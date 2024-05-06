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Авторский тур
3 дня
По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
Зарядиться энергией, побывать на «алтайском Марсе» и увидеть скифские захоронения
Начало: Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
42 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
На Алтай за чудесами, энергией и видами
Увидеть, как сливаются реки, загадать желание на острове Патмос и побывать в «Долине горных духов»
Начало: Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
15 июня в 08:00
19 июня в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Золотой маршрут Алтая в золотую осень
Увидеть самые популярные места Алтая в яркую желто-красную осень и насладиться красотой золотых гор
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
3 сен в 08:00
7 сен в 08:00
79 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталия6 мая 2024У нас было три дня, и мы решили посвятить их Алтаю. Нам понравилась организация поездки, точки отдыха и осмотра. Нам
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На праздники»
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Сейчас в Горно-Алтайске в категории "На праздники" можно забронировать 3 тура от 42 900 до 79 900. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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