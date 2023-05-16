2 день

Снегоходный маршрут через перевалы хребта Иолго

Сегодня насыщенный день.

Ранний подъем, выезд на маршрут и через несколько минут нас ждут бескрайние горизонты алтайских гор и снежные шапки вершин.

Снегоходный маршрут будет пролегать через перевалы и заснеженные альпийские луга, множество больших и малых озер спрятанных под толщей льда и снега.

Одна из самых высоких вершин хребта Иолго – Аккая (в переводе с алтайского языка белая вершина) поднимается на высоту 2385 м, наш маршрут будет пролегать рядом с этой белоснежной красавицей.

Подъем на очередной перевал и спуск в урочище Айрык (в переводе с алтайского языка раздвоенный, поделенный) – широкую высокогорную равнину, по краям которой растет густой кедр, летом заболоченную, являясь водоразделом бассейнов рек Катунь и Бия.

Пересекаем большое высокогорное плато поднимаясь на очередной перевал откуда открывается вид на вторую половину хребта Иолго, где горизонты еще бескрайнее.

Спуск с перевала по заброшенной лесовозной дороге к таежному приюту.

Ночлег.