Описание тура
Групповые заезды: по вторникам, пятницам и воскресеньям
Приглашаем вас в круглогодичное путешествие по самым завораживающим местам Алтая!
Мы с вами:
прокатимся по легендарному Чуйскому тракту, любуясь сменяющимися пейзажами;
покорим величественный перевал Кату‑Ярык — с его вершины открываются виды, от которых замирает сердце;
увидим мощные водопады Чулышманской долины, где вода с грохотом обрушивается с горных склонов;
заглянем в волшебное Гейзеровое озеро с его загадочными круговыми узорами на поверхности;
высадимся на «Алтайском Марсе» — в удивительном месте с марсианскими пейзажами, красными скалами и причудливыми каньонами.
Для путешествия мы подготовили надёжные внедорожники и минивэны: Hyundai Starex, Land Cruiser, Nissan X‑Trail, Range Rover, Mitsubishi Delica, Haval Jolion, Toyota RAV4 или аналогичные модели, способные преодолеть данный маршрут.
Тур проходит в мини‑группе до 4 участников — так каждый сможет в полной мере насладиться красотой природы и получить внимание гида. Если вас больше, мы предоставим более вместительный транспорт или отправим несколько машин.
Тур состоится от 2 участников. Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий!
Также вы можете запросить любые удобные для вас даты!
Программа тура по дням
Встреча, Чуйский тракт
Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!
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9:00 – 10:00 Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска, по запросу можем забрать вас в городе. Время встречи может корректироваться на более ранее в зависимости от времени фактического прибытия участников тура.
Рекомендуем прибывать к туру на день раньше, так как километраж первого дня – ок. 350 км. Также при существенных задержках рейса (прибытие после 10:00), к сожалению, ждать вас у нас нет возможности.
Сегодня поедем по Чуйскому тракту вглубь Горного Алтая.
Чуйский тракт — не просто дорога, а живая история: когда‑то здесь шли караваны Великого шёлкового пути, а сегодня это один из самых живописных маршрутов планеты по версии National Geographic.
Сперва мы преодолеем Семинский перевал – один из самых высоких перевалов Чуйского тракта, 1717 м. На вершине перевала есть смотровая площадка с кафе и сувенирными рядами, а также установлен обелиск в память о добровольном вхождении Горного Алтая в состав России.
Потом мы отправимся в Каракольскую долину, уникальное место силы в Онгудайском районе. Возвышающаяся над долиной гора считается священной вершиной, к ней нельзя подходить близко, фотографировать и её название нельзя произносить вслух. Здесь создан Каракольский этнокультурный парк Уч-Энмек. Задержимся у памятника Суслику, где вам расскажут печальную историю про него.
Наша следующая остановка – перевал Чике-Таман. Дорога петляет серпантином, и с каждой петлёй открываются всё более захватывающие виды: ущелья, серебристые ленты рек, горные гряды, уходящие в дымку горизонта. Здесь вы сделаете много панорамных фото, а ещё мы пешком прогуляемся до старого перевала.
Древние послания: заглянем к петроглифам Калбак‑Таш или Адыр‑Кан — местам, где скалы хранят память веков. Представьте: эти рисунки видели ещё древних кочевников!
Прибываем в пос. Акташ, ужин в кафе в поселке (заказ на месте самостоятельный).
Позднее прибытие на турбазу и заселение (Расул, Республика, Зеленый мох, Алтай Рест, Майман, Хуторок, Зеленый лес, Душа Алтая, Шам Алтай, У Никанорыча или аналогичные базы, номера с удобствами). Турбазы указаны как пример, размещение идет на усмотрение организатора. С доплатой возможно размещение в глемпинге Панорама, отеле Речные Земли, глемпинге Тайгала, вип-домиках и кедровых домах отеля Расул.
Вечером вы можете посетить уникальный банный комплекс в пос. Акташ. Возможно коллективное парение в бане до 20 человек (аренда всей бани полностью), индивидуальное парение от 1 до 3 человек в приватных банях с панорамным видом, релакс в банных чанах на 4-6 человек. Комплекс работает до 00:00. Сеанс нужно выбирать не ранее 20:00! Стоимость и возможности запрашивайте при бронировании тура: бронь бани и оплата строго заранее! Также возможна бронь других бань.
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Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве. C сентября по май нужно взять с собой в поездку шарф, шапку, перчатки.
Улаганский перевал, перевал Кату-Ярык
Завтракаем.
Выезжаем в долину Чулышман. По пути будем делать остановки, чтобы в деталях рассмотреть все пейзажи.
Остановимся на фотостоп у Красных ворот. Красные ворота – это памятник природы, проход в скалах, который был пробит при строительстве дороги. Розово-красный оттенок им придают соединения ртути.
Далее увидим озеро Киделю – небольшое горное озеро, расположенное на южном склоне Улаганского перевала.
Проедем с. Улаган и остановимся у Пазырыкских курганов.
Пазырыкскими курганами называют 5 больших («царских») курганов, это древние захоронения скифского периода VI–III вв. до н. э. Бесценные экспонаты, найденные в курганах, сейчас хранятся в петербургском Эрмитаже.
Сделаем остановку на смотровой площадке у озера Уч Кёль.
Преодолеем перевал Кату-Ярык, проезжая который захватывает дух.
Кату-Ярык – это двери в Чулышманскую долину, он представляет собой серпантин из 9 петель длиной 3,5 километра! Перепад высот здесь составляет 800 метров.
Обед нас сегодня ждет в кафе по маршруту или, при хорошей погоде, можем устроить пикник на берегу реки Чулышман (заказ в кафе / покупка продуктов – за доплату, самостоятельно)
Спустимся в долину Чулышман — живописное, труднодоступное и безумно красивое место. Когда попадаешь сюда, не покидает ощущение, что в одном месте природа собрала все самое лучшее, самое необычное и самое грандиозное
В зависимости от погодных условий, вас будет ждать: или пешая прогулка до водопада Куркуре (трекинг ок. 5 км.), или до водопада Тюл Оозы, или до смотровой на водопад Кулузун.
Возвращаемся в пос. Акташ, ужин в кафе в поселке (заказ на месте самостоятельный), возвращение на турбазу.
Гейзерное озеро и Алтайский Марс
Выселяемся из номера. Завтракаем.
С утра отправимся смотреть дивное Гейзерное озеро!
Оно поражает своим чарующим цветом и причудливыми узорами на дне озера любого, кто приезжает сюда. Почему же озеро имеет настолько насыщенный цвет? Ответ узнаете в нашей поездке!
Едем дальше по Чуйскому тракту до Марсовых гор. По пути остановимся на обзорной площадке, где открывается прекрасный вид на Северочуйский хребет.
Посещаем долину Кызыл-Чин* с марсианскими пейзажами, нас ожидает пешая прогулка 1-1,5 часа. Сюда мы сможем добраться на проходимом транспорте, в том числе возможны УАЗ-буханки. «Алтайский Марс» поражает своими инопланетными ландшафтами с яркими красными, желтыми и зелеными оттенками горных пород. Это место привлекает тысячи туристов, фотографов, археологов и учёных. Вы точно сделаете красивые панорамные фото!
* В случае неблагоприятных погодных условий возможен показ других локаций: с. Кош-Агач, Курайской степи, Каракольской долины.
**Посещение Марса-2 по согласованию с участниками группы, оплачивается дополнительно, стоимость распределяется между желающими.
Далее нас будет ждать продолжительное возвращение по Чуйскому тракту в Горно-Алтайск. Прибытие: 20-22:00, в зависимости от темпа группы и погодных условий. Внимание: на вечерние рейсы в этот день мы не успеем, авиабилеты можно приобретать с вылетом на следующий день.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча из аэропорта Горно-Алтайска
- Проживание в стандартных номерах с удобствами на турбазах пос. Акташ. Цена дана за одного человека при двухместном размещении, возможны турбазы аналогичного уровня. (Размещение в базовые отели производится на усмотрение организаторов. Свои пожелания по отелю вы можете написать при бронировании, но финальное решение оставляем за собой. С коррекцией цены возможно размещение в других отелях и улучшение классификации номера.)
- Питание: завтраки
- Входные билеты в объекты по программе
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Дорога от вашего дома до Горно-Алтайска и обратно
- Одноместное размещение (цена по запросу, от 6000-8000 рублей, зависит от сезона, подселения нет!)
- Туристический налог, введенный с 1 января 2025 г., - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. /ночь, по запросу отеля / турбазы
- Обеды и ужины
- Личные расходы: например, баня
- Страховка от клеща - оформляется не позже 5 дней до заезда
- Повышение категории номеров и турбаз - стоимость по запросу
- Входные билеты в объекты, не включенные в программу - посещение по согласованию с гидом
О чём нужно знать до поездки
• Что важно знать о туре?
ВАЖНО! Мы – за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий оставляем за собой право изменять маршрут. Живём на комфортных базах со всеми удобствами. Тур состоится от 2 участников.
• Нужна ли прививка от клещей?
Обязательных требований к прививкам нет - это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.
• Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
• Размещение
Размещение в отелях и на турбазах происходит на усмотрение организатора: примеры уровня турбаз и их названия указаны на странице тура. Конкретное размещение вы сможете узнать из информационного листа, полученного накануне. Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.
• Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от клещей, дождевики и т. д
На нашем складе в Горно-Алтайске доступны трекинговые палки, спреи от клещей, теплые пуховки, дождевики, раскладные стульчики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить – мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.
• Транспорт
Внедорожники и минивэны: Hyundai Starex, Land Cruiser, Nissan X‑Trail, Range Rover, Mitsubishi Delica, Haval Jolion, Toyota RAV4 или аналогичные модели, способные преодолеть данный маршрут.
• Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
• Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
• Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
• На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
• Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?
Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.
• Рассадка в транспорте
Просим обратить внимание, что конкретное место в салоне транспорта не фиксируется. Просьба с пониманием относиться к возможной ротации мест в течение тура.
• Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
• Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
• Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
• Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.