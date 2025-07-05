Мои заказы

Палеопарк – экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 3 экскурсии в категории «Палеопарк» в Горно-Алтайске, цены от 3500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом (на вашем авто)
9 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Чемальские окрестности - самые теплые и солнечные места Сибири. Узнайте больше о культуре алтайцев и насладитесь потрясающими видами
Начало: В районе Национального драмтеатра П.В. Кучияк
13 дек в 08:30
14 дек в 08:30
12 500 ₽ за всё до 6 чел.
Горно-Алтайск: история и современность
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
26 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Горно-Алтайск: история и современность
Путешествие по Горно-Алтайску на микроавтобусе с остановками в исторических местах. Узнайте о культуре и традициях алтайцев, наслаждаясь комфортом
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в субботу в 12:00
13 дек в 12:00
20 дек в 12:00
3500 ₽ за человека
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Пешая
3 часа
-
15%
54 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Исследовать многовековую историю Горного Алтая, сплетение культур и природу края
Начало: Возле музея имени Анохина
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
от 6120 ₽7200 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Окладникова
    5 июля 2025
    Горно-Алтайск: история и современность
    Дата посещения: 5 июля 2025
    Программа хорошая, информационно насыщенная. Всё было вовремя, поездка комфортная: спасибо Наталье водителю. Особая благодарность гиду Галине за интересные и позновательные
    читать дальше

    факты из истории края. Это человек беззаветно любящий свой город, людей, населяющих горный алтай. Она дорожит историей края. Это ясно проявляется в ее рассказах. Спасибо!

  • Д
    Дмитрий
    17 сентября 2025
    Горно-Алтайск: история и современность
    Мне очень понравилась экскурсия! Гид Ирина так располагает к себе, что мне хотелось слушать и слушать её рассказы. Комфортный автомобиль,
    читать дальше

    забота гида и наушники добавляли отличного впечатления. Материал познавательный и структурированный. Про историю города, про коренных жителей и про многое другое. И обязательный бонус - рекомендации где вкусно покушать:) Супер! Хочется советовать всем приходить на экскурсии к Ирине! Спасибо большое!

  • О
    Ольга
    9 сентября 2025
    Горно-Алтайск: история и современность
    Очень интересная и увлекательная экскурсия. Гид хорошо знает свой город и может интересно преподнести рассказать о нем туристам
  • Н
    Наталия
    6 сентября 2025
    Горно-Алтайск: история и современность
    Мое начало путешествия в Горно-Алтайск стало незабываемым благодаря Ирине, моему гиду. Она встретила меня в аэропорту, отвезла в отель и
    читать дальше

    провела замечательную экскурсию по городу. Ирина с любовью и деталями рассказывала об истории и культуре Горно-Алтайска, была очень внимательна и заботлива. Комфортабельная машина, питьевая вода – все было продумано до мелочей. Общение с Ириной было настолько приятным, что не хотелось расставаться. Она – прекрасный, доброжелательный и искренний человек. Рекомендую Ирину как отличного гида!"

    Мое начало путешествия в Горно-Алтайск стало незабываемым благодаря Ирине, моему гиду. Она встретила меня в аэропортуМое начало путешествия в Горно-Алтайск стало незабываемым благодаря Ирине, моему гиду. Она встретила меня в аэропортуМое начало путешествия в Горно-Алтайск стало незабываемым благодаря Ирине, моему гиду. Она встретила меня в аэропортуМое начало путешествия в Горно-Алтайск стало незабываемым благодаря Ирине, моему гиду. Она встретила меня в аэропорту
  • В
    Виктор
    4 августа 2025
    Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом (на вашем авто)
    Очень грамотный гид с глубоким знанием Алтайской культуры. Получили большое удовольствие от общения. Экскурсия познавательная. Марии огромное Спасибо.
  • С
    Станислав
    20 июля 2025
    Горно-Алтайск: история и современность
    Гид Ирина прекрасно владеет материалом. Рассказ не скучный, живой.
  • Е
    Елена
    21 июня 2025
    Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом (на вашем авто)
    Самая незабываемая экскурсия по Алтаю! Мария — отличный гид, предусматривающий нюансы местности и погоды, умеющий увлечь рассказом и расширить кругозор путешественника. Большое спасибо!
    Самая незабываемая экскурсия по Алтаю! Мария — отличный гид, предусматривающий нюансы местности и погоды, умеющий увлечьСамая незабываемая экскурсия по Алтаю! Мария — отличный гид, предусматривающий нюансы местности и погоды, умеющий увлечьСамая незабываемая экскурсия по Алтаю! Мария — отличный гид, предусматривающий нюансы местности и погоды, умеющий увлечьСамая незабываемая экскурсия по Алтаю! Мария — отличный гид, предусматривающий нюансы местности и погоды, умеющий увлечь
  • Е
    Елена
    24 мая 2025
    Горно-Алтайск: история и современность
    Спасибо, Евгении за интересную и познавательную экскурсию.
    Спасибо, Евгении за интересную и познавательную экскурсиюСпасибо, Евгении за интересную и познавательную экскурсиюСпасибо, Евгении за интересную и познавательную экскурсиюСпасибо, Евгении за интересную и познавательную экскурсию
  • М
    Марина
    8 мая 2025
    Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом (на вашем авто)
    Путешествовали с Марией 5 мая по Чемалу и окрестностям компанией из 6 человек, с нами были дети 13 и 5
    читать дальше

    лет. Экскурсия очень всем понравилась. Мария рассказала много интересной информации о Республике Алтай, о местных традициях, обрядах и легендах. Все слушали с огромным интересом, дети тоже заинтересовались и вовлеклись. Мария на экскурсии использовала очень интересный наглядный материал и даже увлекла детей занятием в дороге. Мария предлагала очень красивые видовые локации, акцентировала наше внимание на деталях. Вдохновившись экскурсией, мы решили посетить музей в Горно-Алтайске, экскурсовод нам даже не понадобился, вспоминали все рассказы Марии об алтайцах. Однозначно рекомендуем Марию для интересной экскурсии и знакомством с Горным Алтаем и его жителями.

    Путешествовали с Марией 5 мая по Чемалу и окрестностям компанией из 6 человек, с нами былиПутешествовали с Марией 5 мая по Чемалу и окрестностям компанией из 6 человек, с нами былиПутешествовали с Марией 5 мая по Чемалу и окрестностям компанией из 6 человек, с нами былиПутешествовали с Марией 5 мая по Чемалу и окрестностям компанией из 6 человек, с нами были
  • М
    Мария
    6 мая 2025
    Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом (на вашем авто)
    Спасибо большое Марии🫶🏻
    мы провели с ней 2 дня, чудесная девушка, настоящий профессионал, кладезь информации, очень интересная подача материала
    Показала нам много
    читать дальше

    красивых мест, и одно дело просто их увидеть, сфотографировать, а совсем другое, когда узнаешь историю, легенды, поверья, наполняет особым шармом
    Если ищите гида по Алтаю, крайне рекомендую обращаться к Марии 🤍

    Спасибо большое Марии🫶🏻Спасибо большое Марии🫶🏻Спасибо большое Марии🫶🏻Спасибо большое Марии🫶🏻Спасибо большое Марии🫶🏻
  • Ю
    Юлия
    4 мая 2025
    Горно-Алтайск: история и современность
    Очень душевная экскурсия автора, которая позволяет увидеть город через любовь местного жителя к его истории, деталям и передать атмосферу максимально
    читать дальше

    бережно и уютно.

    Спасибо огромное за вложенную душу и то, что такая возможность есть.

    Отлично для первого знакомства с городом перед насыщенным горным приключением.

  • К
    Кирилл
    12 апреля 2025
    Горно-Алтайск: история и современность
    Экскурсия от профессионалов, любящих свой труд
    Спасибо!
    Экскурсия от профессионалов, любящих свой трудЭкскурсия от профессионалов, любящих свой трудЭкскурсия от профессионалов, любящих свой трудЭкскурсия от профессионалов, любящих свой трудЭкскурсия от профессионалов, любящих свой труд
  • А
    Алёна
    24 марта 2025
    Горно-Алтайск: история и современность
    Прекрасная, интересная экскурсия. Гид разбирается в истории и с интересом все рассказала. Было очень приятно слушать местного человека. Спасибо большое.
  • Т
    Татьяна
    3 ноября 2024
    Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом (на вашем авто)
    Отличная, очень познавательная экскурсия. Много этнографических деталей. Очень рекомендую.
  • В
    Вера
    12 сентября 2024
    Горно-Алтайск: история и современность
    В Горно-Алтайске с подругой Юлей были не первый раз, но благодаря экскурсоводу Ирине посмотрели на него с другой стороны. Благодаря
    читать дальше

    Ирине мы узнали много новой информации, посетили местный праздник, познакомились с необыкновенной Ниной Игнатьевной в галерее Энчи. попробовали вкусную воду из родника. Экскурсия прошла в комфортной обстановке, на микро-автобусе, выходили для пешего осмотра в знаковых местах. Важно, что начинается она не рано утром, как многие, а в комфортное время - 12.00. Даже если вы бывали в этом городе - очень рекомендую Эту экскурсию и гида Ирину. Приветливая и отзывчивая Ирина увлекательно расскажет и покажет удивительные места, ответит на все ваши вопросы, а также поможет утолить жажду во время экскурсии (вода в машине в подарок). Благодарим за отличное настроение и много новой полезной информации!!!

  • Е
    Евгений
    31 августа 2024
    Горно-Алтайск: история и современность
    Всё отлично! Мы довольны! Особенно, что повезло побывать на смотровой площадке, потому что это сезонное.
    Всё отлично! Мы довольны! Особенно, что повезло побывать на смотровой площадке, потому что это сезонное
  • В
    Владимир
    15 июля 2024
    Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом (на вашем авто)
    Всё понравилось
  • Е
    Елена
    14 июля 2024
    Горно-Алтайск: история и современность
    У нас была экскурсия 13.07 организатор Ирина мы просто в восторге большая умничка узнали много интересного было очень приятно слушать
    читать дальше

    всё доходчиво понятно просто нет слов как организатор лучше не встречала добрая вежливая итп рекомендую не пожалеете с уважением Елена с Якутий город Алдан

    У нас была экскурсия 13.07 организатор Ирина мы просто в восторге большая умничка узнали много интересногоУ нас была экскурсия 13.07 организатор Ирина мы просто в восторге большая умничка узнали много интересногоУ нас была экскурсия 13.07 организатор Ирина мы просто в восторге большая умничка узнали много интересногоУ нас была экскурсия 13.07 организатор Ирина мы просто в восторге большая умничка узнали много интересногоУ нас была экскурсия 13.07 организатор Ирина мы просто в восторге большая умничка узнали много интересного
  • К
    Константин
    13 июля 2024
    Горно-Алтайск: история и современность
    Спасибо Ирине за отлично проведенную экскурсию!
    Интересно, увлекательно и в отличном темпе!
  • Т
    Татьяна
    6 июля 2024
    Горно-Алтайск: история и современность
    Экскурсия с Ириной прошла по Горно-Алтайску прошла великолепно. Интересно, вежливо, познавательно. Все продумано до мелочей. Экскурсия даже прошла дольше запланированного времени. Никуда не торопили, отвечали на все вопросы. Не просто "5", а "5+"

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Палеопарк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом (на вашем авто)
  2. Горно-Алтайск: история и современность
  3. Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Чуйский тракт
  2. Остров Патмос
  3. Долина Катуни
  4. Петроглифы
  5. Самое главное
  6. Чемал
  7. Гейзерное озеро
  8. Ороктойский мост
  9. Зубы дракона
  10. Чемальская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в декабре 2025
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Палеопарк" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 12 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Горно-Алтайске на 2025 год по теме «Палеопарк», 89 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль