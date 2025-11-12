Мы не ограничимся лишь «Алтайским Марсом», а продолжим инопланетную тему и увидим пейзажи, напоминающие Луну.
• Нужна ли прививка от клещей?
Обязательных требований к прививкам нет — это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.
• Какая будет погода?
Климат на Алтае горный, резко континентальный, с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не получится заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве.
Проживание. 2-местное размещение на турбазе «Ирбис» / «Колыбель тюрков» или аналогичной, в посёлке Курай — в посёлке Курай — на базах «Здесь уютно» / «Алтын-сай» / «Алтам» / «Курайские зори» или других аналогичного уровня. Номера с удобствами.
Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении. 1-местное проживание за доплату, подселения нет.
*Фото турбаз взяты с сайта turistka.ru.
Питание. Включены завтраки и 2 обеда-пикника. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Проходимый транспорт.
Возраст участников. 6+.
Уровень сложности. Вас ждёт несложный треккинг длительностью до 5 часов с остановками и пикником.
Возможно проведение тура в индивидуальном формате.
Программа тура по дням
Путешествие по Чуйскому тракту, перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы и Цаплинский мост
С 9:00 до 10:00 встретимся в аэропорту Горно-Алтайска или в городе по договорённости. После самостоятельного завтрака в кафе начнём путь по Чуйскому тракту до посёлка Инегень. Этот маршрут — один из самых живописных в мире, по версии National Geographic.
По желанию сделаем остановку в «Зубрятнике» — питомнике редких животных, где разводят алтайских бизонов. Затем преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман.
По пути остановимся на обед в кафе (заказ на месте), а также у Катунских террас — природного образования из каменных ступеней.
Увидим уникальный Цаплинский мост — подвесную конструкцию через Катунь, и сделаем остановку у слияния Чуи и Катуни, священного для алтайцев места, известного как Чуй-Оозы.
Заселимся на турбазу, ужин в кафе (оплачивается отдельно). Вечером — отдых.
Треккинг по Тюнгурской тропе к месту слияния Катуни и Аргута
После завтрака начнём треккинг по Тюнгурской тропе — старинной дороге, проложенной в скалах для перегонки скота из Монголии. До начала маршрута доедем на автомобиле (около 30 минут).
От смотровой площадки начнём пеший маршрут длиной 3,5 км в одну сторону до места слияния Катуни и Аргута. Общий километраж — около 9 км. Путь преимущественно ровный, за исключением спуска в начале и подъёма на обратном пути (около 20 минут в гору). В пути сделаем остановку на пикник-обед.
На всё потребуется около 5 часов. Вернувшись на базу, отдохнём. По желанию — посещение бани, чана (по предварительной заявке), возможна организация концерта кайчи.
Ужин в кафе на турбазе (заказ на месте).
Петроглифы, скала Белый Бом, Гейзерное озеро и треккинг по холмам над Курайской степью
Позавтракаем, выселимся из номеров и продолжим путь по Чуйскому тракту. Первая остановка — археологический комплекс Калбак-Таш, где увидим петроглифы с изображениями людей, животных и сцены быта.
Проедем мимо известняковой скалы Белый Бом — в прошлом одного из самых трудных участков старого тракта. По пути остановимся на обед в кафе (оплата на месте).
Далее посетим Гейзерное озеро — водоём с голубыми глиняными узорами на дне, происхождение которых объясняется активностью подземных источников.
Завершим день треккингом продолжительностью 1,5–2 часа по холмам над Курайской степью. Во время прогулки откроются панорамные виды на Северо-Чуйский хребет с заснеженными вершинами и живописные изгибы русла Чуи.
Ужин — в кафе в посёлке Курай (самостоятельно). Ночуем на турбазе.
Озеро Джангызкёль, треккинг по холмам и пикник
После завтрака отправимся на УАЗике к озеру Джангызкёль — живописному водоёму ледникового происхождения.
По пути сделаем несколько остановок: на берегу Чуи, у Гигантской ряби течения и у реплик древних тюркских каменных статуй — Кезер-Таша, которые устанавливали на местах поклонения предкам.
У озера нас ждёт треккинг на 1,5–2 часа по холмам с видами на окрестности. Затем устроим пикник и немного отдохнём.
На обратном пути по желанию сделаем короткую остановку в лесу — прогуляемся, поищем грибы и ягоды, если сезон позволит. Всё путешествие займёт около 7 часов.
Вечером вернёмся в посёлок Курай, поужинаем в кафе (оплата на месте) и отдохнём на базе.
"Марс-1", "Марс-2" и "Луна" и подъём на гору Сукор
Утром поедем к «Алтайскому Марсу» — ярко окрашенным горам у села Чаган-Узун. Здесь пейзажи варьируются от терракотовых до сиреневых и зелёных оттенков, а на склонах можно встретить окаменелости древних морских обитателей.
Посетим три локации: «Марс-1», «Марс-2» и зону «Луна», с рельефами, напоминающими инопланетную поверхность.
Затем направимся на смотровую площадку горы Сукор. Подъём займёт около 30 минут — предстоит короткий треккинг с набором высоты около 100 м. С вершины (почти 3000 м) открываются панорамы на Южно-Чуйский, Северо-Чуйский и Курайский хребты, а также Чуйскую степь.
Обед в формате пикника. Вечером — ужин в кафе посёлка Курай (самостоятельно) и отдых на турбазе.
Обратный путь по Чуйскому тракту: Ильгуменский порог, Яломан и местные яблоки, возвращение в Горно-Алтайск
После завтрака и выселения начнём обратный путь по Чуйскому тракту в Горно-Алтайск. Сделаем остановку у кордона Кур-Кечу и совершим короткую прогулку к Ильгуменскому порогу.
Затем остановимся в Яломане, чтобы насладиться панорамами долины и узнать о диких яломанских яблонях — редком виде, сохранившемся в этом районе.
Обед — в кафе по маршруту (самостоятельно). По желанию заедем в Горно-Алтайский ботанический сад в посёлке Камлак. Здесь сохраняют редкие растения и восстанавливают нарушенные экосистемы.
Прибытие в Горно-Алтайск — ориентировочно с 19:00 до 21:00, в зависимости от условий и темпа группы. Возможна высадка в районе Манжерока и помощь с подбором отеля.
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|99 900 ₽
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 2 обеда-пикника
- Транспортно-экскурсионное обслуживание, возможен формат гида-водителя
- Трансфер из аэропорта
- Входные билеты на объекты по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- Питание вне программы
- 1-местное размещение - от 10 000 ₽, подселения нет
- Туристический налог - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 ₽ за ночь, по запросу отеля / турбазы
- Баня (по желанию)
- Входные билеты на объекты вне программы и дополнительные активности по согласованию с гидом
- Страховка от клеща - оформление не позже 5 дней до заезда
- Повышение категории номеров или отелей - варианты и стоимость запрашивайте