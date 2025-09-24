Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 4 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Горно-Алтайске, цены от 6120 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом (на вашем авто)
9 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Чемальские окрестности - самые теплые и солнечные места Сибири. Узнайте больше о культуре алтайцев и насладитесь потрясающими видами
Начало: В районе Национального драмтеатра П.В. Кучияк
13 дек в 08:30
14 дек в 08:30
12 500 ₽ за всё до 6 чел.
Великая долина Катуни: приключение-конструктор
На машине
6 часов
112 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великая долина Катуни: приключение-конструктор
Яркое мини-путешествие по индивидуальному маршруту
Начало: Может быть в удобной для вас точке
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
22 600 ₽ за всё до 2 чел.
Из Горно-Алтайска - в посёлки Сростки и Верх-Обский
На машине
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Горно-Алтайска - в Сростки и Верх-Обский
Посетите места, где жили и творили Василий Шукшин и Михаил Евдокимов. Погрузитесь в атмосферу их детства и юности, почувствуйте дух Алтая
Начало: У отеля «Игман»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 14 500 ₽ за всё до 6 чел.
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Пешая
3 часа
-
15%
54 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Исследовать многовековую историю Горного Алтая, сплетение культур и природу края
Начало: Возле музея имени Анохина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6120 ₽7200 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    24 сентября 2025
    Из Горно-Алтайска - в посёлки Сростки и Верх-Обский
    Прекрасная экскурсия! Наполненная любовью к родному краю, ее замечательным людям, местам, воспоминаниям об известных земляках, музеям! Ирина профессионал высочайшего класса!!
    Прекрасная экскурсия! Наполненная любовью к родному краю, ее замечательным людям, местам, воспоминаниям об известных земляках, музеям! Ирина профессионал высочайшего класса!!
  • Е
    Елена
    15 августа 2025
    Из Горно-Алтайска - в посёлки Сростки и Верх-Обский
    Экскурсия организована великолепно. Спокойно и без спешки мы поселили больше мест, чем предусмотрено в программе. Сама экскурсия сопровождалась интересным рассказом о жизни и быте алтайцев. Приятным дополнением были фото, видео и музыкальное сопровождение. Ирина, большое вам спасибо! За
    Экскурсия организована великолепно. Спокойно и без спешки мы поселили больше мест, чем предусмотрено в программе. СамаЭкскурсия организована великолепно. Спокойно и без спешки мы поселили больше мест, чем предусмотрено в программе. СамаЭкскурсия организована великолепно. Спокойно и без спешки мы поселили больше мест, чем предусмотрено в программе. СамаЭкскурсия организована великолепно. Спокойно и без спешки мы поселили больше мест, чем предусмотрено в программе. СамаЭкскурсия организована великолепно. Спокойно и без спешки мы поселили больше мест, чем предусмотрено в программе. Сама
  • И
    Ирина
    21 июля 2025
    Из Горно-Алтайска - в посёлки Сростки и Верх-Обский
    Все было организовано четко, правильно выстроено по времени, без ожиданий и без лишней суеты. Отдельно хотели отметить, что с нами
    читать дальше

    были дети 9 лет, что нисколько не повлияло на ход экскурсии (детей без дела не дергали, за машину "не тряслись").
    Большое спасибо за пирожки в поселке Сростки - очень вкусно)))
    В музее Евдокимова детей покорила собака Алиса)))
    Реокмендуем!

  • Н
    Наталья
    26 июня 2025
    Из Горно-Алтайска - в посёлки Сростки и Верх-Обский
    Экскурсия очень понравилась, гид учла все наши пожелания. Рассказала много об Алтае, посетили еще одну локацию дополнительно- эко деревню. Спасибо гиду Ирине за чудесный день!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Искусство и музеи»

