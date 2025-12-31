отличный рассказчик и просто очень чуткий человек, который здоров чувствует что именно хочется клиентам от экскурсии.



Очень понравилось следующее:

- Рассказы и сопровождение во время экскурсии - были и просто рассказы, и музыкальное сопровождение, и аудио гид и легенды всякие и т. д.

- Разнообразная программа - были остановки, где просто классно пофоткаться, где просто выпить кофе с кедровыми орешками, покормить животных, сходить на качающийся мостик, иногда нас с девушкой оставляли на едине прогуляться по дорожкам и встречали уже после, была остановка с экскурсией по петроглифам в общем всегда формат остановки немного разнообразный был.

- Гибкая программа - иногда останавливались по своему желанию в местах, где нам было более интересно, где-то задерживались, что-то пропускали, короче персональный подход

- Удобная машина - mitsubishi outlander

- Гибкая цена. Нас было только двое и поэтому нам была небольшая скидка

- Гид Ирина - легка в общении, увлеченная своим делом, отлично знает тему. Коллекционирует народные головные уборы) Еще раз огромное спасибо за экскурсию.



Что можно улучшить:

- Питание. В целом все ОК, у нас было много классных перекусов и чебуреки и яблоки и кофе + понимаем, что возможности не всегда была. Но ресторан был только на марсовом поле, по нашему запросу. Гастрономический опыт - часть общего впечатления от региона, я бы сделал его более "тематическим". Но это мелочи по сравнению с дикой природой!



КОРЧОЕ РЕКОМЕНДУЕМ!