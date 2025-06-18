читать дальше

рассказывает очень хорошо. Чайный домик и дегустация это не о чем. Дали чашечку чаю и все. В основном это просто магазин. Но чаи там интересные. Далее нас повели на лекцию по продукции местной компании Вистерра. Это растительные препараты из трав Алтая и пант Марала. Очень большой выбор для всех проблем. Мы накупили много всего и теперь будем пробовать, действительно ли это так эффективно.

Из отрицательного - дорога ремонтируется и есть несколько неприятных мест.

И контактный зоопарк был закрыт и об этом организатор не предупреждал. В основном нам понравилось. Рекомендуем посетить тем, кто любит растения и хочет оздоровления натуральными препаратами.