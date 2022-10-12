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Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи

Вас ждет путешествие по секретам Чечни: от древних башен до современного горнолыжного курорта Ведучи
Ваше путешествие начнется с знакомства с уникальными историческими местами Аргунского ущелья.

Вы увидите живописные старинные села и узнаете о древних сторожевых башнях, которые хранят историю региона. Замок Пхачок откроет вам секреты
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быта местных жителей в эпоху Средних веков.

После исторического погружения вас ждет восхитительная природа: каскады Нихалоевских водопадов и чистейшая вода родника Узум-Хаджи.

Завершит ваш маршрут горнолыжный курорт Ведучи, где вы сможете насладиться активным отдыхом и панорамными видами кавказских гор. Эта экскурсия - идеальное сочетание культурного обогащения и природного релакса

4.9
12 отзывов
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи

Описание экскурсии

Аргунское ущелье и его исторические места

В путешествии по величественному Аргунскому ущелью вы посетите родник Узум-Хаджи с чистейшей горной водой. Затем проедете через старинное село Шатой и познакомитесь с историй живописной Шатойской боевой башни 14 века. Недалеко от селения Нихалой оцените каскады одноименных водопадов — несколько горных потоков образованы скалистыми горами и создают целый комплекс.

Далее в программе — Ушкалоевские боевые башни. Я расскажу об особом средневековом сооружении, встроенном в скалу, и его историческом значении. Здесь же находится турбаза Твинтауэрс с гостиницей и рестораном. А после вы осмотрите старинный замковый комплекс Пхакоч на южной окраине села Итум-Кали, где сотрудники музея вас познакомят с бытом чеченцев в эпоху Средневековья.

Горнолыжный курорт Ведучи

Во второй части программы вас ждет активный отдых на курорте, расположенном в высокогорной части Итум-Калинского района, на склонах кавказского хребта Данедук. Я сориентирую вас в комплексе, расскажу о вариантах местных развлечений и буду сопровождать везде, где захотите. Вы сможете покататься на лыжах, дети — на санках. А с горы вам откроются замечательные панорамные виды.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: посещение Нихалоевских водопадов — 200 р. /человека, билет в музей Пхакоч Итум-Кали — 100 р. /человека
  • По желанию можно взять собой тару для родниковой воды
  • Позаботьтесь об удобной обуви и одежде c учетом формата путешествия

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Г. Грозный ул. А.А. Кадырова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хамзат
Хамзат — ваша команда гидов в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 106 туристов
Давно живу на Кавказе. Хорошо знаю города и окрестности. Проведение экскурсий для меня — любимое дело, которое приносит мне радость и удовольствие. Познакомлю вас со всеми достопримечательностями и постараюсь сделать так, чтобы вы полюбили наш край.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Руслан
Хамзат- отличный гид, приятный собеседник и хороший водитель.
Экскурсия понравилась и по содержанию, и по темпу, и по эмоциям.
Побывали в красивейшем месте- Аргунском ущелье, узнали о жизни и истории чеченского народа, заехали в горную деревню, познакомились с бабушкой Тамарой, купили горный мёд и местный сыр.
Хамзат, большое спасибо за отличные фото и прекрасный рассказ.
Хамзат- отличный гид, приятный собеседник и хороший водитель.
Хамзат- отличный гид, приятный собеседник и хороший водитель.
Хамзат- отличный гид, приятный собеседник и хороший водитель.
Хамзат- отличный гид, приятный собеседник и хороший водитель.
Хамзат- отличный гид, приятный собеседник и хороший водитель.
Хамзат- отличный гид, приятный собеседник и хороший водитель.
Хамзат- отличный гид, приятный собеседник и хороший водитель.
Хамзат- отличный гид, приятный собеседник и хороший водитель.
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В
Доброго дня. Запланировали поездку на майские праздники в Чеченскую республику. Мониторила наличие интересных экскурсий и отзывы о проведении. Для меня очень важно было аккуратно вождение. Посмотрев отзывы, остановила своё внимание
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на экскурсию, проводимую Хамзатом. И не прогадала. С мужем заказывали индивидуальный тур в Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи. С Хамзатом договорились о времени, наш гид приехал к нам по адресу и началось наше сказочное путешествие. Хамзат, рассказал о республике, показал достопримечательности, которые мы проезжали мимо. Рассказал о традициях и отвечал на наши вопросы. Нам было интересно узнать о обычаях местных жителей, показал и на обратном пути заехали купили вкусные булочки, а стоимость, которую озвучили, я даже переспросила, думала ослышалась. А запах, даже сейчас вспоминая слюнки текут, очень вкусно было🫠. Хамзат по дороге показал и мы даже прикоснулась к старейшему мосту, который сохранился ещё с царских времен)). А какая Сказочная природа нас окружала, это просто что то удивительно захватывающее зрелище!!! Заехали на водопады, восторг!!! Кроме того, Хамзат очень аккуратно ведёт машину, без "джигитовки"))), что очень важно было для меня. Дорога там проходит среди гор и это не один километр. Показал, где продают очень вкусное варенье и дешевле, чем на рынке. Побывали на мельнице, которая до сих пор находится в рабочем состоянии, работает без электричества, на воде. Местные жители до сих пор там делают кукурузную муку👍, хотя на дворе 21 век, но это стоит увидеть. Когда проезжали горную местность останавливались возле родников. Хамзат показал, где можно набрать чистой и безопасной для здоровья воды. Вода очень там вкусная. Заехали на горнолыжный курорт и не смотря на то, что нас было двое, канатку включили и мы получили ещё одно не забываемое впечатление. Хамзат очень вежливо, не навязчиво и очень интересно ведёт беседу и нет такого, что он нашёл себе одного собеседника и с ним разговаривает, мы разговаривали обо всём. Нам с мужем повезло, что мы познакомились с таким человеком. Хамзат у нас ещё и фотографом подрабатывал)), даже подсказывал лучшие ракурсы. Если Вы хотите получить интересную экскурсию, при этом не переживая за свою жизнь на горных дорогах, вкусно покушать, Вам точно к Хамзату!!! Он расскажет, покажет, угостит! Вы получите массу впечатлений от поездки и общения с Хамзатом!!! Хамзат рулит🤝. От всего сердца благодарим Хамзат Вас за увлекательное приключение в страну гор!!! Благодарим за Вашу помощь нам и понимание. Вы лучший!!!

Доброго дня. Запланировали поездку на майские праздники в Чеченскую республику. Мониторила наличие интересных экскурсий и отзывы
Доброго дня. Запланировали поездку на майские праздники в Чеченскую республику. Мониторила наличие интересных экскурсий и отзывы
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Елена
Природа умеет удивить!
А с грамотным гидом, приятным и вежливым в общении, отвещающем развертнуто на все вопросы, поездка становится вдвойне увлекательной.
Вы увидите впечатляющие создания природы и узнаете историю народа, сделаете классные фотографии и познакомитесь с национальной кухней!
Природа умеет удивить!
Природа умеет удивить!
Природа умеет удивить!
Природа умеет удивить!
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Ольга
С заботой к нам -туристам и невероятным уважением к России, любовью и гордостью к своей родине наш гид Хамзат организовал для нас прекрасное путешествие по красивейшим местам Чечни! Нас очень радовала погода и ваши интересные рассказы об истории и современности Чечни и Грозного!!! Мы с мужем очень довольны этим путешествием в горы!
Спасибо за гостеприимство, Хамзат!!!
С заботой к нам -туристам и невероятным уважением к России, любовью и гордостью к своей родине
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В
Поездка останется надолго в нашем сердце! Маршрут построен идеально! При этом рассказ организатора экскурсии не надоедает, а очень даже радует! Понравились все организационные вопросы. В целом мы остались очень довольны от тура! Спасибо😊
Поездка останется надолго в нашем сердце! Маршрут построен идеально! При этом рассказ организатора экскурсии не надоедает,
Поездка останется надолго в нашем сердце! Маршрут построен идеально! При этом рассказ организатора экскурсии не надоедает,
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Яна
Было интересно в большинстве мест, но посещение строящегося горнолыжного курорта весной и летом - странный выбор для маршрута. Там только качели и столб с направлениями, а больше делать нечего, ведутся строительные работы.
Было интересно в большинстве мест, но посещение строящегося горнолыжного курорта весной и летом - странный выбор
Было интересно в большинстве мест, но посещение строящегося горнолыжного курорта весной и летом - странный выбор
Было интересно в большинстве мест, но посещение строящегося горнолыжного курорта весной и летом - странный выбор
Было интересно в большинстве мест, но посещение строящегося горнолыжного курорта весной и летом - странный выбор
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