Это поездка в самое красивое время на Алтае — период цветения маральника. Всего на пару недель горные склоны окрашиваются в лилово-фиолетовые оттенки, и вы увидите это явление в лучших точках Чуйского тракта.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Чуйский тракт

Поедем по одной из самых живописных дорог России — с перевалами, долинами и видами на Катунь.

Семинский перевал

Первая остановка на одном из самых высоких перевалов Алтая — с панорамами и первыми цветущими склонами.

Перевал Чике-Таман

Поднимемся на смотровую площадку с захватывающими видами на горные серпантины.

Ильгуменский порог

Доберёмся до мощного участка реки Катунь.

Маральник вдоль маршрута

Сделаем остановки в самых красивых местах цветения — горы буквально будут покрыты лиловыми цветами.

Слияние Чуи и Катуни

Побываете в точке, где соединяются две реки разного цвета.

Памятник стремени

Увидите необычный символ кочевой культуры в живописном месте.

Интересные факты

Вы узнаете о ботанических особенностях маральника и традициях, связанных с его цветением. А также услышите об истории, жизни и традициях алтайского коренного народа. Раскроете, кто населял ранее эти земли, каковы особенности местной кухни, традиций и менталитета.

Примерный тайминг

7:30 — выезд

9:30–10:00 — Семинский перевал

12:00–13:00 — перевал Чике-Таман

Далее — Ильгуменский порог, памятник стремени, остановки в местах цветения маральника

Финальная точка — слияние Чуи и Катуни

16:30–17:30 — возвращение

Организационные детали