Из Горно-Алтайска - по красотам Чемала

Прокатиться на канатке курорта Манжерок, увидеть Зубы Дракона, остров Патмос и Голубые озёра
Село Чемал — визитная карточка Горного Алтая.

Вы увидите его топовые достопримечательности: старинный остров Патмос, висячий мост над Катунью, скалы Зубы Дракона и сакральные Голубые озёра с бирюзовой водой.

Зимой мы пройдём к ним по льду, осенью доберёмся на моторной лодке, а в тёплое время года — на авто по Аскатской долине.
Описание экскурсии

Из Горно-Алтайска мы проедем 60 км по живописному Чуйскому тракту, по пути разговаривая о природе, истории и легендах Алтая.

9:00 — курорт Манжерок. Подъём на канатной дороге и знакомство с курортом — здесь расположен один из самых красивых отелей Сибири и открываются панорамные виды на горы

11:30 — гряда острых скал Зубы Дракона у реки Катунь. Вы узнаете историю их происхождения и услышите легенды, связанные с этим необычным природным памятником

14:00 — Ороктойский мост. Самый известный и один из самых фотогеничных мостов Горного Алтая, перекинутый через бирюзовые воды Катуни

16:00 — остров Патмос, куда ведёт козья тропа. Здесь находится храм Иоанна Богослова, а вокруг — горы, хвойные леса и река, создающие особую атмосферу уединения

17:30 — Голубые озёра. Живописное место в окрестностях села Аскат. Вы увидите ярко-бирюзовую, кристально чистую воду и узнаете, почему эти озёра называют глазами Катуни

Если Катунь уже скована льдом, мы прогуляемся к Голубым озёрам пешком, если же река не замерзла — пересядем на УАЗ и доедем до них на машине. В этом случае путь пройдёт по эпигенетической Аскатской долине. Осенью мы поплывём к озерам по Катуни на моторной лодке: в это время года река покорит вас ярко-бирюзовым оттенком.

Вы узнаете, какие обряды на Голубых озёрах совершали алтайские миссионеры в 19 веке и какие из этих традиций сохранились сегодня. Летом сможете окунуться в чистейшую воду, а зимой — попариться в бане на берегу водоёма.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном авто Sangeng Korando, Honda Strim или Hunday Grand Stareks (зависит от количества участников)
  • Зимой к озёрам идём пешком через реку Катунь (если река замёрзла) — около 600 м. Осенью — на моторной лодке (1000 ₽ туда и обратно). В другое время — от села Аскат на УАЗе (около 30 мин в пути), стоимость аренды — 5000 ₽
  • Дополнительно оплачивается канатная дорога (1200 ₽), по желанию — обед и баня на берегу озера
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Провели экскурсии для 17 туристов
Провожу экскурсии с 2022 года. Мне нравится вместе с путешественниками снова и снова открывать наш удивительный край. Я вкладываю в это дело всю свою энергию и делюсь ею с людьми,
которых сопровождаю. В 2025 году я создала команду из представителей коренного населения. Наш фокус — на традициях алтайского народа, которые мы передаём через личные истории и живые примеры. Через природу раскрываем мировоззрение местных жителей и древние легенды. Наш принцип: «Алтай — не музейный экспонат, а живой организм». Экскурсии — это всегда диалог: мы импровизируем под настроение группы, помогаем путешественникам быть осознанными гостями на этой земле и делаем акцент на глубине погружения. Наши маршруты строятся вокруг смыслов, а не достопримечательностей. Мы не просто проводим экскурсии — мы создаём ситуации, в которых Алтай открывается гостям как что-то личное и важное. После наших встреч люди часто говорят, что начинают понимать Алтай совсем по-другому, и в этом наша главная гордость.

