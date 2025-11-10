Мои заказы

По зимнему Алтаю в седле: «всё включено» с проживанием в домиках и на таёжной заимке

Верхом прогуляться к Голубым озёрам, увидеть вблизи оленя и косулю и исследовать петроглифы
Приглашаем в душевное путешествие по Алтаю на лошадях.

Зимние праздники вы проведёте в компании единомышленников и в окружении завораживающих белоснежных пейзажей.

Будем гулять, сидя в седле, побываем в Киндерлинской пещере, полюбуемся ледопадом,
читать дальше

красавицей Катунью и ущельем Горных духов. И даже проведём 2 ночи на таёжной заимке, погружаясь в тайны охотников и слушая легенды. Новый год отпразднуем весело и уютно: со вкусным ужином, песнями под гитару, костром и играми.

А ещё покатаемся с горок на ватрушках, научимся колоть поленья, посмотрим шоу с фокусами, попробуем манты из гусятины — нам важно, чтобы вам было не только интересно, но и комфортно, как с настоящими друзьями.

По зимнему Алтаю в седле: «всё включено» с проживанием в домиках и на таёжной заимке
По зимнему Алтаю в седле: «всё включено» с проживанием в домиках и на таёжной заимке
По зимнему Алтаю в седле: «всё включено» с проживанием в домиках и на таёжной заимке
Ближайшие даты:
29
дек30
дек5
янв21
фев7
мар
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Обращаем ваше внимание:
- Мы готовы провести тур в любые даты для организованных групп от 4-х человек.
- Маршрут может быть изменён из-за погодных условий и обстоятельств непреодолимой силы.
- На базе проживают пушистые котики.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на базу, инструктаж и первый выезд верхом

Встретим вас в аэропорту или на автовокзале в Горно-Алтайске в 10:00 и отправимся в село Элекмонар. Дорога займёт около 1 часа. По прибытии разместимся на базе, позавтракаем и выйдем на поляну, где нас уже ждут заседланные лошадки для инструктажа. Устроим первый ознакомительный выезд верхом: сначала пройдём вдоль села, а затем уйдём вглубь гор и доберёмся до смотровой площадки. Нам откроется вид на хребты, плато Барантал, устье реки Элекмонар и извилистую Катунь.

Устроим чаепитие у костра, а затем у вас будет время, чтобы пофотографироваться. Специально для наших гостей мы сделали фотозону с качелями прямо на фоне гор. Вернёмся на базу. После ужина заглянем в национальное алтайское жилище — аил, где познакомимся и проведём национальный алтайский обряд Чёй-Чёй.

Прибытие на базу, инструктаж и первый выезд верхомПрибытие на базу, инструктаж и первый выезд верхом
2 день

Голубые озёра и встреча Нового года

Встанем в 8:00, позавтракаем и поскорее выйдем на маршрут — нам важно добраться до Голубых озёр в момент, когда солнечные лучи будут освещать водную гладь и придавать ей необыкновенный цвет. Обед устроим прямо на берегу, уютно расположившись у костра. Желающие смогут окунуться в бодрящую воду — чем холоднее на улице, тем теплее купаться. Говорят, что именно в это время года воды обладают особенной чудодейственной силой.

Вечером вернёмся на базу и попаримся в бане. А затем подготовимся ко встрече Нового года. Вас ждут праздничный ужин, песни под гитару, весёлые игры, костёр в саду у дома и бенгальские огни. Заранее учитываются все пожелания и предложения.

Протяжённость маршрута верхом: 25 км. Продолжительность: 6-7 часов.

Голубые озёра и встреча Нового годаГолубые озёра и встреча Нового годаГолубые озёра и встреча Нового годаГолубые озёра и встреча Нового года
3 день

Киндерлинская пещера и пикник на свежем воздухе

После завтрака оседлаем лошадей и отправимся к Киндерлинской пещере. Путь наш пройдёт по мосту через Катунь, а ещё мы увидим Зубы дракона — гряду острых скал, торчащих из-под воды. Дальше свернём в поле и уйдём в горы по лесной тропе. Во время прогулки можно будет увидеть косулю, лису или марала. Постепенно будем набирать высоту, к самой пещере доехать на лошади не получится. Поэтому оставим наших спутников и последние 120 метров преодолеем пешком.

У пещеры пообедаем шпикачками и согреемся травяным алтайским чаем. На обратном пути можно проскакать быстрым аллюром по прикатунским полям. А вечером при желании погуляем по берегу Катуни.

Киндерлинская пещера и пикник на свежем воздухеКиндерлинская пещера и пикник на свежем воздухеКиндерлинская пещера и пикник на свежем воздухеКиндерлинская пещера и пикник на свежем воздухеКиндерлинская пещера и пикник на свежем воздухе
4 день

Переезд на таёжную заимку

Сегодня день начнётся со сборов — мы переедем на таёжную заимку.

Вдоль реки Куюм, по извилистой лесной дороге, отправимся в долину Сарыташ. Здесь разместимся в уютном рубленом таёжном доме, чтобы продолжить приключение среди дикой зимней тайги Алтая.

Вечером соберёмся все вместе, чтобы послушать легенды, узнать охотничьи тайны, выпить ароматного глинтвейна, приготовленного на печи, и согреться в тёплой компании.

Переезд на таёжную заимкуПереезд на таёжную заимкуПереезд на таёжную заимкуПереезд на таёжную заимку
5 день

Фотоохота на дикого зверя

Сегодня вас снова ждёт конная прогулка в формате фотоохоты на дикого зверя! Вы сможете увидеть марала — легендарного оленя, обитающего исключительно в горах Западной Сибири, или косулю в их естественной среде обитания.

По желанию фотоохоту можно объединить с поездкой на поляну Караташ, откуда открываются виды на Высокогорье, или довериться выбору инструктора, который покажет самые живописные уголки этой местности.

Ночёвка запланирована на заимке Сарыташ — на конной ферме «Маяк Алтая».

Фотоохота на дикого зверяФотоохота на дикого зверяФотоохота на дикого зверяФотоохота на дикого зверяФотоохота на дикого зверя
6 день

Путешествие по Чемальскому тракту: петроглифы, Ороктойский, ледопад Чечкыш

На внедорожнике переедем в село Элекмонар, а оттуда отправимся в путешествие по Чемальскому тракту. Полюбуемся Еландинскими порогами на реке Катунь, а если получится проехать зимней дороге, побываем в Куюсском гроте, где отыщем петроглифы — наскальные рисунки. Древние люди в эпоху бронзы изображали на камнях животных, сцены охоты, людей.

На обратном пути посетим Ороктойский мост, построенный в самом глубоком и самом узком месте Катуни. Ещё увидим водопад, а зимой — ледопад, Чечкыш в ущелье Горных духов. Желающие смогут подняться на смотровую площадку над рекой Катунь, вид оттуда особенно завораживает на закате.

По возвращении выпьем шампанского за окончание тура! А затем попаримся в баньке.

Путешествие по Чемальскому тракту: петроглифы, Ороктойский, ледопад ЧечкышПутешествие по Чемальскому тракту: петроглифы, Ороктойский, ледопад ЧечкышПутешествие по Чемальскому тракту: петроглифы, Ороктойский, ледопад ЧечкышПутешествие по Чемальскому тракту: петроглифы, Ороктойский, ледопад Чечкыш
7 день

Отъезд

Утром микроавтобус заберёт вас и доставит в аэропорт Горно-Алтайска к 8:00. Если вы улетаете из Барнаула или Новосибирска, поможем сесть на автобус до города до 10:30.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет63 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в доме и на таёжной заимке
  • Питание
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Аренда лошадей и необходимого снаряжения (сёдла строевые-кавалерийские)
  • Работа инструктора-инструктора
  • Рекреационные сборы
  • Страховка от несчастного случая и медицинская страховка
  • Посещение бани
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер из Новосибирска/Барнаула до села Элекмонар, если вы прилетаете не в Горно-Алтайск
  • Для индивидуальных групп возможно сокращение/изменение программы, соответственно, будет произведен перерасчёт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, 8:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 12 туристов
Наш опыт в конном туризме более 15 лет: мы из года в год показываем Алтаю наших гостей, а гостям — Алтай, и, поверьте, это лучшая работа на свете! Мы не
читать дальше

команда, мы — семья! Каждый из нас здесь, прежде всего, ради любимого дела! Мы работаем для вас не только по договору, а, прежде всего, по душе. Каждый наш сотрудник и друг (а именно так мы относимся к нашим лошадям) обучен специально для туристических походов в горах. Кого-то мы вырастили сами, многие лошадки были куплены, а некоторые спасены нами от грустной участи. Каждый год мы обновляем наше туристическое снаряжение, закупая новые палатки, спальники, коврики, тенты и прочие туристические «штуки» для комфорта, здоровья и безопасности наших гостей. Мы покажем вам Горный Алтай изнутри, откроем магнетизм Высокогорья и поделимся с вами своей большой любовью!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры из Горно-Алтайска

Майские на Алтае в сезон маральника с проживанием в панорамных коттеджах (всё включено)
На машине
5 дней
1 отзыв
Майские на Алтае в сезон маральника с проживанием в панорамных коттеджах (всё включено)
Оказаться в море цветов, полюбоваться Марсом и Гейзерным озером, отдохнуть у Катуни и подножия гор
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт (если прилетаете в день ст...
30 апр в 09:00
7 мая в 09:00
67 500 ₽ за человека
Конный тур для новичков по осеннему Алтаю с проживанием на базе. Всё включено
Конные прогулки
5 дней
1 отзыв
Конный тур для новичков по осеннему Алтаю с проживанием на базе. Всё включено
Верхом на лошади исследовать золотые пейзажи и увидеть главные достопримечательности
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
17 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
48 000 ₽ за человека
Хайкинг-тур «всё включено» по главным местам Алтая с проживанием на базе: горы, озёра и водопады
На машине
7 дней
1 отзыв
Хайкинг-тур «всё включено» по главным местам Алтая с проживанием на базе: горы, озёра и водопады
Увидеть Камышлинский водопад и петроглифы, погулять по альпийским лугам и посетить Алтайский Марс
Начало: Новосибирск: 4:00, ул. Коммунистическая, 13. Барна...
11 апр в 10:00
20 апр в 10:00
91 195 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска