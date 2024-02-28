Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
Авторский тур в Горно-Алтайске

Погулять по «Марсу», увидеть Гейзерное озеро, слияние двух рек и горные перевалы

5
10 отзывов
За 3 дня увидим максимум природных локаций: Марсианские горы, Семинский перевал, гейзерное озеро с узорами на поверхности, слияние Катуни и Чуи, ледники Северо-Чуйского хребта, неприступную скалу «Белый Бом» и ещё не менее десятка живописных видов. С комфортом и в мини-группе до 7 человек отдохнём среди алтайских гор.

Посетим священные места и уникальный водоём, аналог которого есть только в Йеллоустонском парке в США.

Восхитимся просторами Курайской степи, что недалеко от Монголии, и узнаем о происхождении ландшафта, похожего на слоёный пирог.
Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
Ближайшие даты:
6
мая
24
мая
29
мая
3
июн
23
сен
27
сен
1
окт
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет22 680 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендуем взять удобные кроссовки, ветровку и тёплые вещи на случай похолодания. Будем находиться в горах, где всегда прохладнее, а погода переменчива. Также, лучше снять наличные деньги, так как не везде возможна оплата картой.

Проживание. По двое в семейных домиках, где могут разместиться 4 человека. В каждом доме душ, туалет, холодильник, чайник, набор посуды, зона отдыха.

Питание. На завтраки, обеды и ужины будем заезжать в кафе, где каждый сможет выбрать блюдо на свой вкус. Питание в стоимость не входит.

Дети. От 5-ти лет.

Программа тура по дням

1 день

Из Горно-Алтайска к Катуни, Семинскому перевалу, Урсулу и ночь в домиках в горах

Встретим вас в аэропорту, гостинице или у автовокзала в 11:00. На протяжении всего тура передвигаемся на комфортабельном микроавтобусе Hyundai Grand Starex командой до 7 человек.

Наша первая остановка будет у главной водной артерии Горного Алтая — реки Катунь. После обеда увидим живописный Семинский перевал, высота которого более 1800 метров над уровнем моря. Будем делать остановки для фотографий и созерцания. Подышим чистейшим алтайским воздухом и насладимся панорамами из окна авто. Вероятно, встретим на полях лошадей, коров и других домашних животных. Ближе к вечеру побываем в месте, где в Катунь впадает одна из основных рек Онгудайского района — Урсул. Вы узнаете много интересных подробностей об этой локации.

Заедем на ужин в кафе и заселимся на базу в районе села Онгудай в горах. По двое заселяемся в семейные домики, где могут разместиться до 4-х человек. Желающие смогут собраться у костра.

Из Горно-Алтайска к Катуни, Семинскому перевалу, Урсулу и ночь в домиках в горахИз Горно-Алтайска к Катуни, Семинскому перевалу, Урсулу и ночь в домиках в горахИз Горно-Алтайска к Катуни, Семинскому перевалу, Урсулу и ночь в домиках в горахИз Горно-Алтайска к Катуни, Семинскому перевалу, Урсулу и ночь в домиках в горахИз Горно-Алтайска к Катуни, Семинскому перевалу, Урсулу и ночь в домиках в горахИз Горно-Алтайска к Катуни, Семинскому перевалу, Урсулу и ночь в домиках в горахИз Горно-Алтайска к Катуни, Семинскому перевалу, Урсулу и ночь в домиках в горахИз Горно-Алтайска к Катуни, Семинскому перевалу, Урсулу и ночь в домиках в горах
2 день

Природные богатства Алтая и священные места

Начнём насыщенный день с сытного завтрака и отправимся к горному перевалу — Чике-Таман. Остановимся для фотографий и созерцания. Далее доедем до кордона Кур-Кечу, где насладимся видом на Большой Ильгуменский порог с огромных каменных глыб. Послушаем ревущий поток воды, увидим последствия древнего катаклизма и место слияния Катуни и Чуи. Встретим на пути неприступную скалу «Белый Бом» и сходим к памятнику народного героя, водителя Чуйского тракта — Кольки Снегирёва. Заедем на обед в кафе.

Встретим закат у разноцветного гейзерного озера на южном склоне Курайского хребта. Здесь шаманы устанавливают связь с космосом и видят пророчества. Водоём питается подземными ключами и горными ручьями. На поверхности — причудливые узоры. Как они образовываются, расскажет гид. Аналогичное озеро можно увидеть только в Йеллоустонском парке в США.

Природные богатства Алтая и священные местаПриродные богатства Алтая и священные местаПриродные богатства Алтая и священные местаПриродные богатства Алтая и священные местаПриродные богатства Алтая и священные местаПриродные богатства Алтая и священные местаПриродные богатства Алтая и священные местаПриродные богатства Алтая и священные местаПриродные богатства Алтая и священные местаПриродные богатства Алтая и священные места
3 день

Марс, Курайская степь, ледники, Чуйский тракт, наскальные рисунки, водопад и Горно-Алтайск

После завтрака отправимся гулять по Марсу и делать фотографии на фоне космических пейзажей. Рассмотрим пласты яркой глины, алевритов, известняков, гравия, песка и щебня, которые образуют «слоёный пирог». Узнаем о происхождении Марсианских гор на Алтае. Пройдёмся по тоннелям и поднимемся повыше. Доедем поближе к снежным вершинам — в высокогорную Курайскую степь. Здесь восхитимся видом на ледники Северо-Чуйского хребта и алтайские просторы.

По пути в город встретим ещё несколько интересных объектов: Чуйский оленный камень, древние наскальные рисунки, водопад Ширлак. Заедем на обед в кафе.

В Горно-Алтайске будем к 20:00.

Марс, Курайская степь, ледники, Чуйский тракт, наскальные рисунки, водопад и Горно-АлтайскМарс, Курайская степь, ледники, Чуйский тракт, наскальные рисунки, водопад и Горно-АлтайскМарс, Курайская степь, ледники, Чуйский тракт, наскальные рисунки, водопад и Горно-АлтайскМарс, Курайская степь, ледники, Чуйский тракт, наскальные рисунки, водопад и Горно-АлтайскМарс, Курайская степь, ледники, Чуйский тракт, наскальные рисунки, водопад и Горно-АлтайскМарс, Курайская степь, ледники, Чуйский тракт, наскальные рисунки, водопад и Горно-АлтайскМарс, Курайская степь, ледники, Чуйский тракт, наскальные рисунки, водопад и Горно-АлтайскМарс, Курайская степь, ледники, Чуйский тракт, наскальные рисунки, водопад и Горно-АлтайскМарс, Курайская степь, ледники, Чуйский тракт, наскальные рисунки, водопад и Горно-АлтайскМарс, Курайская степь, ледники, Чуйский тракт, наскальные рисунки, водопад и Горно-Алтайск

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 16 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе «Hyundai Grand Starex»
  • Встреча в аэропорту/гостинице/на автовокзале Горно-Алтайска
  • Экскурсии и посещение объектов по программе
  • Проживание
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • 1-местное размещение - по запросу, доплата 3000 рублей за весь тур
  • Питание - 300-350 рублей за 1 приём пищи
  • Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайск, 11:00
Завершение: г. Горно-Алтайск, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Екатерина
28 фев 2024
Все было супер!
Все было супер!Все было супер!Все было супер!Все было супер!Все было супер!Все было супер!Все было супер!Все было супер!Все было супер!
Е
17 янв 2024
Тур с Андреем был просто незабываемый. Столько впечатлений! В Алтай невозможно не влюбиться! Андрей очень внимательный и отзывчивый, интеллигентный! Несмотря на травму, показал нам даже больше, чем было предложено в самом туре. Миллион благодарности от нас! 🤗💝
Е
18 окт 2023
С 11 по 13 августа я выбрала тур Знакомство с Алтаем. Выбрала по принципу цена и качество.
12 августа мой день рождения и я хотела провести этот день в новой для меня обстановке с новыми людьми.
Программа была насыщенная и интересная, Андрей прекрасный рассказчик и очень эрудированный человек. Обладает чувством такта и умеет организовать процесс так, что не замечаешь те трудности, которые ему приходилось решать в процессе.
Погода была очень разной, но тепло и общение создали не забываемую атмосферу.
Рекомендую этот тур и сопровождение Андрея, как человека который любит Алтай и хорошо его знает.
Д
11 окт 2023
Идеально! Мы влюбились в Алтай! Очень рекомендуем Андрея! Лучший гид в мире!
Евгения
2 сен 2023
В восторге от красоты природы республики😍 Три дня перемещались на комфортном микроавтобусе по Чуйскому тракту, машина чистая и удобная для длительных поездок👍собралась классная компания из Москвы, Волгограда и Красноярска, время пролетело не заметно. Андрей интересный рассказчик, географ по образованию, очень много знает об истории и традициях Алтайцев, сопровождал нас на каждой локации, завозил поесть только в проверенные им придорожные кафе. Все 3 дня чувствовала себя в полной безопасности, отдыхала с дочкой 8 лет и предполагала, что на любую просьбу Андрей откликнется. Дороги в горах не самые легкие, были и вечерние переезды, но Андрей опытный водитель и с ним было не страшно👌
Программа тура насыщенная и интересная, маршрут выстроен последовательно от одной достопримечательности к другой, в промежутках остановки на пофотографироваться 📸 Увидели, все что заявлено в туре и даже больше 👌Горы и природные ландшафты менялись несколько раз за день, то горы, то степь - разрыв сердечка! 💔❤ Места не тронутые цивилизацией, настоящие горные деревни и поселки. На пути нам встречались коровы, козы. В кафе можно попробовать национальную кухню, но честно скажу на любителя. Места ночевки тоже комфортные, в первую ночь остановились на базе и жили в отдельных деревянных домиках со всеми удобствами, вечером вся группа собралась у костра и делилась впечатлениями, вторую ночь провели тоже на базе с видом на на снежные вершины -весь этаж был занят только нашей группой, что удобно и сближает коллектив. Только слова благодарности Андрею за знакомство с горным Алтаем🤗
В восторге от красоты природы республики😍 Три дня перемещались на комфортном микроавтобусе по Чуйскому тракту, машинаВ восторге от красоты природы республики😍 Три дня перемещались на комфортном микроавтобусе по Чуйскому тракту, машинаВ восторге от красоты природы республики😍 Три дня перемещались на комфортном микроавтобусе по Чуйскому тракту, машинаВ восторге от красоты природы республики😍 Три дня перемещались на комфортном микроавтобусе по Чуйскому тракту, машинаВ восторге от красоты природы республики😍 Три дня перемещались на комфортном микроавтобусе по Чуйскому тракту, машинаВ восторге от красоты природы республики😍 Три дня перемещались на комфортном микроавтобусе по Чуйскому тракту, машинаВ восторге от красоты природы республики😍 Три дня перемещались на комфортном микроавтобусе по Чуйскому тракту, машинаВ восторге от красоты природы республики😍 Три дня перемещались на комфортном микроавтобусе по Чуйскому тракту, машинаВ восторге от красоты природы республики😍 Три дня перемещались на комфортном микроавтобусе по Чуйскому тракту, машина
Т
26 авг 2023
Путешествие было очень насыщенное! Спасибо Андрею за терпение с нами и продуманный маршрут!
Алтай навсегда в наших сердцах своей красотой, мощью и просторами!
Путешествие было очень насыщенное! Спасибо Андрею за терпение с нами и продуманный маршрут!Путешествие было очень насыщенное! Спасибо Андрею за терпение с нами и продуманный маршрут!Путешествие было очень насыщенное! Спасибо Андрею за терпение с нами и продуманный маршрут!Путешествие было очень насыщенное! Спасибо Андрею за терпение с нами и продуманный маршрут!
Наталья
12 авг 2023
Алтай - это незабываемые впечатления,память на всю жизнь.
Наше путешествие не состоялось бы без такого замечательного человека (гида) как Андрей. Огромная благодарность Андрею за увлекательные лаконичные истории о каждом месте,событии. Андрей как-то ненавязчиво заманивал в такие места,куда бы сами мы никогда не добрались. Очень много положительных эмоций,словами не передать. Это нужно видеть своими глазами. Маршрут очень грамотно построен. Никакой усталости. Компания из 6 человек - самое то. Очень рекомендую Андрея,он сам родился и вырос в этих местах. На три дня тура мы просто отключились от бытовых будней и наслаждались путешествием,чего и всем желаю.
Дарья
27 июня 2023
Все было отлично, спасибо Андрею за приятное знакомство с Алтаем! Комфортно, надежно, заботливо)
А
4 июня 2023
Замечательный тур! Много проехали, много увидели. Минивэн комфортабельный, передвигаться на нем в удовольствие. Андрей - отличный гид. Много знает и увлекательно рассказывает. И вообще Андрей очень приятный человек, с таким путешествовать легко и в радость.
Г
22 мая 2023
Андрей-удивительный гид,водитель и человек! За время путешествия узнали много нового и интересного, с подробностями. Длинный путь ехали с комфортом,проживали в интересных местах,Андрей максимально внимателен ко всем просьбам и пожеланиям! Имея большой туристический опыт,были приятно удивлены такому отношению гида к своему делу!!!
Хочется вернуться на Алтай!!!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыАлтайНа микроавтобусе

Похожие туры из Горно-Алтайска

Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
5 дней
17 отзывов
Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
Проехать по горным перевалам, полюбоваться реками и озёрами, побывать в священных местах
Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
19 мая
26 мая
2 июня
16 июня
5250042 000 за человека
Горный лагерь на Алтае. Мультинские и озёра Красной горы
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Горный лагерь на Алтае. Мультинские и озёра Красной горы
Республика Алтай, Горно-Алтайск
30 июня
от 5340048 060 за человека
Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту
с. Элекмонар
1 июня
8 июня
15 июня
22 июня
44 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска
All Airlines
ХорошоТам