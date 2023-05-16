янв
янв
янв
фев
фев
фев
фев
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Начало маршрута на снегоходах от Кылайской гривы до Каракольских озер
Встреча в Горно-Алтайске.
Обед.
Небольшая подготовка к маршруту: инструктаж по технике безопасности и управлению снегоходом.
Упаковка вещей в сани и на снегоходы.
На снегоходах начинаем подъем на Кылайскую гриву.
Причудливые пейзажи лиственного леса, пихтовой тайги, высокогорных гольцов и, наконец, кедрового леса будут сменять друг друга.
К вечеру прибываем на Каракольские озера.
Снегоходный маршрут через перевалы хребта Иолго
Сегодня насыщенный день.
Ранний подъем, выезд на маршрут и через несколько минут нас ждут бескрайние горизонты алтайских гор и снежные шапки вершин.
Снегоходный маршрут будет пролегать через перевалы и заснеженные альпийские луга, множество больших и малых озер спрятанных под толщей льда и снега.
Одна из самых высоких вершин хребта Иолго – Аккая (в переводе с алтайского языка белая вершина) поднимается на высоту 2385 м, наш маршрут будет пролегать рядом с этой белоснежной красавицей.
Подъем на очередной перевал и спуск в урочище Айрык (в переводе с алтайского языка раздвоенный, поделенный) – широкую высокогорную равнину, по краям которой растет густой кедр, летом заболоченную, являясь водоразделом бассейнов рек Катунь и Бия.
Пересекаем большое высокогорное плато поднимаясь на очередной перевал откуда открывается вид на вторую половину хребта Иолго, где горизонты еще бескрайнее.
Спуск с перевала по заброшенной лесовозной дороге к таежному приюту.
Ночлег.
Радиальный выезд к горе Альбаган или на плато Сарысаз
Этот день очень красив. Сегодня, в зависимости от погоды, мы либо едем к горе Альбаган и Ашпагачским озерам, либо на плато Сарысаз, к Каракокшинским пещерам и озерам Байоюк.
Ночевать вернемся в тот же замечательный кедровый дом, где ночевали в первый вечер.
Сурдинские озера
Сегодня опять у нас длинный пробег.
Мы возвращаемся на Каракольские озера.
По дороге заедем на заснеженные Сурдинские озера, сделаем замечательные фотоснимки и далее к Караколам, теплой избе и бане.
Возвращение в Горно-Алтайск. Отъезд
Сегодня заключительный день маршрута.
Едем по опять же знакомой дороге с остановками, на прощальные фотоснимками в высокогорье.
После обеда спускаемся к месту финиша, где нас ждет машина, которая увезет нас обратно в цивилизацию.
Обратный билет нужно брать на следующий день после окончания тура, так как тур закончится вечером.
Заключительная ночевка перед вылетом в Горно-Алтайске в стоимость не входит.
Проживание
В туре предусмотрено проживание на таежных зимовьях в домах без удобств.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества мест на снегоходе:
|2 человека на снегоходе
|1 человек на снегоходе
|63 650
|97 200
Двухместное размещение на снегоходе возможно только по одной заявке. Если вы едете один, необходимо выбирать размещение – 1 человек на снегоходе.
Варианты проживания
Дома на таежных зимовьях
Дома без удобств с печным отоплением. Внутри есть кровати или нары.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортная доставка от Горно-Алтайска на маршрут и обратно
- Аренда снегохода и бензин
- Спутниковый телефон (для экстренной связи, разговоры туриста за дополнительную плату)
- Проживание на таежных базах
- Трехразовое питание (в день заезда ужин, на маршруте трехразовое, в день отъезда завтрак и обед)
- Услуги гидов
- Прокат снаряжения, предусмотренного программой (спальники, коврики, посуда и т. д.)
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д до г. Горно-Алтайск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Баня
- Аренда костюма и чуни - 3 000 руб. /тур
- Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Рюкзак или мягкую сумку, 80-100 л (если нет, то сообщить нам, мы приготовим большие непромокаемые мешки из пвх).
- Обувь должна быть теплой. Избегайте новой не разношенной обуви.
- Теплая одежда – удобная теплая куртка, удобные теплые брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала способные сохранять тепло при низкой температуре.
- Свитер и тёплая водолазка или флисовая кофта.
- Термобелье, можно пару комплектов.
- Головной убор – обязательно флисовая или шерстяная шапочка.
- Носки – 3-4 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных.
- Туалетные и гигиенические принадлежности, в т. ч. гигиеническая губная помада, расческа.
- Солнцезащитные очки, защищающие глаза от яркого солнца в горах – бывает очень необходимо.
- Маленький фонарик, работающий от пальчиковых батареек, запасные батарейки.
- Индивидуальные лекарственные средства-если нужно что-то особенное (общая аптечка у нас есть).
- Эластичные наколенники или эластичные бинты.
- Фотоаппарат, видеокамера, запасные батарейки к ним.
- Большие булавки – они помогают удобно сушить вещи в избах в тайге.
- Зажигалку или спички.
- Карманный складной нож.
- Шлепанцы (для нахождения в домиках и бани).
- Перчатки (лучше пару комплектов) + облегченные перчатки.
- Термос для чая – желателен, но необязателен.
Готовя экипировку к туру, подумайте что вам будет необходимо, но не берите лишнего. Лишнее нам будет очень мешать своим объемом. Уделите особое внимание:
- Обувь. Это наверно самая важная часть экипировки. Обувь должна быть теплая и не склонная к промоканию. Если нет своих снегоходных бот, можно взять например ботинки от сноуборда – они очень похожи. (Мы можем выдать только простые чуни. Они безразмерные и теплые. Но не самые удобные).
- Верхняя теплая одежда. Желательно теплые костюмы с мембраной. Можно горнолыжные костюмы для холодной погоды. Этому тоже надо уделить внимание – так как маршруты проходят на больших высотах, на перевалах возможны метели и низкая температура.
- Перчатки. Лучше пару комплектов, это часть снаряжения мокнет быстрее всего. И облегченные перчатки на периоды стоянок.
- Личные вещи желательно упаковывать в полиэтиленовые мешки.
Особенности маршрута
Маршрут не требует специальной физической подготовки, но требует определенного уровня психологической. Турист должен быть готов к зимнему путешествию, не бояться походных условий и невзгод погоды в условиях зимы.
Каковы особенности тура?
Дети до 16 лет на маршрут без родителей не допускаются.
Никакого сопровождения кроме самих снегоходов с нами не будет. Все вещи бензин и т. д. будем везти на специальных санях.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо, ребята что вы есть, все молодцы!
Только лучшие впечатления об этих ласковых горах и долинах!!!