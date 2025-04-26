Для тех, кто впервые в Горно-Алтайске, предлагается уникальная возможность посетить Чуйский тракт, признанный одним из красивейших маршрутов мира.
Путешествие включает остановки на перевалах Семинский и Чике-Таман, посещение слияния рек Чуи и Катуни, Ильгуменского порога и загадочного Гейзерного озера. Туристы также смогут увидеть инопланетные пейзажи Марса.
Программа подходит для взрослых и детей, а комфортное размещение и питание обеспечат уют и удовольствие от поездки
Путешествие включает остановки на перевалах Семинский и Чике-Таман, посещение слияния рек Чуи и Катуни, Ильгуменского порога и загадочного Гейзерного озера. Туристы также смогут увидеть инопланетные пейзажи Марса.
Программа подходит для взрослых и детей, а комфортное размещение и питание обеспечат уют и удовольствие от поездки
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Путешествие по Чуйскому тракту
- 🏞️ Виды на перевалы и реки
- 🌌 Инопланетные пейзажи Марса
- 🏡 Комфортное размещение
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Чуйский тракт
- Перевал Чике-Таман
- Гейзерное озеро
- Марс
- Ильгуменский порог
Описание экскурсии
День 1
- Преодолеем два перевала — Семинский (1717 м) и Чике-Таман (1300 м). Полюбуемся видами, насладимся красотами, прогуляемся
- Посетим слияние рек Чуи и Катуни. У местного населения эта локация считается местом силы
- Заедем на Ильгуменский порог — слияние Катуни и Большого Ильгуменя
- На протяжении всего пути будем останавливаться в живописных местах, на смотровых площадках, у памятников строителям, шофёрам и местным жителям, принимавшим участие в строительстве Чуйского тракта. Пообедаем в кафе
- Доедем до посёлка Акташ и заселимся на базу со всеми удобствами. Вечером организуем ужин с шашлыком
День 2
- После завтрака отправимся в путь. Заедем на Гейзерное озеро и прогуляемся по загадочному лесу, где вам повстречается избушка на курьих ножках, дракон, Алёнушка и братец Иванушка
- Добравшись до села Чаган-Узун, пересядем на УАЗы и поедем к Марсу. 20 минут весёлой дороги, и мы на месте. Вы окажетесь в окружении инопланетных пейзажей и гор, раскрашенных в разные цвета
- Пообедаем и отправимся в обратный путь. По пути будем останавливаться в красивых местах, любоваться природой, дышать свежим воздухом
Я расскажу вам об истории Чуйского тракта — кто и когда его строил, какие памятники есть вдоль дороги. Поделюсь легендами и секретами обрядов коренных жителей. Вы узнаете, что символизирует памятник суслику, почему Гейзерное озеро так называется и что такое алтайский Марс.
Организационные детали
- Путешествие проходит на автомобиле повышенной комфортности Hyundai Grand Starex
- В стоимость всё включено
- Программа подойдёт взрослым и детям с 2 лет
- Ночуем на базе со всеми удобствами (душ и туалет в номере)
в субботу в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|14 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Горно-Алтайске
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Горно-Алтайске
Пятнадцать лет назад мы с мужем переехали жить на Алтай и ни разу не пожалели об этом. Это поистине волшебное место силы и мистики, неописуемой красоты горных долин и прозрачных вод, богатейшей флоры и фауны, место, где человек преклоняется перед величием природы. На экскурсиях я познакомлю вас с этим замечательным местом!Задать вопрос
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