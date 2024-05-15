Трансфер «Аэропорт-отель» в Горно-Алтайске

Предлагается удобный трансфер до выбранного отеля на комфортабельном авто с климат-контролем и панорамной крышей. Опытные водители гарантируют безопасную поездку и приятное время в пути.
Пассажиры насладятся живописными видами Горного Алтая и
Пассажиры насладятся живописными видами Горного Алтая и
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортабельный автомобиль с климат-контролем и панорамной крышей
- 🧳 Помощь с багажом и ожидание в случае задержки рейса
- 🛣️ Возможность посетить аутентичные места по пути
- 🌄 Живописные виды Горного Алтая
- 🗣️ Увлекательные рассказы о местных традициях и истории
Что можно увидеть
- Горный Алтай
Ближайшие даты:
Время начала: 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание трансфер
Что вас ожидает
- Мы заберём вас из аэропорта Горно-Алтайска, поможем погрузить багаж и доставим до вашего отеля. Даже если рейс задержат, мы вас дождёмся!
- Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле KIA Sorento с кожаным салоном, панорамной крышей, климат-контролем и подогревом/вентиляцией всех кресел.
- При желании и наличии у вас времени по пути мы можем заехать в интересное аутентичное место, где вы познакомитесь с местными традициями и алтайской культурой, а также отведаете традиционный солёный чай с молоком.
Организационные детали
- Важно! Маршрут рассчитан до отеля «Манжерок» или «Алтай Резорт.» Если ваш пункт назначения Чемал или село Артыбаш, то к тарифу будет добавлено 7500 руб.
- Сообщите при бронировании номер вашего рейса, время прибытия и пункт назначения.
- Трансфер проведу я или другой гид-водитель из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий. Я и наша команда гидов-экскурсоводов рады приветствовать вас и организовать незабываемый отдых в горах Алтая. Наша страсть — путешествия с региональным колоритом и комфортом. Приглашаем вас на увлекательные экскурсии, чтобы познакомиться с интересными местами, услышать захватывающие истории, попробовать местную кухню и насладиться горловым пением. Гарантируем красивые фото и незабываемые впечатления. Будем рады встрече на Алтае!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Константин
15 мая 2024
Очень доволен встречей в аэропорту, трансфером и рассказом Дмитрия во время поездки 👍 Видно, что Дмитрий очень любит Алтай и с удовольствием делится этой любовью) Машина идеально чистая, красивая, с логотипами, с водой и зарядкой для телефона, всё супер 🙌
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