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Манжерок и "У Расула") и логистики. Наталья - организатор тура - всегда все подскажет и быстро ответит на все вопросы. Гид Алексей - человек, который откроет вам все сокровища Алтая, проведет нехоженными тропами, напоит вкуснейшим чаем и подарит вам мифы и предания древнего Алтая, в общем однозначно - да - рекомендую! Особенно всем, кто устал от каменных джунглей и кому нужна перезагрузка.