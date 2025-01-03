Знакомство с зимним Алтаем: Манжерок, Голубые озёра, Патмос и множество лебедей

Подняться на Малую Синюху, побывать в «Долине горных духов» и увидеть озеро Светлое
Зимой природа Алтая будто впадает в прекрасный снежный сон: всё вокруг искрит и переливается, а густые запорошенные леса выглядят ещё загадочнее и живописнее. Вы увидите главные достопримечательности региона. Побываете на
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курорте Манжерок и полюбуетесь окрестностями с вершины горы Малая Синюха.

Посетите удивительные Голубые озёра, которые появляются только в осенне-зимний период, и по подвесному мосту дойдёте до острова Патмос.

А ещё насладитесь живописной картиной: множество грациозных лебедей плавают по незамерзающему озеру, от поверхности которого вздымается пар.

Знакомство с зимним Алтаем: Манжерок, Голубые озёра, Патмос и множество лебедей
Знакомство с зимним Алтаем: Манжерок, Голубые озёра, Патмос и множество лебедей
Знакомство с зимним Алтаем: Манжерок, Голубые озёра, Патмос и множество лебедей
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Обязательно возьмите с собой тёплые вещи.

Проживание. Будем жить в экоотеле «Таёжник» у подножия горы Черепан. 2-местное размещение в отапливаемых номерах категории «Стандарт+» с санузлом и ванной. В комнатах есть телевизор, мини-холодильник, чайник, фен, а в ванной — банные полотенца, раковина, унитаз, водонагреватель, туалетные средства, душевая кабина, тапочки.

Возможно 1-местное или 3-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, возможно подселение.

*Фото отеля взято с сайта taegnic.ru

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Обеды и ужины за доплату.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter или Renault.

Дети. Участие возможно с 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Курорт Манжерок

Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска. Прибудем в наш экоотель, где позавтракаем или получим ланч-боксы, если заселимся позднее 10:45.

После заселения — свободное время. Затем пообедаем (за доплату) и поедем на всесезонный курорт Манжерок. По канатной дороге поднимемся на вершину горы Малая Синюха, откуда открывается головокружительный вид на Катунь и высокие хребты.

Желающие за доплату смогут прокатиться со снежных склонов на сноуборде или лыжах, съехать с горы на сноутюбах или снегоходе. К 18:00 вернёмся в отель.

Курорт МанжерокКурорт МанжерокКурорт МанжерокКурорт МанжерокКурорт МанжерокКурорт МанжерокКурорт МанжерокКурорт Манжерок
2 день

Голубые озёра, остров Патмос и урочище Че-Чкыш

Завтрак с 8:30 до 9:30. Подкрепившись, поедем на Голубые озёра. Водоёмы глубиной до 17 метров образуются только в осенне-зимний период, поэтому нам повезёт застать это удивительное зрелище. Доберёмся до села Аскат на микроавтобусе, а дальше пойдём к озёрам пешком по живописному зимнему лесу. Пройти предстоит около 5 км в обе стороны.

Желающие смогут даже искупаться. Во время новогодних праздников на берегу устанавливают походную баню — можно согреться после купания.

Дальше поедем в село Чемал, а по дороге пообедаем (за доплату). По подвесному мосту пройдём к острову Патмос, где располагается женский монастырь и храм Иоанна Богослова. Прогуляемся по живописной «козьей тропке» и отправимся в урочище Че-Чкыш, которое прозвали «Долиной горных духов». Сделаем красивые фотографии со смотровой площадки и полюбуемся рекой Катунь. А ещё увидим красивый водопад.

Вечером вернёмся в отель.

Голубые озёра, остров Патмос и урочище Че-ЧкышГолубые озёра, остров Патмос и урочище Че-ЧкышГолубые озёра, остров Патмос и урочище Че-ЧкышГолубые озёра, остров Патмос и урочище Че-ЧкышГолубые озёра, остров Патмос и урочище Че-Чкыш
3 день

Лебединое озеро и курорт Белокуриха

Позавтракаем и поедем в волшебное место — на озеро Светлое, второе название которого — Лебединое. Зимой сюда слетается множество белоснежных птиц. От поверхности незамерзающего водоёма поднимается пар, из-за чего зрелище становится ещё более завораживающим.

Следующая локация — Белокуриха. В кафе пообедаем (за доплату). Желающие смогут подняться на гору Церковка по канатной дороге или прогуляться по экотропе. В 16:30 встретимся у автобуса и поедем в отель.

Лебединое озеро и курорт БелокурихаЛебединое озеро и курорт БелокурихаЛебединое озеро и курорт БелокурихаЛебединое озеро и курорт Белокуриха
4 день

Отъезд

Позавтракаем в отеле или дадим вам ланч-бокс с собой. Затем отвезём вас в аэропорт Горно-Алтайска.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение40 000 ₽
1-местное размещение54 000 ₽
3-местное размещение38 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле
  • Трансферы по маршруту
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе, входные билеты и экологические сборы
  • Страховка от несчастного случая и медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Подъём на гору Церковка (по желанию)
  • Развлечения на курорте Манжерок (по желанию): катание на сноуборде, лыжах, снегоходе и сноутюбинге
  • Стоимость тура при 1-местном проживании - 54 000 ₽
  • Стоимость тура при 3-местном проживании - 38 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время встречи определяется накануне первого дня тура с учётом рейсов всех участников путешествия
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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