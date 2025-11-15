читать дальше узнают о жизни и традициях народов, населявших эти земли, и о том, как археологи находят и исследуют древние курганы и поселения. Это путешествие в прошлое станет незабываемым опытом для всех любителей истории

Горный Алтай хранит в себе множество тайн, которые могут быть раскрыты только опытным археологом.Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с древними памятниками региона, такими как поселение Тыткескень и Бийкенский могильник.Участники