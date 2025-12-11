Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Горно-Алтайске, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Суперактивный день на Алтае - всё включено
На машине
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Суперактивный день на Алтае - всё включено
Пройти виа феррата, сплавиться на рафте, заняться треккингом и покататься среди маралов и маралят
Начало: Аэропорт / отель в Горно-Алтайске или его окрестно...
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
от 32 000 ₽ за всё до 6 чел.
Треккинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
Пешая
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Треккинг в селе Турочак: живописный хребет Салоп в Алтае
Откройте для себя мифическую красоту Алтая, пройдите по хребту Салоп и получите уникальные воспоминания и видео
Начало: В селе Турочак
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия, фотосессия и съёмка рилс в топовых локациях Чемальского района
На машине
10 часов
9 отзывов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Экскурсия и фотосессия в Чемале
Путешествие в Чемальский район подарит вам незабываемые моменты и профессиональные фото. Исследуйте удивительные места и наслаждайтесь гостеприимством Алтая
22 дек в 08:30
23 дек в 08:30
25 000 ₽ за всё до 6 чел.

