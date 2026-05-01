Волшебный Алтай - с комфортом по красивейшим местам

Полюбоваться узорами Гейзерного озера, покорить перевалы и исследовать старинное святилище
Алтай поражает своей чистотой и природными красками! Вы окажетесь в окружении гор, воды и воздуха, увидите легендарные Чуй-Оозы, Кызыл-Чин, Адыр-Кан, попробуете традиционную кухню, послушаете горловое пение.

Получите непередаваемые эмоции во время (мото)рафтинга по Катуни и конной прогулки среди пасущихся маралов. Пора отдохнуть от городской суеты!
Описание тура

Организационные детали

Тур подойдёт людям с любой физической подготовкой.

Питание. Включены завтраки и 1 этнический обед.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль.

Возраст участников. 12+.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Связь и интернет. Связь и интернет в отелях есть всегда, на трассе могут работать нестабильно.

Программа тура по дням

1 день

Маралы, пасека и смотровая площадка

Встречаемся и едем в отель.

После заселения отправимся на конную прогулку среди маралов в мараловодческом хозяйстве.

Дойдём до смотровой площадки возле памятника Рериху, с которой открывается живописная панорама Катуни. Посетим пасеку и испытаем, что такое «Сон на пчёлах».

2 день

Моторафтинг, Чемал, Ороктойский мост

С утра переедем в купольный отель, а после нас ждут непередаваемые острые ощущения от рафтинга. Брызги, веселье и заряд адреналина обеспечены!

Прогуляемся по небольшому каменному острову на окраине села Чемал, названному в честь знаменитого греческого острова, на котором молился Иоанн Богослов, посетим монашеский скит.

Посмотрим на Ороктойский мост, возведённый над самым глубоким участком Катуни.

3 день

Чуй-Оозы, перевалы Семинский и Чике-Таман

Сегодня прокатимся по одной из самых красивых автодорог мира — Чуйскому тракту. В пути до посёлка Акташ посетим природные достопримечательности. Посмотрим на место слияния рек — Чуй-Оозы, которое местные жители считают священным. Увидим, как прозрачные воды Катуни смешиваются с мутно-белыми водами Чуи. Побываем на перевалах Семинский высотой 1717 метров и крутом Чике-Таман, полюбуемся потоками и послушаем шум водопада Ширлак.

К вечеру прибудем на туристическую базу в отдалённом районе Республики Алтай.

4 день

Гейзерное озеро, «Алтайский Марс», горловое пение

Сегодня день легендарных достопримечательностей Алтая. Сначала отправимся к лесному Гейзерному озеру, на дне которого смесь глины и песка при увеличении притока воды из родников, питающих озеро, рисует причудливые узоры. Затем побываем в урочище Кызыл-Чин, где полюбуемся «инопланетным» пейзажем, созданным разноцветными горами красного, жёлтого и оранжевого оттенков. Заедем на видовые площадки Северо-Чуйского хребта.

После насыщенной прогулки попробуем традиционную местную кухню во время этнического обеда, а по возвращению на базу послушаем чарующие звуки горлового пения.

5 день

Адыр-Кан, перевалы, гора Синюха

Снова проедем по Чуйскому тракту, но теперь в обратную сторону. Посетим археологический комплекс Адыр-Кан в долине реки Чуя — старинное святилище, в котором увидим такие исторические объекты, как петроглифы 9-10 веков и курганы ранних кочевников. Посмотрим на стелу скифского воина. Ещё раз покорим перевалы Семинский и Чике-Таман.

К вечеру приедем в отель недалеко от озера Манжерок. По канатной дороге поднимемся на гору Синюха, которая называется так потому, что издалека кажется синей благодаря покрывающим её склоны пихтовым лесам. При желании можно заказать полёт на параплане.

6 день

Отъезд

Трансфер в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник90 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и этнообед
  • Все трансферы по маршруту
  • Трансфер от аэропорта и в аэропорт
  • Экскурсии и входные билеты на все локации
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
  • Обеды и ужины
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск, аэропорт, любой рейс в первой половине дня
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Татьяна,живу на Алтае,влюбляю в Алтай. Делаю идеальные по комфорту туры! Наша команда окружает заботой 24ч в сутки.

