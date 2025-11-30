После завтрака поедем к Голубым озёрам по Чемальскому тракту. С августа по апрель река Катунь разливается и превращает озёра в своё продолжение. Вода в них кристально чистая и меняет цвет в зависимости от ракурса: от бирюзового до изумрудного.

Держим курс в село Чемал у подножия хребта Иолго. Пройдём по подвесному мосту над лазурной рекой и окажемся на острове Патмос. Посмотрим на женский скит Иоанна Богослова — точную копию разрушенного в советское время, и лик Божьей Матери на скале, встречающий гостей острова. Патмос — излюбленное место молодожёнов, которые верят в силу святыни и загадывают желания о счастливом будущем.

Увидим место бывшей Чемальской ГЭС — первой на Алтае, а затем полюбуемся, как прозрачные воды Чемал сливаются с бирюзой Катуни.

Если проход на частную территорию будет открыт, прогуляемся к урочищу Че-Чкыш, которое местные прозвали «Долиной горных духов». Поднимемся на обзорную площадку, откуда увидим Катунь, устремлённую к горным хребтам. Альтернативная локация — смотровая площадка Толгоек.

Доберёмся до гряды острых скал в горной реке, которые местные прозвали Зубами дракона. По легенде, богатырь Сартакпай отломил кусок камня от горы, измельчил его и бросил в Катунь, чтобы умельцы построили мост и соединили берега.