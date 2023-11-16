Описание

Что вас ожидает: Остров Патмос: первые впечатления Путешествие начнется с встречи всех участников и отправления к удивительному острову Патмос. Здесь, среди природных богатств и живописных пейзажей, мы начнем наше приключение. Долина Духов: Таинственные образования природы Второй этап нашего путешествия приведет нас в загадочную Долину Духов. Здесь нам предстоит исследовать уникальные образования природы, обогащенные историей и секретами. Беседка ветров: отдых и панорамные виды После насыщенного изучения Долины Духов мы отправимся в Беседку Ветров. Это место предоставит нам возможность насладиться не только великолепными панорамными видами, но и отдохнуть, наслаждаясь прохладным ветром. Ороктойский Мост: связующее звено маршрута Следующий этап нашего путешествия — посещение Ороктойского моста через реку Катунь. Мост не только связывает разные берега, но и соединяет разные части нашего маршрута, принося с собой новые впечатления и виды. Еландинский порог: прикосновение к мощи природы Затем нас ожидает Еландинский порог на реке Катуни. Это место позволит нам не только насладиться ветром и брызгами воды, но и почувствовать мощь природы, ее непредсказуемость и великолепие. Катунские террасы: величие пейзажей Следующим этапом станут Катунские террасы — еще одно удивительное явление природы. Здесь перед нами раскроется величие пейзажей и природных формаций, придающих месту уникальный характер. Куюсский грот: загадки и история На пути нашего путешествия встретим Куюсский Грот с писаницей. Это место пронизано историей и загадками, которые мы будем исследовать и разгадывать. Водопад Бельтыртуюк: каскады и красота Особое внимание будет уделено Водопаду Бельтыртуюк. Его каскады и красота поразят нас, предоставив уникальную возможность насладиться водной гармонией природы. «Живет такой парень» Для любителей творчества В. М. Шукшина мы организуем посещение мест съемок фильма «Живет такой парень». Здесь вы сможете окунуться в атмосферу киноискусства и почувствовать дух прошлых сюжетов. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.