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Авторский тур
2 дня
Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
Погулять среди марсианских пейзажей и проехать по самой красивой дороге России
Начало: Горно-Алтайск, утро
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
19 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
Зарядиться энергией, побывать на «алтайском Марсе» и увидеть скифские захоронения
Начало: Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
42 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
На Алтай за чудесами, энергией и видами
Увидеть, как сливаются реки, загадать желание на острове Патмос и побывать в «Долине горных духов»
Начало: Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Золотой маршрут Алтая в золотую осень
Увидеть самые популярные места Алтая в яркую желто-красную осень и насладиться красотой золотых гор
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
3 сен в 08:00
7 сен в 08:00
79 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталия6 мая 2024У нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точки отдыха и осмотра. Нам
- ААнастасия24 апреля 2024Получился очень крутой отдых. Красота природы головокружительна. Локации просто потрясающие. Всё что смотрелось на фото из интернета, совпало с реальностью
- ВВасилий27 августа 2023Благодарим организатора Наталью и гида Владимира за увлекательное и живописное путешествие! Мы получили все преимущества поездки небольшой группой с гидом-профессионалом:
- ООльга4 августа 2023Если вы меня спросите стоит ли ехать на эту экскурсию, мой ответ: однозначно Да! Потрясающая природа, захватывающие дух виды, сказочные
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На ноябрьские праздники»
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