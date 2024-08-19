6 дней
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
Увидеть, как зимуют лебеди-кликуны, погонять на снегоходах и насладиться видами Чуйского тракта
Начало: Горно-Алтайск: аэропорт или от адреса, 9:00-10:30
3 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
54 900₽ за человека
7 дней
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Пересечём пять районов Алтая, увидим перевалы, Гейзерное озёро и попробуем парение в сибирских чанах
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт
28 окт в 08:00
4 ноя в 08:00
90 000₽ за человека
3 дня
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
Отдых в горных шале, парение в чанах с травами, поездки верхом и на квадроцикле
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, утро
Завтра в 08:00
28 окт в 08:00
53 300₽ за человека
4 дня
Знакомство с зимним Алтаем: Манжерок, Голубые озёра, Патмос и множество лебедей
Подняться на Малую Синюху, побывать в «Долине горных духов» и увидеть озеро Светлое
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время встречи определяетс...
2 ноя в 10:00
3 янв в 10:00
40 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья19 августа 2024Оперативно прошла организация тура без задержек с ответами от компании. Остались под большим впечатлением от природы и организации тура. Большой
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «В ноябре»
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