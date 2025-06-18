Мои заказы

Алтайское Холмогорье – экскурсии в Горно-Алтайске

Горно-Алтайск: история и современность
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
26 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Горно-Алтайск: история и современность
Путешествие по Горно-Алтайску на микроавтобусе с остановками в исторических местах. Узнайте о культуре и традициях алтайцев, наслаждаясь комфортом
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в субботу в 12:00
13 дек в 12:00
20 дек в 12:00
3500 ₽ за человека
Северные отроги Алтая
На автобусе
6 часов
4 отзыва
Групповая
Северные отроги Алтая
Групповая экскурсия по живописным местам Алтая: водопад Камышлинский, Тавдинские пещеры и маралы в одном туре. Подходит для всех возрастов
Начало: На площади Ленина
12 дек в 10:00
15 дек в 10:00
6500 ₽ за человека
Сказка Алтайского Холмогорья
На машине
6.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Сказка Алтайского Холмогорья
Путешествие по Чуйскому тракту к дендрарию и озеру Ая. Легенды, природа и чайная церемония ждут вас
Начало: На площади им. Ленина
Завтра в 10:00
11 дек в 09:00
15 800 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • и
    ирина
    18 июня 2025
    Сказка Алтайского Холмогорья
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Можно увидеть природу Алтайского края и прекрасный Дендрарий. Он небольшой, но коллекция растений впечатляющая. Экскурсовод
    читать дальше

    рассказывает очень хорошо. Чайный домик и дегустация это не о чем. Дали чашечку чаю и все. В основном это просто магазин. Но чаи там интересные. Далее нас повели на лекцию по продукции местной компании Вистерра. Это растительные препараты из трав Алтая и пант Марала. Очень большой выбор для всех проблем. Мы накупили много всего и теперь будем пробовать, действительно ли это так эффективно.
    Из отрицательного - дорога ремонтируется и есть несколько неприятных мест.
    И контактный зоопарк был закрыт и об этом организатор не предупреждал. В основном нам понравилось. Рекомендуем посетить тем, кто любит растения и хочет оздоровления натуральными препаратами.

  • А
    Антон
    30 сентября 2022
    Сказка Алтайского Холмогорья
    Интересная экскурсия, живописная дорога с полями гречки, в самом дендрарии тоже красиво, много разных растений, приятная атмосфера

