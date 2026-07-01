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Легенды Алтая: Катунь и Чуйский тракт. Джип-тур

Тур для тех, кто ищет максимальные эмоции! Вас ждут бирюзовые воды Катуни, захватывающий моторафтинг и головокружительные виды с лучших смотровых площадок.

Побываем у водопада, прокатимся на качелях над обрывом на смотровой
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Толгоек, пересечем перевалы Чуйского тракта, увидим невероятное Гейзерное озеро и ледниковые шапки гор-четырехтысячников! Комфортный трансфер на современном кроссовере, проживание, завтраки, опытный гид и только самые яркие локации Горного Алтая. Откройте Легенду Алтая — почувствуйте силу и магию этих мест!

Легенды Алтая: Катунь и Чуйский тракт. Джип-турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Легенды Алтая: Катунь и Чуйский тракт. Джип-турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Легенды Алтая: Катунь и Чуйский тракт. Джип-турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Камышлинский водопад и знакомство с Катунью

15:00 Начнем с увлекательнойводной экскурсии по Катуни.

Путешествие на Камышлинский водопад на моторафтах — это захватывающий сплав по Катуни, красивые виды и пешая прогулка к мощному водопаду.

Яркие эмоции и настоящий драйв за пару часов!

18:00 Заселение в уютный эко-отель на берегу Катуни, время для отдыха и наслаждения природой.

Для желающих бассейн на территории.

19:00 Совместный ужин в ресторане отеля, где мы поделимся впечатлениями (не входит в стоимость).

Камышлинский водопад и знакомство с КатуньюКамышлинский водопад и знакомство с КатуньюКамышлинский водопад и знакомство с КатуньюКамышлинский водопад и знакомство с Катунью
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Чуйский тракт

8:00 Начнем утро с вкусного завтрака, чтобы зарядиться энергией на весь день.

8:40 Едем по одной из самых красивых трасс мира!

Пересечем два перевала, доедем до места, где слияние Чуи и Катуни, пообедаем в кафе национальной кухни, полюбуемся бирюзовым гейзерным озером и сделаем много восхитительных снимков на дороге с видом на вечные ледниками.

21:00 Возвращение в отель.

22:00 Завершите день в бане с чаном или расслабьтесь в СПА (по желанию, оплачивается дополнительно).

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Толгоек

09:00 Завтрак и сбор вещей, готовимся к увлекательному дню!

10:00 Выезд на экскурсию по Чемальскому району (с вещами) – первая локация – восхитительная смотровая Толгоек с качелями над обрывом.

Далее остров Патмос и храм Иоанна Богослова на острове – место силы христианской культуры и чудесная икона с невероятной историей.

13:00 Обед в кафе, где можно попробовать традиционные алтайские блюда и напитки, чтобы насладиться местной кухней (не входит в стоимость).

14:00 Завершение нашей программы на маральнике, где можно покататься на конях и посмотреть на маралов в живой среде обитания, а также купить пантовую продукцию (по желанию, не входит в стоимость).

16:00 Выезд домой.

Возвращение:

  • Горно-Алтайск — 17:30;
  • Барнаул — 21:00;
  • Кемерово — 02:30;
ТолгоекТолгоекТолгоекТолгоекТолгоек
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в эко-отеле.

Стоимость тура на 1 человека — 55 900 рублей.

Доплата за одноместное размещение 10 800 рублей.

Скидки на детей до 12 лет: при проживании в 2-х местом номере взрослый + ребенок 10%, при проживании в 2-х местном номере 2 взрослых + ребенок с доп. местом 30%.

Варианты проживания

Эко-отель «Алтын-Ай»

2 ночи

Отель расположен в живописном местечке в сосновом бору на правом берегу Катуни на границе села Элекмонар. Бурные воды Катуни, хвойные леса и чистый горный воздух не только подарят Вам приятный и незабываемый отдых, но и поправят Ваше здоровье. Территория отеля отгорожена от посторонних глаз и охраняется, что создает атмосферу уюта и спокойствия.

На территории расположились два отдельно стоящих двухэтажных шале, дом у реки с собственной просторной верандой, кухней и стиральной машинкой; двухэтажный отель, летние домики в стиле русского фольклора, летние домики с удобствами, русская баня, а также спортивная и детская площадки, летние беседки, две автостоянки. Все постройки выполнены из экологически чистого материала.

Эко-отель «Алтын-Ай»Эко-отель «Алтын-Ай»Эко-отель «Алтын-Ай»Эко-отель «Алтын-Ай»Эко-отель «Алтын-Ай»Эко-отель «Алтын-Ай»Эко-отель «Алтын-Ай»Эко-отель «Алтын-Ай»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Проживание в отелях в туристическом районе Нижняя Катунь (2-3 местное размещение)
  • Завтраки в отеле на шведской линии
  • Экскурсионная программа (без входных билетов)
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула / г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание, не указанное в программе: завтрак в день прибытия, средний чек 700 руб. обеды-ужины, средний чек 1200 руб
  • Завтрак в день прибытия, средний чек 700 руб
  • Обеды-ужины, средний чек 1200 руб
  • Тавдинские пещеры вход 500 руб. /чел
  • Камышлинский водопад - вход 300 руб. /чел., моторафтинг - 800 руб
  • Подъемник на Манжероке - 2 300 руб. (цена динамичная и может меняться)
  • Страховка от клеща - 400 руб
Место начала и завершения?
Г. Кемерово, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20л) для вещей первой необходимости в салон и на экскурсии. Места для чемодана в багажнике нет.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем будем передвигаться?

Тип транспорта – кроссовер Хавейл Джолион.

Количество посадочных мест и наличие кондиционера: до 4-х, есть.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
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Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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