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Приглашаем на увлекательное путешествие по Горному Алтайску, где вы исследуете древние пещеры, встретитесь с легендами и насладитесь природой

Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...

«Далее вас ждет прогулка по известному карстовому массиву Горного Алтая, где вы посетите одну из самых популярных пещер, образованных в скалах г»