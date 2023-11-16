Экскурсия по Горно-Алтайску: Посещение Ороктойского моста и Еландинского порога
Этот однодневный маршрут позволит вам насладиться всеми неповторимыми достопримечательностями Горного Алтая. Вас ожидают удивительные природные образования, величественные пейзажи и возможность проникнуть в атмосферу киноискусства через места съемок фильма «Живет такой парень» В. М. Шукшина.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Водопад Бельтыр-Туюк (за Куюсом 10 км)
- Куюсский грот с древней писаницей
- Еландинский порог
- Катунские террасы
- Чемал
- Остров Патмос
- Долина духов
- Смотровые на Катунь
- Беседка ветров
- БОМ Аскат
- Локации где снимались эпизоды к фильму «Живет такой парень» (В. М. Шукшин)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает: Остров Патмос: первые впечатления Путешествие начнется с встречи всех участников и отправления к удивительному острову Патмос. Здесь, среди природных богатств и живописных пейзажей, мы начнем наше приключение. Долина Духов: Таинственные образования природы Второй этап нашего путешествия приведет нас в загадочную Долину Духов. Здесь нам предстоит исследовать уникальные образования природы, обогащенные историей и секретами. Беседка ветров: отдых и панорамные виды После насыщенного изучения Долины Духов мы отправимся в Беседку Ветров. Это место предоставит нам возможность насладиться не только великолепными панорамными видами, но и отдохнуть, наслаждаясь прохладным ветром. Ороктойский Мост: связующее звено маршрута Следующий этап нашего путешествия — посещение Ороктойского моста через реку Катунь. Мост не только связывает разные берега, но и соединяет разные части нашего маршрута, принося с собой новые впечатления и виды. Еландинский порог: прикосновение к мощи природы Затем нас ожидает Еландинский порог на реке Катуни. Это место позволит нам не только насладиться ветром и брызгами воды, но и почувствовать мощь природы, ее непредсказуемость и великолепие. Катунские террасы: величие пейзажей Следующим этапом станут Катунские террасы — еще одно удивительное явление природы. Здесь перед нами раскроется величие пейзажей и природных формаций, придающих месту уникальный характер. Куюсский грот: загадки и история На пути нашего путешествия встретим Куюсский Грот с писаницей. Это место пронизано историей и загадками, которые мы будем исследовать и разгадывать. Водопад Бельтыртуюк: каскады и красота Особое внимание будет уделено Водопаду Бельтыртуюк. Его каскады и красота поразят нас, предоставив уникальную возможность насладиться водной гармонией природы. «Живет такой парень» Для любителей творчества В. М. Шукшина мы организуем посещение мест съемок фильма «Живет такой парень». Здесь вы сможете окунуться в атмосферу киноискусства и почувствовать дух прошлых сюжетов. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
В любой день и в любое время по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Питание (чебуреки — 200 руб., пирожки с картошкой — 100 руб.)
- Входные билеты на некоторые экскурсионные объекты — 100-300 руб
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день и в любое время по договоренностиЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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