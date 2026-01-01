Знакомство с Алтаем своей компанией: снежные вершины, кристальные озёра и заповедные тропы
Посетить must-see-локации и места силы, увидеть более 8 горных озёр и поужинать в аиле
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт, с 8:00 до 12:00 (по до...
«Вечером соберёмся в алтайском аиле на ужин с дегустацией»
19 сен в 08:00
27 сен в 08:00
64 000 ₽ за человека
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