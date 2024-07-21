Экскурсии по пещерам Горно-Алтайска

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещеры» в Горно-Алтайске, цены от 2 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха
На машине
34 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тавдинские пещеры и величественные горы Горно-Алтайска: Дракон и Малая Синюха
Приглашаем на увлекательное путешествие по Горному Алтайску, где вы исследуете древние пещеры, встретитесь с легендами и насладитесь природой
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
«Далее вас ждет прогулка по известному карстовому массиву Горного Алтая, где вы посетите одну из самых популярных пещер, образованных в скалах г»
21 авг в 10:00
22 авг в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
На машине
3 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
«Бирюзовая Катунь»: путешествие к водопаду, пещерам и горной пасеке
Погрузитесь в мир природных чудес и традиций Алтая с экскурсией «Бирюзовая Катунь». Откройте для себя водопады, пещеры и уникальный мед
«Сначала путь из Горно-Алтайска приведет нас к Тавдинской пещере»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
от 12 200 за всё до 3 чел.
Тавдинские пещеры и Камышлинский водопад
2 отзыва
6 часов
Групповая
Тавдинские пещеры и Камышлинский водопад
Начало: Ул. Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
«Что вас ожидает: Часть 1: Тавдинские Пещеры Путешествие начнется с исследования Тавдинских пещер»
Расписание: По расписанию
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
2 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    21 июля 2024
    Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха
    Отличная экскурсия! Вячеслав столько всего знает об истории края, очень интересно было послушать. Да и места очень красивые, хотелось фотографировать каждую минуту!!! Впечатлений на долгое время хватит.
  • Д
    Дарья
    12 июля 2024
    Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха
    Мы под впечатлением от Алтая! Спасибо Вячеславу, что открыл нашей семье его с новой стороны! Узнали факты из истории! Очень комфортно прокатнулись на супермашине по адаптированным достопримечательностям для посещения с детьми! Завершили экскурсию водной прогулкой! 6 часов пронеслись незаметно👍👍👍
  • М
    Марина
    17 июня 2024
    Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха
    Сегодня был самый лучший наш день на Алтае. 😃 и это только благодаря нашему гиду Вячеславу: прекрасный маршрут, скорректированный под
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    наши физические возможности, прекрасный рассказчик, энциклопедические знания нашего гида. Сегодня и погода нам помогла получить максимум эмоций! Вячеслав, спасибо огромное! Хороших вам туристов и новых открытий!!!

  • А
    Анна
    1 сентября 2022
    «Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
    Ирина, спасибо большое на экскурсию! Это было восхитительное погружение в Алтай: его историю, шаманские традиции, музыку, природу, нравы. Информация была
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    структурированная и доступна. Наш 10ти летний сын все запомнил:). В памяти осталось сладостное послевкусие от этого дня, а в сердце любовь к Алтаю:)

  • О
    Ольга
    27 июля 2022
    «Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
    Сегодня прошла наша вторая экскурсия с этим замечательным гидом! Как я уже писала, Ирина очень эрудированный и знающий своё дело
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    экскурсовод. Человек, который может легко подстроиться под наши запросы и немного изменить маршрут экскурсии. Например, сегодня, по нашей просьбе, мы побывали в Дубровке и прокатились на тарзанке! Ну, и конечно насладились прекрасными видами бирюзовой Катуни и водопада. Побывали на горной пасеке и услышали много рассказов и легенд об этом прекрасном крае. Спасибо огромное! Обязательно вернемся сюда ещё!

  • А
    Алексей
    13 мая 2021
    «Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
    Были на экскурсии с сыном (8 лет), очень всё понравилось. Мы попросили немного изменить программу, так как на о. Патмос
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    мы уже были, Ирина сразу же согласилась и мы съездили на мараловедческий комплекс. Очень удобно составлена программа - после посещения пещер, спокойный визит на горную пасеку, затем поездка на лодке на водопад и опять же спокойный визит на мараловедческое хозяйство. В итоге целый день занят и под конец с ног не валились))

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Пещеры»

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  2. Чуйский тракт
  3. Долина Катуни
  4. Петроглифы
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июле 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 2 700 до 12 200. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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