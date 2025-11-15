Мои заказы

Авторская экскурсия по древним памятникам Алтая

Горный Алтай - это не только природа, но и богатая история. Посетите курганы и святилища, узнайте тайны древних народов с опытным археологом
Горный Алтай хранит в себе множество тайн, которые могут быть раскрыты только опытным археологом.

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с древними памятниками региона, такими как поселение Тыткескень и Бийкенский могильник.

Участники
узнают о жизни и традициях народов, населявших эти земли, и о том, как археологи находят и исследуют древние курганы и поселения. Это путешествие в прошлое станет незабываемым опытом для всех любителей истории

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗿 Уникальные археологические памятники
  • 🏺 Погружение в историю Алтая
  • 👨‍🏫 Экскурсия с опытным археологом
  • 🔍 Исследование древних курганов
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Поселение Тыткескень
  • Бийкенский могильник
  • Яломанское городище
  • Могильник Кур-Кечу
  • Кезер
  • Куяктанарские печи

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Поселение Тыткескень 7–4 вв. до н. э. — яркий памятник периода неолита Алтая.
  • Бийкенский могильник 9–7 вв. до н. э. — захоронение эпохи ранних скифов.
  • Яломанское городище — фортификационное сооружение 7–9 вв. н. э.
  • Могильник Кур-Кечу — памятник археологии с объектами раннего железного века и Средневековья.
  • Кезер — тюркское изваяние, получившее собственное имя.
  • Куяктанарские печи — образец производства, оставшийся от древних тюрков.

Вы узнаете:

  • какие народы проживали на Алтае.
  • чем занимались и что оставили после себя.
  • какие особенные черты были у них в разное время.
  • чем отличаются курганы различных периодов и каковы их конструктивные особенности.
  • как работают археологи: каким образом проводят раскопки, находят курганы и поселения.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Honda Stepwgn.
  • Обед оплачивается отдельно — 600-700 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На центральной площади Горно-Алтайска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Горно-Алтайске
Я коренной житель Алтая. Окончил аспирантуру по археологии, автор научных статей. Около 9 лет занимался археологическими работами. Имею аттестат гида-экскурсовода по Республике Алтай. Предлагаю разнообразные и увлекательные туры — археологические, семейные, комбинированные, индивидуальные, которые подойдут для всех категорий путешественников — от ценителей активных приключений до любителей спокойного отдыха.
Входит в следующие категории Горно-Алтайска

Все экскурсии в Горно-Алтайске