Описание тура
Организационные детали
Обязательно возьмите с собой тёплые вещи.
Проживание. Будем жить в экоотеле «Таёжник» у подножия горы Черепан. 2-местное размещение в отапливаемых номерах категории «Стандарт+» с санузлом и ванной. В комнатах есть телевизор, мини-холодильник, чайник, фен, а в ванной — банные полотенца, раковина, унитаз, водонагреватель, туалетные средства, душевая кабина, тапочки.
Возможно 1-местное или 3-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, возможно подселение.
*Фото отеля взято с сайта taegnic.ru
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Обеды и ужины за доплату.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter или Renault.
Дети. Участие возможно с 8 лет.
Программа тура по дням
Курорт Манжерок
Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска. Прибудем в наш экоотель, где позавтракаем или получим ланч-боксы, если заселимся позднее 10:45.
После заселения — свободное время. Затем пообедаем (за доплату) и поедем на всесезонный курорт Манжерок. По канатной дороге поднимемся на вершину горы Малая Синюха, откуда открывается головокружительный вид на Катунь и высокие хребты.
Желающие за доплату смогут прокатиться со снежных склонов на сноуборде или лыжах, съехать с горы на сноутюбах или снегоходе. К 18:00 вернёмся в отель.
Голубые озёра, остров Патмос и урочище Че-Чкыш
Завтрак с 8:30 до 9:30. Подкрепившись, поедем на Голубые озёра. Водоёмы глубиной до 17 метров образуются только в осенне-зимний период, поэтому нам повезёт застать это удивительное зрелище. Доберёмся до села Аскат на микроавтобусе, а дальше пойдём к озёрам пешком по живописному зимнему лесу. Пройти предстоит около 5 км в обе стороны.
Желающие смогут даже искупаться. Во время новогодних праздников на берегу устанавливают походную баню — можно согреться после купания.
Дальше поедем в село Чемал, а по дороге пообедаем (за доплату). По подвесному мосту пройдём к острову Патмос, где располагается женский монастырь и храм Иоанна Богослова. Прогуляемся по живописной «козьей тропке» и отправимся в урочище Че-Чкыш, которое прозвали «Долиной горных духов». Сделаем красивые фотографии со смотровой площадки и полюбуемся рекой Катунь. А ещё увидим красивый водопад.
Вечером вернёмся в отель.
Лебединое озеро и курорт Белокуриха
Позавтракаем и поедем в волшебное место — на озеро Светлое, второе название которого — Лебединое. Зимой сюда слетается множество белоснежных птиц. От поверхности незамерзающего водоёма поднимается пар, из-за чего зрелище становится ещё более завораживающим.
Следующая локация — Белокуриха. В кафе пообедаем (за доплату). Желающие смогут подняться на гору Церковка по канатной дороге или прогуляться по экотропе. В 16:30 встретимся у автобуса и поедем в отель.
Отъезд
Позавтракаем в отеле или дадим вам ланч-бокс с собой. Затем отвезём вас в аэропорт Горно-Алтайска.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|40 000 ₽
|1-местное размещение
|54 000 ₽
|3-местное размещение
|38 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле
- Трансферы по маршруту
- Трансфер из/в аэропорт
- Услуги гида
- Экскурсии по программе, входные билеты и экологические сборы
- Страховка от несчастного случая и медицинская страховка
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- Обеды и ужины
- Подъём на гору Церковка (по желанию)
- Развлечения на курорте Манжерок (по желанию): катание на сноуборде, лыжах, снегоходе и сноутюбинге
- Стоимость тура при 1-местном проживании - 54 000 ₽
- Стоимость тура при 3-местном проживании - 38 000 ₽