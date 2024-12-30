Каждый день будем гулять верхом по живописному зимнему лесу,
Описание тура
Организационные детали
График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных или других объективных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора.
Что взять с собой:
1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чём удобно везти вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (арчимак (переметная сумка) и драйбег).
2. Походная обувь. Нужно иметь сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище), в крайнем случае высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее всё-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать правила сушки.
3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, неразношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию.
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов: брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов, сделанные из лёгкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдёт костюм для охотников или рыболовов.
6. Комплект одежды для отдыха в лагере и ночевк: брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночёвки идеально подойдёт термобелье.
7. Тёплый свитер или толстовку (материал желательно флис или шерсть).
8. Куртка утеплённая. (На синтепоне, пуху и проч., не продуваемая. Помните температура может опускаться до -35 ночью и до -25 днем, поэтому куртка должна быть тёплая)
9. Тёплая шапочка (флисовая или шерстяная).
10. Перчатки.
11. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных
12. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты (UF 50). Полотенца, шампунь, мыло обязательно.
13. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
14. Маленький фонарик (налобный).
15. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берёт с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах – возьмите свои.
16. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.
17. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой. и не забудьте запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочется запечатлеть будет много, а подзарядиться негде!.
18. Сидение туристическое.
19. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)
Проживание. Будем жить в деревянных тёплых домиках с печкой, 2- и 3-местные номера с санузлом и туалетом на этаже. Каждый день вы сможете посещать баню (входит в стоимость). На территории есть электричество.
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание. Во время дневных выездов — обеды в виде перекусов.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter или Renault.
Дети. Участие возможно с 10 лет.
Сложность. Конная часть маршрута лёгкая, не требует специальной подготовки. В день будем проезжать верхом от 6 до 12 км. Большая часть пути проходит по грунтовой дороге.
Связь и интернет. На стоянке есть сотовая связь только «МТС» — звонки и смс без интернета.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска до 12:00 и отправимся в экоотель «Таёжник». Там позавтракаем и поедем к кордону Ару-Кем. Дорога займёт около 4 часов по живописному Чуйскому тракту. По пути остановимся на Семинском перевале, увидим памятник суслику и побываем в Каракольской долине. Обедать будем в придорожном кафе.
По приезде разместимся в тёплых домиках. А после вкусного ужина и баньки соберёмся все вместе, чтобы познакомиться и научиться играть в национальную настольную игру.
Знакомство с лошадьми, первая прогулка и встреча Нового года
После завтрака познакомим вас с техникой безопасности и покажем лошадей. Затем устроим тренировочный конный выезд. Сегодня ваша задача найти подход к животному: изучить его повадки, понять характер. Верхом мы прогуляемся до смотровой площадки и полюбуемся долиной Арыгем. Путь туда-обратно займёт около 6 км.
Спустимся, перекусим и вернёмся в домики. Вечером вас снова ждёт банька, праздничный ужин и развлечения. Весело встретим 2025 год!
Озеро Ару-Кем
Позавтракаем, оседлаем лошадей и направимся на озеро Ару-Кем. Большая часть дороги грунтовая, проходит через смешанный лес и поля. Доберёмся до водоёма, скрытого от лишних глаз. Здесь можно отдохнуть от суеты, побыть наедине с собой и природой. Мы расскажем, почему место считается священным, и научим обряду завязывания лент.
Пообедаем на берегу, отдохнём и ещё раз прогуляемся вокруг озера. Затем вернёмся на стоянку, поужинаем и попаримся в бане. После вас ждёт мастер-класс по национальной спортивной игре.
Верхом предстоит проехать около 8 км за день.
Курганы урочища Соору
Сегодня держим курс в урочище Соору. Путь снова пройдёт в основном по грунтовой дороге. Мы доберёмся до места, где находится множество курганов и стоянок древних людей, их возраст — более 5000 лет! Мы расскажем, как появились курганы и как их затем исследовали археологи.
Перекусим бутербродами с чаем и вернёмся к нашим домикам. Не будем отступать от традиции: поужинаем и попаримся в бане. Затем устроим для вас мастер-класс по алтайской кухне.
Верхом предстоит проехать около 12 км за день.
Отъезд
Выезжаем с территории до 10:00. Доставим к экоотелю «Таёжник» и пообедаем в кафе. После 14:00 — трансфер в аэропорт Горно-Алтайска. Вы сможете самостоятельно добраться до аэропорта Барнаула или Новосибирска. При желании можно продолжить отдых и остаться в экоотеле за доплату и при наличии мест.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|67 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансферы по программе, в том числе трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска
- Аренда лошадей и необходимого снаряжения
- Мастер-классы и развлечения по вечерам
- Баня
- Работа гида, повара, конюхов
- Рекреационные сборы
- Cтрахование ОСАО «Росгосстрах» с покрытием: 250 000 ₽ на мед. расходы и 50 000 ₽ на несчастный случай (страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту)
Что не входит в цену
- Авиабилет до Горно-Алтайска и обратно
- Трансфер из/в аэропорт, если вы прилетаете/улетаете из Барнаула или Новосибирска