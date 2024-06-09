На Рождество – туры в Горно-Алтайске

Найдено 3 тура в категории «На Рождество» в Горно-Алтайске, цены от 29 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Планета «Алтай»: космические пейзажи, лазурные озёра и горные вершины
На машине
2 отзыва
3 дня
Планета «Алтай»: космические пейзажи, лазурные озёра и горные вершины
Высадиться на «алтайский Марс», увидеть, как сливаются реки, и рассмотреть все краски Алтая
Начало: Горно-Алтайск, 9:00-10:30
1 окт в 08:00
4 окт в 08:00
29 900 за человека
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
На машине
На снегоходах
1 отзыв
6 дней
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
Увидеть, как зимуют лебеди-кликуны, погонять на снегоходах и насладиться видами Чуйского тракта
Начало: Горно-Алтайск: аэропорт или от адреса, 9:00-10:30
3 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
54 900 за человека
Знакомство с зимним Алтаем: Манжерок, Голубые озёра, Патмос и сотни лебедей
На автобусе
4 дня
Знакомство с зимним Алтаем: Манжерок, Голубые озёра, Патмос и сотни лебедей
Подняться на Малую Синюху, побывать в «Долине горных духов» и увидеть озеро Светлое
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время встречи определяетс...
2 ноя в 10:00
3 янв в 10:00
40 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • в
    виктория
    9 июня 2024
    Планета «Алтай»: космические пейзажи, лазурные озёра и горные вершины
    Все было великолепно))
  • А
    Андрей
    17 октября 2023
    Планета «Алтай»: космические пейзажи, лазурные озёра и горные вершины
    Ездил с женой в октябре 2023 по данному маршруту. Это была наша первая, и надеюсь не последняя, поездка на Алтай.
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    Все безумно понравилось. Елена - гид профессинал! Очень интересно рассказывала о крае, отвечала на все вопросы. 3 дня пролетели как один. Выражаем большую благодарность организаторам экскурсии и гиду Елене!

    Ездил с женой в октябре 2023 по данному маршруту. Это была наша первая, и надеюсь неЕздил с женой в октябре 2023 по данному маршруту. Это была наша первая, и надеюсь неЕздил с женой в октябре 2023 по данному маршруту. Это была наша первая, и надеюсь неЕздил с женой в октябре 2023 по данному маршруту. Это была наша первая, и надеюсь неЕздил с женой в октябре 2023 по данному маршруту. Это была наша первая, и надеюсь неЕздил с женой в октябре 2023 по данному маршруту. Это была наша первая, и надеюсь неЕздил с женой в октябре 2023 по данному маршруту. Это была наша первая, и надеюсь неЕздил с женой в октябре 2023 по данному маршруту. Это была наша первая, и надеюсь не
  • Л
    Лия
    30 декабря 2022
    Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
    Ожившая зимняя сказка - освобождайте память телефона - захочется фотографировать каждый момент) виды завораживают Очень комфортная поездка в плане проживания (парк-отель
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    Манжерок и "У Расула") и логистики. Наталья - организатор тура - всегда все подскажет и быстро ответит на все вопросы. Гид Алексей - человек, который откроет вам все сокровища Алтая, проведет нехоженными тропами, напоит вкуснейшим чаем и подарит вам мифы и предания древнего Алтая, в общем однозначно - да - рекомендую! Особенно всем, кто устал от каменных джунглей и кому нужна перезагрузка.

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Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На Рождество»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Планета «Алтай»: космические пейзажи, лазурные озёра и горные вершины
  2. Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
  3. Знакомство с зимним Алтаем: Манжерок, Голубые озёра, Патмос и сотни лебедей
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Остров Патмос
  4. Гейзерное озеро
  5. Телецкое озеро
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Урочище Че-Чкыш
  9. Марсианские горы
  10. Петроглифы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в сентябре 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 тура от 29 900 до 54 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Горно-Алтайске на 2024 год на рождество, 3 ⭐ отзыва, цены от 29900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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