6 дней
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
Увидеть, как зимуют лебеди-кликуны, погонять на снегоходах и насладиться видами Чуйского тракта
Начало: Горно-Алтайск: аэропорт или от адреса, 9:00-10:30
3 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
54 900₽ за человека
скидка
10%
8 дней
Знакомство с Алтаем в мини-группе: снежные вершины, кристальные озёра и заповедные тропы
Посетить must-see-локации и места силы, увидеть более 8 горных озёр и поужинать в аиле
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт, с 8:00 до 12:00 (по до...
20 янв в 08:00
10 фев в 08:00
8900080 100₽ за человека
5 дней
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
Покататься по снежным просторам и увидеть главную вершину северо-восточного Алтая
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
9 дек в 08:00
23 дек в 08:00
236 000₽ за человека
5 дней
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
Пожить вдали от цивилизации и подъехать почти вплотную к подножиям могучих гор
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
18 янв в 08:00
15 фев в 08:00
238 000₽ за человека
5 дней
Снегоходный тур по Хакасии и Горному Алтаю с рыбалкой и купанием в горячем источнике
Искупаться под открытым небом среди тайги и горных вершин, поймать хариуса и покататься на снегоходе
Начало: В аэропорту и на ж. - д. вокзале Барнаула до 08:00...
14 фев в 08:00
68 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей17 октября 2024Добрый день, все отлично прошло, ребята интересные всегда что то интересное о крае рассказывали, показывали интересные места, с утра до вечера сопровождали во всем, все хорошо!!!
- ЛЛия30 декабря 2022Ожившая зимняя сказка - освобождайте память телефона - захочется фотографировать каждый момент) виды завораживают Очень комфортная поездка в плане проживания (парк-отель
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «В феврале»
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- Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
- Знакомство с Алтаем в мини-группе: снежные вершины, кристальные озёра и заповедные тропы
- Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
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