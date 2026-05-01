Телецкое озеро — крупнейшее в Горном Алтае, а ещё это объект из списка ЮНЕСКО. Вы побываете в месте силы, о котором слагают легенды. На катерной прогулке вы увидите пять водопадов, среди которых знаменитый Корбу. А после заглянете в посёлок Яйлю — сердце Алтайского заповедника, где охраняют растения из Красной книги.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Катерная прогулка по пяти водопадам. Прогулка по экотропам до Эстюбе, Корбу, Аю-Кечпес и Чедор займёт около 10 минут, потому что они находятся недалеко от берега. Водопад Киште вы увидите с катера (без высадки).

Экскурсия по посёлку Яйлю — центральной усадьбе Алтайского заповедника. Вы посмотрите на жизнь в охраняемом, отдалённом от цивилизации месте. А ещё познакомитесь с работой метеостанции.

Вы увидите:

фруктовые сады

памятник первой паровой яхте на Телецком озере

реликты и эндемики Алтайского заповедника, кедровые, пихтовые, лиственничные породы деревьев

камень любви

хозяина тайги

Ориентировочный тайминг:

8:00 — трансфер до села Чоя (санитарная остановка)

10:30–11:00 — остановка у моста через реку Бия

12:00 — прибытие в село Артыбаш и посадка в катер

12:10–15:30 — экскурсия по Телецкому озеру и посёлку Яйлю

15:40–19:00 (20:00) — возвращение в Горно-Алтайск

Организационные детали