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Чулышманская долина и верхний Алтай. Джип-тур

Чулышманская долина и верхний Алтай
В этом путешествии мы покажем вам одну их самых красивых трасс мира – Чуйский тракт, огромный перевал Кату-Ярык и прекрасную долину Чулышмана – начало Алтайского биосферного заповедника.

Вы останетесь в восторге от водопада Куркуре, чуда света – Каменных грибов, Северо-Чуйского хребта и невероятной горной энергетики. Путешествие в мини-группе на комфортном современном кроссовере.
Чулышманская долина и верхний Алтай. Джип-турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Чулышманская долина и верхний Алтай. Джип-турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Чулышманская долина и верхний Алтай. Джип-турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Алтаем

15:00 Начнем с увлекательнойводной экскурсии по Катуни.

Путешествие на Камышлинский водопад на моторафтах — это захватывающий сплав по Катуни, красивые виды и пешая прогулка к мощному водопаду.

Яркие эмоции и настоящий драйв за пару часов!

18:00 Заселение в уютный эко-отель на берегу Катуни, время для отдыха и наслаждения природой.

Для желающих бассейн на территории.

19:00 Совместный ужин в ресторане отеля, где мы поделимся впечатлениями (не входит в стоимость).

Знакомство с АлтаемЗнакомство с АлтаемЗнакомство с Алтаем
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Чуйский тракт и верхний Алтай

Ранний подъём, завтрак с собой.

07:30 Путешествие по Чуйскому тракту.

Перевал Чике-Таман — живописный горный перевал с панорамными видами на долины Алтая.

Слияние Чуи и Катуни — культовое место силы, где встречаются две главные реки региона.

Гейзерное озеро — уникальное озеро с бирюзовой водой и загадочными узорами на дне.

15:00 Обед в кафе национальной кухни (не входит в стоимость).

Экскурсия в долину Кызыл-Чин (Алтайский Марс) — горы ярко-красных и жёлтых оттенков, напоминающие марсианские пейзажи.

По пути — смотровая площадка с видом на Северо-Чуйский хребет — заснеженные вершины и ледники.

19:00 Совместный ужин, делимся впечатлениями (не входит в стоимость).

20:00 Размещение на базе отдыха в Акташе, уютные домики.

Свободный вечер: костёр или баня по желанию (гид поможет с организацией).

Чуйский тракт и верхний АлтайЧуйский тракт и верхний АлтайЧуйский тракт и верхний АлтайЧуйский тракт и верхний АлтайЧуйский тракт и верхний Алтай
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Долина Чулышмана

04:00 Выезд на экскурсию: рассвет на высоте 3200 м, захватывающий вид на Северо-Чуйский хребет, при ясной погоде — вид на Белуху. Далее смотровая площадка с панорамой изгибов реки Чуя (экскурсия оплачивается дополнительно).

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд в долину Чулышмана — один из самых живописных каньонов Алтая.

Озёра Мертвое-Живое, Киделю, Уч-Кёль — горные озёра с кристальной водой, окружённые горами.

Улаганский перевал — высокогорный перевал с потрясающими видами.

Спуск по перевалу Кату-Ярык — знаменитый серпантин, открывающий панораму долины.

Водопад Куркуре — мощный и живописный водопад среди скал.

Поездка вдоль реки Чулышман — горная река, петляющая среди скал.

Каменные грибы — уникальный природный памятник, гигантские каменные образования.

Возвращение на базу отдыха.

20:00 Ужин в кафе (не входит в стоимость), отдых.

Долина ЧулышманаДолина ЧулышманаДолина ЧулышманаДолина ЧулышманаДолина ЧулышманаДолина Чулышмана
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

История Чуйского тракта

08:00 Завтрак.

Обратный путь по Чуйскому тракту.

Истории и легенды Чуйского тракта.

Осмотр старого участка, тематические памятники, старинный мост.

Перевалы, сувенирные рынки.

17:00 Заезд в аэропорт, окончание программы.

Для не вылетающих — доп. ночь у Катуни (5000руб. /чел.).

Выезд в Барнаул и Кемерово на утро пятого дня:

  • прибытие в Барнаул — 13:00;
  • прибытие в Кемерово — 19:00.
История Чуйского трактаИстория Чуйского тракта
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание на базах отдыха:

  • 1 ночь —"Кедровый остров" эко-отель на берегу Катуни (или аналогичный);
  • 2,3 ночь —"Шавло" высокогорная база в Чибите на высоте 1500 м (или аналогичный).

Стоимость тура на 1 человека при наборе группы 3-4 человека — 65 900 рублей.

Доплата за одноместное размещение 12 500 руб.

Варианты проживания

База отдыха «Кедровый остров»

1 ночь

База отдыха «Кедровый остров» расположена на 2 км Чемальского тракта, на берегу реки Катунь в Горном Алтае, в 2,6 км от центра Усь-Семы.

Большинство вариантов размещения оснащены телевизором и ванной комнатой. На территории работает бесплатный Wi-Fi.

В ресторане подают вкусные блюда местной кухни и радуют гостей приятной атмосферой.

В качестве развлечений база отдыха предлагает сауну, массаж, баню, фитнес-центр, частный песчаный пляж и детскую площадку.

До аэропорта «Горно-Алтайск» 54 км, до железнодорожного вокзала «Бийск» 155 км.

База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

База отдыха «Шавло»

2 ночи

База отдыха «Шавло» находится на слиянии горных рек Чуя и Чибитка в Улаганском районе у поселка Чибит (2 км), Акташ (9 км). До Горно-Алтайска 340 км, до Барнаула 610 км, до Новосибирска 850 км.

Живописное место находится в 800 метрах от Чуйского тракта, что обеспечивает тишину и покой, а близость к рекам позволяет проводить вечерние и утренние прогулки вдоль берега.

База представляет собой комплекс теплых домиков с удобствами. На территории также имеются качели, песочница и открытый бассейн. Стандарт: 2-, 3-местное размещение DBL или TWIN. Номера или отдельно стоящие домики: душ, WC, раковина, кровати-трансформеры.

Зона покрытия сотовой связи: МТС Lte, Yota Lte и Билайн 3G.Wi-Fi.

Рекомендуем для семейного отдыха, любителям активного отдыха и принимаем небольшие группы.

База отдыха «Шавло»База отдыха «Шавло»База отдыха «Шавло»База отдыха «Шавло»База отдыха «Шавло»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Путешествие на стильном современном кроссовере с удобными сидениями и климат-контролем
  • Проживание и завтраки на базе отдыха
  • Экскурсионная программа, входные билеты, переправы
  • Страховка
  • Сопровождение гидом
  • Работа гида-водителя в туре до 20:00 каждого дня, далее только информационная поддержка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула / г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание, не указанное в программе: завтрак в день прибытия, средний чек 1000 руб. обеды-ужины, средний чек 1500 руб
  • Завтрак в день прибытия, средний чек 1000 руб
  • Обеды-ужины, средний чек 1500 руб
  • Баня на базе отдыха и СПА-услуги (стоимость под запрос)
  • Дополнительная ночь с 4 на 5 день - 5 000 руб. /чел
  • Джип-тур в горы на встречу рассвета, Акташский ретранслятор и Чуйские меандры - 5 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Г. Кемерово, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20л) для вещей первой необходимости в салон и на экскурсии. Места для чемодана в багажнике нет.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем будем передвигаться?

Тип транспорта – кроссовер Хавейл Джолион.

Количество посадочных мест и наличие кондиционера: до 4-х, есть.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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