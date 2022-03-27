Что вас ожидает

Аргунское ущелье и его исторические места

В путешествии по величественному Аргунскому ущелью вы посетите родник Узум-Хаджи с чистейшей горной водой. Затем проедете через старинное село Шатой и познакомитесь с историй живописной Шатойской боевой башни 14 века. Недалеко от селения Нихалой оцените каскады одноименных водопадов — несколько горных потоков образованы скалистыми горами и создают целый комплекс.

Далее в программе — Ушкалоевские боевые башни. Я расскажу об особом средневековом сооружении, встроенном в скалу, и его историческом значении. Здесь же находится турбаза Твинтауэрс с гостиницей и рестораном. А после вы осмотрите старинный замковый комплекс Пхакоч на южной окраине села Итум-Кали, где сотрудники музея вас познакомят с бытом чеченцев в эпоху Средневековья.

Горнолыжный курорт Ведучи

Во второй части программы вас ждет активный отдых на курорте, расположенном в высокогорной части Итум-Калинского района, на склонах кавказского хребта Данедук. Я сориентирую вас в комплексе, расскажу о вариантах местных развлечений и буду сопровождать везде, где захотите. Вы сможете покататься на лыжах, дети — на санках. А с горы вам откроются замечательные панорамные виды.

Организационные детали