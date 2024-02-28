Погулять по «Марсу», увидеть Гейзерное озеро, слияние двух рек и горные перевалы
Посетим священные места и уникальный водоём, аналог которого есть только в Йеллоустонском парке в США.
Восхитимся просторами Курайской степи, что недалеко от Монголии, и узнаем о происхождении ландшафта, похожего на слоёный пирог.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|22 680 ₽
Описание
Организационные детали
Рекомендуем взять удобные кроссовки, ветровку и тёплые вещи на случай похолодания. Будем находиться в горах, где всегда прохладнее, а погода переменчива. Также, лучше снять наличные деньги, так как не везде возможна оплата картой.
Проживание. По двое в семейных домиках, где могут разместиться 4 человека. В каждом доме душ, туалет, холодильник, чайник, набор посуды, зона отдыха.
Питание. На завтраки, обеды и ужины будем заезжать в кафе, где каждый сможет выбрать блюдо на свой вкус. Питание в стоимость не входит.
Дети. От 5-ти лет.
Программа тура по дням
Из Горно-Алтайска к Катуни, Семинскому перевалу, Урсулу и ночь в домиках в горах
Встретим вас в аэропорту, гостинице или у автовокзала в 11:00. На протяжении всего тура передвигаемся на комфортабельном микроавтобусе Hyundai Grand Starex командой до 7 человек.
Наша первая остановка будет у главной водной артерии Горного Алтая — реки Катунь. После обеда увидим живописный Семинский перевал, высота которого более 1800 метров над уровнем моря. Будем делать остановки для фотографий и созерцания. Подышим чистейшим алтайским воздухом и насладимся панорамами из окна авто. Вероятно, встретим на полях лошадей, коров и других домашних животных. Ближе к вечеру побываем в месте, где в Катунь впадает одна из основных рек Онгудайского района — Урсул. Вы узнаете много интересных подробностей об этой локации.
Заедем на ужин в кафе и заселимся на базу в районе села Онгудай в горах. По двое заселяемся в семейные домики, где могут разместиться до 4-х человек. Желающие смогут собраться у костра.
Природные богатства Алтая и священные места
Начнём насыщенный день с сытного завтрака и отправимся к горному перевалу — Чике-Таман. Остановимся для фотографий и созерцания. Далее доедем до кордона Кур-Кечу, где насладимся видом на Большой Ильгуменский порог с огромных каменных глыб. Послушаем ревущий поток воды, увидим последствия древнего катаклизма и место слияния Катуни и Чуи. Встретим на пути неприступную скалу «Белый Бом» и сходим к памятнику народного героя, водителя Чуйского тракта — Кольки Снегирёва. Заедем на обед в кафе.
Встретим закат у разноцветного гейзерного озера на южном склоне Курайского хребта. Здесь шаманы устанавливают связь с космосом и видят пророчества. Водоём питается подземными ключами и горными ручьями. На поверхности — причудливые узоры. Как они образовываются, расскажет гид. Аналогичное озеро можно увидеть только в Йеллоустонском парке в США.
Марс, Курайская степь, ледники, Чуйский тракт, наскальные рисунки, водопад и Горно-Алтайск
После завтрака отправимся гулять по Марсу и делать фотографии на фоне космических пейзажей. Рассмотрим пласты яркой глины, алевритов, известняков, гравия, песка и щебня, которые образуют «слоёный пирог». Узнаем о происхождении Марсианских гор на Алтае. Пройдёмся по тоннелям и поднимемся повыше. Доедем поближе к снежным вершинам — в высокогорную Курайскую степь. Здесь восхитимся видом на ледники Северо-Чуйского хребта и алтайские просторы.
По пути в город встретим ещё несколько интересных объектов: Чуйский оленный камень, древние наскальные рисунки, водопад Ширлак. Заедем на обед в кафе.
В Горно-Алтайске будем к 20:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном микроавтобусе «Hyundai Grand Starex»
- Встреча в аэропорту/гостинице/на автовокзале Горно-Алтайска
- Экскурсии и посещение объектов по программе
- Проживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- 1-местное размещение - по запросу, доплата 3000 рублей за весь тур
- Питание - 300-350 рублей за 1 приём пищи
- Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
12 августа мой день рождения и я хотела провести этот день в новой для меня обстановке с новыми людьми.
Программа была насыщенная и интересная, Андрей прекрасный рассказчик и очень эрудированный человек. Обладает чувством такта и умеет организовать процесс так, что не замечаешь те трудности, которые ему приходилось решать в процессе.
Погода была очень разной, но тепло и общение создали не забываемую атмосферу.
Рекомендую этот тур и сопровождение Андрея, как человека который любит Алтай и хорошо его знает.
Программа тура насыщенная и интересная, маршрут выстроен последовательно от одной достопримечательности к другой, в промежутках остановки на пофотографироваться 📸 Увидели, все что заявлено в туре и даже больше 👌Горы и природные ландшафты менялись несколько раз за день, то горы, то степь - разрыв сердечка! 💔❤ Места не тронутые цивилизацией, настоящие горные деревни и поселки. На пути нам встречались коровы, козы. В кафе можно попробовать национальную кухню, но честно скажу на любителя. Места ночевки тоже комфортные, в первую ночь остановились на базе и жили в отдельных деревянных домиках со всеми удобствами, вечером вся группа собралась у костра и делилась впечатлениями, вторую ночь провели тоже на базе с видом на на снежные вершины -весь этаж был занят только нашей группой, что удобно и сближает коллектив. Только слова благодарности Андрею за знакомство с горным Алтаем🤗
Алтай навсегда в наших сердцах своей красотой, мощью и просторами!
Наше путешествие не состоялось бы без такого замечательного человека (гида) как Андрей. Огромная благодарность Андрею за увлекательные лаконичные истории о каждом месте,событии. Андрей как-то ненавязчиво заманивал в такие места,куда бы сами мы никогда не добрались. Очень много положительных эмоций,словами не передать. Это нужно видеть своими глазами. Маршрут очень грамотно построен. Никакой усталости. Компания из 6 человек - самое то. Очень рекомендую Андрея,он сам родился и вырос в этих местах. На три дня тура мы просто отключились от бытовых будней и наслаждались путешествием,чего и всем желаю.
Хочется вернуться на Алтай!!!