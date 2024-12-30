Новогодний конный тур по Алтаю: несложные маршруты для новичков и мастер-классы

Верхом добраться до озера Ару-Кем, научиться готовить алтайские блюда и попариться в бане
Говорят, как Новый год встретишь, так и проведёшь. Предлагаем провести весь 2025 на коне! Приглашаем в зимнее путешествие по небанальным местам Алтая.

Каждый день будем гулять верхом по живописному зимнему лесу,
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подниматься на обзорные площадки или отдыхать на берегу озера. У вас будет своя лошадь — предстоит найти с ней общий язык, выучить повадки и узнать характер. Специальных навыков не потребуется: сидеть в седле и управлять животным вас научат.

Вечерами будем собираться все вместе, вкусно ужинать, греться в баньке и развлекаться: играть в национальные игры, осваивать местную кухню или просто беседовать.

Новогодний конный тур по Алтаю: несложные маршруты для новичков и мастер-классы
Новогодний конный тур по Алтаю: несложные маршруты для новичков и мастер-классы
Новогодний конный тур по Алтаю: несложные маршруты для новичков и мастер-классы
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных или других объективных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора.

Что взять с собой:

1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чём удобно везти вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (арчимак (переметная сумка) и драйбег).

2. Походная обувь. Нужно иметь сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище), в крайнем случае высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее всё-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать правила сушки.

3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, неразношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию.

4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).

5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов: брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов, сделанные из лёгкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдёт костюм для охотников или рыболовов.

6. Комплект одежды для отдыха в лагере и ночевк: брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночёвки идеально подойдёт термобелье.

7. Тёплый свитер или толстовку (материал желательно флис или шерсть).

8. Куртка утеплённая. (На синтепоне, пуху и проч., не продуваемая. Помните температура может опускаться до -35 ночью и до -25 днем, поэтому куртка должна быть тёплая)

9. Тёплая шапочка (флисовая или шерстяная).

10. Перчатки.

11. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных

12. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты (UF 50). Полотенца, шампунь, мыло обязательно.

13. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.

14. Маленький фонарик (налобный).

15. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берёт с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах – возьмите свои.

16. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.

17. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой. и не забудьте запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочется запечатлеть будет много, а подзарядиться негде!.

18. Сидение туристическое.

19. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)

Проживание. Будем жить в деревянных тёплых домиках с печкой, 2- и 3-местные номера с санузлом и туалетом на этаже. Каждый день вы сможете посещать баню (входит в стоимость). На территории есть электричество.

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание. Во время дневных выездов — обеды в виде перекусов.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter или Renault.

Дети. Участие возможно с 10 лет.

Сложность. Конная часть маршрута лёгкая, не требует специальной подготовки. В день будем проезжать верхом от 6 до 12 км. Большая часть пути проходит по грунтовой дороге.

Связь и интернет. На стоянке есть сотовая связь только «МТС» — звонки и смс без интернета.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска до 12:00 и отправимся в экоотель «Таёжник». Там позавтракаем и поедем к кордону Ару-Кем. Дорога займёт около 4 часов по живописному Чуйскому тракту. По пути остановимся на Семинском перевале, увидим памятник суслику и побываем в Каракольской долине. Обедать будем в придорожном кафе.

По приезде разместимся в тёплых домиках. А после вкусного ужина и баньки соберёмся все вместе, чтобы познакомиться и научиться играть в национальную настольную игру.

Прибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселение
2 день

Знакомство с лошадьми, первая прогулка и встреча Нового года

После завтрака познакомим вас с техникой безопасности и покажем лошадей. Затем устроим тренировочный конный выезд. Сегодня ваша задача найти подход к животному: изучить его повадки, понять характер. Верхом мы прогуляемся до смотровой площадки и полюбуемся долиной Арыгем. Путь туда-обратно займёт около 6 км.

Спустимся, перекусим и вернёмся в домики. Вечером вас снова ждёт банька, праздничный ужин и развлечения. Весело встретим 2025 год!

Знакомство с лошадьми, первая прогулка и встреча Нового годаЗнакомство с лошадьми, первая прогулка и встреча Нового годаЗнакомство с лошадьми, первая прогулка и встреча Нового годаЗнакомство с лошадьми, первая прогулка и встреча Нового года
3 день

Озеро Ару-Кем

Позавтракаем, оседлаем лошадей и направимся на озеро Ару-Кем. Большая часть дороги грунтовая, проходит через смешанный лес и поля. Доберёмся до водоёма, скрытого от лишних глаз. Здесь можно отдохнуть от суеты, побыть наедине с собой и природой. Мы расскажем, почему место считается священным, и научим обряду завязывания лент.

Пообедаем на берегу, отдохнём и ещё раз прогуляемся вокруг озера. Затем вернёмся на стоянку, поужинаем и попаримся в бане. После вас ждёт мастер-класс по национальной спортивной игре.

Верхом предстоит проехать около 8 км за день.

Озеро Ару-КемОзеро Ару-КемОзеро Ару-КемОзеро Ару-Кем
4 день

Курганы урочища Соору

Сегодня держим курс в урочище Соору. Путь снова пройдёт в основном по грунтовой дороге. Мы доберёмся до места, где находится множество курганов и стоянок древних людей, их возраст — более 5000 лет! Мы расскажем, как появились курганы и как их затем исследовали археологи.

Перекусим бутербродами с чаем и вернёмся к нашим домикам. Не будем отступать от традиции: поужинаем и попаримся в бане. Затем устроим для вас мастер-класс по алтайской кухне.

Верхом предстоит проехать около 12 км за день.

Курганы урочища СооруКурганы урочища СооруКурганы урочища Соору
5 день

Отъезд

Выезжаем с территории до 10:00. Доставим к экоотелю «Таёжник» и пообедаем в кафе. После 14:00 — трансфер в аэропорт Горно-Алтайска. Вы сможете самостоятельно добраться до аэропорта Барнаула или Новосибирска. При желании можно продолжить отдых и остаться в экоотеле за доплату и при наличии мест.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет67 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы по программе, в том числе трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска
  • Аренда лошадей и необходимого снаряжения
  • Мастер-классы и развлечения по вечерам
  • Баня
  • Работа гида, повара, конюхов
  • Рекреационные сборы
  • Cтрахование ОСАО «Росгосстрах» с покрытием: 250 000 ₽ на мед. расходы и 50 000 ₽ на несчастный случай (страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту)
Что не входит в цену
  • Авиабилет до Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер из/в аэропорт, если вы прилетаете/улетаете из Барнаула или Новосибирска
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 12:00
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, после 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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