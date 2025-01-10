Знакомство с Алтаем. Мультинские озёра
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
19 июл в 10:00
61 800 ₽ за человека
Горный лагерь на Алтае - путешествие налегке к Мультинским озерам
Начало: г. Горно-Алтайск (аэропорт)
Расписание: Согласно расписанию
1 июл в 09:30
22 июл в 09:30
50 000 ₽ за человека
Треккинг на Алтай: Мультинские озёра
Начало: Г. Горно-Алтайск (аэропорт)
Расписание: Экскурсия в определённые даты.
1 июл в 09:30
22 июл в 09:30
83 600 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда10 января 2025Тур "Новогодние приключения на Урале без рюкзаков" с 30 декабря 2024 года по 4 января 2025 года прошёл замечательно. Погода
- ВВолкова6 января 2025Всё до мелочей было отлично!
- ООльга10 сентября 2024Организация отличная.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Мультинские озёра»
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