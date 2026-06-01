1 день

Переезд до базы отдыха у Мультинских озёр. Семинский перевал. Каракольская долина. Музей Рериха

05:00 Сбор группы на автовокзале Горно-Алтайска.

Трансфер из Новосибирска время выезда 01:00 от ЖД вокзала (Новосибирск главный), из Барнаула от кафе Облепиха в 05:00 (бронируется заранее и оплачивается отдельно).

Выезд навстречу приключениям: впереди – Семинский перевал, где мы полюбуемся просторами горного Алтая, затем – мистическая Каракольская долина с её легендами и атмосферой силы.

Дальше нас ждёт музей Рериха, где можно вдохновиться историей великого художника и его путешествиями по этим местам.

14:00 Заселение на базу отдыха у Мультинских озёр в посёлке Замульта.

19:00 Вечер знакомств и совместный ужин (самостоятельно).

Тёплая компания, вкусная еда, для желающих – настоящая сибирская баня (не входит в стоимость).

Отдых и подготовка к завтрашнему выезду в горы.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160