Гора Комсомолка

Наше путешествие начнется с самой высокой точки г. Горно-Алтайска, с горы Комсомолка. Мы окунемся в красивый хвойный лес и под рассказы о ней, поднимемся вдоль скалистых отрогов древнего вулкана. Спустимся по витиеватым и интересным велотропинкам, построенным местными умельцами. На спуске посетим Серебряные источники, знаменитые по алтайским обрядам.

Гора Победная

После спусков с горы Комсомольская, памятника природы, наш путь будет идти к горе Победной. Мы увидим знаменитую «Висячую скалу», нам откроется прекрасный вид на весь Горно-Алтайск и Кызыл-Озек.

Посетим форелевое озеро и прокатимся по долине Семи Холмов г. Горно-Алтайска. Перед нами будут проплывать скалистые нежно-зеленые холмы, Майминский район и Алтайский край.

Гора Тугая и гора Верблюд

Серединой нашего маленького путешествия станет подъем на гору Тугая. Здесь со смотровой площадки открывается вид на Горно-Алтайск с совершенно другой стороны. Перед нами появятся вершины гор Синюха, Чептаган, и Бабырган. Мы спустимся по одному из красивейших отрогов в город, загрузим велосипеды и на машине поедем к следующей точке нашей экскурсии, к горе Верблюд. С легкостью поднимаясь при помощи электровелосипедов на крутые и частые холмы, мы достигнем конечной точки нашего путешествия — смотровой площадки горы Верблюд.

Здесь отдохнув и сделав красивые фотографии долины реки Катунь, мы завершим путешествие и отправимся в обратный путь.

Важная информация