Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Чемальские окрестности - самые теплые и солнечные места Сибири. Узнайте больше о культуре алтайцев и насладитесь потрясающими видами
Начало: В районе Национального драмтеатра П.В. Кучияк
13 дек в 08:30
14 дек в 08:30
12 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Великая долина Катуни: приключение-конструктор
Яркое мини-путешествие по индивидуальному маршруту
Начало: Может быть в удобной для вас точке
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
22 600 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Горно-Алтайска - в Сростки и Верх-Обский
Посетите места, где жили и творили Василий Шукшин и Михаил Евдокимов. Погрузитесь в атмосферу их детства и юности, почувствуйте дух Алтая
Начало: У отеля «Игман»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 14 500 ₽ за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 10 чел.
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Исследовать многовековую историю Горного Алтая, сплетение культур и природу края
Начало: Возле музея имени Анохина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6120 ₽
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория24 сентября 2025Прекрасная экскурсия! Наполненная любовью к родному краю, ее замечательным людям, местам, воспоминаниям об известных земляках, музеям! Ирина профессионал высочайшего класса!!
- ЕЕлена15 августа 2025Экскурсия организована великолепно. Спокойно и без спешки мы поселили больше мест, чем предусмотрено в программе. Сама экскурсия сопровождалась интересным рассказом о жизни и быте алтайцев. Приятным дополнением были фото, видео и музыкальное сопровождение. Ирина, большое вам спасибо! За
- ИИрина21 июля 2025Все было организовано четко, правильно выстроено по времени, без ожиданий и без лишней суеты. Отдельно хотели отметить, что с нами
- ННаталья26 июня 2025Экскурсия очень понравилась, гид учла все наши пожелания. Рассказала много об Алтае, посетили еще одну локацию дополнительно- эко деревню. Спасибо гиду Ирине за чудесный день!
