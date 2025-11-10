Зимние праздники вы проведёте в компании единомышленников и в окружении завораживающих белоснежных пейзажей.
Будем гулять, сидя в седле, побываем в Киндерлинской пещере, полюбуемся ледопадом,
Описание тура
Организационные детали
Обращаем ваше внимание:
- Мы готовы провести тур в любые даты для организованных групп от 4-х человек.
- Маршрут может быть изменён из-за погодных условий и обстоятельств непреодолимой силы.
- На базе проживают пушистые котики.
Программа тура по дням
Прибытие на базу, инструктаж и первый выезд верхом
Встретим вас в аэропорту или на автовокзале в Горно-Алтайске в 10:00 и отправимся в село Элекмонар. Дорога займёт около 1 часа. По прибытии разместимся на базе, позавтракаем и выйдем на поляну, где нас уже ждут заседланные лошадки для инструктажа. Устроим первый ознакомительный выезд верхом: сначала пройдём вдоль села, а затем уйдём вглубь гор и доберёмся до смотровой площадки. Нам откроется вид на хребты, плато Барантал, устье реки Элекмонар и извилистую Катунь.
Устроим чаепитие у костра, а затем у вас будет время, чтобы пофотографироваться. Специально для наших гостей мы сделали фотозону с качелями прямо на фоне гор. Вернёмся на базу. После ужина заглянем в национальное алтайское жилище — аил, где познакомимся и проведём национальный алтайский обряд Чёй-Чёй.
Голубые озёра и встреча Нового года
Встанем в 8:00, позавтракаем и поскорее выйдем на маршрут — нам важно добраться до Голубых озёр в момент, когда солнечные лучи будут освещать водную гладь и придавать ей необыкновенный цвет. Обед устроим прямо на берегу, уютно расположившись у костра. Желающие смогут окунуться в бодрящую воду — чем холоднее на улице, тем теплее купаться. Говорят, что именно в это время года воды обладают особенной чудодейственной силой.
Вечером вернёмся на базу и попаримся в бане. А затем подготовимся ко встрече Нового года. Вас ждут праздничный ужин, песни под гитару, весёлые игры, костёр в саду у дома и бенгальские огни. Заранее учитываются все пожелания и предложения.
Протяжённость маршрута верхом: 25 км. Продолжительность: 6-7 часов.
Киндерлинская пещера и пикник на свежем воздухе
После завтрака оседлаем лошадей и отправимся к Киндерлинской пещере. Путь наш пройдёт по мосту через Катунь, а ещё мы увидим Зубы дракона — гряду острых скал, торчащих из-под воды. Дальше свернём в поле и уйдём в горы по лесной тропе. Во время прогулки можно будет увидеть косулю, лису или марала. Постепенно будем набирать высоту, к самой пещере доехать на лошади не получится. Поэтому оставим наших спутников и последние 120 метров преодолеем пешком.
У пещеры пообедаем шпикачками и согреемся травяным алтайским чаем. На обратном пути можно проскакать быстрым аллюром по прикатунским полям. А вечером при желании погуляем по берегу Катуни.
Переезд на таёжную заимку
Сегодня день начнётся со сборов — мы переедем на таёжную заимку.
Вдоль реки Куюм, по извилистой лесной дороге, отправимся в долину Сарыташ. Здесь разместимся в уютном рубленом таёжном доме, чтобы продолжить приключение среди дикой зимней тайги Алтая.
Вечером соберёмся все вместе, чтобы послушать легенды, узнать охотничьи тайны, выпить ароматного глинтвейна, приготовленного на печи, и согреться в тёплой компании.
Фотоохота на дикого зверя
Сегодня вас снова ждёт конная прогулка в формате фотоохоты на дикого зверя! Вы сможете увидеть марала — легендарного оленя, обитающего исключительно в горах Западной Сибири, или косулю в их естественной среде обитания.
По желанию фотоохоту можно объединить с поездкой на поляну Караташ, откуда открываются виды на Высокогорье, или довериться выбору инструктора, который покажет самые живописные уголки этой местности.
Ночёвка запланирована на заимке Сарыташ — на конной ферме «Маяк Алтая».
Путешествие по Чемальскому тракту: петроглифы, Ороктойский, ледопад Чечкыш
На внедорожнике переедем в село Элекмонар, а оттуда отправимся в путешествие по Чемальскому тракту. Полюбуемся Еландинскими порогами на реке Катунь, а если получится проехать зимней дороге, побываем в Куюсском гроте, где отыщем петроглифы — наскальные рисунки. Древние люди в эпоху бронзы изображали на камнях животных, сцены охоты, людей.
На обратном пути посетим Ороктойский мост, построенный в самом глубоком и самом узком месте Катуни. Ещё увидим водопад, а зимой — ледопад, Чечкыш в ущелье Горных духов. Желающие смогут подняться на смотровую площадку над рекой Катунь, вид оттуда особенно завораживает на закате.
По возвращении выпьем шампанского за окончание тура! А затем попаримся в баньке.
Отъезд
Утром микроавтобус заберёт вас и доставит в аэропорт Горно-Алтайска к 8:00. Если вы улетаете из Барнаула или Новосибирска, поможем сесть на автобус до города до 10:30.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|63 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в доме и на таёжной заимке
- Питание
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Аренда лошадей и необходимого снаряжения (сёдла строевые-кавалерийские)
- Работа инструктора-инструктора
- Рекреационные сборы
- Страховка от несчастного случая и медицинская страховка
- Посещение бани
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- Трансфер из Новосибирска/Барнаула до села Элекмонар, если вы прилетаете не в Горно-Алтайск
- Для индивидуальных групп возможно сокращение/изменение программы, соответственно, будет произведен перерасчёт