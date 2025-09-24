читать дальше были дети 9 лет, что нисколько не повлияло на ход экскурсии (детей без дела не дергали, за машину "не тряслись").

Большое спасибо за пирожки в поселке Сростки - очень вкусно)))

В музее Евдокимова детей покорила собака Алиса)))

Реокмендуем!

Все было организовано четко, правильно выстроено по времени, без ожиданий и без лишней суеты. Отдельно хотели отметить, что с нами