Топовые и необычные места Алтая в мини-группе: Чуйский тракт, озеро Джангыскёль и лёгкий треккинг

Побывать на "Марсе" и "Луне", подняться на гору Сукор и увидеть петроглифы и Гейзерное озеро
В программе тура как главные достопримечательности Алтая, так и необычные локации, куда редко добираются другие путешественники.

Мы не ограничимся лишь «Алтайским Марсом», а продолжим инопланетную тему и увидим пейзажи, напоминающие Луну.
Поразглядываем причудливые узоры Гейзерного озера и полюбуемся ледниковым водоёмом Джангызколь. Прокатимся по Чуйскому тракту и погуляем по Тюнгурской тропе.

Вас ждут самые разнообразные пейзажи: высокие горы и бирюзовые ленты рек, бескрайние просторы Курайской степи и суровые скалы.

Мы отыщем петроглифы, взойдём на вершину горы Сукор за видами Южно- и Северо-Чуйских хребтов и осмотрим Ильгуменский порог.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

• Нужна ли прививка от клещей?

Обязательных требований к прививкам нет — это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.

• Какая будет погода?

Климат на Алтае горный, резко континентальный, с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не получится заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве.

Проживание. 2-местное размещение на турбазе «Ирбис» / «Колыбель тюрков» или аналогичной, в посёлке Курай — в посёлке Курай — на базах «Здесь уютно» / «Алтын-сай» / «Алтам» / «Курайские зори» или других аналогичного уровня. Номера с удобствами.

Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении. 1-местное проживание за доплату, подселения нет.

*Фото турбаз взяты с сайта turistka.ru.

Питание. Включены завтраки и 2 обеда-пикника. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Проходимый транспорт.

Возраст участников. 6+.

Уровень сложности. Вас ждёт несложный треккинг длительностью до 5 часов с остановками и пикником.

Возможно проведение тура в индивидуальном формате.

Программа тура по дням

1 день

Путешествие по Чуйскому тракту, перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы и Цаплинский мост

С 9:00 до 10:00 встретимся в аэропорту Горно-Алтайска или в городе по договорённости. После самостоятельного завтрака в кафе начнём путь по Чуйскому тракту до посёлка Инегень. Этот маршрут — один из самых живописных в мире, по версии National Geographic.

По желанию сделаем остановку в «Зубрятнике» — питомнике редких животных, где разводят алтайских бизонов. Затем преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман.

По пути остановимся на обед в кафе (заказ на месте), а также у Катунских террас — природного образования из каменных ступеней.

Увидим уникальный Цаплинский мост — подвесную конструкцию через Катунь, и сделаем остановку у слияния Чуи и Катуни, священного для алтайцев места, известного как Чуй-Оозы.

Заселимся на турбазу, ужин в кафе (оплачивается отдельно). Вечером — отдых.

Путешествие по Чуйскому тракту, перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы и Цаплинский мост
2 день

Треккинг по Тюнгурской тропе к месту слияния Катуни и Аргута

После завтрака начнём треккинг по Тюнгурской тропе — старинной дороге, проложенной в скалах для перегонки скота из Монголии. До начала маршрута доедем на автомобиле (около 30 минут).

От смотровой площадки начнём пеший маршрут длиной 3,5 км в одну сторону до места слияния Катуни и Аргута. Общий километраж — около 9 км. Путь преимущественно ровный, за исключением спуска в начале и подъёма на обратном пути (около 20 минут в гору). В пути сделаем остановку на пикник-обед.

На всё потребуется около 5 часов. Вернувшись на базу, отдохнём. По желанию — посещение бани, чана (по предварительной заявке), возможна организация концерта кайчи.

Ужин в кафе на турбазе (заказ на месте).

Треккинг по Тюнгурской тропе к месту слияния Катуни и Аргута
3 день

Петроглифы, скала Белый Бом, Гейзерное озеро и треккинг по холмам над Курайской степью

Позавтракаем, выселимся из номеров и продолжим путь по Чуйскому тракту. Первая остановка — археологический комплекс Калбак-Таш, где увидим петроглифы с изображениями людей, животных и сцены быта.

Проедем мимо известняковой скалы Белый Бом — в прошлом одного из самых трудных участков старого тракта. По пути остановимся на обед в кафе (оплата на месте).

Далее посетим Гейзерное озеро — водоём с голубыми глиняными узорами на дне, происхождение которых объясняется активностью подземных источников.

Завершим день треккингом продолжительностью 1,5–2 часа по холмам над Курайской степью. Во время прогулки откроются панорамные виды на Северо-Чуйский хребет с заснеженными вершинами и живописные изгибы русла Чуи.

Ужин — в кафе в посёлке Курай (самостоятельно). Ночуем на турбазе.

Петроглифы, скала Белый Бом, Гейзерное озеро и треккинг по холмам над Курайской степью
4 день

Озеро Джангызкёль, треккинг по холмам и пикник

После завтрака отправимся на УАЗике к озеру Джангызкёль — живописному водоёму ледникового происхождения.

По пути сделаем несколько остановок: на берегу Чуи, у Гигантской ряби течения и у реплик древних тюркских каменных статуй — Кезер-Таша, которые устанавливали на местах поклонения предкам.

У озера нас ждёт треккинг на 1,5–2 часа по холмам с видами на окрестности. Затем устроим пикник и немного отдохнём.

На обратном пути по желанию сделаем короткую остановку в лесу — прогуляемся, поищем грибы и ягоды, если сезон позволит. Всё путешествие займёт около 7 часов.

Вечером вернёмся в посёлок Курай, поужинаем в кафе (оплата на месте) и отдохнём на базе.

Озеро Джангызкёль, треккинг по холмам и пикник
5 день

"Марс-1", "Марс-2" и "Луна" и подъём на гору Сукор

Утром поедем к «Алтайскому Марсу» — ярко окрашенным горам у села Чаган-Узун. Здесь пейзажи варьируются от терракотовых до сиреневых и зелёных оттенков, а на склонах можно встретить окаменелости древних морских обитателей.

Посетим три локации: «Марс-1», «Марс-2» и зону «Луна», с рельефами, напоминающими инопланетную поверхность.

Затем направимся на смотровую площадку горы Сукор. Подъём займёт около 30 минут — предстоит короткий треккинг с набором высоты около 100 м. С вершины (почти 3000 м) открываются панорамы на Южно-Чуйский, Северо-Чуйский и Курайский хребты, а также Чуйскую степь.

Обед в формате пикника. Вечером — ужин в кафе посёлка Курай (самостоятельно) и отдых на турбазе.

"Марс-1", "Марс-2" и "Луна" и подъём на гору Сукор
6 день

Обратный путь по Чуйскому тракту: Ильгуменский порог, Яломан и местные яблоки, возвращение в Горно-Алтайск

После завтрака и выселения начнём обратный путь по Чуйскому тракту в Горно-Алтайск. Сделаем остановку у кордона Кур-Кечу и совершим короткую прогулку к Ильгуменскому порогу.

Затем остановимся в Яломане, чтобы насладиться панорамами долины и узнать о диких яломанских яблонях — редком виде, сохранившемся в этом районе.

Обед — в кафе по маршруту (самостоятельно). По желанию заедем в Горно-Алтайский ботанический сад в посёлке Камлак. Здесь сохраняют редкие растения и восстанавливают нарушенные экосистемы.

Прибытие в Горно-Алтайск — ориентировочно с 19:00 до 21:00, в зависимости от условий и темпа группы. Возможна высадка в районе Манжерока и помощь с подбором отеля.

Обратный путь по Чуйскому тракту: Ильгуменский порог, Яломан и местные яблоки, возвращение в Горно-Алтайск

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет99 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 2 обеда-пикника
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание, возможен формат гида-водителя
  • Трансфер из аэропорта
  • Входные билеты на объекты по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Питание вне программы
  • 1-местное размещение - от 10 000 ₽, подселения нет
  • Туристический налог - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 ₽ за ночь, по запросу отеля / турбазы
  • Баня (по желанию)
  • Входные билеты на объекты вне программы и дополнительные активности по согласованию с гидом
  • Страховка от клеща - оформление не позже 5 дней до заезда
  • Повышение категории номеров или отелей - варианты и стоимость запрашивайте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, 9:00-10:00. Встретим вас в аэропорту или в городе, время может корректироваться в зависимости от рейсов участников
Завершение: Горно-Алтайск, 19:00-21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 1113 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

