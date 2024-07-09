4 часа
Водная прогулка
Лучший выборПрогулка по Телецкому озеру на катере
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Телецкому озеру. Вас ждут водопады, дикие пляжи и уникальные природные объекты. В группе до 10 человек
Начало: В селе Артыбаш
«На катере мы проплывем по самым удивительным уголкам Телецкого озера (или Алтын-Кель), в котором берет начало река Бия»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Завтра в 10:00
3 авг в 10:00
6 700₽ за человека
12 часов
Водная прогулка
Телецкое озеро: увлекательная экскурсия с водной прогулкой
Отправьтесь в однодневное путешествие по заповедным местам Горного Алтая. Телецкое озеро и водопады ждут вас
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
«К водопадам Корбу (12,8 м), Чедор (8 м) мы отправимся на теплоходе или катере (в зависимости от того, какой водный транспорт в этот день будет доступен)»
Расписание: См. календарь
6 авг в 07:00
11 авг в 07:00
6 700₽ за человека
12 часов
Водная прогулка
«По пяти водопадам»: Телецкое озеро c посещением Яйлю + прогулка на катере
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
«Экскурсия включает посещение Алтайского природного биосферного заповедника и катерную прогулку по водопадам Эстюбе, Корбу, Аю-Кечпес, Киште и знаменитому Чоодору, каждый из которых необычно красив и притягателен»
Расписание: См. календарь
Завтра в 07:00
8 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей9 июля 2024Штурмовали три перевала, ехали с большмм комофортом. Прекрасный гид Сергей Викторович успел нас вовремя предупредить о том, что зеленого и красного меда не бывает. Здорово было проехать на теплоходе Пионер Алтая с отличным буфетом.
- ЕЕкатерина1 июля 2024Озеро, горы, водопады. Очень классно.
- ЕЕлена8 сентября 2022У меня остались только приятные впечатления от этой экскурсии! Обаятельный знаток своего дела водитель Иван и очень грамотный гид Ирина сделали этот день незабываемым! Спасибо за эмоции!
- ААнгелина18 мая 2022Нам безумно понравилось,это удивительное место силы! Волшебное терлецкое озеро!!! Экскурсия невероятная, очень советую всем кто думает!
- ААлексей10 августа 2021Экскурсия по Телецкому озеру очень понравилась, прекрасные виды, много остановок, чтобы полюбоваться водопадами и съесть вкусные чебуреки.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На катере»
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