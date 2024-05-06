На ноябрьские праздники – туры в Горно-Алтайске

Найдено 4 тура в категории «На ноябрьские праздники» в Горно-Алтайске, цены от 19 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
18 отзывов
Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
Погулять среди марсианских пейзажей и проехать по самой красивой дороге России
Начало: Горно-Алтайск, утро
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
19 900 за человека
По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
Зарядиться энергией, побывать на «алтайском Марсе» и увидеть скифские захоронения
Начало: Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
42 900 за человека
На Алтай за чудесами, энергией и видами
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
На Алтай за чудесами, энергией и видами
Увидеть, как сливаются реки, загадать желание на острове Патмос и побывать в «Долине горных духов»
Начало: Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
69 900 за человека
Золотой маршрут Алтая в золотую осень
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Золотой маршрут Алтая в золотую осень
Увидеть самые популярные места Алтая в яркую желто-красную осень и насладиться красотой золотых гор
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
3 сен в 08:00
7 сен в 08:00
79 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталия
    6 мая 2024
    По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
    У нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точки отдыха и осмотра. Нам
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    повезло с погодой - было довольно тепло, начал цвести маральник. Были и в долинах, и у водопада, и на перевалах, и на озере, и посетили Марс. Для избалованных москвичей - еда простая, но сытная, неширокий ассортимент овощей, не нужно искать тыквенный латте (поэтому я бы сделала опциональной возможность оплаты питания в этом туре, но это улучшение на будущее).

    У нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точкиУ нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точкиУ нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точкиУ нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точкиУ нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точкиУ нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точки
  • А
    Анастасия
    24 апреля 2024
    Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
    Получился очень крутой отдых. Красота природы головокружительна. Локации просто потрясающие. Всё что смотрелось на фото из интернета, совпало с реальностью
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    на все 100%. Огромное спасибо организатору Наталье за то, что нам совершенно не пришлось думать, а где ночевать, а куда заехать перекусить, за нас обо всём подумали, и отдых был именно отдыхом. С нами был гид - Алексей, выше всех похвал. Весь маршрут рассказывал про историю мест где мы находились, показывал красоту Алтая с очень крутых обзорных площадок. Тур с ним был круче, запоминающе. Алексей, огромное спасибо.

  • В
    Василий
    27 августа 2023
    Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
    Благодарим организатора Наталью и гида Владимира за увлекательное и живописное путешествие! Мы получили все преимущества поездки небольшой группой с гидом-профессионалом:
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    нет жесткого тайминга, есть возможность свернуть с маршрута на заинтересовавшую нас локацию, изменить порядок посещения достопримечательностей в маршруте, побольше времени провести в заинтересовавшем нас месте. При этом посетить максимум красивых мест за очень сжатое время. Владимир - хороший рассказчик, с легким чувством юмора и взглядом профессионального фотографа, цепкого на красоты Горного Алтая. Два дня пролетели незаметно и очень интересно!

  • О
    Ольга
    4 августа 2023
    Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
    Если вы меня спросите стоит ли ехать на эту экскурсию, мой ответ: однозначно Да! Потрясающая природа, захватывающие дух виды, сказочные
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    пейзажи. Экскурсия достаточно наполнена, при этом дорога переносится легко. Для того чтобы подольше наслаждаться локациями, лучше выезжать пораньше. Обязательно заезжайте на Марс 2, не пожалеете.

    Если вы меня спросите стоит ли ехать на эту экскурсию, мой ответ: однозначно Да! Потрясающая природа

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На ноябрьские праздники»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
  2. По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
  3. На Алтай за чудесами, энергией и видами
  4. Золотой маршрут Алтая в золотую осень
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "На ноябрьские праздники" можно забронировать 4 тура от 19 900 до 79 900. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Горно-Алтайске на 2024 год на ноябрьские праздники, 19 ⭐ отзывов, цены от 19900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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