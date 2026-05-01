Телецкое озеро — крупнейшее в Горном Алтае, а ещё это объект из списка ЮНЕСКО. Вы побываете в месте силы, о котором слагают легенды. На катерной прогулке вы увидите пять водопадов, среди которых знаменитый Корбу.
А после заглянете в посёлок Яйлю — сердце Алтайского заповедника, где охраняют растения из Красной книги.
Описание экскурсии
Катерная прогулка по пяти водопадам. Прогулка по экотропам до Эстюбе, Корбу, Аю-Кечпес и Чедор займёт около 10 минут, потому что они находятся недалеко от берега. Водопад Киште вы увидите с катера (без высадки).
Экскурсия по посёлку Яйлю — центральной усадьбе Алтайского заповедника. Вы посмотрите на жизнь в охраняемом, отдалённом от цивилизации месте. А ещё познакомитесь с работой метеостанции.
Вы увидите:
- фруктовые сады
- памятник первой паровой яхте на Телецком озере
- реликты и эндемики Алтайского заповедника, кедровые, пихтовые, лиственничные породы деревьев
- камень любви
- хозяина тайги
Ориентировочный тайминг:
8:00 — трансфер до села Чоя (санитарная остановка)
10:30–11:00 — остановка у моста через реку Бия
12:00 — прибытие в село Артыбаш и посадка в катер
12:10–15:30 — экскурсия по Телецкому озеру и посёлку Яйлю
15:40–19:00 (20:00) — возвращение в Горно-Алтайск
Организационные детали
- Экскурсия проходит на катере Yamaha FR25 или Yamaha FR26 с необходимыми спасательными средствами
- Дополнительно оплачиваются: входные билеты на водопады (от 800 ₽/чел.), обед
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|9800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Национального драматического театра
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Горно-Алтайске
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 297 туристов
Наша команда работает в туристической сфере с 2005 года. Как местные жители мы знаем, что на Алтае показать, и в какой сезон это лучше сделать. С нами вы увидите даже
