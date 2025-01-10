Мультинские озёра – туры в Горно-Алтайске

Найдено 3 тура в категории «Мультинские озёра» в Горно-Алтайске, цены от 50 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Знакомство с Алтаем. Мультинские озёра
Пешая
9 дней
3 отзыва
Знакомство с Алтаем. Мультинские озёра
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
19 июл в 10:00
61 800 ₽ за человека
Горный лагерь на Алтае - путешествие налегке к Мультинским озерам
На катере
8 дней
Горный лагерь на Алтае - путешествие налегке к Мультинским озерам
Начало: г. Горно-Алтайск (аэропорт)
Расписание: Согласно расписанию
1 июл в 09:30
22 июл в 09:30
50 000 ₽ за человека
Треккинг на Алтай: Мультинские озёра
На машине
8 дней
Треккинг на Алтай: Мультинские озёра
Начало: Г. Горно-Алтайск (аэропорт)
Расписание: Экскурсия в определённые даты.
1 июл в 09:30
22 июл в 09:30
83 600 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    10 января 2025
    Знакомство с Алтаем. Мультинские озёра
    Тур "Новогодние приключения на Урале без рюкзаков" с 30 декабря 2024 года по 4 января 2025 года прошёл замечательно. Погода
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    нас баловала, группа подобралась отличная, дружная. Гиды (Елена и Никита) смогли всё отлично организовать и порадовать нас не только в новогоднюю ночь, но и на протяжении всей поездки. Особенно полезной была подготовка к туру по экипировке, проведённая Еленой. Всем рекомендую этот тур.

  • В
    Волкова
    6 января 2025
    Знакомство с Алтаем. Мультинские озёра
    Всё до мелочей было отлично!
  • О
    Ольга
    10 сентября 2024
    Знакомство с Алтаем. Мультинские озёра
    Организация отличная.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Мультинские озёра»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Знакомство с Алтаем. Мультинские озёра
  2. Горный лагерь на Алтае - путешествие налегке к Мультинским озерам
  3. Треккинг на Алтай: Мультинские озёра
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Чуйский тракт
  2. Гейзерное озеро
  3. Остров Патмос
  4. Марсианские горы
  5. Телецкое озеро
  6. Чемал
  7. Алтайский Марс
  8. Ороктойский мост
  9. Зубы дракона
  10. Петроглифы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в апреле 2025
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Мультинские озёра" можно забронировать 3 тура от 50 000 до 83 600. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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