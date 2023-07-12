Походы на Алтай зачастую предполагают ежедневную смену места ночевки, сбор и установку палаточного лагеря. Поход на Мульту хорош тем, что первую ночь мы проведем в селении у подножия алтайских гор, а на второй день приедем к Нижнему Мультинскому озеру, где на всю неделю разобьем наш палаточный лагерь. Далее нас ждет 5 треккингов:будем много ходить пешком, несколько раз покатаемся на катерах и даже на один маршрут пойдем на лошадях!

Увидим все Мультинские озеране только у их подножия, но и заберемся на вершину, с которой откроется невероятный вид на два Мультинских озера.

И, конечно, сходим на озеро Куйгук, которое славится своим бесподобным, изумрудным цветом.

Нижнее Мультинское озеро, перекат Шумы.

Нас ждет переезд на горном транспорте к Нижнему Мультинскому озеру (переезд займет около 2 часов).

И вот они, перед нами горы Алтая! Те самые, которые Вы видели на картинках и мечтали увидеть воочию!

Живописные горы, которые от пят и почти до самой макушки покрыты кедрами. А у подножия гор плещутся озера.

Наш лагерь будет расположен близко от Нижнего Мультинского озера. Сюда всегда можно прийти утром, чтобы полюбоваться, как озеро просыпается и над ним рождается туманная дымка. Здесь же можно любоваться вечерними красками, когда солнце освещает золотом верхушки гор и плавно уходит за горизонт. В наших планах в этот день поход на перекат Шумы.

Пройдем по лесу вдоль Нижнего Мультинского озера. Между прочим, длина озера – 2300 м!! Это вам не просто скромный, горный водоем. Это роскошное озеро Алтая.

Чуть выше Нижнего располагается Среднее Мультинское озеро. Между собой озера соединяются огромным перекатом Шумы. Местами он похож на водопад, местами – на широкую и спокойную реку. Живописность этому месту придают большие и малые камни, которые хаотично лежат в воде и красуются перед туристами.

Верхнее Мультинское озеро.

Пришла пора увидеть новые достопримечательности в нашем походе к Мультинским озерам!

Озера Алтая очень большие, Нижнее длиной 2300 м, Среднее – 1990 м. Чтобы не тратить время на прогулки пешком, пересечем оба озера на катере. Далее зайдем на кордон Катунского заповедника, поздороваемся с лесниками. И после этого уже держим наш пеший путь в горы.

Удивительно, что в этих местах нет больших перепадов высот между озерами. Расстояние от Нижнего до Верхнего Мультинского озера около 12 км, а перепад высоты между ними всего 170 м. Это означает, что большая часть нашего пути пройдет по ровному, а подъемы вверх будут совсем незначительные.

Цвет озера – классический изумруд, природа Алтая уж точно не пожалела красок для своих водоемов))) И завершают эту идеальную картину горы со снежниками.

Озеро и водопад Куйгук.

Водопад Куйгук очень привлекательный! Он рождается среди крупных камней и одним мощным каскадом спускается в долину. Водопад очень мощный и полноводный.

Поднявшись над водопадом, увидим небольшое озерцо Куйгук, а чуть далее нам откроется главное сокровище этой долины! Огромное, изумрудное, от которого невозможно оторвать глаз.

В солнечную погоду его цвет – это что-то невероятное! Кажется, словно невидимый художник взял несколько акварельных красок и смешал их: изумрудный, лазурный, капельку зеленого, пару капель голубого цвета и еще немножко бирюзы. Цвет волшебный, сами увидите!

Дополняют эту красоту, как обычно, горы, голубое небо, белые облака и скромные кедры, которые растут возле озера и любуются им.

Смотровая площадка на Мультинские озера.

Вам хотелось взлететь повыше и с высоты посмотреть на Мультинские озера? Насчет полетов не обещаем, но наш гид знает отличный маршрут, благодаря которому можно подняться повыше и оттуда посмотреть на озера.

Немного поднявшись на хребет, заглянем в соседнюю долину. Там увидим, как длинными волнами раскинулись уходящие вдаль хребты, спинки которых покрыты кедровым лесом.

А если посмотреть в нашу долину, то уже видно Нижнее Мультинское озеро! Виды отличные, но нам ведь этого мало.

Набрав еще высоту, придем на главную смотровую площадку. Отсюда будут видны почти все наши маршруты, долина Куйгук, долина реки Крепкая, Нижнее и Среднее озеро.

Поход на Поперечное озеро.

Этот водоем – настоящая вишенка на торте! Вкусно, красиво. Когда сидишь возле этого озера, не покидает ощущение нереальности. Кажется, будто в мире не может быть такой красоты. А вот и может!

Алтай способен удивлять и делать так, чтобы Ваше сердце замерло от его красоты.

Важно знать:

Для похода по туристическим маршрутам данного региона гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь) необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого туриста из иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.

Для граждан Российской Федерации оформление пропуска не требуется, во время тура при себе достаточно иметь оригинал паспорта.

Нитка маршрута: