6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тавдинские пещеры и величественные горы Горно-Алтайска: Дракон и Малая Синюха
Приглашаем на увлекательное путешествие по Горному Алтайску, где вы исследуете древние пещеры, встретитесь с легендами и насладитесь природой
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
«Далее вас ждет прогулка по известному карстовому массиву Горного Алтая, где вы посетите одну из самых популярных пещер, образованных в скалах г»
21 авг в 10:00
22 авг в 10:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор«Бирюзовая Катунь»: путешествие к водопаду, пещерам и горной пасеке
Погрузитесь в мир природных чудес и традиций Алтая с экскурсией «Бирюзовая Катунь». Откройте для себя водопады, пещеры и уникальный мед
«Сначала путь из Горно-Алтайска приведет нас к Тавдинской пещере»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
от 12 200₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Групповая
Тавдинские пещеры и Камышлинский водопад
Начало: Ул. Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
«Что вас ожидает: Часть 1: Тавдинские Пещеры Путешествие начнется с исследования Тавдинских пещер»
Расписание: По расписанию
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
2 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна21 июля 2024Отличная экскурсия! Вячеслав столько всего знает об истории края, очень интересно было послушать. Да и места очень красивые, хотелось фотографировать каждую минуту!!! Впечатлений на долгое время хватит.
- ДДарья12 июля 2024Мы под впечатлением от Алтая! Спасибо Вячеславу, что открыл нашей семье его с новой стороны! Узнали факты из истории! Очень комфортно прокатнулись на супермашине по адаптированным достопримечательностям для посещения с детьми! Завершили экскурсию водной прогулкой! 6 часов пронеслись незаметно👍👍👍
- ММарина17 июня 2024Сегодня был самый лучший наш день на Алтае. 😃 и это только благодаря нашему гиду Вячеславу: прекрасный маршрут, скорректированный под
- ААнна1 сентября 2022Ирина, спасибо большое на экскурсию! Это было восхитительное погружение в Алтай: его историю, шаманские традиции, музыку, природу, нравы. Информация была
- ООльга27 июля 2022Сегодня прошла наша вторая экскурсия с этим замечательным гидом! Как я уже писала, Ирина очень эрудированный и знающий своё дело
- ААлексей13 мая 2021Были на экскурсии с сыном (8 лет), очень всё понравилось. Мы попросили немного изменить программу, так как на о. Патмос
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Пещеры»
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