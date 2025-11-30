Мои заказы

Новогодний сон Алтая в мини-группе

Увидеть «алтайский Стоунхендж», побывать на Лебедином озере и оказаться в зимней сказке
Как новый год встретишь — так его и проведёшь! Встречаем праздник в уютной мини-группе в снежном Алтае, путешествуя по Чуйскому тракту и заряжаясь энергией в сакральных местах.

Компанию нам составят запорошенные горные вершины, инопланетные пейзажи, замёрзшие водопады и лазурные озёра.

Вы познакомитесь с традициями коренного населения, рассмотрите древние петроглифы, пройдётесь по дну бывшего моря и прогуляетесь по диким местам.
Новогодний сон Алтая в мини-группе
Новогодний сон Алтая в мини-группе
Новогодний сон Алтая в мини-группе

Описание тура

Организационные детали

В случае неблагоприятных погодных условий маршрут может меняться.

Программа тура по дням

1 день

Лебединое озеро

Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска или заберём вас в городе по запросу. Отправляемся на Лебединое озеро, которое птицы облюбовали для зимовки. Из-за бьющих со дна ключей водоём не замерзает даже в лютую стужу и сохраняет комфортную температуру. Полюбуемся на пернатых, покормим их со смотровых площадок и продолжим путь.

Вечером заселимся в отель в районе Манжерок. В новогодний заезд вы можете отправиться на банкет (за доплату, варианты запрашивайте) и отпраздновать наступление 2026 года. Централизованного праздника мы не организуем.

Лебединое озероЛебединое озероЛебединое озероЛебединое озероЛебединое озероЛебединое озеро
2 день

Посёлок Чемал и остров Патмос

После завтрака поедем к Голубым озёрам по Чемальскому тракту. С августа по апрель река Катунь разливается и превращает озёра в своё продолжение. Вода в них кристально чистая и меняет цвет в зависимости от ракурса: от бирюзового до изумрудного.

Держим курс в село Чемал у подножия хребта Иолго. Пройдём по подвесному мосту над лазурной рекой и окажемся на острове Патмос. Посмотрим на женский скит Иоанна Богослова — точную копию разрушенного в советское время, и лик Божьей Матери на скале, встречающий гостей острова. Патмос — излюбленное место молодожёнов, которые верят в силу святыни и загадывают желания о счастливом будущем.

Увидим место бывшей Чемальской ГЭС — первой на Алтае, а затем полюбуемся, как прозрачные воды Чемал сливаются с бирюзой Катуни.

Если проход на частную территорию будет открыт, прогуляемся к урочищу Че-Чкыш, которое местные прозвали «Долиной горных духов». Поднимемся на обзорную площадку, откуда увидим Катунь, устремлённую к горным хребтам. Альтернативная локация — смотровая площадка Толгоек.

Доберёмся до гряды острых скал в горной реке, которые местные прозвали Зубами дракона. По легенде, богатырь Сартакпай отломил кусок камня от горы, измельчил его и бросил в Катунь, чтобы умельцы построили мост и соединили берега.

Посёлок Чемал и остров ПатмосПосёлок Чемал и остров ПатмосПосёлок Чемал и остров ПатмосПосёлок Чемал и остров ПатмосПосёлок Чемал и остров ПатмосПосёлок Чемал и остров ПатмосПосёлок Чемал и остров ПатмосПосёлок Чемал и остров ПатмосПосёлок Чемал и остров Патмос
3 день

Каракольская долина и перевал Чике-Таман

Позавтракаем, выселимся из номера, разместимся во внедорожнике и поедем по одной из красивейших дорог мира — Чуйскому тракту через Семинский перевал. Полюбуемся на вершину Уч-Энмек, священную для алтайцев: её название нельзя произносить, к ней нельзя подходить близко и фотографировать. Вы прогуляетесь по этнокультурному парку, увидите сакральные места и следы древних культур, узнаете, зачем местные жители установили памятник суслику, и насладитесь нетронутой природой.

Следующая точка маршрута — перевал Чике-Таман. Дойдём до вершины, откуда открывается завораживающий вид на громады Теректинского хребта.

Вечером поужинаем и заселимся в туркомплекс в селе Акташ или Чибит. Вечером вы можете посетить банный комплекс в Акташе. Возможно коллективное парение в бане до 20 человек (аренда всей бани полностью), индивидуальное парение от 1 до 3 человек в приватных банях с панорамным видом, релакс в банных чанах на 4-6 человек. Комплекс работает до 0:00, сеанс нужно выбирать после 20:00. Стоимость и возможности запрашивайте при бронировании тура: бронь бани и оплата строго заранее! Также возможна бронь других бань.

Каракольская долина и перевал Чике-ТаманКаракольская долина и перевал Чике-ТаманКаракольская долина и перевал Чике-ТаманКаракольская долина и перевал Чике-ТаманКаракольская долина и перевал Чике-ТаманКаракольская долина и перевал Чике-ТаманКаракольская долина и перевал Чике-ТаманКаракольская долина и перевал Чике-ТаманКаракольская долина и перевал Чике-Таман
4 день

Гейзерное озеро и инопланетная долина Кызыл-Чин

Сегодня посетим озеро у подножия Курайского хребта. Необычный цвет и причудливые узоры образуются на воде в результате родников, которые выбрасывают в водоём смесь глины и песка.

Полюбуемся озером и, в случае хорошей погоды, поедем в долину Кызыл-Чин, на месте которой когда-то было море, поэтому под ногами можно найти остатки ракушек. Породы здесь имеют необычный красный, жёлтый, оранжевый и даже фиолетовый окрас, благодаря содержанию ртутной руды, и напоминают другую планету и каньоны Дикого Запада одновременно. Добраться до Марса мы сможем на транспорте повышенной проходимости, возможны УАЗ-буханки.

Если погода не позволит увидеть Кызыл-Чин, поедем в село Кош-Агач, Курайскую степь или Каракольскую долину, или посмотрим другие локации около села Акташ.

Следующая остановка на выбор. Можем посетить Тархатинский мегалитический комплекс, «алтайский Стоунхендж» — круг из каменных глыб с мощным магнитным полем,служивший для ритуалов. Местные верят, что внутри комплекса образуется аномалия, способная влиять на поведение людей.

Или отправимся рассматривать петроглифы на горе Жалгыз-Тобе. Вы увидите наскальные рисунки, изображающие сцены охоты, войны и быта, созданные острым орудием в бронзовом веке.

Или заглянем в музей казахов Алтая в селе Жана-Аул и побываем в аутентичной юрте, где воссоздан кочевой казахский быт: на стенах пестреют тускиизы — ковры, пол устилают войлочные сырмаки, а внутреннее убранство украшено изделиями декоративно-прикладного искусства.

Для посещения Тархатинского мегалитического комплекса и музея казахов Алтая необходимо иметь при себе документы, так как это пограничные зоны.

После ужина вернёмся на турбазу.

Гейзерное озеро и инопланетная долина Кызыл-ЧинГейзерное озеро и инопланетная долина Кызыл-ЧинГейзерное озеро и инопланетная долина Кызыл-ЧинГейзерное озеро и инопланетная долина Кызыл-ЧинГейзерное озеро и инопланетная долина Кызыл-ЧинГейзерное озеро и инопланетная долина Кызыл-ЧинГейзерное озеро и инопланетная долина Кызыл-ЧинГейзерное озеро и инопланетная долина Кызыл-ЧинГейзерное озеро и инопланетная долина Кызыл-ЧинГейзерное озеро и инопланетная долина Кызыл-Чин
5 день

Пазырыкские курганы и долина Чулышман

После завтрака отправимся в долину Чулышман. Дорогу сюда проложили всего 30 лет назад, до этого место оставалось диким и неисхоженным. В некоторых частях Чулышмана до сих пор отсутствует связь.

Остановимся у «Красных ворот» — высокие красные скалы здесь словно расступаются перед дорогой и пропускают путников дальше. Цвет горной породы объясняется присутствием в ней соединений ртути. Полюбуемся на озеро Киделю на южном склоне Улаганского перевала, в лазури которого живописно отражаются горные вершины, и поедем дальше.

Следующая точка маршрута — Пазырыкские курганы, где находятся погребальные объекты скифского периода 5-3 века до н. э. Вы увидите каменные насыпи, где в бревенчатых камерах были обнаружены мумифицированные тела представителей знати, оружие и предметы быта. Насладимся панорамным видом на озеро Уч-Кёль и отправимся дальше.

Преодолеем перевал Кату-Ярык, откуда открываются захватывающие пейзажи, и спустимся в долину Чулышман. В зависимости от погодных условий можем прогуляться до водопада Куркуре (треккинг пешком ок. 5 км), дойти до каскадного водопада Чул-Оозы или подняться на смотровую площадку к водопаду Кулузун.

Поужинаем и вернёмся на турбазу в Акташе / Чибите.

Пазырыкские курганы и долина ЧулышманПазырыкские курганы и долина ЧулышманПазырыкские курганы и долина ЧулышманПазырыкские курганы и долина ЧулышманПазырыкские курганы и долина Чулышман
6 день

Петроглифы и Ильгуменский порог

Позавтракаем и вернёмся в Горно-Алтайск по Чуйскому тракту. Остановимся у памятника Кольке Снегирёву — герою песни «Есть по Чуйскому тракту дорога». Рассмотрим монумент, посвящённый шофёрам Чуйского тракта, и отправимся дальше.

На выбор: или осмотрим петроглифы на Чуйском оленном камне — вертикальной стеле с изображениями воинов, оружия и надписью на старомонгольском языке; или, если территория Калбак-Таш, знаменитого археологического комплекса, будет открыта для посещения, исследуем стоянки древних людей и рассмотрим наскальные рисунки животных, ритуальных символов и бытовых сцен 5 тысячелетия до н. э.

Остановимся в месте слияния рек и увидим, как бирюзовая Катунь смешивается с молочного цвета водами Чуи. Затем полюбуемся Катунскими террасами — крутыми берегами с округлыми очертаниями, будто бы сложенными из нескольких слоёв, и песчаными скалами.

Заедем на Ильгуменский порог и посмотрим на отвесную скалу Богатырь, в очертаниях которой можно увидеть профиль героя алтайских преданий — Сартакпая.

Через перевал Чике-Таман отправимся в Горно-Алтайск. Вечером прибудем в город и заселимся в отель.

Петроглифы и Ильгуменский порогПетроглифы и Ильгуменский порогПетроглифы и Ильгуменский порогПетроглифы и Ильгуменский порогПетроглифы и Ильгуменский порогПетроглифы и Ильгуменский порогПетроглифы и Ильгуменский порогПетроглифы и Ильгуменский порог
7 день

Отъезд

Завтракаем и отправляемся в аэропорт к любым удобным вам рейсам.

ОтъездОтъездОтъезд

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание: завтраки, 3 ужина
  • Трансфер из аэропорта в отель и из отеля в аэропорт
  • Трансферы по программе
  • Входные билеты в объекты по программе
  • Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • 1-местное размещение (цена по запросу, от 15 000 ₽)
  • Обеды и ужины, не включенные в программу
  • Новогодний банкет - стоимость запрашивайте (бронировать заранее)
  • Заброска на Марс-2 - распределяется между всеми желающими
  • Повышение категории номеров и отелей - по запросу
  • Баня
  • Туристический налог (с 1 января 2025) - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 ₽/ночь, по запросу отеля/турбазы
  • Стоимость тура указана на 1 человека при 2-местном размещении
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, до 10:00, время можем корректировать в зависимости от рейсов участников
Завершение: Горно-Алтайск, выбирайте любой рейс
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 1127 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
читать дальше

странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры из Горно-Алтайска

Топовые места Алтая в мини-группе: Гейзерное озеро, Чуйский тракт, долина Горных духов и Патмос
На машине
На теплоходе
На микроавтобусе
6 дней
2 отзыва
Топовые места Алтая в мини-группе: Гейзерное озеро, Чуйский тракт, долина Горных духов и Патмос
Посетить Алтайский Марс, разгадать тайну местного Стоунхенджа и прокатиться по Телецкому озеру
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00. По запросу можем в...
30 ноя в 08:00
7 дек в 08:00
74 900 ₽ за человека
Хайкинг-тур «всё включено» по главным местам Алтая с проживанием на базе: горы, озёра и водопады
На машине
7 дней
1 отзыв
Хайкинг-тур «всё включено» по главным местам Алтая с проживанием на базе: горы, озёра и водопады
Увидеть Камышлинский водопад и петроглифы, погулять по альпийским лугам и посетить Алтайский Марс
Начало: Новосибирск: 4:00, ул. Коммунистическая, 13. Барна...
11 апр в 10:00
20 апр в 10:00
91 195 ₽ за человека
Загадки алтайского Золотого кольца: Чуйский тракт, Телецкое озеро, Марс и другие топовые места
На машине
5 дней
4 отзыва
Загадки алтайского Золотого кольца: Чуйский тракт, Телецкое озеро, Марс и другие топовые места
Насладиться видами живописных перевалов и озёр, прогуляться к Каменным грибам и по подвесному мосту
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00-10:00
79 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска