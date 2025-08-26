Алтайские тропы: красота природы с комфортом
Подняться к Гейзерному озеру и водопаду Учар, увидеть "бархатные" горы и каменные "грибы"
Начало: Новосибирск (ул. Коммунистическая, 13) в 4:00/Барн...
26 авг в 10:00
28 авг в 10:00
76 700 ₽ за человека
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
Пожить неделю среди гор в палатках, сплавиться по Катуни и пройти Телецкое озеро на катере
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
13 июн в 08:00
14 июн в 08:00
69 500 ₽ за человека
Счастье в горах! От Горно-Алтайска до Монголии через долину Актру: тур с треккингами
Проехать по всему Чуйскому тракту, подняться к захватывающим высотам и послушать горловое пение
Начало: Барнаул 6:30, Горно-Алтайск 10:00
3 янв в 08:00
74 500 ₽ за человека
Наедине с Алтаем: высокогорные озёра, живописные долины и неземной ландшафт (всё включено)
Побывать в диких местах, включая землю снежного барса, и увидеть популярные природные локации
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, программа начинается в 13...
1 авг в 08:00
125 500 ₽ за человека
Насыщенный треккинг-тур по Алтаю с размещением на турбазах: более 25 локаций
Посетить популярные и заповедные места, дойти до горных озёр, увидеть ледники и проехать 900 км
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт и центр города, 12:30-13:0...
12 сен в 12:30
94 600 ₽ за человека
Верхом по Алтаю: конный тур для новичков с палатками
На лошади дойти до Каракольских озёр, устроить посиделки у костра и провести 3 дня в тайге
Начало: Аэропорт или автовокзал Горно-Алтайска, 10:00
30 авг в 10:00
4 сен в 10:00
45 000 ₽ за человека
