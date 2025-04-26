Галина — ваш гид в Горно-Алтайске

Пятнадцать лет назад мы с мужем переехали жить на Алтай и ни разу не пожалели об этом. Это поистине волшебное место силы и мистики, неописуемой красоты горных долин и прозрачных вод, богатейшей флоры и фауны, место, где человек преклоняется перед величием природы. На экскурсиях я познакомлю вас с этим замечательным местом!