В феврале – туры в Горно-Алтайске

Найдено 5 туров в категории «В феврале» в Горно-Алтайске, цены от 54 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
На машине
На снегоходах
1 отзыв
6 дней
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
Увидеть, как зимуют лебеди-кликуны, погонять на снегоходах и насладиться видами Чуйского тракта
Начало: Горно-Алтайск: аэропорт или от адреса, 9:00-10:30
3 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
54 900 за человека
Знакомство с Алтаем в мини-группе: снежные вершины, кристальные озёра и заповедные тропы
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
10%
1 отзыв
8 дней
Знакомство с Алтаем в мини-группе: снежные вершины, кристальные озёра и заповедные тропы
Посетить must-see-локации и места силы, увидеть более 8 горных озёр и поужинать в аиле
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт, с 8:00 до 12:00 (по до...
20 янв в 08:00
10 фев в 08:00
8900080 100 за человека
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
На снегоходах
5 дней
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
Покататься по снежным просторам и увидеть главную вершину северо-восточного Алтая
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
9 дек в 08:00
23 дек в 08:00
236 000 за человека
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
На снегоходах
5 дней
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
Пожить вдали от цивилизации и подъехать почти вплотную к подножиям могучих гор
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
18 янв в 08:00
15 фев в 08:00
238 000 за человека
Снегоходный тур по Хакасии и Горному Алтаю с рыбалкой и купанием в горячем источнике
На снегоходах
5 дней
Снегоходный тур по Хакасии и Горному Алтаю с рыбалкой и купанием в горячем источнике
Искупаться под открытым небом среди тайги и горных вершин, поймать хариуса и покататься на снегоходе
Начало: В аэропорту и на ж. - д. вокзале Барнаула до 08:00...
14 фев в 08:00
68 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    17 октября 2024
    Знакомство с Алтаем в мини-группе: снежные вершины, кристальные озёра и заповедные тропы
    Добрый день, все отлично прошло, ребята интересные всегда что то интересное о крае рассказывали, показывали интересные места, с утра до вечера сопровождали во всем, все хорошо!!!
  • Л
    Лия
    30 декабря 2022
    Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
    Ожившая зимняя сказка - освобождайте память телефона - захочется фотографировать каждый момент) виды завораживают Очень комфортная поездка в плане проживания (парк-отель
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    Манжерок и "У Расула") и логистики. Наталья - организатор тура - всегда все подскажет и быстро ответит на все вопросы. Гид Алексей - человек, который откроет вам все сокровища Алтая, проведет нехоженными тропами, напоит вкуснейшим чаем и подарит вам мифы и предания древнего Алтая, в общем однозначно - да - рекомендую! Особенно всем, кто устал от каменных джунглей и кому нужна перезагрузка.

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Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «В феврале»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
  2. Знакомство с Алтаем в мини-группе: снежные вершины, кристальные озёра и заповедные тропы
  3. Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
  4. На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
  5. Снегоходный тур по Хакасии и Горному Алтаю с рыбалкой и купанием в горячем источнике
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Остров Патмос
  4. Гейзерное озеро
  5. Телецкое озеро
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Марсианские горы
  9. Петроглифы
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в октябре 2024
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