Речные прогулки в Горно-Алтайске

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Горно-Алтайске, цены от 7300 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
На машине
10 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
Проедьте по Чуйскому тракту, одной из красивейших дорог мира. Узнайте о древних культурах, насладитесь горловым пением и величественными пейзажами Алтая
Завтра в 09:00
8 апр в 08:00
от 24 000 ₽ за всё до 4 чел.
На теплоходе - из Горно-Алтайска на Телецкое озеро
На теплоходе
11 часов
Групповая
до 18 чел.
На теплоходе - из Горно-Алтайска на Телецкое озеро
Погулять по Алтайскому заповеднику и посетить водопады Корбу и Чедор
Начало: У Национального драматического театра ИМ.П.В. Кучи...
3 мая в 08:00
5 мая в 08:00
7300 ₽ за человека
Из Горно-Алтайска в посёлок Яйлю и на Телецкое озеро - на катере
На катере
11 часов
Групповая
до 16 чел.
Из Горно-Алтайска в посёлок Яйлю и на Телецкое озеро - на катере
Увидеть пять водопадов и погулять по центральной усадьбе Алтайского заповедника
Начало: У Национального драматического театра
8 мая в 08:00
15 мая в 08:00
9300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    31 декабря 2025
    Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
    Отличная экскурсия по Чуйскому тракту. Юмор, прекрасное настроение гида, глубокое знание истории и уважение к традициям алтайцев скрасили нашу замечательную поездку по самой красивой дороге мира.
  • N
    Nina
    9 ноября 2025
    Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
    Ирина с Олегом провели интересную экскурсию! Все задуманное посетили. Спасибо за интересные локации, информацию которую получили: как исторические факты и легенды края! Продуманные остановки, горячие питание, внимание к деталям. Добрались до Марса) и обратно.
    Ирина с Олегом провели интересную экскурсию! Все задуманное посетили. Спасибо за интересные локации, информацию которую получили:Ирина с Олегом провели интересную экскурсию! Все задуманное посетили. Спасибо за интересные локации, информацию которую получили:Ирина с Олегом провели интересную экскурсию! Все задуманное посетили. Спасибо за интересные локации, информацию которую получили:Ирина с Олегом провели интересную экскурсию! Все задуманное посетили. Спасибо за интересные локации, информацию которую получили:Ирина с Олегом провели интересную экскурсию! Все задуманное посетили. Спасибо за интересные локации, информацию которую получили:Ирина с Олегом провели интересную экскурсию! Все задуманное посетили. Спасибо за интересные локации, информацию которую получили:Ирина с Олегом провели интересную экскурсию! Все задуманное посетили. Спасибо за интересные локации, информацию которую получили:Ирина с Олегом провели интересную экскурсию! Все задуманное посетили. Спасибо за интересные локации, информацию которую получили:Ирина с Олегом провели интересную экскурсию! Все задуманное посетили. Спасибо за интересные локации, информацию которую получили:Ирина с Олегом провели интересную экскурсию! Все задуманное посетили. Спасибо за интересные локации, информацию которую получили:
  • Д
    Дмитрий
    8 июля 2025
    Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
    Давно хотели прокатиться по Чуйскому тракту, посмотреть его красоты. Благодаря Ирине наша мечта осуществилась. Экскурсия проходила легко и интересно. Места,
    показанные Ириной, завораживали своей неописуемой красотой, заставляя нас открывать рот от восхищения)). Здорово, что в нашей стране есть такой замечательный Алтай!

  • А
    Анастасия
    18 апреля 2025
    Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
    В экскурсии понравилось все!
    Ирина чудесный гид, составила маршрут с невероятными видами от которых захватывало дух.

    Отдельно хотелось бы отметить аккуратное вождение. Рекомендую!
    В экскурсии понравилось все!В экскурсии понравилось все!В экскурсии понравилось все!В экскурсии понравилось все!В экскурсии понравилось все!В экскурсии понравилось все!В экскурсии понравилось все!
  • Н
    Николай
    28 августа 2024
    Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
    Побывали на замечательной экскурсии "Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы". Ирина - прекрасный гид,
    отличный рассказчик и просто очень чуткий человек, который здоров чувствует что именно хочется клиентам от экскурсии.

    Очень понравилось следующее:
    - Рассказы и сопровождение во время экскурсии - были и просто рассказы, и музыкальное сопровождение, и аудио гид и легенды всякие и т. д.
    - Разнообразная программа - были остановки, где просто классно пофоткаться, где просто выпить кофе с кедровыми орешками, покормить животных, сходить на качающийся мостик, иногда нас с девушкой оставляли на едине прогуляться по дорожкам и встречали уже после, была остановка с экскурсией по петроглифам в общем всегда формат остановки немного разнообразный был.
    - Гибкая программа - иногда останавливались по своему желанию в местах, где нам было более интересно, где-то задерживались, что-то пропускали, короче персональный подход
    - Удобная машина - mitsubishi outlander
    - Гибкая цена. Нас было только двое и поэтому нам была небольшая скидка
    - Гид Ирина - легка в общении, увлеченная своим делом, отлично знает тему. Коллекционирует народные головные уборы) Еще раз огромное спасибо за экскурсию.

    Что можно улучшить:
    - Питание. В целом все ОК, у нас было много классных перекусов и чебуреки и яблоки и кофе + понимаем, что возможности не всегда была. Но ресторан был только на марсовом поле, по нашему запросу. Гастрономический опыт - часть общего впечатления от региона, я бы сделал его более "тематическим". Но это мелочи по сравнению с дикой природой!

    КОРЧОЕ РЕКОМЕНДУЕМ!

    Побывали на замечательной экскурсии "Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы"Побывали на замечательной экскурсии "Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы"Побывали на замечательной экскурсии "Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы"Побывали на замечательной экскурсии "Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы"Побывали на замечательной экскурсии "Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы"Побывали на замечательной экскурсии "Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы"Побывали на замечательной экскурсии "Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы"Побывали на замечательной экскурсии "Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы"Побывали на замечательной экскурсии "Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы"Побывали на замечательной экскурсии "Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы"
  • Е
    Екатерина
    21 июля 2024
    Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
    Посетили вместе с гидом Ириной две экскурсии: Чуйский тракт и поездку в Чемал вдоль реки Катуни. Обе наши поездки прошли
    замечательно. Ирина интересно рассказала о всех особенностях Алтая, отвечала развернуто на возникшие у нас вопросы. Особенно советую Ирину как гида, если у путешественников есть интерес к духовной стороне Алтая (шаманы, экзотерика, традиции и обычаи народов Алтая).

    Посетили вместе с гидом Ириной две экскурсии: Чуйский тракт и поездку в Чемал вдоль реки КатуниПосетили вместе с гидом Ириной две экскурсии: Чуйский тракт и поездку в Чемал вдоль реки КатуниПосетили вместе с гидом Ириной две экскурсии: Чуйский тракт и поездку в Чемал вдоль реки КатуниПосетили вместе с гидом Ириной две экскурсии: Чуйский тракт и поездку в Чемал вдоль реки КатуниПосетили вместе с гидом Ириной две экскурсии: Чуйский тракт и поездку в Чемал вдоль реки Катуни
  • Е
    Евгений
    16 февраля 2024
    Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
    Ирина отлично знает местные достопримечательности, историю и культуру Алтая. Во время наших экскурсий она была очень профессиональна, дружелюбна и заботлива.
    Ирина сделала наше путешествие по Алтаю незабываемым и запоминающимся. Благодаря ей мы узнали много интересного о этом крае и его жителях. Очень рекомендую Ирину как гида для путешествия по Алтаю!

    Ирина отлично знает местные достопримечательности, историю и культуру Алтая. Во время наших экскурсий она была оченьИрина отлично знает местные достопримечательности, историю и культуру Алтая. Во время наших экскурсий она была оченьИрина отлично знает местные достопримечательности, историю и культуру Алтая. Во время наших экскурсий она была оченьИрина отлично знает местные достопримечательности, историю и культуру Алтая. Во время наших экскурсий она была оченьИрина отлично знает местные достопримечательности, историю и культуру Алтая. Во время наших экскурсий она была очень
  • Н
    Нина
    9 сентября 2023
    Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
    Замечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала на Чуйский тракт, то сказать,
    что я видела Алтай было бы нельзя. Красоты природы восхищают и завораживают, совершенно особенный мир! Дорога не утомительная, скорее удивительно комфортная. Многочисленные остановки в красивейших местах, которые приглянулись мне самой и те, что советовала Ирина, пикник на берегу бурного потока - все это как бы сократили расстояние, поверить, что в оба конца мы преодолели 500 км невозможно! Рассказы сменялись созерцанием природы под звуки национальной музыки и это добавляло волшебства в путешествие. Ирина, как гид, как водитель, как рассказчик и, как просто человек влюбленный в этот мир, сделала поездку познавательной, увлекательной, яркой и запоминающейся.
    Большое спасибо!

    Замечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала наЗамечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала наЗамечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала наЗамечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала наЗамечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала наЗамечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала наЗамечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала наЗамечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала наЗамечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала на
  • А
    Алена
    19 мая 2023
    Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
    Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие!
    Спасибо большое Ирине за погружение в культуру и обычаи Алтая, за
    музыкальное сопровождение и живописнейший пикничок:)
    С Ириной с первой минуты сложилась очень комфортная и дружелюбная атмосфера!
    Хочется обязательно вернуться и побывать во многих других местах Алтая! Буду также обращаться к Ирине, тк у нее разнообразная программа!
    Экскурсию, однозначно, рекомендую!!!

    Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие!Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие!Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие!Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие!Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие!Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие!Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие!Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие!
  • М
    Марина
    4 мая 2023
    Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
    Ирина, спасибо большое за прекрасную экскурсию! Обязательно приедем еще к вам!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира;
  2. На теплоходе - из Горно-Алтайска на Телецкое озеро;
  3. Из Горно-Алтайска в посёлок Яйлю и на Телецкое озеро - на катере.
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Чуйский тракт;
  2. Остров Патмос;
  3. Долина Катуни;
  4. Петроглифы;
  5. Самое главное;
  6. Чемал;
  7. Гейзерное озеро;
  8. Зубы дракона;
  9. Ороктойский мост;
  10. Палеопарк.
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в апреле 2026
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 7300 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Горно-Алтайске на 2026 год по теме «Речные прогулки», 27 ⭐ отзывов, цены от 7300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь