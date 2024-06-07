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🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3 часа 10 отзывов Горно-Алтайск: история и современность Увидеть главные места города и прикоснуться к их истории на автобусной экскурсии Начало: У отеля «Игман» Расписание: в субботу в 12:00 1 500 ₽ за человека

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🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай Ваш рейс прилетает утром, а чек-ин в отеле - только в 15:00? Проведите это время активно и интересно с экскурсией по Горному Алтаю Начало: В аэропорту Горно-Алтайска 15 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 9 отзывов Путешествие в сердце Азии Прокатиться по Чуйскому тракту и познакомиться с природой горного Алтая на групповой экскурсии Начало: На улице Эркемена Палкина 5 400 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 21 отзыв Путешествие по Чуйскому тракту: горы, реки и древние культуры Проедьте по Чуйскому тракту, одной из красивейших дорог мира. Узнайте о древних культурах, насладитесь горловым пением и величественными пейзажами Алтая от 18 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Индивидуальный джип-тур по Алтаю: остров Патмос, водопады и горы Погрузитесь в атмосферу Алтая: остров Патмос, Камышлинский водопад и висячий мост над Катунью. Узнайте о местных традициях и обычаях 39 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 16 отзывов Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы Путешествие на 2 дня по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы. Узнайте о природе, истории и легендах этого удивительного края Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту 52 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 3 отзыва «Бирюзовая Катунь»: путешествие к водопаду, пещерам и горной пасеке Погрузитесь в мир природных чудес и традиций Алтая с экскурсией «Бирюзовая Катунь». Откройте для себя водопады, пещеры и уникальный мед от 12 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 2 отзыва Чуйский тракт: путеводитель по величию Алтая Исследуйте величественный Алтай, его сакральные места и дышащую историей природу в индивидуальной экскурсии Начало: в Майминском или Чемальском районах от 40 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Индивидуальная экскурсия: Священная Каракольская долина и Природный парк Уч-Энмек Погрузитесь в мир древних культур и сакральных мест алтайцев, исследуя курганы, петроглифы и ритуальные алтари в Горно-Алтайске Начало: На площади Ленина 20 100 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом Чемальские окрестности - самые теплые и солнечные места Сибири. Узнайте больше о культуре алтайцев и насладитесь потрясающими видами Начало: В районе Национального драмтеатра П.В. Кучияк 10 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Город + горы: уникальная экскурсия в Горно-Алтайске Откройте для себя сокровища Горно-Алтайска, погрузитесь в мир гор, истории и культурного разнообразия Начало: Возле музея имени Анохина от 4 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 5 отзывов Нескучный Чуйский: Путешествие по красотам Горно-Алтайска Погрузитесь в удивительный мир Алтая: от горных перевалов до бирюзовых вод Катуни. Насладитесь красотой и узнайте уникальные истории региона 22 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Экскурсия по Чуйскому тракту из Горно-Алтайска: погружение в красоту Алтая Подарите себе незабываемые впечатления, путешествуя по Чуйскому тракту с уникальными природными достопримечательностями Начало: у вашего отеля 34 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Сердце Алтая: легенды и тайны Чемальского тракта Посетить мистическое ущелье Че-Чкыш, грот Куюс с древними петроглифами и настоящего травника 36 000 ₽ за всё до 4 чел.