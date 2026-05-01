Получите непередаваемые эмоции во время (мото)рафтинга по Катуни и конной прогулки среди пасущихся маралов. Пора отдохнуть от городской суеты!
Описание тура
Организационные детали
Тур подойдёт людям с любой физической подготовкой.
Питание. Включены завтраки и 1 этнический обед.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль.
Возраст участников. 12+.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Связь и интернет. Связь и интернет в отелях есть всегда, на трассе могут работать нестабильно.
Программа тура по дням
Маралы, пасека и смотровая площадка
Встречаемся и едем в отель.
После заселения отправимся на конную прогулку среди маралов в мараловодческом хозяйстве.
Дойдём до смотровой площадки возле памятника Рериху, с которой открывается живописная панорама Катуни. Посетим пасеку и испытаем, что такое «Сон на пчёлах».
Моторафтинг, Чемал, Ороктойский мост
С утра переедем в купольный отель, а после нас ждут непередаваемые острые ощущения от рафтинга. Брызги, веселье и заряд адреналина обеспечены!
Прогуляемся по небольшому каменному острову на окраине села Чемал, названному в честь знаменитого греческого острова, на котором молился Иоанн Богослов, посетим монашеский скит.
Посмотрим на Ороктойский мост, возведённый над самым глубоким участком Катуни.
Чуй-Оозы, перевалы Семинский и Чике-Таман
Сегодня прокатимся по одной из самых красивых автодорог мира — Чуйскому тракту. В пути до посёлка Акташ посетим природные достопримечательности. Посмотрим на место слияния рек — Чуй-Оозы, которое местные жители считают священным. Увидим, как прозрачные воды Катуни смешиваются с мутно-белыми водами Чуи. Побываем на перевалах Семинский высотой 1717 метров и крутом Чике-Таман, полюбуемся потоками и послушаем шум водопада Ширлак.
К вечеру прибудем на туристическую базу в отдалённом районе Республики Алтай.
Гейзерное озеро, «Алтайский Марс», горловое пение
Сегодня день легендарных достопримечательностей Алтая. Сначала отправимся к лесному Гейзерному озеру, на дне которого смесь глины и песка при увеличении притока воды из родников, питающих озеро, рисует причудливые узоры. Затем побываем в урочище Кызыл-Чин, где полюбуемся «инопланетным» пейзажем, созданным разноцветными горами красного, жёлтого и оранжевого оттенков. Заедем на видовые площадки Северо-Чуйского хребта.
После насыщенной прогулки попробуем традиционную местную кухню во время этнического обеда, а по возвращению на базу послушаем чарующие звуки горлового пения.
Адыр-Кан, перевалы, гора Синюха
Снова проедем по Чуйскому тракту, но теперь в обратную сторону. Посетим археологический комплекс Адыр-Кан в долине реки Чуя — старинное святилище, в котором увидим такие исторические объекты, как петроглифы 9-10 веков и курганы ранних кочевников. Посмотрим на стелу скифского воина. Ещё раз покорим перевалы Семинский и Чике-Таман.
К вечеру приедем в отель недалеко от озера Манжерок. По канатной дороге поднимемся на гору Синюха, которая называется так потому, что издалека кажется синей благодаря покрывающим её склоны пихтовым лесам. При желании можно заказать полёт на параплане.
Отъезд
Трансфер в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|90 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и этнообед
- Все трансферы по маршруту
- Трансфер от аэропорта и в аэропорт
- Экскурсии и входные билеты на все локации
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
- Обеды и ужины