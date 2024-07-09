А Алексей Телецкое озеро: легенды и были Золотого озера с прогулкой на теплоходе Штурмовали три перевала, ехали с большмм комофортом. Прекрасный гид Сергей Викторович успел нас вовремя предупредить о том, что зеленого и красного меда не бывает. Здорово было проехать на теплоходе Пионер Алтая с отличным буфетом.

Е Екатерина Телецкое озеро: легенды и были Золотого озера с прогулкой на теплоходе Озеро, горы, водопады. Очень классно.

Е Елена «По пяти водопадам»: Телецкое озеро c посещением Яйлю + прогулка на катере У меня остались только приятные впечатления от этой экскурсии! Обаятельный знаток своего дела водитель Иван и очень грамотный гид Ирина сделали этот день незабываемым! Спасибо за эмоции!

А Ангелина Прогулка по Телецкому озеру на катере Нам безумно понравилось,это удивительное место силы! Волшебное терлецкое озеро!!! Экскурсия невероятная, очень советую всем кто думает!