Обязательно возьмите с собой тёплые вещи.

Проживание. Будем жить в экоотеле «Таёжник» у подножия горы Черепан. 2-местное размещение в отапливаемых номерах категории «Стандарт+» с санузлом и ванной. В комнатах есть телевизор, мини-холодильник, чайник, фен, а в ванной — банные полотенца, раковина, унитаз, водонагреватель, туалетные средства, душевая кабина, тапочки.

Возможно 1-местное или 3-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, возможно подселение.

*Фото отеля взято с сайта taegnic.ru

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Обеды и ужины за доплату.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter или Renault.

Дети. Участие возможно с 8 лет.