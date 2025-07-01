Отправляемся на отдых на Алтай! Эти места хороши тем, что туристов здесь немного, а горы с озерами очень красивые! На Алтае множество маршрутов и если вы выбираете, с какого из них начать, то смело скажем, что поход на Мультинские озера — это один из лучших туров для знакомства с этим регионом.
Описание тура
Что вас ожидает: Поход на Мульту хорош тем, что первую ночь мы проведем в селении у подножия алтайских гор, а на второй день приедем к Нижнему Мультинскому озеру, где на всю неделю разобьем наш палаточный лагерь. Далее нас ждет 5 треккингов: будем много ходить пешком и несколько раз покатаемся на катерах! Даты поездок на 2025 г. (7-8 дней): 01 июля - 08 июля 2025 г. 22 июля - 29 июля 2025 г.
- День 1. Город Горно-Алтайск — пос. Замульта. 09:30-10:00 по местному времени (московское время + 4 часа) – сбор группы центре города Горно-Алтайск и в аэропорту. Собрав всю группу вместе, едем в горы (расстояние 350 км, в пути около 7 часов). По пути в селении Верхний Уймон посетим удивительный музей Николая Рериха. В старинном доме мы увидим картины Николая Константиновича, его книги. И обязательно узнаем необычную историю его жизни и путешествий. К вечеру приедем в пос. Замульта, где и расположим наш первый палаточный лагерь. Активная часть: 2 км. пешком. Стоянка расположена на высоте 925 м.
- День 2. Озера Красной горы. Кроме Мультинских озер, в этом районе пользуются ОГРОМНОЙ популярностью у туристов озера Красной горы. Они совершенно не похожи на Мультинские, но у этих водоемов есть своя собственная, горная красота! Сегодня отправляемся к трем озерам: одно находится в зоне леса, а два других озера – повыше в горах! И именно верхние озера самые визуально интересные:)). Конечно же, мы сегодня снова будем идти вверх! Увидим небольшой водопад и выйдем сначала ко второму, а затем к третьему озерам. Водоемы находятся в карах – будто бы каждое в своем роскошном бассейне. Цвет у них обычно темно-изумрудный. Треккинг здесь приятный, виды вокруг отличные, поэтому уверены, что Вам точно понравится эта локация! Активная часть тура на Алтай: проезд на ГАЗ-66 или УАЗе (около 3 часов в одну сторону). 5,5 км. пешком, перепад высот 1910-2350 м, продолжительность треккинга 4-5 часов. Активная часть: 11,2 км, перепад высот 1630-1650 м, продолжительность маршрута 3-4 часа • День 3. Гора Филаретка. Нам всегда любопытно исследовать места, которые находятся близко от нашей гостиницы! Сегодня пойдем на небольшую местную гору Филаретку. Свое имя вершина получила благодаря монаху Филарету, который некогда жил в этих местах. Поднимемся на гору, чтобы полюбоваться селениями Мульта и Замульта, которые просто утопают в зеленых горах! А еще с вершины увидим долину реки Мульта и красивые горные хребты – Катунский и Теректинский. Активная часть тура на Алтай: 6,8 км. пешком, перепад высот 950-1640 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
- День 4. Нижнее Мультинское озеро, перекат Шумы. С утра собираем лагерь и далее нас ждет переезд на горном транспорте к Нижнему Мультинскому озеру (переезд займет около 2 часов). И вот они, перед нами горы Алтая! Те самые, которые Вы видели на картинках и мечтали увидеть воочию! Живописные горы, которые от пят и почти до самой макушки покрыты кедрами. А у подножия гор плещутся озера. Наш лагерь будет расположен близко от Нижнего Мультинского озера. Сюда всегда можно прийти утром, чтобы полюбоваться, как озеро просыпается и над ним рождается туманная дымка. Здесь же можно любоваться вечерними красками, когда солнце освещает золотом верхушки гор и плавно уходит за горизонт. В наших планах в этот день поход на перекат Шумы. Пройдем по лесу вдоль Нижнего Мультинского озера. Между прочим, длина озера – 2300 м!! Это вам не просто скромный, горный водоем. Это роскошное озеро Алтая))) Чуть выше Нижнего располагается Среднее Мультинское озеро. Между собой озера соединяются огромным перекатом Шумы. Местами он похож на водопад, местами – на широкую и спокойную реку. Живописность этому месту придают большие и малые камни, которые хаотично лежат в воде и красуются перед туристами. На перекате Шумы погуляем, сделаем множество снимков и отправимся в обратный путь. Активная часть: 11,2 км, перепад высот 1630-1650 м, продолжительность маршрута 3-4 часа • День 5. Озеро и водопад Куйгук. Сегодня увидим сразу 2 интересных объекта– водопад и озеро. Водопад Куйгук оооочень привлекательный! Он рождается среди крупных камней и одним мощным каскадом спускается в долину. Водопад очень мощный и полноводный. Поднявшись над водопадом, увидим небольшое озерцо Куйгук, а чуть далее нам откроется главное сокровище этой долины! Огромное, изумрудное, от которого невозможно оторвать глаз. В солнечную погоду его цвет – это что-то невероятное! Кажется, словно невидимый художник взял несколько акварельных красок и смешал их: изумрудный, лазурный, капельку зеленого, пару капель голубого цвета и еще немножко бирюзы. Цвет волшебный, сами увидите! Дополняют эту красоту, как обычно, горы, голубое небо, белые облака и скромные кедры, которые растут возле озера и любуются им. Активная часть: 20,8 км, перепад высот 1630-2020 м, продолжительность маршрута 7-8 часов.
- День 6. Поход на Поперечное озеро. Чтобы дойти к Поперечному озеру, мы вновь переплывем на катере Нижнее и Среднее Мультинское. Дальше пойдем пешком. Местами нужно будет пересекать небольшие речушки, пройдем по лесной зоне, по альпийским лугам. И во второй половине дня выйдем к нашей цели. Этот водоем – настоящая вишенка на торте! Вкусно, красиво. Когда сидишь возле этого озера, не покидает ощущение нереальности. Кажется, будто в мире не может быть такой красоты. А вот и может! Алтай способен удивлять и делать так, чтобы Ваше сердце замерло от его красоты. Активная часть: 21,2 км, перепад высот 1630-1890 м, продолжительность маршрута 9-10 часов.
- День 7. Смотровая площадка на Мультинские озера. Вам хотелось взлететь повыше и с высоты посмотреть на Мультинские озера? Насчет полетов не обещаем, но наш гид знает отличный маршрут, благодаря которому можно подняться повыше и оттуда посмотреть на озера. Немного поднявшись на хребет, заглянем в соседнюю долину. Там увидим, как длинными волнами раскинулись уходящие вдаль хребты, спинки которых покрыты кедровым лесом. А если посмотреть в нашу долину, то уже видно Нижнее Мультинское озеро! Виды отличные, но нам ведь этого мало;) Идем выше, там интересней! Набрав еще высоту, придем на главную смотровую площадку. Отсюда будут видны почти все наши маршруты, долина Куйгук, долина реки Крепкая, Нижнее и Среднее озеро. Вечером спустимся в село Замульта. Активная часть тура на Алтай: 10,4 км, перепад высот 1630-2320 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
День 8. Возвращение в г. Горно-Алтайск. Сегодня на микроавтобусе переезжаем в г. Горно-Алтайск. По пути в горы сделаем остановку на Семинском перевале. Здесь находится сувенирный рынок и можно будет побаловать себя как вкусными, так и просто приятными сувенирами. 18:00-19:00 – прибытие в Горно-Алтайск. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменен. Важно:.
День 8. Возвращение в г. Горно-Алтайск. Сегодня на микроавтобусе переезжаем в г. Горно-Алтайск. По пути в горы сделаем остановку на Семинском перевале. Здесь находится сувенирный рынок и можно будет побаловать себя как вкусными, так и просто приятными сувенирами. 18:00-19:00 – прибытие в Горно-Алтайск. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменен. Важно:.
• День 8. Возвращение в г. Горно-Алтайск. Сегодня на микроавтобусе переезжаем в г. Горно-Алтайск. По пути в горы сделаем остановку на Семинском перевале. Здесь находится сувенирный рынок и можно будет побаловать себя как вкусными, так и просто приятными сувенирами. 18:00-19:00 – прибытие в Горно-Алтайск. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменен. Важно:
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура. Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
- Для похода по туристическим маршрутам данного региона гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь) необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого туриста из иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
- Для граждан Российской Федерации оформление пропуска не требуется, во время тура при себе достаточно иметь оригинал паспорта.
Согласно расписанию
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Поперечное озеро
- Смотровая площадка с видом на Мультинские озера
- Озеро и водопад Куйгук
- Верхнее Мультинское озеро
- Нижнее и Среднее Мультинские озера
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту.
- Проезды по маршруту на горном транспорте (ГАЗ-66 или УАЗик).
- Проживание в палатке на платной стоянке.
- Аренда снаряжения: палатки, спальники, коврики. Размещение в палатках по 2-3 человека.
- На территории имеется туалет, душ. Вода в душе подогревается благодаря солнечным батареям, горячая вода может быть не всегда. Есть электричество по вечерам.
- Двухразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): готовый завтрак (день 2-7), обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповая аптечка.
- Проезд на катерах к началу маршрутов на Верхнее Мультинское и Поперечное озера
- Входные билеты в Катунский биосферный заповедник
- Входные билеты в музей Рериха
- Услуги инструктора-проводника
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
- Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
- Транспортные расходы из Вашего города к началу маршрута и обратно (г. Горно-Алтайск).
- Питание: обед во время переезда в 1-й и 7-й день, ужины. Стоимость питания в кафе: 300-500 руб.
- При необходимости, платный душ на турбазе.
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Г. Горно-Алтайск (аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Район путешествия: Российская Федерация, Республика Алтай
- Старт маршрута: г. Горно-Алтайск. 09:30 - отель «Игман» (центр г. Горно-Алтайск), в 10:00 - аэропорт. Время местное (МСК + 4 часа)
- Финиш маршрута: г. Горно-Алтайск (аэропорт) в 18:00-19:00 по местному времени (МСК + 4 часа)
- Часовой пояс. Время отличается от московского времени на +4 часа
- Денежная единица: российский рубль
- Общая информация по маршруту
- Тип отдыха: проживание в палатках, треккинг по ущельям налегке
- Проживание: палатки
- Питание: двухразовое
- Маршрут проходит на высоте: 920-2580 м
- Протяженность маршрута: 78,9 км
- Ограничение по возрасту: от 12 до 60 лет
- Мобильная связь по маршруту: День 1-3 - весь день, День 4 - до 09:00, День 5… День 7 - в одной локации возле Нижнего Мультинского озера ловит только оператор Билайн, в плохую погоду связи может не быть. В соседнем кафе есть платный вайфай (300 руб. /сутки). День 7 после 20:00, день 8 - весь день
- Инфраструктура. В с. Замульта есть кафе, небольшой магазин. Возле Нижнего Мультинского озера есть 2 кафе, 1 ларек с минимальным набором продуктов. Аптек, банкоматов нет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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