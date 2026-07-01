Вы останетесь в восторге от водопада Куркуре, чуда света – Каменных грибов, Северо-Чуйского хребта и невероятной горной энергетики. Путешествие в мини-группе на комфортном современном кроссовере.
Программа тура по дням
Знакомство с Алтаем
15:00 Начнем с увлекательнойводной экскурсии по Катуни.
Путешествие на Камышлинский водопад на моторафтах — это захватывающий сплав по Катуни, красивые виды и пешая прогулка к мощному водопаду.
Яркие эмоции и настоящий драйв за пару часов!
18:00 Заселение в уютный эко-отель на берегу Катуни, время для отдыха и наслаждения природой.
Для желающих бассейн на территории.
19:00 Совместный ужин в ресторане отеля, где мы поделимся впечатлениями (не входит в стоимость).
Чуйский тракт и верхний Алтай
Ранний подъём, завтрак с собой.
07:30 Путешествие по Чуйскому тракту.
Перевал Чике-Таман — живописный горный перевал с панорамными видами на долины Алтая.
Слияние Чуи и Катуни — культовое место силы, где встречаются две главные реки региона.
Гейзерное озеро — уникальное озеро с бирюзовой водой и загадочными узорами на дне.
15:00 Обед в кафе национальной кухни (не входит в стоимость).
Экскурсия в долину Кызыл-Чин (Алтайский Марс) — горы ярко-красных и жёлтых оттенков, напоминающие марсианские пейзажи.
По пути — смотровая площадка с видом на Северо-Чуйский хребет — заснеженные вершины и ледники.
19:00 Совместный ужин, делимся впечатлениями (не входит в стоимость).
20:00 Размещение на базе отдыха в Акташе, уютные домики.
Свободный вечер: костёр или баня по желанию (гид поможет с организацией).
Долина Чулышмана
04:00 Выезд на экскурсию: рассвет на высоте 3200 м, захватывающий вид на Северо-Чуйский хребет, при ясной погоде — вид на Белуху. Далее смотровая площадка с панорамой изгибов реки Чуя (экскурсия оплачивается дополнительно).
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд в долину Чулышмана — один из самых живописных каньонов Алтая.
Озёра Мертвое-Живое, Киделю, Уч-Кёль — горные озёра с кристальной водой, окружённые горами.
Улаганский перевал — высокогорный перевал с потрясающими видами.
Спуск по перевалу Кату-Ярык — знаменитый серпантин, открывающий панораму долины.
Водопад Куркуре — мощный и живописный водопад среди скал.
Поездка вдоль реки Чулышман — горная река, петляющая среди скал.
Каменные грибы — уникальный природный памятник, гигантские каменные образования.
Возвращение на базу отдыха.
20:00 Ужин в кафе (не входит в стоимость), отдых.
История Чуйского тракта
08:00 Завтрак.
Обратный путь по Чуйскому тракту.
Истории и легенды Чуйского тракта.
Осмотр старого участка, тематические памятники, старинный мост.
Перевалы, сувенирные рынки.
17:00 Заезд в аэропорт, окончание программы.
Для не вылетающих — доп. ночь у Катуни (5000руб. /чел.).
Выезд в Барнаул и Кемерово на утро пятого дня:
- прибытие в Барнаул — 13:00;
- прибытие в Кемерово — 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базах отдыха:
- 1 ночь —"Кедровый остров" эко-отель на берегу Катуни (или аналогичный);
- 2,3 ночь —"Шавло" высокогорная база в Чибите на высоте 1500 м (или аналогичный).
Стоимость тура на 1 человека при наборе группы 3-4 человека — 65 900 рублей.
Доплата за одноместное размещение 12 500 руб.
Варианты проживания
База отдыха «Кедровый остров»
База отдыха «Кедровый остров» расположена на 2 км Чемальского тракта, на берегу реки Катунь в Горном Алтае, в 2,6 км от центра Усь-Семы.
Большинство вариантов размещения оснащены телевизором и ванной комнатой. На территории работает бесплатный Wi-Fi.
В ресторане подают вкусные блюда местной кухни и радуют гостей приятной атмосферой.
В качестве развлечений база отдыха предлагает сауну, массаж, баню, фитнес-центр, частный песчаный пляж и детскую площадку.
До аэропорта «Горно-Алтайск» 54 км, до железнодорожного вокзала «Бийск» 155 км.
База отдыха «Шавло»
База отдыха «Шавло» находится на слиянии горных рек Чуя и Чибитка в Улаганском районе у поселка Чибит (2 км), Акташ (9 км). До Горно-Алтайска 340 км, до Барнаула 610 км, до Новосибирска 850 км.
Живописное место находится в 800 метрах от Чуйского тракта, что обеспечивает тишину и покой, а близость к рекам позволяет проводить вечерние и утренние прогулки вдоль берега.
База представляет собой комплекс теплых домиков с удобствами. На территории также имеются качели, песочница и открытый бассейн. Стандарт: 2-, 3-местное размещение DBL или TWIN. Номера или отдельно стоящие домики: душ, WC, раковина, кровати-трансформеры.
Зона покрытия сотовой связи: МТС Lte, Yota Lte и Билайн 3G.Wi-Fi.
Рекомендуем для семейного отдыха, любителям активного отдыха и принимаем небольшие группы.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Путешествие на стильном современном кроссовере с удобными сидениями и климат-контролем
- Проживание и завтраки на базе отдыха
- Экскурсионная программа, входные билеты, переправы
- Страховка
- Сопровождение гидом
- Работа гида-водителя в туре до 20:00 каждого дня, далее только информационная поддержка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула / г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтрак в день прибытия, средний чек 1000 руб. обеды-ужины, средний чек 1500 руб
- Завтрак в день прибытия, средний чек 1000 руб
- Обеды-ужины, средний чек 1500 руб
- Баня на базе отдыха и СПА-услуги (стоимость под запрос)
- Дополнительная ночь с 4 на 5 день - 5 000 руб. /чел
- Джип-тур в горы на встречу рассвета, Акташский ретранслятор и Чуйские меандры - 5 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
Тип транспорта – кроссовер Хавейл Джолион.
Количество посадочных мест и наличие кондиционера: до 4-х, есть.