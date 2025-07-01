Что вас ожидает: Поход на Мульту хорош тем, что первую ночь мы проведем в селении у подножия алтайских гор, а на второй день приедем к Нижнему Мультинскому озеру, где на всю неделю разобьем наш палаточный лагерь. Далее нас ждет 5 треккингов: будем много ходить пешком и несколько раз покатаемся на катерах! Даты поездок на 2025 г. (7-8 дней): 01 июля - 08 июля 2025 г. 22 июля - 29 июля 2025 г.

День 1. Город Горно-Алтайск — пос. Замульта. 09:30-10:00 по местному времени (московское время + 4 часа) – сбор группы центре города Горно-Алтайск и в аэропорту. Собрав всю группу вместе, едем в горы (расстояние 350 км, в пути около 7 часов). По пути в селении Верхний Уймон посетим удивительный музей Николая Рериха. В старинном доме мы увидим картины Николая Константиновича, его книги. И обязательно узнаем необычную историю его жизни и путешествий. К вечеру приедем в пос. Замульта, где и расположим наш первый палаточный лагерь. Активная часть: 2 км. пешком. Стоянка расположена на высоте 925 м.

День 2. Озера Красной горы. Кроме Мультинских озер, в этом районе пользуются ОГРОМНОЙ популярностью у туристов озера Красной горы. Они совершенно не похожи на Мультинские, но у этих водоемов есть своя собственная, горная красота! Сегодня отправляемся к трем озерам: одно находится в зоне леса, а два других озера – повыше в горах! И именно верхние озера самые визуально интересные:)). Конечно же, мы сегодня снова будем идти вверх! Увидим небольшой водопад и выйдем сначала ко второму, а затем к третьему озерам. Водоемы находятся в карах – будто бы каждое в своем роскошном бассейне. Цвет у них обычно темно-изумрудный. Треккинг здесь приятный, виды вокруг отличные, поэтому уверены, что Вам точно понравится эта локация! Активная часть тура на Алтай: проезд на ГАЗ-66 или УАЗе (около 3 часов в одну сторону). 5,5 км. пешком, перепад высот 1910-2350 м, продолжительность треккинга 4-5 часов. Активная часть: 11,2 км, перепад высот 1630-1650 м, продолжительность маршрута 3-4 часа • День 3. Гора Филаретка. Нам всегда любопытно исследовать места, которые находятся близко от нашей гостиницы! Сегодня пойдем на небольшую местную гору Филаретку. Свое имя вершина получила благодаря монаху Филарету, который некогда жил в этих местах. Поднимемся на гору, чтобы полюбоваться селениями Мульта и Замульта, которые просто утопают в зеленых горах! А еще с вершины увидим долину реки Мульта и красивые горные хребты – Катунский и Теректинский. Активная часть тура на Алтай: 6,8 км. пешком, перепад высот 950-1640 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

День 4. Нижнее Мультинское озеро, перекат Шумы. С утра собираем лагерь и далее нас ждет переезд на горном транспорте к Нижнему Мультинскому озеру (переезд займет около 2 часов). И вот они, перед нами горы Алтая! Те самые, которые Вы видели на картинках и мечтали увидеть воочию! Живописные горы, которые от пят и почти до самой макушки покрыты кедрами. А у подножия гор плещутся озера. Наш лагерь будет расположен близко от Нижнего Мультинского озера. Сюда всегда можно прийти утром, чтобы полюбоваться, как озеро просыпается и над ним рождается туманная дымка. Здесь же можно любоваться вечерними красками, когда солнце освещает золотом верхушки гор и плавно уходит за горизонт. В наших планах в этот день поход на перекат Шумы. Пройдем по лесу вдоль Нижнего Мультинского озера. Между прочим, длина озера – 2300 м!! Это вам не просто скромный, горный водоем. Это роскошное озеро Алтая))) Чуть выше Нижнего располагается Среднее Мультинское озеро. Между собой озера соединяются огромным перекатом Шумы. Местами он похож на водопад, местами – на широкую и спокойную реку. Живописность этому месту придают большие и малые камни, которые хаотично лежат в воде и красуются перед туристами. На перекате Шумы погуляем, сделаем множество снимков и отправимся в обратный путь. Активная часть: 11,2 км, перепад высот 1630-1650 м, продолжительность маршрута 3-4 часа • День 5. Озеро и водопад Куйгук. Сегодня увидим сразу 2 интересных объекта– водопад и озеро. Водопад Куйгук оооочень привлекательный! Он рождается среди крупных камней и одним мощным каскадом спускается в долину. Водопад очень мощный и полноводный. Поднявшись над водопадом, увидим небольшое озерцо Куйгук, а чуть далее нам откроется главное сокровище этой долины! Огромное, изумрудное, от которого невозможно оторвать глаз. В солнечную погоду его цвет – это что-то невероятное! Кажется, словно невидимый художник взял несколько акварельных красок и смешал их: изумрудный, лазурный, капельку зеленого, пару капель голубого цвета и еще немножко бирюзы. Цвет волшебный, сами увидите! Дополняют эту красоту, как обычно, горы, голубое небо, белые облака и скромные кедры, которые растут возле озера и любуются им. Активная часть: 20,8 км, перепад высот 1630-2020 м, продолжительность маршрута 7-8 часов.

День 6. Поход на Поперечное озеро. Чтобы дойти к Поперечному озеру, мы вновь переплывем на катере Нижнее и Среднее Мультинское. Дальше пойдем пешком. Местами нужно будет пересекать небольшие речушки, пройдем по лесной зоне, по альпийским лугам. И во второй половине дня выйдем к нашей цели. Этот водоем – настоящая вишенка на торте! Вкусно, красиво. Когда сидишь возле этого озера, не покидает ощущение нереальности. Кажется, будто в мире не может быть такой красоты. А вот и может! Алтай способен удивлять и делать так, чтобы Ваше сердце замерло от его красоты. Активная часть: 21,2 км, перепад высот 1630-1890 м, продолжительность маршрута 9-10 часов.

День 7. Смотровая площадка на Мультинские озера. Вам хотелось взлететь повыше и с высоты посмотреть на Мультинские озера? Насчет полетов не обещаем, но наш гид знает отличный маршрут, благодаря которому можно подняться повыше и оттуда посмотреть на озера. Немного поднявшись на хребет, заглянем в соседнюю долину. Там увидим, как длинными волнами раскинулись уходящие вдаль хребты, спинки которых покрыты кедровым лесом. А если посмотреть в нашу долину, то уже видно Нижнее Мультинское озеро! Виды отличные, но нам ведь этого мало;) Идем выше, там интересней! Набрав еще высоту, придем на главную смотровую площадку. Отсюда будут видны почти все наши маршруты, долина Куйгук, долина реки Крепкая, Нижнее и Среднее озеро. Вечером спустимся в село Замульта. Активная часть тура на Алтай: 10,4 км, перепад высот 1630-2320 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

День 8. Возвращение в г. Горно-Алтайск. Сегодня на микроавтобусе переезжаем в г. Горно-Алтайск. По пути в горы сделаем остановку на Семинском перевале. Здесь находится сувенирный рынок и можно будет побаловать себя как вкусными, так и просто приятными сувенирами. 18:00-19:00 – прибытие в Горно-Алтайск. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменен. Важно:.

День 8. Возвращение в г. Горно-Алтайск. Сегодня на микроавтобусе переезжаем в г. Горно-Алтайск. По пути в горы сделаем остановку на Семинском перевале. Здесь находится сувенирный рынок и можно будет побаловать себя как вкусными, так и просто приятными сувенирами. 18:00-19:00 – прибытие в Горно-Алтайск. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменен. Важно:.

• День 8. Возвращение в г. Горно-Алтайск. Сегодня на микроавтобусе переезжаем в г. Горно-Алтайск. По пути в горы сделаем остановку на Семинском перевале. Здесь находится сувенирный рынок и можно будет побаловать себя как вкусными, так и просто приятными сувенирами. 18:00-19:00 – прибытие в Горно-Алтайск. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменен. Важно: