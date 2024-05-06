На праздники – туры в Горно-Алтайске

Найдено 3 тура в категории «На праздники» в Горно-Алтайске, цены от 42 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
Зарядиться энергией, побывать на «алтайском Марсе» и увидеть скифские захоронения
Начало: Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
42 900 за человека
На Алтай за чудесами, энергией и видами
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
На Алтай за чудесами, энергией и видами
Увидеть, как сливаются реки, загадать желание на острове Патмос и побывать в «Долине горных духов»
Начало: Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
15 июня в 08:00
19 июня в 08:00
69 900 за человека
Золотой маршрут Алтая в золотую осень
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Золотой маршрут Алтая в золотую осень
Увидеть самые популярные места Алтая в яркую желто-красную осень и насладиться красотой золотых гор
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
3 сен в 08:00
7 сен в 08:00
79 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталия
    6 мая 2024
    По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
    У нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точки отдыха и осмотра. Нам
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    повезло с погодой - было довольно тепло, начал цвести маральник. Были и в долинах, и у водопада, и на перевалах, и на озере, и посетили Марс. Для избалованных москвичей - еда простая, но сытная, неширокий ассортимент овощей, не нужно искать тыквенный латте (поэтому я бы сделала опциональной возможность оплаты питания в этом туре, но это улучшение на будущее).

    У нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точкиУ нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точкиУ нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точкиУ нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точкиУ нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точкиУ нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точки

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На праздники»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
  2. На Алтай за чудесами, энергией и видами
  3. Золотой маршрут Алтая в золотую осень
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "На праздники" можно забронировать 3 тура от 42 900 до 79 900. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Горно-Алтайске на 2024 год на праздники, 1 ⭐ отзыв, цены от 42900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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