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Посетить must-see-локации и места силы, увидеть более 8 горных озёр и поужинать в аиле

Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт, с 8:00 до 12:00 (по до...

«Вечером соберёмся в алтайском аиле на ужин с дегустацией»