит радиогид с наушниками
Пик цветения маральника приходится на конец апреля — начало мая и длится около 10–14 дней (точные даты зависят от погоды)
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
9600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Игман»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос гиду.
Наталья и Ирина — Организатор в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 720 туристов
Мы дружная команда коренных жителей Горного Алтая. С радостью станем вашими проводниками по нашему далёкому загадочному региону. Встретим вас с душой и алтайским гостеприимством!
5
С
Светлана
Недавно мы побывали на экскурсии и остались в полном восторге! Экскурсоводы Ирина и Галина были невероятно доброжелательны и профессиональны. Они не только отлично знали материал, но и умели интересно и читать дальшеуменьшить
увлекательно его подать. Атмосфера была очень дружелюбной. Также хочу отметить, что Ирина всегда была на связи и заботилась о комфорте группы. Впечатления от экскурсии остались только положительные, и мы с удовольствием рекомендуем всем попробовать подобную активность
