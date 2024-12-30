Говорят, как Новый год встретишь, так и проведёшь. Предлагаем провести весь 2025 на коне! Приглашаем в зимнее путешествие по небанальным местам Алтая.Каждый день будем гулять верхом по живописному зимнему лесу,

подниматься на обзорные площадки или отдыхать на берегу озера. У вас будет своя лошадь — предстоит найти с ней общий язык, выучить повадки и узнать характер. Специальных навыков не потребуется: сидеть в седле и управлять животным вас научат. Вечерами будем собираться все вместе, вкусно ужинать, греться в баньке и развлекаться: играть в национальные игры, осваивать местную кухню или просто беседовать.

Описание тура

Организационные детали

График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных или других объективных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора.

Что взять с собой:

1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чём удобно везти вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (арчимак (переметная сумка) и драйбег).

2. Походная обувь. Нужно иметь сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище), в крайнем случае высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее всё-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать правила сушки.

3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, неразношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию.

4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).

5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов: брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов, сделанные из лёгкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдёт костюм для охотников или рыболовов.

6. Комплект одежды для отдыха в лагере и ночевк: брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночёвки идеально подойдёт термобелье.

7. Тёплый свитер или толстовку (материал желательно флис или шерсть).

8. Куртка утеплённая. (На синтепоне, пуху и проч., не продуваемая. Помните температура может опускаться до -35 ночью и до -25 днем, поэтому куртка должна быть тёплая)

9. Тёплая шапочка (флисовая или шерстяная).

10. Перчатки.

11. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных

12. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты (UF 50). Полотенца, шампунь, мыло обязательно.

13. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.

14. Маленький фонарик (налобный).

15. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берёт с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах – возьмите свои.

16. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.

17. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой. и не забудьте запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочется запечатлеть будет много, а подзарядиться негде!.

18. Сидение туристическое.

19. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)