В декабре – туры в Горно-Алтайске

Найдено 4 тура в категории «В декабре» в Горно-Алтайске, цены от 54 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
На машине
На снегоходах
1 отзыв
6 дней
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
Увидеть, как зимуют лебеди-кликуны, погонять на снегоходах и насладиться видами Чуйского тракта
Начало: Горно-Алтайск: аэропорт или от адреса, 9:00-10:30
3 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
54 900 за человека
Алтай в новогодних красках: главные достопримечательности и активный отдых в комплексе «Манжерок»
5 дней
Алтай в новогодних красках: главные достопримечательности и активный отдых в комплексе «Манжерок»
Попробовать алтайскую кухню, погадать и увидеть зубров
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 8:00-10:00
30 дек в 08:00
56 700 за человека
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
На снегоходах
5 дней
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
Покататься по снежным просторам и увидеть главную вершину северо-восточного Алтая
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
9 дек в 08:00
23 дек в 08:00
236 000 за человека
Новогодний конный тур по Алтаю: несложные маршруты для новичков и мастер-классы
Конные прогулки
5 дней
Новогодний конный тур по Алтаю: несложные маршруты для новичков и мастер-классы
Верхом добраться до озера Ару-Кем, научиться готовить алтайские блюда и попариться в бане
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 12:00
30 дек в 12:00
67 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лия
    30 декабря 2022
    Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
    Ожившая зимняя сказка - освобождайте память телефона - захочется фотографировать каждый момент) виды завораживают Очень комфортная поездка в плане проживания (парк-отель
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    Манжерок и "У Расула") и логистики. Наталья - организатор тура - всегда все подскажет и быстро ответит на все вопросы. Гид Алексей - человек, который откроет вам все сокровища Алтая, проведет нехоженными тропами, напоит вкуснейшим чаем и подарит вам мифы и предания древнего Алтая, в общем однозначно - да - рекомендую! Особенно всем, кто устал от каменных джунглей и кому нужна перезагрузка.

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Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «В декабре»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
  2. Алтай в новогодних красках: главные достопримечательности и активный отдых в комплексе «Манжерок»
  3. Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
  4. Новогодний конный тур по Алтаю: несложные маршруты для новичков и мастер-классы
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Остров Патмос
  4. Гейзерное озеро
  5. Телецкое озеро
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Марсианские горы
  9. Петроглифы
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в октябре 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "В декабре" можно забронировать 4 тура от 54 900 до 236 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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