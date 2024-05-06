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повезло с погодой - было довольно тепло, начал цвести маральник. Были и в долинах, и у водопада, и на перевалах, и на озере, и посетили Марс. Для избалованных москвичей - еда простая, но сытная, неширокий ассортимент овощей, не нужно искать тыквенный латте (поэтому я бы сделала опциональной возможность оплаты питания в этом туре, но это улучшение на будущее).