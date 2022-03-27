Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи

Посетить яркие природные места, средневековые комплексы и самый молодой горнолыжный комплекс России

Индивидуальная
Вы проедете по старинным чеченским селам и познакомитесь с историей знаменитых сторожевых башен.

Посетите замок Пхачок и узнаете о быте местных жителей в эпоху Средних веков.

Насладитесь красотой ущелья и Нихалоевских водопадов.

Попьете чистой горной воды из родника.

А после отдохнете на первом горнолыжном курорте Чеченской республики.
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
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Что вас ожидает

Аргунское ущелье и его исторические места

В путешествии по величественному Аргунскому ущелью вы посетите родник Узум-Хаджи с чистейшей горной водой. Затем проедете через старинное село Шатой и познакомитесь с историй живописной Шатойской боевой башни 14 века. Недалеко от селения Нихалой оцените каскады одноименных водопадов — несколько горных потоков образованы скалистыми горами и создают целый комплекс.

Далее в программе — Ушкалоевские боевые башни. Я расскажу об особом средневековом сооружении, встроенном в скалу, и его историческом значении. Здесь же находится турбаза Твинтауэрс с гостиницей и рестораном. А после вы осмотрите старинный замковый комплекс Пхакоч на южной окраине села Итум-Кали, где сотрудники музея вас познакомят с бытом чеченцев в эпоху Средневековья.

Горнолыжный курорт Ведучи

Во второй части программы вас ждет активный отдых на курорте, расположенном в высокогорной части Итум-Калинского района, на склонах кавказского хребта Данедук. Я сориентирую вас в комплексе, расскажу о вариантах местных развлечений и буду сопровождать везде, где захотите. Вы сможете покататься на лыжах, дети — на санках. А с горы вам откроются замечательные панорамные виды.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: посещение Нихалоевских водопадов — 100 р. /человека, билет в музей Пхакоч Итум-Кали — 50 р. /человека
  • По желанию можно взять собой тару для родниковой воды
  • Позаботьтесь об удобной обуви и одежде c учетом формата путешествия

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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