Село Чемал — визитная карточка Горного Алтая. Вы увидите его топовые достопримечательности: старинный остров Патмос, висячий мост над Катунью, скалы Зубы Дракона и сакральные Голубые озёра с бирюзовой водой. Зимой мы пройдём к ним по льду, осенью доберёмся на моторной лодке, а в тёплое время года — на авто по Аскатской долине.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Из Горно-Алтайска мы проедем 60 км по живописному Чуйскому тракту, по пути разговаривая о природе, истории и легендах Алтая.

9:00 — курорт Манжерок. Подъём на канатной дороге и знакомство с курортом — здесь расположен один из самых красивых отелей Сибири и открываются панорамные виды на горы

11:30 — гряда острых скал Зубы Дракона у реки Катунь. Вы узнаете историю их происхождения и услышите легенды, связанные с этим необычным природным памятником

14:00 — Ороктойский мост. Самый известный и один из самых фотогеничных мостов Горного Алтая, перекинутый через бирюзовые воды Катуни

16:00 — остров Патмос, куда ведёт козья тропа. Здесь находится храм Иоанна Богослова, а вокруг — горы, хвойные леса и река, создающие особую атмосферу уединения

17:30 — Голубые озёра. Живописное место в окрестностях села Аскат. Вы увидите ярко-бирюзовую, кристально чистую воду и узнаете, почему эти озёра называют глазами Катуни

Если Катунь уже скована льдом, мы прогуляемся к Голубым озёрам пешком, если же река не замерзла — пересядем на УАЗ и доедем до них на машине. В этом случае путь пройдёт по эпигенетической Аскатской долине. Осенью мы поплывём к озерам по Катуни на моторной лодке: в это время года река покорит вас ярко-бирюзовым оттенком.

Вы узнаете, какие обряды на Голубых озёрах совершали алтайские миссионеры в 19 веке и какие из этих традиций сохранились сегодня. Летом сможете окунуться в чистейшую воду, а зимой — попариться в бане на берегу водоёма.

Организационные детали