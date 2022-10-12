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на экскурсию, проводимую Хамзатом. И не прогадала. С мужем заказывали индивидуальный тур в Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи. С Хамзатом договорились о времени, наш гид приехал к нам по адресу и началось наше сказочное путешествие. Хамзат, рассказал о республике, показал достопримечательности, которые мы проезжали мимо. Рассказал о традициях и отвечал на наши вопросы. Нам было интересно узнать о обычаях местных жителей, показал и на обратном пути заехали купили вкусные булочки, а стоимость, которую озвучили, я даже переспросила, думала ослышалась. А запах, даже сейчас вспоминая слюнки текут, очень вкусно было🫠. Хамзат по дороге показал и мы даже прикоснулась к старейшему мосту, который сохранился ещё с царских времен)). А какая Сказочная природа нас окружала, это просто что то удивительно захватывающее зрелище!!! Заехали на водопады, восторг!!! Кроме того, Хамзат очень аккуратно ведёт машину, без "джигитовки"))), что очень важно было для меня. Дорога там проходит среди гор и это не один километр. Показал, где продают очень вкусное варенье и дешевле, чем на рынке. Побывали на мельнице, которая до сих пор находится в рабочем состоянии, работает без электричества, на воде. Местные жители до сих пор там делают кукурузную муку👍, хотя на дворе 21 век, но это стоит увидеть. Когда проезжали горную местность останавливались возле родников. Хамзат показал, где можно набрать чистой и безопасной для здоровья воды. Вода очень там вкусная. Заехали на горнолыжный курорт и не смотря на то, что нас было двое, канатку включили и мы получили ещё одно не забываемое впечатление. Хамзат очень вежливо, не навязчиво и очень интересно ведёт беседу и нет такого, что он нашёл себе одного собеседника и с ним разговаривает, мы разговаривали обо всём. Нам с мужем повезло, что мы познакомились с таким человеком. Хамзат у нас ещё и фотографом подрабатывал)), даже подсказывал лучшие ракурсы. Если Вы хотите получить интересную экскурсию, при этом не переживая за свою жизнь на горных дорогах, вкусно покушать, Вам точно к Хамзату!!! Он расскажет, покажет, угостит! Вы получите массу впечатлений от поездки и общения с Хамзатом!!! Хамзат рулит🤝. От всего сердца благодарим Хамзат Вас за увлекательное приключение в страну гор!!! Благодарим за Вашу помощь нам и понимание. Вы лучший!!!