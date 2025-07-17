-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Городец
Прогулка по Городцу откроет вам богатую историю купеческих семей и уникальную архитектуру. Посетите знаковые места и насладитесь атмосферой старинного города
Начало: Ул Ленина, д. 11 (возле краеведческого музея)
«Вы увидите памятники Царю-освободителю и Александру Невскому, домики с корабельной резью и панорамы заволжских далей»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
3240 ₽
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Малый Китеж, или Городец на Волге
Погрузитесь в атмосферу старинного Городца: музейный квартал, монастырь и пряники. История и традиции ждут вас в каждом уголке города
«Я помогу ощутить всю прелесть древнего города и найти лучшие панорамы заволжских далей»
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
18 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровища и тайны древнего Городца
Городец - это место, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя тайны древних улиц и купеческих традиций. Погрузитесь в прошлое
Начало: В музейном квартале
«Панорамы Зелёного острова и нижнего базара 19 века, легенды о «Городецком хлебе» и любимых лакомствах»
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
3700 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита17 июля 2025Добро пожаловать в ГородецДата посещения: 17 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Интересно и познавательно. Увидели самые красивые и значимые места Городца. Экскурсовода рекомендуем.
- ИИрина17 ноября 2025Спасибо Светлане за отличную экскурсию по Городцу! Экскурсовод с любовью рассказывала об истории своего города, прошли с ней по интересному маршруту, узнали много интересных фактов о городе, архитектуре, насладились красивыми видами на Волгу. Город очень понравился.
- ННаталья6 ноября 2025Очень понравилась экскурсия. Детям (8,9,11,13 лет) и взрослым было очень интересно. Узнали очень много интересного о городе, о нашей истории в целом.
- ККаминская4 ноября 2025Были на экскурсии 4 ноября 2025 г. Светлана профессионал. Нам очень понравился Городец и то, с какой любовью Светлана рассказвала о своем городе. Несмотря на дождливую погоду, экскурсия прошла очень интересно. Рекомендую. Обязательно приедем еще летом.
- ССветлана4 ноября 2025Нашим гидом была Светлана. Она рассказала об истории города, показала ключевые достопримечательности, ответила на все вопросы. Очень душевная получилась экскурсия, несмотря на мрачную погоду. Рекомендую к посещению.
- ИИгорь3 ноября 2025Спасибо Светлане за прекрасную и познавательную экскурсию по городу.
- ГГригорий30 октября 2025Светлана, спасибо вам за отличную экскурсию! Жаль, дождь немного подпортил впечатление от прогулки по Городцу(((
Будем вас рекомендовать друзьям и знакомым!
- ГГалина30 октября 2025Приятный и знающий экскурсовод.
Много информации с лёгкой подачей.
Однозначно, время проведённое с пользой.
Большое спасибо!
- ТТатьяна29 октября 2025Все отлично и информативно!
- ООльга23 октября 2025Отличная экскурсия по Городцу!
Дата: 18.10.2025
Экскурсовод: Светлана
Остались под большим впечатлением от экскурсии по древнему Городцу. Наш гид Светлана — профессионал своего
- ГГалина21 октября 2025Собираясь в поездку с друзьями, я тщательно подбираю гида - именно от этого человека зависит и впечатление, и настроение, и
- ЕЕлена20 октября 2025Спасибо большое за профессионально проведенную экскурсию! Очень понравился городок Городец!
- ППавел16 октября 2025Неожиданно интересная и познавательная экскурсия. Мы в восторге.
- ММарина13 октября 2025все прошло хорошо, только не поняли, есть музей пряника там… вроде пряники называются Городецкие и мы забыли спросить, а может
- ММария11 октября 2025Были со Светланой на экскурсии по Городцу. Экскурсия интересная, на все вопросы Светлана ответила, порекомендовала музеи и магазины. Город очень милый, обязательно всем рекомендую.
- ЕЕлена1 октября 2025Светлана с первой минуты завоевала наше внимание. Атмосфера легкости и комфорта сопровождала нас на протяжении всего маршрута. Светлана умеет интересно
- ЭЭлина14 сентября 2025Организовала поездку по просьбе мамы в качестве подарка на юбилей. Долго выбирала гида. И не ошиблась.
Светлана не только оправдала желания,
- ММарина14 сентября 2025Спасибо большое Светлане за интересную экскурсию! Были с детьми, они тоже с удовольствием и интересом слушали, самое главное, многое запомнили, тк после экскурсии мы еще самостоятельно прошли по маршруту и поделились знаниями и эмоциями!
- ААнастасия2 сентября 2025Светлана, чем вы точно запоминаетесь- так это приятным, бархатным голосом и грамотной речью.
Вас можно слушать бесконечно.
Экскурсия очень интересная и содержательная.
Нам
- ООльга1 сентября 2025Добрый день! 21 августа осмотрели с семьей достопримечательности Городца с экскурсоводом Светланой. Несмотря на плохую дождливую погоду, получили массу удовольствия
Ответы на вопросы от путешественников по Городцу в категории «Панорамы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Городце
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Городце
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Городцу в декабре 2025
Сейчас в Городце в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 3240 до 18 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Городце на 2025 год по теме «Панорамы», 99 ⭐ отзывов, цены от 3240₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль