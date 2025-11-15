Горный Алтай хранит в себе множество тайн, которые могут быть раскрыты только опытным археологом.
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с древними памятниками региона, такими как поселение Тыткескень и Бийкенский могильник.
Участники
5 причин купить эту экскурсию
- 🗿 Уникальные археологические памятники
- 🏺 Погружение в историю Алтая
- 👨🏫 Экскурсия с опытным археологом
- 🔍 Исследование древних курганов
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Что можно увидеть
- Поселение Тыткескень
- Бийкенский могильник
- Яломанское городище
- Могильник Кур-Кечу
- Кезер
- Куяктанарские печи
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Поселение Тыткескень 7–4 вв. до н. э. — яркий памятник периода неолита Алтая.
- Бийкенский могильник 9–7 вв. до н. э. — захоронение эпохи ранних скифов.
- Яломанское городище — фортификационное сооружение 7–9 вв. н. э.
- Могильник Кур-Кечу — памятник археологии с объектами раннего железного века и Средневековья.
- Кезер — тюркское изваяние, получившее собственное имя.
- Куяктанарские печи — образец производства, оставшийся от древних тюрков.
Вы узнаете:
- какие народы проживали на Алтае.
- чем занимались и что оставили после себя.
- какие особенные черты были у них в разное время.
- чем отличаются курганы различных периодов и каковы их конструктивные особенности.
- как работают археологи: каким образом проводят раскопки, находят курганы и поселения.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Honda Stepwgn.
- Обед оплачивается отдельно — 600-700 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральной площади Горно-Алтайска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Горно-Алтайске
Я коренной житель Алтая. Окончил аспирантуру по археологии, автор научных статей. Около 9 лет занимался археологическими работами. Имею аттестат гида-экскурсовода по Республике Алтай. Предлагаю разнообразные и увлекательные туры — археологические, семейные, комбинированные, индивидуальные, которые подойдут для всех категорий путешественников — от ценителей активных приключений до любителей спокойного отдыха.Задать вопрос
