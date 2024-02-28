Встретим вас в аэропорту, гостинице или у автовокзала в 11:00. На протяжении всего тура передвигаемся на комфортабельном микроавтобусе Hyundai Grand Starex командой до 7 человек.

Наша первая остановка будет у главной водной артерии Горного Алтая — реки Катунь. После обеда увидим живописный Семинский перевал, высота которого более 1800 метров над уровнем моря. Будем делать остановки для фотографий и созерцания. Подышим чистейшим алтайским воздухом и насладимся панорамами из окна авто. Вероятно, встретим на полях лошадей, коров и других домашних животных. Ближе к вечеру побываем в месте, где в Катунь впадает одна из основных рек Онгудайского района — Урсул. Вы узнаете много интересных подробностей об этой локации.

Заедем на ужин в кафе и заселимся на базу в районе села Онгудай в горах. По двое заселяемся в семейные домики, где могут разместиться до 4-х человек. Желающие смогут собраться у костра.