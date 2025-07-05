Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Чемальские окрестности - самые теплые и солнечные места Сибири. Узнайте больше о культуре алтайцев и насладитесь потрясающими видами
Начало: В районе Национального драмтеатра П.В. Кучияк
13 дек в 08:30
14 дек в 08:30
12 500 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 16 чел.
Горно-Алтайск: история и современность
Путешествие по Горно-Алтайску на микроавтобусе с остановками в исторических местах. Узнайте о культуре и традициях алтайцев, наслаждаясь комфортом
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в субботу в 12:00
13 дек в 12:00
20 дек в 12:00
3500 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальная
до 10 чел.
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Исследовать многовековую историю Горного Алтая, сплетение культур и природу края
Начало: Возле музея имени Анохина
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
от 6120 ₽
7200 ₽ за всё до 10 чел.
- ООкладникова5 июля 2025Горно-Алтайск: история и современностьДата посещения: 5 июля 2025Программа хорошая, информационно насыщенная. Всё было вовремя, поездка комфортная: спасибо Наталье водителю. Особая благодарность гиду Галине за интересные и позновательные
- ДДмитрий17 сентября 2025Мне очень понравилась экскурсия! Гид Ирина так располагает к себе, что мне хотелось слушать и слушать её рассказы. Комфортный автомобиль,
- ООльга9 сентября 2025Очень интересная и увлекательная экскурсия. Гид хорошо знает свой город и может интересно преподнести рассказать о нем туристам
- ННаталия6 сентября 2025Мое начало путешествия в Горно-Алтайск стало незабываемым благодаря Ирине, моему гиду. Она встретила меня в аэропорту, отвезла в отель и
- ВВиктор4 августа 2025Очень грамотный гид с глубоким знанием Алтайской культуры. Получили большое удовольствие от общения. Экскурсия познавательная. Марии огромное Спасибо.
- ССтанислав20 июля 2025Гид Ирина прекрасно владеет материалом. Рассказ не скучный, живой.
- ЕЕлена21 июня 2025Самая незабываемая экскурсия по Алтаю! Мария — отличный гид, предусматривающий нюансы местности и погоды, умеющий увлечь рассказом и расширить кругозор путешественника. Большое спасибо!
- ЕЕлена24 мая 2025Спасибо, Евгении за интересную и познавательную экскурсию.
- ММарина8 мая 2025Путешествовали с Марией 5 мая по Чемалу и окрестностям компанией из 6 человек, с нами были дети 13 и 5
- ММария6 мая 2025Спасибо большое Марии🫶🏻
мы провели с ней 2 дня, чудесная девушка, настоящий профессионал, кладезь информации, очень интересная подача материала
Показала нам много
- ЮЮлия4 мая 2025Очень душевная экскурсия автора, которая позволяет увидеть город через любовь местного жителя к его истории, деталям и передать атмосферу максимально
- ККирилл12 апреля 2025Экскурсия от профессионалов, любящих свой труд
Спасибо!
- ААлёна24 марта 2025Прекрасная, интересная экскурсия. Гид разбирается в истории и с интересом все рассказала. Было очень приятно слушать местного человека. Спасибо большое.
- ТТатьяна3 ноября 2024Отличная, очень познавательная экскурсия. Много этнографических деталей. Очень рекомендую.
- ВВера12 сентября 2024В Горно-Алтайске с подругой Юлей были не первый раз, но благодаря экскурсоводу Ирине посмотрели на него с другой стороны. Благодаря
- ЕЕвгений31 августа 2024Всё отлично! Мы довольны! Особенно, что повезло побывать на смотровой площадке, потому что это сезонное.
- ВВладимир15 июля 2024Всё понравилось
- ЕЕлена14 июля 2024У нас была экскурсия 13.07 организатор Ирина мы просто в восторге большая умничка узнали много интересного было очень приятно слушать
- ККонстантин13 июля 2024Спасибо Ирине за отлично проведенную экскурсию!
Интересно, увлекательно и в отличном темпе!
- ТТатьяна6 июля 2024Экскурсия с Ириной прошла по Горно-Алтайску прошла великолепно. Интересно, вежливо, познавательно. Все продумано до мелочей. Экскурсия даже прошла дольше запланированного времени. Никуда не торопили, отвечали на все вопросы. Не просто "5", а "5+"
