Побываем у водопада, прокатимся на качелях над обрывом на смотровой
Программа тура по дням
Камышлинский водопад и знакомство с Катунью
15:00 Начнем с увлекательнойводной экскурсии по Катуни.
Путешествие на Камышлинский водопад на моторафтах — это захватывающий сплав по Катуни, красивые виды и пешая прогулка к мощному водопаду.
Яркие эмоции и настоящий драйв за пару часов!
18:00 Заселение в уютный эко-отель на берегу Катуни, время для отдыха и наслаждения природой.
Для желающих бассейн на территории.
19:00 Совместный ужин в ресторане отеля, где мы поделимся впечатлениями (не входит в стоимость).
Чуйский тракт
8:00 Начнем утро с вкусного завтрака, чтобы зарядиться энергией на весь день.
8:40 Едем по одной из самых красивых трасс мира!
Пересечем два перевала, доедем до места, где слияние Чуи и Катуни, пообедаем в кафе национальной кухни, полюбуемся бирюзовым гейзерным озером и сделаем много восхитительных снимков на дороге с видом на вечные ледниками.
21:00 Возвращение в отель.
22:00 Завершите день в бане с чаном или расслабьтесь в СПА (по желанию, оплачивается дополнительно).
Толгоек
09:00 Завтрак и сбор вещей, готовимся к увлекательному дню!
10:00 Выезд на экскурсию по Чемальскому району (с вещами) – первая локация – восхитительная смотровая Толгоек с качелями над обрывом.
Далее остров Патмос и храм Иоанна Богослова на острове – место силы христианской культуры и чудесная икона с невероятной историей.
13:00 Обед в кафе, где можно попробовать традиционные алтайские блюда и напитки, чтобы насладиться местной кухней (не входит в стоимость).
14:00 Завершение нашей программы на маральнике, где можно покататься на конях и посмотреть на маралов в живой среде обитания, а также купить пантовую продукцию (по желанию, не входит в стоимость).
16:00 Выезд домой.
Возвращение:
- Горно-Алтайск — 17:30;
- Барнаул — 21:00;
- Кемерово — 02:30;
Проживание
Тур предусматривает проживание в эко-отеле.
Стоимость тура на 1 человека — 55 900 рублей.
Доплата за одноместное размещение 10 800 рублей.
Скидки на детей до 12 лет: при проживании в 2-х местом номере взрослый + ребенок — 10%, при проживании в 2-х местном номере 2 взрослых + ребенок с доп. местом — 30%.
Варианты проживания
Эко-отель «Алтын-Ай»
Отель расположен в живописном местечке в сосновом бору на правом берегу Катуни на границе села Элекмонар. Бурные воды Катуни, хвойные леса и чистый горный воздух не только подарят Вам приятный и незабываемый отдых, но и поправят Ваше здоровье. Территория отеля отгорожена от посторонних глаз и охраняется, что создает атмосферу уюта и спокойствия.
На территории расположились два отдельно стоящих двухэтажных шале, дом у реки с собственной просторной верандой, кухней и стиральной машинкой; двухэтажный отель, летние домики в стиле русского фольклора, летние домики с удобствами, русская баня, а также спортивная и детская площадки, летние беседки, две автостоянки. Все постройки выполнены из экологически чистого материала.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Проживание в отелях в туристическом районе Нижняя Катунь (2-3 местное размещение)
- Завтраки в отеле на шведской линии
- Экскурсионная программа (без входных билетов)
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула / г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтрак в день прибытия, средний чек 700 руб. обеды-ужины, средний чек 1200 руб
- Завтрак в день прибытия, средний чек 700 руб
- Обеды-ужины, средний чек 1200 руб
- Тавдинские пещеры вход 500 руб. /чел
- Камышлинский водопад - вход 300 руб. /чел., моторафтинг - 800 руб
- Подъемник на Манжероке - 2 300 руб. (цена динамичная и может меняться)
- Страховка от клеща - 400 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
Тип транспорта – кроссовер Хавейл Джолион.
Количество посадочных мест и наличие кондиционера: до 4-х, есть.