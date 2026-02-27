Мои заказы

Перевалы Чуйского тракта и Кату-Ярык (мини-группа до 4 чел.)

Чулышманская долина, Алтайский Марс, Гейзерное озеро, красоты Чуйского тракта за 3 дня
Перевалы Чуйского тракта и Кату-Ярык (мини-группа до 4 чел.)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Перевалы Чуйского тракта и Кату-Ярык (мини-группа до 4 чел.)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Перевалы Чуйского тракта и Кату-Ярык (мини-группа до 4 чел.)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Групповые заезды: по вторникам, пятницам и воскресеньям

Приглашаем вас в круглогодичное путешествие по самым завораживающим местам Алтая!

Мы с вами:

  • прокатимся по легендарному Чуйскому тракту, любуясь сменяющимися пейзажами;

  • покорим величественный перевал Кату‑Ярык — с его вершины открываются виды, от которых замирает сердце;

  • увидим мощные водопады Чулышманской долины, где вода с грохотом обрушивается с горных склонов;

  • заглянем в волшебное Гейзеровое озеро с его загадочными круговыми узорами на поверхности;

  • высадимся на «Алтайском Марсе» — в удивительном месте с марсианскими пейзажами, красными скалами и причудливыми каньонами.

Для путешествия мы подготовили надёжные внедорожники и минивэны: Hyundai Starex, Land Cruiser, Nissan X‑Trail, Range Rover, Mitsubishi Delica, Haval Jolion, Toyota RAV4 или аналогичные модели, способные преодолеть данный маршрут.

Тур проходит в мини‑группе до 4 участников — так каждый сможет в полной мере насладиться красотой природы и получить внимание гида. Если вас больше, мы предоставим более вместительный транспорт или отправим несколько машин.

Тур состоится от 2 участников. Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий!

Также вы можете запросить любые удобные для вас даты!

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Чуйский тракт

Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!

--

9:00 – 10:00 Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска, по запросу можем забрать вас в городе. Время встречи может корректироваться на более ранее в зависимости от времени фактического прибытия участников тура.

Рекомендуем прибывать к туру на день раньше, так как километраж первого дня – ок. 350 км. Также при существенных задержках рейса (прибытие после 10:00), к сожалению, ждать вас у нас нет возможности.

Сегодня поедем по Чуйскому тракту вглубь Горного Алтая.

Чуйский тракт — не просто дорога, а живая история: когда‑то здесь шли караваны Великого шёлкового пути, а сегодня это один из самых живописных маршрутов планеты по версии National Geographic.

Сперва мы преодолеем Семинский перевал – один из самых высоких перевалов Чуйского тракта, 1717 м. На вершине перевала есть смотровая площадка с кафе и сувенирными рядами, а также установлен обелиск в память о добровольном вхождении Горного Алтая в состав России.

Потом мы отправимся в Каракольскую долину, уникальное место силы в Онгудайском районе. Возвышающаяся над долиной гора считается священной вершиной, к ней нельзя подходить близко, фотографировать и её название нельзя произносить вслух. Здесь создан Каракольский этнокультурный парк Уч-Энмек. Задержимся у памятника Суслику, где вам расскажут печальную историю про него.

Наша следующая остановка – перевал Чике-Таман. Дорога петляет серпантином, и с каждой петлёй открываются всё более захватывающие виды: ущелья, серебристые ленты рек, горные гряды, уходящие в дымку горизонта. Здесь вы сделаете много панорамных фото, а ещё мы пешком прогуляемся до старого перевала.

Древние послания: заглянем к петроглифам Калбак‑Таш или Адыр‑Кан — местам, где скалы хранят память веков. Представьте: эти рисунки видели ещё древних кочевников!

Прибываем в пос. Акташ, ужин в кафе в поселке (заказ на месте самостоятельный).

Позднее прибытие на турбазу и заселение (Расул, Республика, Зеленый мох, Алтай Рест, Майман, Хуторок, Зеленый лес, Душа Алтая, Шам Алтай, У Никанорыча или аналогичные базы, номера с удобствами). Турбазы указаны как пример, размещение идет на усмотрение организатора. С доплатой возможно размещение в глемпинге Панорама, отеле Речные Земли, глемпинге Тайгала, вип-домиках и кедровых домах отеля Расул.

Вечером вы можете посетить уникальный банный комплекс в пос. Акташ. Возможно коллективное парение в бане до 20 человек (аренда всей бани полностью), индивидуальное парение от 1 до 3 человек в приватных банях с панорамным видом, релакс в банных чанах на 4-6 человек. Комплекс работает до 00:00. Сеанс нужно выбирать не ранее 20:00! Стоимость и возможности запрашивайте при бронировании тура: бронь бани и оплата строго заранее! Также возможна бронь других бань.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве. C сентября по май нужно взять с собой в поездку шарф, шапку, перчатки.

Встреча, Чуйский трактВстреча, Чуйский трактВстреча, Чуйский тракт
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Улаганский перевал, перевал Кату-Ярык

Завтракаем.

Выезжаем в долину Чулышман. По пути будем делать остановки, чтобы в деталях рассмотреть все пейзажи.

Остановимся на фотостоп у Красных ворот. Красные ворота – это памятник природы, проход в скалах, который был пробит при строительстве дороги. Розово-красный оттенок им придают соединения ртути.

Далее увидим озеро Киделю – небольшое горное озеро, расположенное на южном склоне Улаганского перевала.

Проедем с. Улаган и остановимся у Пазырыкских курганов.

Пазырыкскими курганами называют 5 больших («царских») курганов, это древние захоронения скифского периода VI–III вв. до н. э. Бесценные экспонаты, найденные в курганах, сейчас хранятся в петербургском Эрмитаже.

Сделаем остановку на смотровой площадке у озера Уч Кёль.

Преодолеем перевал Кату-Ярык, проезжая который захватывает дух.

Кату-Ярык – это двери в Чулышманскую долину, он представляет собой серпантин из 9 петель длиной 3,5 километра! Перепад высот здесь составляет 800 метров.

Обед нас сегодня ждет в кафе по маршруту или, при хорошей погоде, можем устроить пикник на берегу реки Чулышман (заказ в кафе / покупка продуктов – за доплату, самостоятельно)

Спустимся в долину Чулышман — живописное, труднодоступное и безумно красивое место. Когда попадаешь сюда, не покидает ощущение, что в одном месте природа собрала все самое лучшее, самое необычное и самое грандиозное

В зависимости от погодных условий, вас будет ждать: или пешая прогулка до водопада Куркуре (трекинг ок. 5 км.), или до водопада Тюл Оозы, или до смотровой на водопад Кулузун.

Возвращаемся в пос. Акташ, ужин в кафе в поселке (заказ на месте самостоятельный), возвращение на турбазу.

Улаганский перевал, перевал Кату-ЯрыкУлаганский перевал, перевал Кату-ЯрыкУлаганский перевал, перевал Кату-Ярык
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Гейзерное озеро и Алтайский Марс

Выселяемся из номера. Завтракаем.

С утра отправимся смотреть дивное Гейзерное озеро!

Оно поражает своим чарующим цветом и причудливыми узорами на дне озера любого, кто приезжает сюда. Почему же озеро имеет настолько насыщенный цвет? Ответ узнаете в нашей поездке!

Едем дальше по Чуйскому тракту до Марсовых гор. По пути остановимся на обзорной площадке, где открывается прекрасный вид на Северочуйский хребет.

Посещаем долину Кызыл-Чин* с марсианскими пейзажами, нас ожидает пешая прогулка 1-1,5 часа. Сюда мы сможем добраться на проходимом транспорте, в том числе возможны УАЗ-буханки. «Алтайский Марс» поражает своими инопланетными ландшафтами с яркими красными, желтыми и зелеными оттенками горных пород. Это место привлекает тысячи туристов, фотографов, археологов и учёных. Вы точно сделаете красивые панорамные фото!

* В случае неблагоприятных погодных условий возможен показ других локаций: с. Кош-Агач, Курайской степи, Каракольской долины.
**Посещение Марса-2 по согласованию с участниками группы, оплачивается дополнительно, стоимость распределяется между желающими.

Далее нас будет ждать продолжительное возвращение по Чуйскому тракту в Горно-Алтайск. Прибытие: 20-22:00, в зависимости от темпа группы и погодных условий. Внимание: на вечерние рейсы в этот день мы не успеем, авиабилеты можно приобретать с вылетом на следующий день.

Гейзерное озеро и Алтайский МарсГейзерное озеро и Алтайский МарсГейзерное озеро и Алтайский Марс
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча из аэропорта Горно-Алтайска
  • Проживание в стандартных номерах с удобствами на турбазах пос. Акташ. Цена дана за одного человека при двухместном размещении, возможны турбазы аналогичного уровня. (Размещение в базовые отели производится на усмотрение организаторов. Свои пожелания по отелю вы можете написать при бронировании, но финальное решение оставляем за собой. С коррекцией цены возможно размещение в других отелях и улучшение классификации номера.)
  • Питание: завтраки
  • Входные билеты в объекты по программе
  • Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
  • Дорога от вашего дома до Горно-Алтайска и обратно
  • Одноместное размещение (цена по запросу, от 6000-8000 рублей, зависит от сезона, подселения нет!)
  • Туристический налог, введенный с 1 января 2025 г., - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. /ночь, по запросу отеля / турбазы
  • Обеды и ужины
  • Личные расходы: например, баня
  • Страховка от клеща - оформляется не позже 5 дней до заезда
  • Повышение категории номеров и турбаз - стоимость по запросу
  • Входные билеты в объекты, не включенные в программу - посещение по согласованию с гидом
О чём нужно знать до поездки

• Что важно знать о туре?
ВАЖНО! Мы – за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий оставляем за собой право изменять маршрут. Живём на комфортных базах со всеми удобствами. Тур состоится от 2 участников.
• Нужна ли прививка от клещей?
Обязательных требований к прививкам нет - это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.
• Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
• Размещение
Размещение в отелях и на турбазах происходит на усмотрение организатора: примеры уровня турбаз и их названия указаны на странице тура. Конкретное размещение вы сможете узнать из информационного листа, полученного накануне. Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.
• Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от клещей, дождевики и т. д
На нашем складе в Горно-Алтайске доступны трекинговые палки, спреи от клещей, теплые пуховки, дождевики, раскладные стульчики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить – мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.
• Транспорт
Внедорожники и минивэны: Hyundai Starex, Land Cruiser, Nissan X‑Trail, Range Rover, Mitsubishi Delica, Haval Jolion, Toyota RAV4 или аналогичные модели, способные преодолеть данный маршрут.
• Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
• Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
• Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
• На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
• Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?
Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.
• Рассадка в транспорте
Просим обратить внимание, что конкретное место в салоне транспорта не фиксируется. Просьба с пониманием относиться к возможной ротации мест в течение тура.

• Можно ли купить этот тур в подарок?

Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
• Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
• Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
• Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Наталья
Наталья — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Созвоны: 11:00-20:00 по времени Москвы, понедельник-суббота. Просьба о созвонах договариваться в чате, чтобы звонки не накладывались. В иное время - отвечаем в чате. Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба
читать дальшеуменьшить

наличие запрашивать в чате! 15 лет работаю тревел-агентом и организатором путешествий. Сама была в 62 странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре и на мысе Канаверал. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я готова поделиться своими эмоциями с вами. Моя компания внесена в реестр туроператоров России.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры на «Перевалы Чуйского тракта и Кату-Ярык (мини-группа до 4 чел.)»

По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на машине
На машине
3 дня
7 отзывов
По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на машине
Зарядиться энергией, побывать на «алтайском Марсе» и увидеть скифские захоронения
Начало: Горно-Алтайск, время встречи с 9:00 до 10:00. Реко...
3 июл в 08:00
5 июл в 08:00
46 900 ₽ за человека
Алтай по максимуму: горные перевалы, прогулка по Телецкому озеру и высадка на Марсе
На машине
7 дней
-
15%
17 отзывов
Алтай по максимуму: горные перевалы, прогулка по Телецкому озеру и высадка на Марсе
Увидеть на Гейзерное озеро, послушать древние легенды и проехаться по Чуйскому тракту
Начало: В 7:10 в аэропорту Барнаула; в 7:50 на ж/д и автов...
19 июл в 08:00
26 июл в 08:00
79 050 ₽93 000 ₽ за человека
Алтайские выходные: путешествие по Чуйскому тракту в мини-группе
На машине
2 дня
48 отзывов
Алтайские выходные: путешествие по Чуйскому тракту в мини-группе
Отдохнуть среди гор, насладиться видами ледников, озёр и Алтайского Марса
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
2 июл в 08:00
3 июл в 08:00
26 000 ₽ за человека
Загадки алтайского Золотого кольца: Чуйский тракт, Телецкое озеро, Марс и другие топовые места
На машине
5 дней
7 отзывов
Загадки алтайского Золотого кольца: Чуйский тракт, Телецкое озеро, Марс и другие топовые места
Насладиться видами живописных перевалов и озёр, прогуляться к Каменным грибам и по подвесному мосту
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00-10:00. Рекомендуем п...
4 июл в 08:00
8 июл в 08:00
79 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска
от 46 900 ₽ за человека