1 день

Камышлинский водопад и знакомство с Катунью

15:00 Начнем с увлекательнойводной экскурсии по Катуни.

Путешествие на Камышлинский водопад на моторафтах — это захватывающий сплав по Катуни, красивые виды и пешая прогулка к мощному водопаду.

Яркие эмоции и настоящий драйв за пару часов!

18:00 Заселение в уютный эко-отель на берегу Катуни, время для отдыха и наслаждения природой.

Для желающих бассейн на территории.

19:00 Совместный ужин в ресторане отеля, где мы поделимся впечатлениями (не входит в стоимость).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160