Гордость Алтая — его люди, ищущие, мечтающие, творящие. Здесь, в Алтайском крае, жили и работали «народные» знаменитости: Василий Шукшин и Михаил Евдокимов.
Мы покажем вам места, ставшие источником живительной силы для этих людей с горящим сердцем и тонкой душой. И поможем вслед за ними проникнуться теплотой к родной земле.
Мы покажем вам места, ставшие источником живительной силы для этих людей с горящим сердцем и тонкой душой. И поможем вслед за ними проникнуться теплотой к родной земле.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Для Василия Шукшина и Михаила Евдокимова село Сростки и посёлок Верх-Обский – «мальчишеская вселенная», места, где зародилась их любовь к людям, своим родным местам и Алтаю. Давайте проследуем по местам их памяти, подробно изучая их жизненные и творческие пути.
Музейный комплекс имени В. М. Шукшина
В селе Сростки мы посетим места, где прошли детские и юношеские годы великого писателя, актёра и кинорежиссера:
- Дом, в котором Шукшин родился и вырос
- Экспозиция «Дом матери»
- Здание школы, где Шукшин учился и работал
- Памятник на горе Пикет, с вершины которой открывается панорама села и предгорий Алтая
Мемориальный музей М. С. Евдокимова
Далее мы доедем до посёлка Верх-Обский, где всё так или иначе связано со знаменитым артистом, губернатором, уроженцем здешних мест — Михаилом Евдокимовым. Здесь работает школа имени Евдокимова, центр культуры и спорта его имени, мемориальный музей Евдокимова. В мемориальном музее вы увидите более 500 экспонатов и множество эксклюзивных вещей, связанные с жизнью Евдокимова.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном и вместительном минивэне
- В стоимость входит: транспорт, услуги экскурсоводов, входные билеты в музеи, негазированная питьевая вода
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Игман»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 34 туристов
Здравствуйте! Мы дружная команда гидов — коренных жителей Горного Алтая. С радостью станем вашими проводниками по нашему далёкому загадочному региону. Встретим вас с душой и алтайским гостеприимством!Задать вопрос
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