Групповая
до 16 чел.
Горно-Алтайск: история и современность
Путешествие по Горно-Алтайску на микроавтобусе с остановками в исторических местах. Узнайте о культуре и традициях алтайцев, наслаждаясь комфортом
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в субботу в 12:00
13 дек в 12:00
20 дек в 12:00
3500 ₽ за человека
Групповая
Северные отроги Алтая
Групповая экскурсия по живописным местам Алтая: водопад Камышлинский, Тавдинские пещеры и маралы в одном туре. Подходит для всех возрастов
Начало: На площади Ленина
12 дек в 10:00
15 дек в 10:00
6500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Сказка Алтайского Холмогорья
Путешествие по Чуйскому тракту к дендрарию и озеру Ая. Легенды, природа и чайная церемония ждут вас
Начало: На площади им. Ленина
Завтра в 10:00
11 дек в 09:00
15 800 ₽ за всё до 3 чел.
- иирина18 июня 2025Очень интересная и познавательная экскурсия. Можно увидеть природу Алтайского края и прекрасный Дендрарий. Он небольшой, но коллекция растений впечатляющая. Экскурсовод
- ААнтон30 сентября 2022Интересная экскурсия, живописная дорога с полями гречки, в самом дендрарии тоже красиво, много разных растений, приятная атмосфера
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в декабре 2025
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Алтайское Холмогорье" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 15 800. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
