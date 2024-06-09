3 дня
Планета «Алтай»: космические пейзажи, лазурные озёра и горные вершины
Высадиться на «алтайский Марс», увидеть, как сливаются реки, и рассмотреть все краски Алтая
Начало: Горно-Алтайск, 9:00-10:30
1 окт в 08:00
4 окт в 08:00
29 900₽ за человека
6 дней
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
Увидеть, как зимуют лебеди-кликуны, погонять на снегоходах и насладиться видами Чуйского тракта
Начало: Горно-Алтайск: аэропорт или от адреса, 9:00-10:30
3 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
54 900₽ за человека
4 дня
Знакомство с зимним Алтаем: Манжерок, Голубые озёра, Патмос и сотни лебедей
Подняться на Малую Синюху, побывать в «Долине горных духов» и увидеть озеро Светлое
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время встречи определяетс...
2 ноя в 10:00
3 янв в 10:00
40 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ввиктория9 июня 2024Все было великолепно))
- ААндрей17 октября 2023Ездил с женой в октябре 2023 по данному маршруту. Это была наша первая, и надеюсь не последняя, поездка на Алтай.
- ЛЛия30 декабря 2022Ожившая зимняя сказка - освобождайте память телефона - захочется фотографировать каждый момент) виды завораживают Очень комфортная поездка в плане проживания (парк-отель
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На Рождество»
Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в сентябре 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 тура от 29 900 до 54 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Горно-Алтайске на 2024 год на рождество, 3 ⭐ отзыва, цены от 29900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь