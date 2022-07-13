По горам Горно-Алтайска на электровелосипеде

Мы совершим путешествие на электровелосипедах через красивый хвойный лес к горе Комсомолка. Посетим знаменитые

Мы совершим путешествие на электровелосипедах через красивый хвойный лес к горе Комсомолка. Посетим знаменитые Серебряные источники. Полюбуемся видом на весь Горно-Алтайск и Кызыл-Озек с горы Победной.

Прокатимся по долине Семи Холмов и увидим скалистые нежно-зеленые холмы, Майминский район и Алтайский край. Отдохнем на смотровой площадке горы Верблюд и сделаем потрясающие фотографии долины реки Катунь.
По горам Горно-Алтайска на электровелосипеде
По горам Горно-Алтайска на электровелосипеде
По горам Горно-Алтайска на электровелосипеде
По горам Горно-Алтайска на электровелосипеде
По горам Горно-Алтайска на электровелосипеде
По горам Горно-Алтайска на электровелосипеде

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Комсомольская
  • Гора Победная
  • Долина Семи Холмов
  • Серебряный родник
  • Форелевое озеро
  • Гора Тугая
  • Гора Верблюд

Описание

Гора Комсомолка

Наше путешествие начнется с самой высокой точки г. Горно-Алтайска, с горы Комсомолка. Мы окунемся в красивый хвойный лес и под рассказы о ней, поднимемся вдоль скалистых отрогов древнего вулкана. Спустимся по витиеватым и интересным велотропинкам, построенным местными умельцами. На спуске посетим Серебряные источники, знаменитые по алтайским обрядам.

Гора Победная

После спусков с горы Комсомольская, памятника природы, наш путь будет идти к горе Победной. Мы увидим знаменитую «Висячую скалу», нам откроется прекрасный вид на весь Горно-Алтайск и Кызыл-Озек.
Посетим форелевое озеро и прокатимся по долине Семи Холмов г. Горно-Алтайска. Перед нами будут проплывать скалистые нежно-зеленые холмы, Майминский район и Алтайский край.

Гора Тугая и гора Верблюд

Серединой нашего маленького путешествия станет подъем на гору Тугая. Здесь со смотровой площадки открывается вид на Горно-Алтайск с совершенно другой стороны. Перед нами появятся вершины гор Синюха, Чептаган, и Бабырган. Мы спустимся по одному из красивейших отрогов в город, загрузим велосипеды и на машине поедем к следующей точке нашей экскурсии, к горе Верблюд. С легкостью поднимаясь при помощи электровелосипедов на крутые и частые холмы, мы достигнем конечной точки нашего путешествия — смотровой площадки горы Верблюд.
Здесь отдохнув и сделав красивые фотографии долины реки Катунь, мы завершим путешествие и отправимся в обратный путь.

Важная информация

  • Подойдет если вы хотя бы раз в жизни ездили на велосипеде.
  • Для детей от 12 лет, умеющих ездить на велосипеде.
  • При наборе группы из 3-х человек предусмотрены скидки до 12 000/ 1 человека.
  • Бронь электровелосипедов до 16:00 дня предшествующего дню экскурсии.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой инструктор из нашей команды.
  • Предупредите заранее, если вам нужно сместить время экскурсии, тогда мы предусмотрим для вас перерыв на обед.
  • Мы заберем вас из гостиницы или турбазы, если она расположена в пределах Манжерока или Аи. Также можем встретить вас в Манжероке.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Электровелосипеды
  • Трансфер
Что не входит
  • Обеды
  • Перекусы
  • Вода
Место начала и завершения?
ВК Манжерок
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Подойдет если вы хотя бы раз в жизни ездили на велосипеде.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой инструктор из нашей команды.
  • Для детей от 12 лет, умеющих ездить на велосипеде.
  • При наборе группы из 3х человек предусмотрены скидки до 12 000/ 1 человека.
  • Бронь электровелосипедов до 16:00 дня предшествующего дню экскурсии.
  • Предупредите заранее, если вам нужно сместить время экскурсии, тогда мы предусмотрим для вас перерыв на обед.
  • Мы заберем вас с турбазы или гостиницы, если она расположена в пределах Манжерока или Аи. Также можем встретить вас в Манжероке
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

🎩ИндивидуальныеГоры🍀Природа и пейзажи🏡ВыездныеВид☀️На весь деньВремя дня и года🚲На велосипедеНа чёмТематические

Похожие туры в Горно-Алтайске

Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску в формате лайт
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску в формате лайт
Горно-Алтайск - столица Республики Алтай, расположенная в Горной долине, окруженная горами, холмами
13 июля
1 070 за 1 человека
«В горной долине город любимый»: обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
«В горной долине город любимый»: обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Горно-Алтайск - единственный город Республики Алтай и её столица. Это молодой, чистый
27 июня
2 100 за 1 человека
Горно-лыжный комплекс «Манжерок» и Камышлинский водопад
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Горно-лыжный комплекс «Манжерок» и Камышлинский водопад
Предлагаем совершить небольшую прогулку по красотам Горного Алтая, посетить современный Горно-лыжный комплекс
Завтра
6 000 за 1-5 чел.
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
4.9
18 отзывов
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
Посетить остров Патмос и Долину духов, увидеть Зубы дракона и уловить дух Алтая в местных легендах
2 июля
22 авг
23 авг
24 авг
от 14 000 за 1-2 чел.
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
Исследовать лучшие места Чемальского района и проехать по Чуйскому тракту
24 июня
28 июня
1 июля
5 июля
26 900 за 1 человека
Телецкое озеро и Артыбаш
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Телецкое озеро и Артыбаш
Путешествие начнется от гостинцы «Горный Алтай»
11 000 за 1-5 чел.
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю
Насладиться спокойствием Телецкого озера и проехать по красивейшей дороге России
26 июня
3 июля
10 июля
17 июля
109 000 за 1 человека
Релакс-тур на Алтае: отдых в глэмпинге на горной реке
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Релакс-тур на Алтае: отдых в глэмпинге на горной реке
Слушать бурление рек, вдыхать ароматы трав и встречать утро на террасе с потрясающим видом
26 июня
29 июня
3 июля
6 июля
29 900 за 1 человека
Удивительный Чемал
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Удивительный Чемал
Чемал - это свежий воздух, хвойные леса и целебные травы. Туда мы отправимся практически на целый день. С нами вы
25 июня
2 июля
10 июля
13 июля
2 900 за 1 человека
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
5
1 отзыв
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
Изучить заповедный уголок Алтая, проплыть на лодке по порогам Катуни и услышать легенды края
2 июля
22 авг
23 авг
24 авг
от 10 600 за 1-2 чел.
Гора Чёртов палец и Долина Гротов
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Гора Чёртов палец и Долина Гротов
Гора Чертов палец и долина Гротов - одни из самых зрелищных
6 000 за 1-5 чел.
Автотур по Алтаю: смотреть во все глаза
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Автотур по Алтаю: смотреть во все глаза
Проехать по горным перевалам, полюбоваться реками и озёрами, побывать в священных местах
26 июня
3 июля
10 июля
24 июля
32 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Горно-Алтайске
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ