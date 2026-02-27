1 день

Встреча, Чуйский тракт

Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!

--

9:00 – 10:00 Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска, по запросу можем забрать вас в городе. Время встречи может корректироваться на более ранее в зависимости от времени фактического прибытия участников тура.

Рекомендуем прибывать к туру на день раньше, так как километраж первого дня – ок. 350 км. Также при существенных задержках рейса (прибытие после 10:00), к сожалению, ждать вас у нас нет возможности.

Сегодня поедем по Чуйскому тракту вглубь Горного Алтая.

Чуйский тракт — не просто дорога, а живая история: когда‑то здесь шли караваны Великого шёлкового пути, а сегодня это один из самых живописных маршрутов планеты по версии National Geographic.

Сперва мы преодолеем Семинский перевал – один из самых высоких перевалов Чуйского тракта, 1717 м. На вершине перевала есть смотровая площадка с кафе и сувенирными рядами, а также установлен обелиск в память о добровольном вхождении Горного Алтая в состав России.

Потом мы отправимся в Каракольскую долину, уникальное место силы в Онгудайском районе. Возвышающаяся над долиной гора считается священной вершиной, к ней нельзя подходить близко, фотографировать и её название нельзя произносить вслух. Здесь создан Каракольский этнокультурный парк Уч-Энмек. Задержимся у памятника Суслику, где вам расскажут печальную историю про него.

Наша следующая остановка – перевал Чике-Таман. Дорога петляет серпантином, и с каждой петлёй открываются всё более захватывающие виды: ущелья, серебристые ленты рек, горные гряды, уходящие в дымку горизонта. Здесь вы сделаете много панорамных фото, а ещё мы пешком прогуляемся до старого перевала.

Древние послания: заглянем к петроглифам Калбак‑Таш или Адыр‑Кан — местам, где скалы хранят память веков. Представьте: эти рисунки видели ещё древних кочевников!

Прибываем в пос. Акташ, ужин в кафе в поселке (заказ на месте самостоятельный).

Позднее прибытие на турбазу и заселение (Расул, Республика, Зеленый мох, Алтай Рест, Майман, Хуторок, Зеленый лес, Душа Алтая, Шам Алтай, У Никанорыча или аналогичные базы, номера с удобствами). Турбазы указаны как пример, размещение идет на усмотрение организатора. С доплатой возможно размещение в глемпинге Панорама, отеле Речные Земли, глемпинге Тайгала, вип-домиках и кедровых домах отеля Расул.

Вечером вы можете посетить уникальный банный комплекс в пос. Акташ. Возможно коллективное парение в бане до 20 человек (аренда всей бани полностью), индивидуальное парение от 1 до 3 человек в приватных банях с панорамным видом, релакс в банных чанах на 4-6 человек. Комплекс работает до 00:00. Сеанс нужно выбирать не ранее 20:00! Стоимость и возможности запрашивайте при бронировании тура: бронь бани и оплата строго заранее! Также возможна бронь других бань.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве. C сентября по май нужно взять с собой в поездку шарф, шапку, перчатки.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086