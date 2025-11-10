Встретим вас в аэропорту или на автовокзале в Горно-Алтайске в 10:00 и отправимся в село Элекмонар. Дорога займёт около 1 часа. По прибытии разместимся на базе, позавтракаем и выйдем на поляну, где нас уже ждут заседланные лошадки для инструктажа. Устроим первый ознакомительный выезд верхом: сначала пройдём вдоль села, а затем уйдём вглубь гор и доберёмся до смотровой площадки. Нам откроется вид на хребты, плато Барантал, устье реки Элекмонар и извилистую Катунь.

Устроим чаепитие у костра, а затем у вас будет время, чтобы пофотографироваться. Специально для наших гостей мы сделали фотозону с качелями прямо на фоне гор. Вернёмся на базу. После ужина заглянем в национальное алтайское жилище — аил, где познакомимся и проведём национальный алтайский обряд Чёй-Чёй.