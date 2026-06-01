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Мультинские озера налегке. Комбинированный тур на Алтай

Мультинские озера налегке
Наш путь лежит в горы Катунского хребта — это главный горный массив Сибири, где возвышается легендарная Белуха, достигающая 4506 метров. Вас ждет незабываемое путешествие по уникальным уголкам Алтая.

Перед Вами предстанут
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загадочная Каракольская долина, живописная Уймонская долина, волшебные Мультинские озёра, необычная Красная гора, и смотровая площадка с захватывающим видом на Белуху.

Эти величественные горы хранят в себе множество чудес, тайн и невероятных мест, вдохновивших путешественников со всего мира. Именно там начинал свой путь Николай Рерих в поисках загадочной Шамбалы.

Мультинские озера налегке. Комбинированный тур на АлтайФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Мультинские озера налегке. Комбинированный тур на АлтайФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Мультинские озера налегке. Комбинированный тур на АлтайФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Переезд до базы отдыха у Мультинских озёр. Семинский перевал. Каракольская долина. Музей Рериха

05:00 Сбор группы на автовокзале Горно-Алтайска.

Трансфер из Новосибирска время выезда 01:00 от ЖД вокзала (Новосибирск главный), из Барнаула от кафе Облепиха в 05:00 (бронируется заранее и оплачивается отдельно).

Выезд навстречу приключениям: впереди – Семинский перевал, где мы полюбуемся просторами горного Алтая, затем – мистическая Каракольская долина с её легендами и атмосферой силы.

Дальше нас ждёт музей Рериха, где можно вдохновиться историей великого художника и его путешествиями по этим местам.

14:00 Заселение на базу отдыха у Мультинских озёр в посёлке Замульта.

19:00 Вечер знакомств и совместный ужин (самостоятельно).

Тёплая компания, вкусная еда, для желающих – настоящая сибирская баня (не входит в стоимость).

Отдых и подготовка к завтрашнему выезду в горы.

Переезд до базы отдыха у Мультинских озёр. Семинский перевал. Каракольская долина. Музей РерихаПереезд до базы отдыха у Мультинских озёр. Семинский перевал. Каракольская долина. Музей РерихаПереезд до базы отдыха у Мультинских озёр. Семинский перевал. Каракольская долина. Музей РерихаПереезд до базы отдыха у Мультинских озёр. Семинский перевал. Каракольская долина. Музей Рериха
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Выезд в горы. Две жемчужины Мультинской долины

07:30 Завтрак.

Заряжаемся энергией перед активным и насыщенным днём.

08:00 Выезд в горы.

На внедорожниках отправляемся к Нижнему Мультинскому озеру (30 км от базы, из них 17 км — настоящая горная дорога, которую преодолеваем на ГАЗ-66 или УАЗах за 2,5 часа).

У озера наслаждаемся бирюзовой водой и потрясающими алтайскими пейзажами.

Пешком (или на катере по желанию) идём вдоль берега Нижнего озера по лесной тропе.

Трекинг 3 км в одну сторону, обратно можно вернуться тем же путем - еще 3 км или на катере.

В пути — живописные виды, корни деревьев, камни, возможно, лужи после дождя.

Далее — водопад Шумы, который бурлит между Нижним и Средним Мультинскими озёрами.

По камням или по тропе переходим к Среднему озеру.

За один день вы увидите две жемчужины Мультинской долины!

Озёра поражают своим цветом воды, прозрачностью и отражением горных вершин.

Здесь живут утки, летают бабочки, а окружают — горы с ледниками и многочисленные горные ручьи.

17:00 Спускаемся обратно, чтобы отдохнуть после насыщенного дня.

20:00 Ужин в кафе (не входит в стоимость).

Тёплый вечер у костра, обмен фото и впечатлениями, отдых и восстановление сил для новых приключений.

Выезд в горы. Две жемчужины Мультинской долиныВыезд в горы. Две жемчужины Мультинской долиныВыезд в горы. Две жемчужины Мультинской долиныВыезд в горы. Две жемчужины Мультинской долиныВыезд в горы. Две жемчужины Мультинской долиныВыезд в горы. Две жемчужины Мультинской долины
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия на Красную гору

07:30 Завтрак.

08:00 Экскурсия на Красную гору.

Путешествуем через село Кайтанак в сторону Казахстана, поднимаемся по серпантину перевала Перевалка.

С вершины открываются завораживающие виды на Катунский и Теректинский хребты, а также на просторы Уймонской долины.

Дорога ведёт между гор, сменяя лиственные леса на пихтовые и кедровые массивы.

Красная гора встречает нас вулканическими ландшафтами и группой высокогорных озёр, до которых мы дойдём пешком.

Даже летом здесь можно увидеть снежники и покататься на снегу!

Вокруг — водопады, цветущие альпийские луга, реликтовые кедры и редкие горные цветы, включая эдельвейсы.

Это место наполнено силой и природной гармонией.

17:00 Возвращение на базу отдыха.

19:00 Совместный ужин, делимся впечатлениями, по желанию — баня и отдых (не входит в стомость)

Экскурсия на Красную горуЭкскурсия на Красную гору
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Рассвет в горах по желанию. Камышлинский водопад

04:00 Дополнительная экскурсия: рассвет в горах, смотровая на Белуху (стоимость рассчитывается от количества желающих туристов, возможна при ясной погоде).

09:00 Завтрак и сбор вещей (складываем всё в автобус).

13:00 Кофе, обед и покупка сувениров на Семинском перевале (не входит в стоимость).

16:00 Моторафтинг (доп. плата) или пеший поход к водопаду Камышлинский.

18:00 Заселение в гостиницу в Горно-Алтайске, заключительный ужин в японском ресторане (суши, вог, том-ям) (не входит в стоимость).

Обмен впечатлениями и контактами.

Рассвет в горах по желанию. Камышлинский водопадРассвет в горах по желанию. Камышлинский водопадРассвет в горах по желанию. Камышлинский водопадРассвет в горах по желанию. Камышлинский водопад
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Национальный музей. Отъезд

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд с вещами на экскурсию в музей Горно-Алтайска, где хранится принцесса Укока, если повезет, то мы попадем на просмотр, если нет, то экскурсия с гидом.

14:00 Обед в кафе и возвращение домой (не входит в стоимость).

Приезд в аэропорт Горно-Алтайска — 15:00, Барнаул — 19:00, Новосибирск — 22:00.

Национальный музей. ОтъездНациональный музей. ОтъездНациональный музей. ОтъездНациональный музей. ОтъездНациональный музей. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха Мультинские озера (3 ночи, удобства в номере, двухместное) и в гостинице в Горно-Алтайске (1 ночь).

Варианты проживания

Туркомплекс «Мультинские озера»

3 ночи

База возле Нижнего Мультинского: двух-, трехместные номера. В номере стол, стулья, розетка. Выдают 1 маленькое полотенце. На улице имеется кухня для приготовления пищи, беседки для туристов. Туалет и душ на улице (вариантов проживания в этих местах с удобствами в номерах пока еще не построили). Вода в душе нагревается от солнечных батарей и расходуется всеми жильцами турбазы, в душе может быть очередь или отсутствие горячей воды.

Туркомплекс «Мультинские озера»Туркомплекс «Мультинские озера»Туркомплекс «Мультинские озера»Туркомплекс «Мультинские озера»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Игман» (корпус 2)

1 ночь

Отель включает четыре современных корпуса, расположенных в нескольких минутах ходьбы от автовокзала Горно‑Алтайска. Корпус 2 имеет категорию 3*.

Гостям предлагается питание по системе «шведский стол» с разнообразным выбором блюд, выпечки и напитков.

Номера оснащены мебелью, индивидуальным санузлом, холодильником, чайником и телевизором.

В отеле созданы все условия для комфортного пребывания: кулеры в коридорах, чай с сахаром в номерах, шампунь, гель и кондиционер в душевых.

Рядом находится музей имени Анохина. До центра города можно доехать за 6 минут на машине, до аэропорта — за 20 минут.

Гостиница «Игман» (корпус 2)Гостиница «Игман» (корпус 2)Гостиница «Игман» (корпус 2)Гостиница «Игман» (корпус 2)Гостиница «Игман» (корпус 2)Гостиница «Игман» (корпус 2)Гостиница «Игман» (корпус 2)Гостиница «Игман» (корпус 2)Гостиница «Игман» (корпус 2)Гостиница «Игман» (корпус 2)
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Наземная перевозка на автобусе 8-50 мест
  • Заброска в горы на авто повышенной проходимости
  • Размещение на 2-х базах отдыха, завтраки
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер из г. Новосибирска/г. Барнаула и обратно - 3000 руб. /чел
  • Обеды, ужины, средний чек 1000 руб
  • Камышлинский водопад: моторафтинг 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • одежда по сезону (майки, форты, футболки, штаны, кофта, куртка);
  • обувь: кроссовки, ботинки;
  • головной убор (шапка, кепка. или панама);
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем 50+;
  • дождевик;
  • баллончик от клещей;
  • купальник;
  • сланцы;
  • средства личной гигиены;
  • термос, или термо-кружку;
  • в автобус плед, подушку для шеи;
  • документы: паспорт, полис ОМС;
  • индивидуальная аптечка, бинт эластичный, аспирин, при укачивании драмена, ваши препараты (для лечения хронических заболеваний);
  • обязательно вещи упаковывать в мягкие дорожные сумки (чемоданы занимают больше места);
  • вещи упаковываем в мягкие дорожные сумки, берем маленькие рюкзаки до 30 литров для радиальных выходов.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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