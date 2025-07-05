читать дальше

Ирине мы узнали много новой информации, посетили местный праздник, познакомились с необыкновенной Ниной Игнатьевной в галерее Энчи. попробовали вкусную воду из родника. Экскурсия прошла в комфортной обстановке, на микро-автобусе, выходили для пешего осмотра в знаковых местах. Важно, что начинается она не рано утром, как многие, а в комфортное время - 12.00. Даже если вы бывали в этом городе - очень рекомендую Эту экскурсию и гида Ирину. Приветливая и отзывчивая Ирина увлекательно расскажет и покажет удивительные места, ответит на все ваши вопросы, а также поможет утолить жажду во время экскурсии (вода в машине в подарок). Благодарим за отличное настроение и много новой полезной информации!!!