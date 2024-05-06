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на все 100%. Огромное спасибо организатору Наталье за то, что нам совершенно не пришлось думать, а где ночевать, а куда заехать перекусить, за нас обо всём подумали, и отдых был именно отдыхом. С нами был гид - Алексей, выше всех похвал. Весь маршрут рассказывал про историю мест где мы находились, показывал красоту Алтая с очень крутых обзорных площадок. Тур с ним был круче, запоминающе. Алексей, огромное спасибо.