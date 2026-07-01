Описание тура
Групповые заезды: по вторникам и субботам
Алтай — это не просто горы, это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Откройте для себя Алтай в формате насыщенного активного тура!
Представьте: ветер в лицо на конной прогулке, азарт сплава по Катуни, завораживающие виды с Чуйского тракта, тишина горных озёр и пейзажи, словно с другой планеты. Всё это — в одном активном путешествии, которое начнётся в уютном Чемале и приведёт вас к самым удивительным местам региона!
Очередность экскурсий и показа локаций может меняться! Возможно объединение участников с группой, которая едет по сокращенной программе на 4 дня. Также оставляем право менять маршрут в зависимости от погодных условий (вопрос безопасности)! Тур состоится от 2 участников.
Программа тура по дням
Встреча, Чемал, конная прогулка
Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!
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9:00 – 10:30 Встречаемся в аэропорту г. Горно-Алтайска или в самом городе, районах Соузга или Манжерок. Время встречи может корректироваться и на более ранее в зависимости от фактического времени прибытия участников тура.
Сегодня мы изучим Чемальский район.
Вы сможете посетить храм Иоанна Богослова на острове Патмос, где прикоснетесь к истории основания христианской миссии на Алтае. Недалеко здесь находится место слияния рек Чемал и Катунь. Наилучшей обзорной точкой считается место, названное в честь героя алтайского эпоса богатыря Сартакпая – Ворота Сартакпая. При желании, можно прогуляться по “козьей тропке” и дойти до бывшей Чемальской ГЭС – первой ГЭС на Алтае, построенной в 1935 году.
Обедаем в кафе (за доп. плату).
После мы поедем на конную базу, которая занимается полным циклом организации конных прогулок: от разведения и выездки лошадей до конструирования специальных мягких сёдел и обучения желающих основам верховой езды в условиях горной местности.
Сначала нас ждет инструктаж по технике безопасности, обучение основам верховой езды и управлению лошадью, распределение лошадей и индивидуальная подгонка снаряжения.
Далее отправимся в конную поездку “Верхом по террасам” в составе сборной группы (уровень – для новичков):
Тропа проведет вас прямо до подъема на смотровое поле рядом со скалистой горой Кресло Сартакпая. Далее вы спуститесь к живописнейшему берегу Катуни на дикий песчаный пляж. При желании, вы можете там пофотографироваться без спешивания. Затем возвращаемся на базу.
Вариант маршрута указан как пример. Если вы хотите более короткую поездку, или, наоборот, маршрут для опытных – дайте знать, решим этот вопрос в индивидуальном порядке.
Едем в отель в Чемальском районе, заселяемся, отдыхаем. Базовые отели: эко-отель Бертка, турбаза Хан Алтай, турбаза Явь, отель Любо-Дорого (размещение на усмотрение организатора, возможны другие турбазы аналогичного уровня). Возможны с доплатой – эко-отель Природа, глемпинги (Вдох, Айвенго, Бадан и другие), Чепош Парк, Мирамирам и другие по согласованию (возможность проживания, наличие мест и стоимость уточняйте при бронировании).
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Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве.
Сплав по Катуни, Ороктой
Завтракаем в отеле.
Сперва поедем в Ороктой.
В 11 км от алтайского поселка Ороктой, чуть ниже устья реки Эдиган, расположились Тельдекпенские пороги. Здесь величественная Катунь пересекает скальные отроги Куминского хребта. Ширина реки в этих местах варьируется от 20 до 40 м, а глубина, по некоторым источникам, достигает 70 м. Тельдекпенские пороги – одни из самых протяженных на Катуни, и полюбоваться этим природным чудом можно с подвесного Ороктойского моста.
Обедаем (за свой счет)
Далее отправляемся на точку старта сплава по Катуни.
Нас будет ждать маршрут “2 порога” в составе сборной группы: сплав начинается 33 км выше с. Чемал, по маршруту мы пройдем пороги Бийка и Еландинский. Проходить маршруты вы будете на рафтах, которые вмещают 10 или 12 человек. На этот маршрут допускаются дети старше 14 лет и взрослые. Гидрокостюмы включены в стоимость, а специальные ботинки можно взять в аренду за доплату. Инструкторы, которые будут с вами, прошли аттестацию, а многие имеют спортивные разряды.
* Возможны другие маршруты, маршрут указан как пример! Для участников с детьми просьба согласовать маршрут сплава или моторафтинга при бронировании.
Возвращаемся в отель.
Чуйский тракт
Завтракаем, выселяемся с вещами.
Сегодня нас ждет удивительное путешествие по Чуйскому тракту! По версии National Geographic Чуйский тракт входит в ТОП-10 самых красивых автомобильных дорог мира. Эта старинная дорога – первая ниточка, соединившая Россию и Китай много столетий назад.
На Семинском перевале (1 717 м) мы вдохнём кристально чистый воздух и полюбуемся панорамой горных хребтов. У местных торговцев можно присмотреть сувениры: кедровые шишки, сборы алтайских трав, изделия из войлока.
Перевал Чике‑Таман – это серпантины и головокружительные виды, от которых захватывает дух: извилистая лента дороги, пропасти и вершины, покрытые вековым лесом.
Слияние Чуи и Катуни: остановимся там, где встречаются две могучие реки. Бирюза Катуни против серо‑стальных потоков Чуи — природа создала здесь идеальный контраст (такой эффект увидим, если нам повезет!)
Древние послания: заглянем к петроглифам Калбак‑Таш или Адыр‑Кан — местам, где скалы хранят память веков. Представьте: эти рисунки видели ещё древних кочевников!
Не забудем пообедать по маршруту (за доп. плату).
Позднее прибытие на турбазу и заселение (Расул, Республика, Майман, Зеленый колобок, Зеленый мох, Хуторок, Душа Алтай, Шам Алтай, Зеленый лес, Алтай Рест, Клевер, У Никанорыча или аналогичные базы, номера с удобствами). С доплатой возможно размещение в глемпингах Тайгала или Панорама, отеле Речные Земли, вип-домиках отеля Расул и др.
Ужинаем (включен), отдыхаем и набираемся сил для завтрашнего дня.
Вечером вы можете посетить уникальный банный комплекс в пос. Акташ. Возможно коллективное парение в бане до 20 человек (аренда всей бани полностью), индивидуальное парение от 1 до 3 человек в приватных банях с панорамным видом, релакс в банных чанах на 4-6 человек. Комплекс работает до 00:00. Сеанс нужно выбирать не ранее 20:00! Стоимость и возможности запрашивайте при бронировании тура: бронь бани и оплата строго заранее! Также возможна бронь других бань.
Авто по маршруту – 370 км. (6 часов + время на остановки)
Трекинг до Куехтанарских озер
Завтракаем в отеле, выселяемся из номеров.
Сегодня нас ждет треккинг до Куехтанарских озер*.
Куехтанарские озера расположены цепочкой с севера на юг в западной части Курайского хребта, в Кош-Агачском районе. Это целая система озер в живописной долине Куюктанар, соединенная между собой: озера «перетекают» друг в друга видимым образом, образуя ручьи, протоки и даже водопады, либо скрытно.
Два первых озера представляют собой систему из двух водоемов, соединенных между собой широкой протокой на высоте 2176 м над уровнем моря. В зависимости от освещения вода озера меняет свой цвет от насыщенного синего до изумрудно-зеленого. Дорога до этих озер займет примерно 2-3 часа, примерный набор высоты – около 450 метров.
*Если у вас есть сомнения в прохождении маршрута, просьба проконсультироваться с организатором.
Обедаем в форме пикника (еда у каждого с собой).
Подъем к верхнему озеру займет еще около часа, тропа имеет довольно крутой подъем наверх, приходится обходить препятствия, карабкаться на скалы и т. д. Трудности пути компенсируются живописными видами. По желанию участников группы, можем дойти и сюда.
Переезжаем в с. Кош-Агач, заселяемся в отель «Расул» / отель «Гранд отель Султан» / турбазу «Лиана» / турбазу «РайGor» / «Шум ручья». Возможны другие отели или турбазы аналогичного уровня. С доплатой возможен отель «Архар».
Ужинаем (включено).
ВАЖНО! В случае неблагоприятных погодных условий и небезопасности прохождения трекинга, организатор оставляет за собой право показать альтернативные локации.
Гейзерное озеро и Алтайский Марс
Завтракаем, выселяемся с вещами.
Сперва мы отправимся на Марс, Алтайский Марс! Добраться сюда мы сможем на транспорте повышенной проходимости, в том числе возможны УАЗ-буханки. По согласованию с гидом, поездка на Марс может быть перенесена на предыдущий день – тогда у нас останется время на доп. локации.
Кызыл Чин — это удивительное по своему внешнему виду место. Пейзажи здесь напоминают каньоны Дикого Запада и Марсианские пейзажи одновременно. Здесь встречаются породы всех оттенков красного, желтого, оранжевого, зеленого и фиолетового цветов. Такое необычное явление, окрашивающие горы в разноцветные цвета, объясняется высоким содержанием в породе металлов.
Причудливые пейзажи Алтайского Марса — это дно древнего моря, существовавшего более 90 миллионов лет назад. Поэтому на территории долины и сегодня можно найти камушки, остатки ракушек и водорослей. *
*В случае неблагоприятных погодных условий возможен показ других локаций около с. Кош-Агач, с. Акташ, Курайской степи, Каракольской долины.
**Посещение Марса-2 по согласованию с участниками группы, оплачивается дополнительно, стоимость распределяется между желающими.
Увидим дивное Гейзерное озеро! Оно поражает своим чарующим цветом и причудливыми узорами на дне озера любого, кто приезжает сюда. Почему же озеро имеет настолько насыщенный цвет? Ответ узнаете в нашей поездке!
Далее нас ждёт продолжительное возвращение в Горно-Алтайск. После позднего прибытия в город (около 20-21 ч.), нас ждет окончание программы, где и попрощаемся (и пообещаем встретится еще раз!). Внимание: в этот день нельзя приобретать авиабилеты на обратный рейс, мы не успеем в аэропорт к вечерним рейсам!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Сопровождение гидом-проводником, возможно в формате гид-водитель
- Проживание в отелях/на турбазах Чемальского района - 2 ночи, на турбазе в с. Акташ - 1 ночь, на турбазе в с. Кош-Агач - 1 ночь. Все номера с удобствами. Стоимость дана за одного человека при двухместном размещении. Размещение в базовые отели производится на усмотрение организаторов. С коррекцией цены возможно размещение в других отелях и улучшение классификации номера
- Питание: завтраки и 2 ужина (день 3 и 4)
- Входные билеты в объекты по маршруту
- Сплав по Катуни
- Конная прогулка
Что не входит в цену
- Дорога до Горно-Алтайска
- Одноместное размещение (стоимость - по запросу, от 11000 руб, подселения нет)
- Туристический налог, введенный с 1 января 2025 г., - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. /ночь, по запросу отеля / турбазы
- Питание, не включенное в программу
- Баня, другие личные расходы
- Аренда ботинок для сплава
- Заброска на Марс-2 (стоимость распределяется в зависимости от количества участников группы)
- Страховка от клеща - оформление не позже 5 дней до заезда
- Повышение категории номеров или отелей - варианты и стоимость запрашивайте
О чём нужно знать до поездки
• Что важно знать о туре?
ВАЖНО! Мы – за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий оставляем за собой право изменять маршрут. Живём на комфортных базах со всеми удобствами. Тур состоится от 2 участников.
• Нужна ли прививка от клещей?
Обязательных требований к прививкам нет - это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.
• Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
• Размещение
Размещение в отелях и на турбазах происходит на усмотрение организатора: примеры уровня турбаз и их названия указаны на странице тура. Конкретное размещение вы сможете узнать из информационного листа, полученного накануне. Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.
• Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от клещей, дождевики и т. д
На нашем складе в Горно-Алтайске доступны трекинговые палки, спреи от клещей, теплые пуховки, дождевики, раскладные стульчики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить – мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.
• Транспорт
Легковые автомобили иностранного производства, минивены уровня Hyundai Starex. Заброска на Марс возможна с пересадкой на более проходимое авто.
• Маршрут конной прогулки
Конная прогулка по программе – “Верхом по террасам”, уровень – для новичков. Вариант маршрута указан как пример. Если вы хотите более короткую поездку, или, наоборот, маршрут для опытных – дайте знать, решим этот вопрос в индивидуальном порядке.
• Маршрут сплава по Катуни
Возможны другие маршруты, маршрут указан как пример! Для участников с детьми просьба согласовать маршрут сплава или моторафтинга при бронировании.
• Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
• Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
• Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
• На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
• Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?
Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.
• Рассадка в транспорте
Просим обратить внимание, что конкретное место в салоне транспорта не фиксируется. Просьба с пониманием относиться к возможной ротации мест в течение тура.
• Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
• Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
• Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
• Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.