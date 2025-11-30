Компанию нам составят запорошенные горные вершины, инопланетные пейзажи, замёрзшие водопады и лазурные озёра.
Вы познакомитесь с традициями коренного населения, рассмотрите древние петроглифы, пройдётесь по дну бывшего моря и прогуляетесь по диким местам.
Описание тура
Организационные детали
В случае неблагоприятных погодных условий маршрут может меняться.
Программа тура по дням
Лебединое озеро
Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска или заберём вас в городе по запросу. Отправляемся на Лебединое озеро, которое птицы облюбовали для зимовки. Из-за бьющих со дна ключей водоём не замерзает даже в лютую стужу и сохраняет комфортную температуру. Полюбуемся на пернатых, покормим их со смотровых площадок и продолжим путь.
Вечером заселимся в отель в районе Манжерок. В новогодний заезд вы можете отправиться на банкет (за доплату, варианты запрашивайте) и отпраздновать наступление 2026 года. Централизованного праздника мы не организуем.
Посёлок Чемал и остров Патмос
После завтрака поедем к Голубым озёрам по Чемальскому тракту. С августа по апрель река Катунь разливается и превращает озёра в своё продолжение. Вода в них кристально чистая и меняет цвет в зависимости от ракурса: от бирюзового до изумрудного.
Держим курс в село Чемал у подножия хребта Иолго. Пройдём по подвесному мосту над лазурной рекой и окажемся на острове Патмос. Посмотрим на женский скит Иоанна Богослова — точную копию разрушенного в советское время, и лик Божьей Матери на скале, встречающий гостей острова. Патмос — излюбленное место молодожёнов, которые верят в силу святыни и загадывают желания о счастливом будущем.
Увидим место бывшей Чемальской ГЭС — первой на Алтае, а затем полюбуемся, как прозрачные воды Чемал сливаются с бирюзой Катуни.
Если проход на частную территорию будет открыт, прогуляемся к урочищу Че-Чкыш, которое местные прозвали «Долиной горных духов». Поднимемся на обзорную площадку, откуда увидим Катунь, устремлённую к горным хребтам. Альтернативная локация — смотровая площадка Толгоек.
Доберёмся до гряды острых скал в горной реке, которые местные прозвали Зубами дракона. По легенде, богатырь Сартакпай отломил кусок камня от горы, измельчил его и бросил в Катунь, чтобы умельцы построили мост и соединили берега.
Каракольская долина и перевал Чике-Таман
Позавтракаем, выселимся из номера, разместимся во внедорожнике и поедем по одной из красивейших дорог мира — Чуйскому тракту через Семинский перевал. Полюбуемся на вершину Уч-Энмек, священную для алтайцев: её название нельзя произносить, к ней нельзя подходить близко и фотографировать. Вы прогуляетесь по этнокультурному парку, увидите сакральные места и следы древних культур, узнаете, зачем местные жители установили памятник суслику, и насладитесь нетронутой природой.
Следующая точка маршрута — перевал Чике-Таман. Дойдём до вершины, откуда открывается завораживающий вид на громады Теректинского хребта.
Вечером поужинаем и заселимся в туркомплекс в селе Акташ или Чибит. Вечером вы можете посетить банный комплекс в Акташе. Возможно коллективное парение в бане до 20 человек (аренда всей бани полностью), индивидуальное парение от 1 до 3 человек в приватных банях с панорамным видом, релакс в банных чанах на 4-6 человек. Комплекс работает до 0:00, сеанс нужно выбирать после 20:00. Стоимость и возможности запрашивайте при бронировании тура: бронь бани и оплата строго заранее! Также возможна бронь других бань.
Гейзерное озеро и инопланетная долина Кызыл-Чин
Сегодня посетим озеро у подножия Курайского хребта. Необычный цвет и причудливые узоры образуются на воде в результате родников, которые выбрасывают в водоём смесь глины и песка.
Полюбуемся озером и, в случае хорошей погоды, поедем в долину Кызыл-Чин, на месте которой когда-то было море, поэтому под ногами можно найти остатки ракушек. Породы здесь имеют необычный красный, жёлтый, оранжевый и даже фиолетовый окрас, благодаря содержанию ртутной руды, и напоминают другую планету и каньоны Дикого Запада одновременно. Добраться до Марса мы сможем на транспорте повышенной проходимости, возможны УАЗ-буханки.
Если погода не позволит увидеть Кызыл-Чин, поедем в село Кош-Агач, Курайскую степь или Каракольскую долину, или посмотрим другие локации около села Акташ.
Следующая остановка на выбор. Можем посетить Тархатинский мегалитический комплекс, «алтайский Стоунхендж» — круг из каменных глыб с мощным магнитным полем,служивший для ритуалов. Местные верят, что внутри комплекса образуется аномалия, способная влиять на поведение людей.
Или отправимся рассматривать петроглифы на горе Жалгыз-Тобе. Вы увидите наскальные рисунки, изображающие сцены охоты, войны и быта, созданные острым орудием в бронзовом веке.
Или заглянем в музей казахов Алтая в селе Жана-Аул и побываем в аутентичной юрте, где воссоздан кочевой казахский быт: на стенах пестреют тускиизы — ковры, пол устилают войлочные сырмаки, а внутреннее убранство украшено изделиями декоративно-прикладного искусства.
Для посещения Тархатинского мегалитического комплекса и музея казахов Алтая необходимо иметь при себе документы, так как это пограничные зоны.
После ужина вернёмся на турбазу.
Пазырыкские курганы и долина Чулышман
После завтрака отправимся в долину Чулышман. Дорогу сюда проложили всего 30 лет назад, до этого место оставалось диким и неисхоженным. В некоторых частях Чулышмана до сих пор отсутствует связь.
Остановимся у «Красных ворот» — высокие красные скалы здесь словно расступаются перед дорогой и пропускают путников дальше. Цвет горной породы объясняется присутствием в ней соединений ртути. Полюбуемся на озеро Киделю на южном склоне Улаганского перевала, в лазури которого живописно отражаются горные вершины, и поедем дальше.
Следующая точка маршрута — Пазырыкские курганы, где находятся погребальные объекты скифского периода 5-3 века до н. э. Вы увидите каменные насыпи, где в бревенчатых камерах были обнаружены мумифицированные тела представителей знати, оружие и предметы быта. Насладимся панорамным видом на озеро Уч-Кёль и отправимся дальше.
Преодолеем перевал Кату-Ярык, откуда открываются захватывающие пейзажи, и спустимся в долину Чулышман. В зависимости от погодных условий можем прогуляться до водопада Куркуре (треккинг пешком ок. 5 км), дойти до каскадного водопада Чул-Оозы или подняться на смотровую площадку к водопаду Кулузун.
Поужинаем и вернёмся на турбазу в Акташе / Чибите.
Петроглифы и Ильгуменский порог
Позавтракаем и вернёмся в Горно-Алтайск по Чуйскому тракту. Остановимся у памятника Кольке Снегирёву — герою песни «Есть по Чуйскому тракту дорога». Рассмотрим монумент, посвящённый шофёрам Чуйского тракта, и отправимся дальше.
На выбор: или осмотрим петроглифы на Чуйском оленном камне — вертикальной стеле с изображениями воинов, оружия и надписью на старомонгольском языке; или, если территория Калбак-Таш, знаменитого археологического комплекса, будет открыта для посещения, исследуем стоянки древних людей и рассмотрим наскальные рисунки животных, ритуальных символов и бытовых сцен 5 тысячелетия до н. э.
Остановимся в месте слияния рек и увидим, как бирюзовая Катунь смешивается с молочного цвета водами Чуи. Затем полюбуемся Катунскими террасами — крутыми берегами с округлыми очертаниями, будто бы сложенными из нескольких слоёв, и песчаными скалами.
Заедем на Ильгуменский порог и посмотрим на отвесную скалу Богатырь, в очертаниях которой можно увидеть профиль героя алтайских преданий — Сартакпая.
Через перевал Чике-Таман отправимся в Горно-Алтайск. Вечером прибудем в город и заселимся в отель.
Отъезд
Завтракаем и отправляемся в аэропорт к любым удобным вам рейсам.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание: завтраки, 3 ужина
- Трансфер из аэропорта в отель и из отеля в аэропорт
- Трансферы по программе
- Входные билеты в объекты по программе
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- 1-местное размещение (цена по запросу, от 15 000 ₽)
- Обеды и ужины, не включенные в программу
- Новогодний банкет - стоимость запрашивайте (бронировать заранее)
- Заброска на Марс-2 - распределяется между всеми желающими
- Повышение категории номеров и отелей - по запросу
- Баня
- Туристический налог (с 1 января 2025) - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 ₽/ночь, по запросу отеля/турбазы
- Стоимость тура указана на 1 человека при 2-местном размещении