Нас ждет путешествие по легендарному Чуйскому тракту! Мы посетим дегустацию алтайской кухни, прогуляемся до живописного Камышлинского водопада и перейдем через Катунь по подвесному мосту.
Вы увидите озеро Манжерок и при желании подниметесь на гондольном подъемнике на гору Малая Синюха, чтобы полюбоваться захватывающими видами с высоты.
Описание экскурсииНаше путешествие начинается со знаменитого Чуйского тракта. Сначала нас ждет дегустация с элементами алтайской национальной кухни в этно-комплексе «Меркит». Здесь мы посетим традиционное жилище алтайцев – аил, где познакомимся с традициями быта. Потом отправляемся по Чуйскому тракту вдоль одной из самых красивых горных рек Алтая — Катуни. Во время экскурсии вы узнаете о строительстве легендарного тракта, посетите памятник В. Я. Шишкову — знаменитому исследователю, писателю, проектировщику Чуйского тракта. Мы прогуляемся до Камышлинского водопада — живописного потока, состоящего из двух каскадов общей высотой 12 метров. Зимой он замерзает, но остается не менее прекрасным. Подойдя ближе, можно услышать, как сквозь могучую толщу ледяной стены, где-то в глубине, несмотря на морозы, всё ещё бежит водный поток по склонам с вершины горы. Также нас ждёт переход по пешеходному подвесному мосту через реку Катунь и пешая прогулка по зимнему лесу (2,5 км). Наверху водопада находятся искусственные пруды, зарыбленные форелью с незабываемым вкусом. По желанию можно приобщиться к зимней рыбалке (за дополнительную плату) и самостоятельно приготовить рыбу на ужин. Далее мы посетим известное и воспетое в песне озеро Манжерок и не менее известный всесезонный курорт «Манжерок». Здесь вы можете подняться на гору Малая Синюха на современном гондольном подъемнике, откуда с высоты птичьего полета со смотровой площадки открываются потрясающие виды на живописные окрестности, среди которых прекрасный уголок природы — озеро Манжерок, а также на долину Катуни и параллельные хребты. А еще мы прогуляемся до Золотой бабы и загадаем желание.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Меркит
- Река Катунь
- Камышлинский водопад
- Озеро Манжерокское
- Всесезонный горнолыжный комплекс «Манжерок»
- Гора Синюха 1219 метров
Что включено
- Транспортные услуги
- Дегустация
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Питание
- Подъемник на г. Малая Синюха: от 1000 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Коммунистический проспект, 16
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
