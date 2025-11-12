В программе тура как главные достопримечательности Алтая, так и необычные локации, куда редко добираются другие путешественники.Мы не ограничимся лишь «Алтайским Марсом», а продолжим инопланетную тему и увидим пейзажи, напоминающие Луну.

Поразглядываем причудливые узоры Гейзерного озера и полюбуемся ледниковым водоёмом Джангызколь. Прокатимся по Чуйскому тракту и погуляем по Тюнгурской тропе. Вас ждут самые разнообразные пейзажи: высокие горы и бирюзовые ленты рек, бескрайние просторы Курайской степи и суровые скалы. Мы отыщем петроглифы, взойдём на вершину горы Сукор за видами Южно- и Северо-Чуйских хребтов и осмотрим Ильгуменский порог.

Описание тура

Организационные детали

• Нужна ли прививка от клещей?

Обязательных требований к прививкам нет — это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.

• Какая будет погода?

Климат на Алтае горный, резко континентальный, с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не получится заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве.