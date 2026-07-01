1 день

Встреча, Чемал, конная прогулка

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9:00 – 10:30 Встречаемся в аэропорту г. Горно-Алтайска или в самом городе, районах Соузга или Манжерок. Время встречи может корректироваться и на более ранее в зависимости от фактического времени прибытия участников тура.

Сегодня мы изучим Чемальский район.

Вы сможете посетить храм Иоанна Богослова на острове Патмос, где прикоснетесь к истории основания христианской миссии на Алтае. Недалеко здесь находится место слияния рек Чемал и Катунь. Наилучшей обзорной точкой считается место, названное в честь героя алтайского эпоса богатыря Сартакпая – Ворота Сартакпая. При желании, можно прогуляться по “козьей тропке” и дойти до бывшей Чемальской ГЭС – первой ГЭС на Алтае, построенной в 1935 году.

Обедаем в кафе (за доп. плату).

После мы поедем на конную базу, которая занимается полным циклом организации конных прогулок: от разведения и выездки лошадей до конструирования специальных мягких сёдел и обучения желающих основам верховой езды в условиях горной местности.

Сначала нас ждет инструктаж по технике безопасности, обучение основам верховой езды и управлению лошадью, распределение лошадей и индивидуальная подгонка снаряжения.

Далее отправимся в конную поездку “Верхом по террасам” в составе сборной группы (уровень – для новичков):

Тропа проведет вас прямо до подъема на смотровое поле рядом со скалистой горой Кресло Сартакпая. Далее вы спуститесь к живописнейшему берегу Катуни на дикий песчаный пляж. При желании, вы можете там пофотографироваться без спешивания. Затем возвращаемся на базу.

Вариант маршрута указан как пример. Если вы хотите более короткую поездку, или, наоборот, маршрут для опытных – дайте знать, решим этот вопрос в индивидуальном порядке.

Едем в отель в Чемальском районе, заселяемся, отдыхаем. Базовые отели: эко-отель Бертка, турбаза Хан Алтай, турбаза Явь, отель Любо-Дорого (размещение на усмотрение организатора, возможны другие турбазы аналогичного уровня). Возможны с доплатой – эко-отель Природа, глемпинги (Вдох, Айвенго, Бадан и другие), Чепош Парк, Мирамирам и другие по согласованию (возможность проживания, наличие мест и стоимость уточняйте при бронировании).

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Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086