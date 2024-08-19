В ноябре – туры в Горно-Алтайске

Найдено 4 тура в категории «В ноябре» в Горно-Алтайске, цены от 40 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
На машине
На снегоходах
1 отзыв
6 дней
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
Увидеть, как зимуют лебеди-кликуны, погонять на снегоходах и насладиться видами Чуйского тракта
Начало: Горно-Алтайск: аэропорт или от адреса, 9:00-10:30
3 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
54 900 за человека
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
На машине
Джиппинг
Конные прогулки
На квадроциклах
1 отзыв
7 дней
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Пересечём пять районов Алтая, увидим перевалы, Гейзерное озёро и попробуем парение в сибирских чанах
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт
28 окт в 08:00
4 ноя в 08:00
90 000 за человека
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
На машине
На квадроциклах
3 дня
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
Отдых в горных шале, парение в чанах с травами, поездки верхом и на квадроцикле
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, утро
Завтра в 08:00
28 окт в 08:00
53 300 за человека
Знакомство с зимним Алтаем: Манжерок, Голубые озёра, Патмос и множество лебедей
На автобусе
4 дня
Знакомство с зимним Алтаем: Манжерок, Голубые озёра, Патмос и множество лебедей
Подняться на Малую Синюху, побывать в «Долине горных духов» и увидеть озеро Светлое
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время встречи определяетс...
2 ноя в 10:00
3 янв в 10:00
40 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    19 августа 2024
    Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
    Оперативно прошла организация тура без задержек с ответами от компании. Остались под большим впечатлением от природы и организации тура. Большой
    читать дальше

    бонус был что нас сопровождала организатор тура свободно владеющая английским языком (в группе был иностранец) и глубокими знаниями региона. В течении восьми дней мы увидели все возможные достопримечательности, посетили труднодоступные места и это добавило особых впечатлений об Алтае. Ребята инициативные, учитывают интересы туристов разных возрастов. Была возможность покататься на лошадях, квадрациклах, посетить питомник по разводу собак хаски, попариться в сауне и чане, попробовать местную кухню. Учтены были интересы детей. Компания владеет индивидуальным подходом к организации туров по интересам, бюджету туристов, возрасту, сложности маршрутов. Рекомендую эту компанию кто хочет увидеть и прочувствовать Алтай на все 100%, ну или на 99%,))))

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «В ноябре»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
  2. Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
  3. Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
  4. Знакомство с зимним Алтаем: Манжерок, Голубые озёра, Патмос и множество лебедей
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Остров Патмос
  4. Гейзерное озеро
  5. Телецкое озеро
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Марсианские горы
  9. Петроглифы
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в октябре 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "В ноябре" можно забронировать 4 тура от 40 000 до 90 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Горно-Алтайске на 2024 год по теме «В ноябре», 2 ⭐ отзыва, цены от 40000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам