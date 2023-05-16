В край снежных вершин. Снегоходный тур на Алтай

В край снежных вершин
Вы только представьте, что будете пробираться в непроходимых и нетронутых дебрях алтайской тайги. Возможно, вы почувствуете себя полярником в бурю, в снежной пустыне. Готовы сразиться с зимней стихией?! Охота за впечатлениями и неутомимый азарт приключений. Вокруг будут бескрайние снежные просторы Горного Алтая, пейзажи будут сменяться и удивлять не раз.
5
3 отзыва
В край снежных вершин. Снегоходный тур на Алтай
В край снежных вершин. Снегоходный тур на Алтай
В край снежных вершин. Снегоходный тур на Алтай
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Начало маршрута на снегоходах от Кылайской гривы до Каракольских озер

Встреча в Горно-Алтайске (необходимо прибыть до 10:00).

Посещение офиса, подготовка к маршруту (переодевание).

Прибытие в точку начала маршрута около 13:00.

Небольшая подготовка к маршруту: инструктаж по технике безопасности и управлению снегоходом.

Упаковка вещей в сани и на снегоходы.

На снегоходах начинаем подъем на Кылайскую гриву.

Причудливые пейзажи лиственного леса, пихтовой тайги, высокогорных гольцов и, наконец, кедрового леса будут сменять друг друга.

К вечеру прибываем на Каракольские озера.

Начало маршрута на снегоходах от Кылайской гривы до Каракольских озерНачало маршрута на снегоходах от Кылайской гривы до Каракольских озерНачало маршрута на снегоходах от Кылайской гривы до Каракольских озер
2 день

Снегоходный маршрут через перевалы хребта Иолго

Ранний подъем, выезд на маршрут и через несколько минут нас ждут бескрайние горизонты алтайских гор и снежные шапки вершин.

Снегоходный маршрут будет пролегать через перевалы и заснеженные альпийские луга, через озера, спрятанных под толщей льда и снега.

Взбираемся на одну самых высоких вершин хребта Иолго – Аккая, на высоту 2385 м.

Маршрут будет пролегать рядом с этой белоснежной красавицей.

Подъем на очередной перевал и спуск в урочище Айрык, по краям которой растет густой кедр.

Пересекаем большое высокогорное плато, поднимаемся на перевал, откуда открывается вид на вторую половину хребта Иолго, где горизонты кажутся бескрайними.

Спуск с перевала по заброшенной лесовозной дороге к таежному приюту.

Ночлег.

Снегоходный маршрут через перевалы хребта ИолгоСнегоходный маршрут через перевалы хребта ИолгоСнегоходный маршрут через перевалы хребта Иолго
3 день

Радиальный выезд к горе Альбаган или на плато Сарысаз

В зависимости от погоды, мы либо едем к горе Альбаган и Ашпагачским озерам, либо на плато Сарысаз, к Каракокшинским пещерам и озерам Байоюк.

Ночевать вернемся в тот же замечательный кедровый дом, где ночевали первый вечер.

Радиальный выезд к горе Альбаган или на плато СарысазРадиальный выезд к горе Альбаган или на плато СарысазРадиальный выезд к горе Альбаган или на плато Сарысаз
4 день

Отъезд

Сегодня спускаемся до с. Каракокша, где нас встречает автобус.

Далее на автобусе возвращаемся в Горно-Алтайск.

Советуем планировать вылет на следующий день, так как точное время окончания тура трудно предсказать, поможем с бронированием дополнительной ночи в Горно-Алтайске (ночь не входит в стоимость).

Проживание

В туре предусмотрено проживание на таежных зимовьях в домах без удобств.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества мест на снегоходе:

2 человека на снегоходе1 человек на снегоходе
110 000157 800

Двухместное размещение на снегоходе возможно только по одной заявке. Если вы едете один, необходимо выбирать размещение – 1 человек на снегоходе.

Варианты проживания

Дома на таежных зимовьях

3 ночи

Дома без удобств с печным отоплением. Внутри есть кровати или нары.

Дома на таежных зимовьяхДома на таежных зимовьях

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортная доставка от Горно-Алтайска на маршрут и обратно
  • Аренда снегохода и бензин
  • Спутниковый телефон (для экстренной связи, разговоры туриста за дополнительную плату)
  • Проживание на таежных базах
  • Трехразовое питание (в день заезда ужин, на маршруте трехразовое, в день отъезда завтрак)
  • Услуги гидов
  • Прокат снаряжения, предусмотренного программой (спальники, коврики, посуда и т. д.)
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Баня
  • Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Рюкзак или мягкую сумку, 80-100 л (если нет, то сообщить нам, мы приготовим большие непромокаемые мешки из пвх).
  2. Обувь должна быть теплой. Избегайте новой не разношенной обуви.
  3. Теплая одежда – удобная теплая куртка, удобные теплые брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала способные сохранять тепло при низкой температуре.
  4. Свитер и тёплая водолазка или флисовая кофта.
  5. Термобелье, можно пару комплектов.
  6. Головной убор – обязательно флисовая или шерстяная шапочка.
  7. Носки – 3-4 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных.
  8. Туалетные и гигиенические принадлежности, в т. ч. гигиеническая губная помада, расческа.
  9. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от яркого солнца в горах – бывает очень необходимо.
  10. Маленький фонарик, работающий от пальчиковых батареек, запасные батарейки.
  11. Индивидуальные лекарственные средства-если нужно что-то особенное (общая аптечка у нас есть).
  12. Эластичные наколенники или эластичные бинты.
  13. Фотоаппарат, видеокамера, запасные батарейки к ним.
  14. Большие булавки – они помогают удобно сушить вещи в избах в тайге.
  15. Зажигалку или спички.
  16. Карманный складной нож.
  17. Шлепанцы (для нахождения в домиках и бани).
  18. Перчатки (лучше пару комплектов) + облегченные перчатки.
  19. Термос для чая – желателен, но необязателен.

Готовя экипировку к туру, подумайте что вам будет необходимо, но не берите лишнего. Лишнее нам будет очень мешать своим объемом. Уделите особое внимание:

  • Обувь. Это наверно самая важная часть экипировки. Обувь должна быть теплая и не склонная к промоканию. Если нет своих снегоходных бот, можно взять например ботинки от сноуборда – они очень похожи. (Мы можем выдать только простые чуни. Они безразмерные и теплые. Но не самые удобные).
  • Верхняя теплая одежда. Желательно теплые костюмы с мембраной. Можно горнолыжные костюмы для холодной погоды. Этому тоже надо уделить внимание – так как маршруты проходят на больших высотах, на перевалах возможны метели и низкая температура.
  • Перчатки. Лучше пару комплектов, это часть снаряжения мокнет быстрее всего. И облегченные перчатки на периоды стоянок.
  • Личные вещи желательно упаковывать в полиэтиленовые мешки.
Особенности маршрута

Маршрут не требует специальной физической подготовки, но требует определенного уровня психологической. Турист должен быть готов к зимнему путешествию, не бояться походных условий и невзгод погоды в условиях зимы.

Каковы особенности тура?

Дети до 16 лет на маршрут без родителей не допускаются.

Никакого сопровождения кроме самих снегоходов с нами не будет. Все вещи бензин и т. д. будем везти на специальных санях.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 мая 2023
все своевременно рассказали, показали, всегда отвечали на вопросы. Все комфортно
Н
1 авг 2022
Организовано все было очень хорошо
А
13 июл 2022
Поскольку со связью проблемы, надо туристов четко предупреждать об отсутствии или наличии только МТС и тд (наш гид так и делал)
Спасибо, ребята что вы есть, все молодцы!
Только лучшие впечатления об этих ласковых горах и долинах!!!

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