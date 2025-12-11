Индивидуальная
до 6 чел.
Суперактивный день на Алтае - всё включено
Пройти виа феррата, сплавиться на рафте, заняться треккингом и покататься среди маралов и маралят
Начало: Аэропорт / отель в Горно-Алтайске или его окрестно...
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
от 32 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Треккинг в селе Турочак: живописный хребет Салоп в Алтае
Откройте для себя мифическую красоту Алтая, пройдите по хребту Салоп и получите уникальные воспоминания и видео
Начало: В селе Турочак
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Экскурсия и фотосессия в Чемале
Путешествие в Чемальский район подарит вам незабываемые моменты и профессиональные фото. Исследуйте удивительные места и наслаждайтесь гостеприимством Алтая
22 дек в 08:30
23 дек в 08:30
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в декабре 2025
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 14 000 до 32 000. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Горно-Алтайске на 2025 год для иностранцев, 23 ⭐ отзыва, цены от 14000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль