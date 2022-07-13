Гора Комсомолка
Наше путешествие начнется с самой высокой точки г. Горно-Алтайска, с горы Комсомолка. Мы окунемся в красивый хвойный лес и под рассказы о ней, поднимемся вдоль скалистых отрогов древнего вулкана. Спустимся по витиеватым и интересным велотропинкам, построенным местными умельцами. На спуске посетим Серебряные источники, знаменитые по алтайским обрядам.
Гора Победная
После спусков с горы Комсомольская, памятника природы, наш путь будет идти к горе Победной. Мы увидим знаменитую «Висячую скалу», нам откроется прекрасный вид на весь Горно-Алтайск и Кызыл-Озек.
Посетим форелевое озеро и прокатимся по долине Семи Холмов г. Горно-Алтайска. Перед нами будут проплывать скалистые нежно-зеленые холмы, Майминский район и Алтайский край.
Гора Тугая и гора Верблюд
Серединой нашего маленького путешествия станет подъем на гору Тугая. Здесь со смотровой площадки открывается вид на Горно-Алтайск с совершенно другой стороны. Перед нами появятся вершины гор Синюха, Чептаган, и Бабырган. Мы спустимся по одному из красивейших отрогов в город, загрузим велосипеды и на машине поедем к следующей точке нашей экскурсии, к горе Верблюд. С легкостью поднимаясь при помощи электровелосипедов на крутые и частые холмы, мы достигнем конечной точки нашего путешествия — смотровой площадки горы Верблюд.
Здесь отдохнув и сделав красивые фотографии долины реки Катунь, мы завершим путешествие и отправимся в обратный путь.
Важная информация
- Подойдет если вы хотя бы раз в жизни ездили на велосипеде.
- Для детей от 12 лет, умеющих ездить на велосипеде.
- При наборе группы из 3-х человек предусмотрены скидки до 12 000/ 1 человека.
- Бронь электровелосипедов до 16:00 дня предшествующего дню экскурсии.
- Экскурсию для вас проведу я или другой инструктор из нашей команды.
- Предупредите заранее, если вам нужно сместить время экскурсии, тогда мы предусмотрим для вас перерыв на обед.
- Мы заберем вас из гостиницы или турбазы, если она расположена в пределах Манжерока или Аи. Также можем встретить вас в Манжероке.