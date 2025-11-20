Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Нас ждет путешествие по легендарному Чуйскому тракту! Мы посетим дегустацию алтайской кухни, прогуляемся до живописного Камышлинского водопада и перейдем через Катунь по подвесному мосту.



Вы увидите озеро Манжерок и при желании подниметесь на гондольном подъемнике на гору Малая Синюха, чтобы полюбоваться захватывающими видами с высоты.

Описание экскурсии Наше путешествие начинается со знаменитого Чуйского тракта. Сначала нас ждет дегустация с элементами алтайской национальной кухни в этно-комплексе «Меркит». Здесь мы посетим традиционное жилище алтайцев – аил, где познакомимся с традициями быта. Потом отправляемся по Чуйскому тракту вдоль одной из самых красивых горных рек Алтая — Катуни. Во время экскурсии вы узнаете о строительстве легендарного тракта, посетите памятник В. Я. Шишкову — знаменитому исследователю, писателю, проектировщику Чуйского тракта. Мы прогуляемся до Камышлинского водопада — живописного потока, состоящего из двух каскадов общей высотой 12 метров. Зимой он замерзает, но остается не менее прекрасным. Подойдя ближе, можно услышать, как сквозь могучую толщу ледяной стены, где-то в глубине, несмотря на морозы, всё ещё бежит водный поток по склонам с вершины горы. Также нас ждёт переход по пешеходному подвесному мосту через реку Катунь и пешая прогулка по зимнему лесу (2,5 км). Наверху водопада находятся искусственные пруды, зарыбленные форелью с незабываемым вкусом. По желанию можно приобщиться к зимней рыбалке (за дополнительную плату) и самостоятельно приготовить рыбу на ужин. Далее мы посетим известное и воспетое в песне озеро Манжерок и не менее известный всесезонный курорт «Манжерок». Здесь вы можете подняться на гору Малая Синюха на современном гондольном подъемнике, откуда с высоты птичьего полета со смотровой площадки открываются потрясающие виды на живописные окрестности, среди которых прекрасный уголок природы — озеро Манжерок, а также на долину Катуни и параллельные хребты. А еще мы прогуляемся до Золотой бабы и загадаем желание.

