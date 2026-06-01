Перед Вами предстанут
Программа тура по дням
Переезд до базы отдыха у Мультинских озёр. Семинский перевал. Каракольская долина. Музей Рериха
05:00 Сбор группы на автовокзале Горно-Алтайска.
Трансфер из Новосибирска время выезда 01:00 от ЖД вокзала (Новосибирск главный), из Барнаула от кафе Облепиха в 05:00 (бронируется заранее и оплачивается отдельно).
Выезд навстречу приключениям: впереди – Семинский перевал, где мы полюбуемся просторами горного Алтая, затем – мистическая Каракольская долина с её легендами и атмосферой силы.
Дальше нас ждёт музей Рериха, где можно вдохновиться историей великого художника и его путешествиями по этим местам.
14:00 Заселение на базу отдыха у Мультинских озёр в посёлке Замульта.
19:00 Вечер знакомств и совместный ужин (самостоятельно).
Тёплая компания, вкусная еда, для желающих – настоящая сибирская баня (не входит в стоимость).
Отдых и подготовка к завтрашнему выезду в горы.
Выезд в горы. Две жемчужины Мультинской долины
07:30 Завтрак.
Заряжаемся энергией перед активным и насыщенным днём.
08:00 Выезд в горы.
На внедорожниках отправляемся к Нижнему Мультинскому озеру (30 км от базы, из них 17 км — настоящая горная дорога, которую преодолеваем на ГАЗ-66 или УАЗах за 2,5 часа).
У озера наслаждаемся бирюзовой водой и потрясающими алтайскими пейзажами.
Пешком (или на катере по желанию) идём вдоль берега Нижнего озера по лесной тропе.
Трекинг 3 км в одну сторону, обратно можно вернуться тем же путем - еще 3 км или на катере.
В пути — живописные виды, корни деревьев, камни, возможно, лужи после дождя.
Далее — водопад Шумы, который бурлит между Нижним и Средним Мультинскими озёрами.
По камням или по тропе переходим к Среднему озеру.
За один день вы увидите две жемчужины Мультинской долины!
Озёра поражают своим цветом воды, прозрачностью и отражением горных вершин.
Здесь живут утки, летают бабочки, а окружают — горы с ледниками и многочисленные горные ручьи.
17:00 Спускаемся обратно, чтобы отдохнуть после насыщенного дня.
20:00 Ужин в кафе (не входит в стоимость).
Тёплый вечер у костра, обмен фото и впечатлениями, отдых и восстановление сил для новых приключений.
Экскурсия на Красную гору
07:30 Завтрак.
08:00 Экскурсия на Красную гору.
Путешествуем через село Кайтанак в сторону Казахстана, поднимаемся по серпантину перевала Перевалка.
С вершины открываются завораживающие виды на Катунский и Теректинский хребты, а также на просторы Уймонской долины.
Дорога ведёт между гор, сменяя лиственные леса на пихтовые и кедровые массивы.
Красная гора встречает нас вулканическими ландшафтами и группой высокогорных озёр, до которых мы дойдём пешком.
Даже летом здесь можно увидеть снежники и покататься на снегу!
Вокруг — водопады, цветущие альпийские луга, реликтовые кедры и редкие горные цветы, включая эдельвейсы.
Это место наполнено силой и природной гармонией.
17:00 Возвращение на базу отдыха.
19:00 Совместный ужин, делимся впечатлениями, по желанию — баня и отдых (не входит в стомость)
Рассвет в горах по желанию. Камышлинский водопад
04:00 Дополнительная экскурсия: рассвет в горах, смотровая на Белуху (стоимость рассчитывается от количества желающих туристов, возможна при ясной погоде).
09:00 Завтрак и сбор вещей (складываем всё в автобус).
13:00 Кофе, обед и покупка сувениров на Семинском перевале (не входит в стоимость).
16:00 Моторафтинг (доп. плата) или пеший поход к водопаду Камышлинский.
18:00 Заселение в гостиницу в Горно-Алтайске, заключительный ужин в японском ресторане (суши, вог, том-ям) (не входит в стоимость).
Обмен впечатлениями и контактами.
Национальный музей. Отъезд
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд с вещами на экскурсию в музей Горно-Алтайска, где хранится принцесса Укока, если повезет, то мы попадем на просмотр, если нет, то экскурсия с гидом.
14:00 Обед в кафе и возвращение домой (не входит в стоимость).
Приезд в аэропорт Горно-Алтайска — 15:00, Барнаул — 19:00, Новосибирск — 22:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха Мультинские озера (3 ночи, удобства в номере, двухместное) и в гостинице в Горно-Алтайске (1 ночь).
Варианты проживания
Туркомплекс «Мультинские озера»
База возле Нижнего Мультинского: двух-, трехместные номера. В номере стол, стулья, розетка. Выдают 1 маленькое полотенце. На улице имеется кухня для приготовления пищи, беседки для туристов. Туалет и душ на улице (вариантов проживания в этих местах с удобствами в номерах пока еще не построили). Вода в душе нагревается от солнечных батарей и расходуется всеми жильцами турбазы, в душе может быть очередь или отсутствие горячей воды.
Гостиница «Игман» (корпус 2)
Отель включает четыре современных корпуса, расположенных в нескольких минутах ходьбы от автовокзала Горно‑Алтайска. Корпус 2 имеет категорию 3*.
Гостям предлагается питание по системе «шведский стол» с разнообразным выбором блюд, выпечки и напитков.
Номера оснащены мебелью, индивидуальным санузлом, холодильником, чайником и телевизором.
В отеле созданы все условия для комфортного пребывания: кулеры в коридорах, чай с сахаром в номерах, шампунь, гель и кондиционер в душевых.
Рядом находится музей имени Анохина. До центра города можно доехать за 6 минут на машине, до аэропорта — за 20 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Наземная перевозка на автобусе 8-50 мест
- Заброска в горы на авто повышенной проходимости
- Размещение на 2-х базах отдыха, завтраки
- Услуги гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Трансфер из г. Новосибирска/г. Барнаула и обратно - 3000 руб. /чел
- Обеды, ужины, средний чек 1000 руб
- Камышлинский водопад: моторафтинг 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- одежда по сезону (майки, форты, футболки, штаны, кофта, куртка);
- обувь: кроссовки, ботинки;
- головной убор (шапка, кепка. или панама);
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем 50+;
- дождевик;
- баллончик от клещей;
- купальник;
- сланцы;
- средства личной гигиены;
- термос, или термо-кружку;
- в автобус плед, подушку для шеи;
- документы: паспорт, полис ОМС;
- индивидуальная аптечка, бинт эластичный, аспирин, при укачивании драмена, ваши препараты (для лечения хронических заболеваний);
- обязательно вещи упаковывать в мягкие дорожные сумки (чемоданы занимают больше места);
- вещи упаковываем в мягкие дорожные сумки, берем маленькие рюкзаки до 30 литров для радиальных выходов.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.