Увидеть, как сливаются реки, загадать желание на острове Патмос и побывать в «Долине горных духов»
Вы увидите древние курганы и петроглифы, полюбуетесь заснеженными горными хребтами и познакомитесь с культурой народа, побываете на «алтайском Марсе» и прокатитесь по одной из самых красивых дорог мира — Чуйскому тракту.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|69 900 ₽
Описание
Организационные детали
В случае неблагоприятных погодных условий маршрут может меняться.
Проживание. В парк-отеле «Манжерок»/«На Шумах» /турбазе «Путник Алтая», в гостевом комплексе «Как дома» или в гостинице «Расул», турбазах «Хуторок», «Зеленый мох» в селе Акташ, в «Grand Hotel Altay» или «Игман» в Горно-Алтайске, 2-местные номера с удобствами. Возможны отели и турбазы аналогичного уровня. С доплатой возможно размещение в Парк-отель Ая 3* / Altai Palace Шале 4* / Отель Altai Palace 4* / Гранд Шале 5* / Манжерок 5* / глемпинг Панорама / отель Речные Земли. Стоимость тура указана за 1 человека при двухместном размещении.
Питание. В программу включены завтраки в отелях и 2 ужина.
Транспорт. Land Сruiser 100, Nissan XTrail, Range Rover или другие внедорожники.
Программа тура по дням
Национальный музей ИМ.А.В. Анохина и канатка на Малую Синюху
Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска или заберём вас в городе по запросу. Построим маршрут в зависимости от месяца путешествия. Можем посетить Национальный музей им. А. В. Анохина, где вы узнаете, как проходили раскопки курганов Ак-Алаха, и полюбуетесь горными пейзажами первого алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина или поедем на Лебединое озеро, куда прилетает до 2,5 тысяч птиц.
Заедем на курорт «Манжерок» на берегу живописного озера. По канатной дороге поднимемся на вершину горы Малая Синюха, откуда откроется завораживающий вид на заснеженные хребты и полотна леса.
Вечером заселимся в отель или поедем на Лебединое озеро, куда прилетает до 2,5 тысяч птиц (ориентировочно, ноябрь-март).
Посёлок Чемал и остров Патмос
После завтрака отправляемся в путешествие по Чемальскому тракту до Голубых озёр. С сентября по март река Катунь разливается и превращает озёра в своё продолжение. Вода в них кристально чистая и меняет цвет в зависимости от ракурса: от бирюзового до изумрудного.
С апреля по сентябрь посетим Камышлинский водопад — живописный водопад, на левом берегу р. Катунь, который состоит из двух каскадов общей высотой 12 метров. Чтобы до него добраться, необходимо перейти по пешеходному подвесному мосту через р. Катунь и подняться 2,5 км по тропинке вверх по течению.
Держим курс в село Чемал у подножия хребта Иолго. Пройдём по подвесному мосту над лазурной рекой и окажемся на острове Патмос. Посмотрим на женский скит Иоанна Богослова — точную копию разрушенного в советское время, и лик Божьей Матери на скале, встречающий гостей острова. Патмос — излюбленное место молодожёнов, которые верят в силу святыни и загадывают желания о счастливом будущем.
Увидим Чемальскую ГЭС — первую на Алтае, а затем полюбуемся, как прозрачные воды Чемал сливаются с бирюзой Катуни. Доберёмся до гряды острых скал в горной реке, которые местные прозвали Зубами дракона. По легенде, богатырь Сартакпай отломил кусок камня от горы, измельчил его и бросил в Катунь, чтобы умельцы построили мост и соединили берега.
Если проход на частную территорию будет открыт, прогуляемся к урочищу Че-Чкыш, которое местные прозвали «Долиной горных духов». Поднимемся на обзорную площадку, откуда увидим Катунь, устремлённую к горным хребтам. Или же отправимся в Аскат — село мастеров и художников, которое было основано в 1866 г. русскими переселенцами. Здесь работают с глиной, деревом, металлом и другими материалами.
Перевалы Чуйского тракта и Каракольская долина
Позавтракаем в отеле, разместимся в машине и поедем в долину по живописному Чуйскому тракту. Полюбуемся на Уч-Энмек, священную для алтайцев: её название нельзя произносить, к ней нельзя подходить близко и фотографировать. Вы прогуляетесь по этнокультурному парку, увидите сакральные места и следы древних культур, узнаете, зачем местные жители установили памятник суслику, и насладитесь нетронутой природой.
Следующая точка маршрута — перевал Чике-Таман. Дойдём до смотровой площадки на вершине, откуда открывается завораживающий вид на громады Теректинского хребта.
Если территория Калбак-Таш, знаменитого археологического комплекса, будет открыта для посещения, исследуем стоянки древних людей и рассмотрим петроглифы, изображающие животных, сцены из быта и ритуальные символы. Самые первые наскальные рисунки появились здесь в 5 тысячелетии до н. э.
Вечером поужинаем и заселимся в туркомплекс в селе Акташ.
Пазырыкские курганы, Кату-Ярык и долина Чулышман
После завтрака отправимся в Чулышманскую долину. Дорогу сюда проложили всего 30 лет назад, до этого место оставалось диким и неисхоженным. В некоторых частях Чулышмана до сих пор отсутствует связь.
Остановимся у «Красных ворот» — прохода сквозь высокие красные скалы, который создали строители при прокладке дороги. Необычный цвет горной породы объясняется присутствием в ней соединений ртути.
Полюбуемся на нависающие каменные карнизы и двинемся дальше, к озеру Киделю на южном склоне Улаганского перевала, в лазури которого живописно отражаются горные вершины.
Следующая остановка — Пазырыкские курганы, где находятся погребальные объекты скифского периода 5-3 века до н. э. Вы увидите каменные насыпи, где в бревенчатых камерах были обнаружены мумифицированные тела представителей знати, оружие и предметы быта.
Насладимся панорамным видом на озеро Уч-Кёль и отправимся дальше. Преодолеем перевал Кату-Ярык, откуда открываются захватывающие пейзажи, и спустимся в долину Чулышман. В зависимости от погодных условий можем прогуляться до водопада Куркуре, дойти до каскадного водопада Чул-Оозы или подняться на смотровую площадку к водопаду Кулузун.
Поужинаем и вернёмся на турбазу в Акташе.
Гейзерное озеро и инопланетная долина Кызыл-Чин
Сегодня посетим озеро у подножия Курайского хребта. Необычный цвет и причудливые узоры образуются на воде в результате родников, которые выбрасывают в водоём смесь глины и песка.
Полюбуемся озером и, в случае хорошей погоды, поедем в долину Кызыл-Чин, на месте которой когда-то было море. Здесь кажется, будто мы на Марсе: горы окрашены в необычный красно-оранжевый оттенок, благодаря содержанию ртутной руды.
Если погода не позволит увидеть Кызыл-Чин, поедем в село Кош-Агач, Курайскую степь или Каракольскую долину.
По Чуйскому тракту вернёмся в Горно-Алтайск и заселимся в отель.
Отъезд
Завтракаем и отправляемся в аэропорт к любым удобным вам рейсам. Если будет время до вылета, можем посетить Национальный музей им. Анохина, если в первый день вы выбрали Лебединое озеро.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание в отелях парк-отель Манжерок / На Шумах / Путник Алтая (Парк-отель Ая 3*, Altai Palace Шале 4*, Отель Altai Palace 4*, Гранд Шале 5* и Манжерок 5* - с доплатой), Как Дома / Расул / Хуторок в п. Акташ, Grand Hotel Altay или Игман (цена дана за одного человека при двухместном размещении). Возможны другие отели и турбазы аналогичного уровня, номера с удобствами
- Завтраки и 2 ужина
- Услуги гида-водителя
- Входные билеты в природные объекты
Что не входит в цену
- Одноместное размещение (цена по запросу)
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- Обеды
- Билеты на канатную дорогу в Манжероке - 1200 руб. взрослый билет, 800 руб. детский билет
- Моторафт на Голубые озера, Камышлинский водопад
- Заброска на Марс-2
- Доплата за отели: Парк-отель Ая 3* / Altai Palace Шале 4* / Отель Altai Palace 4* / Гранд Шале 5* / Манжерок 5* / Речные Земли