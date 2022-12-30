6 дней
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
Увидеть, как зимуют лебеди-кликуны, погонять на снегоходах и насладиться видами Чуйского тракта
Начало: Горно-Алтайск: аэропорт или от адреса, 9:00-10:30
3 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
54 900₽ за человека
5 дней
Алтай в новогодних красках: главные достопримечательности и активный отдых в комплексе «Манжерок»
Попробовать алтайскую кухню, погадать и увидеть зубров
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 8:00-10:00
30 дек в 08:00
56 700₽ за человека
5 дней
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
Покататься по снежным просторам и увидеть главную вершину северо-восточного Алтая
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
9 дек в 08:00
23 дек в 08:00
236 000₽ за человека
5 дней
Новогодний конный тур по Алтаю: несложные маршруты для новичков и мастер-классы
Верхом добраться до озера Ару-Кем, научиться готовить алтайские блюда и попариться в бане
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 12:00
30 дек в 12:00
67 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛия30 декабря 2022Ожившая зимняя сказка - освобождайте память телефона - захочется фотографировать каждый момент) виды завораживают Очень комфортная поездка в плане проживания (парк-отель
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «В декабре»
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- Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
- Алтай в новогодних красках: главные достопримечательности и активный отдых в комплексе «Манжерок»
- Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
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