Гордость Алтая — его люди, ищущие, мечтающие, творящие. Здесь, в Алтайском крае, жили и работали «народные» знаменитости: Василий Шукшин и Михаил Евдокимов. Мы покажем вам места, ставшие источником живительной силы для этих людей с горящим сердцем и тонкой душой. И поможем вслед за ними проникнуться теплотой к родной земле.

за 1-4 человека или 3500 руб. за человека, если вас больше

от 14 500 ₽ за 1-4 человека или 3500 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Для Василия Шукшина и Михаила Евдокимова село Сростки и посёлок Верх-Обский – «мальчишеская вселенная», места, где зародилась их любовь к людям, своим родным местам и Алтаю. Давайте проследуем по местам их памяти, подробно изучая их жизненные и творческие пути.

Музейный комплекс имени В. М. Шукшина

В селе Сростки мы посетим места, где прошли детские и юношеские годы великого писателя, актёра и кинорежиссера:

Дом, в котором Шукшин родился и вырос

Экспозиция «Дом матери»

Здание школы, где Шукшин учился и работал

Памятник на горе Пикет, с вершины которой открывается панорама села и предгорий Алтая

Мемориальный музей М. С. Евдокимова

Далее мы доедем до посёлка Верх-Обский, где всё так или иначе связано со знаменитым артистом, губернатором, уроженцем здешних мест — Михаилом Евдокимовым. Здесь работает школа имени Евдокимова, центр культуры и спорта его имени, мемориальный музей Евдокимова. В мемориальном музее вы увидите более 500 экспонатов и множество эксклюзивных вещей, связанные с жизнью Евдокимова.

Организационные детали