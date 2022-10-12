Вы увидите живописные старинные села и узнаете о древних сторожевых башнях, которые хранят историю региона. Замок Пхачок откроет вам секреты
Описание экскурсии
Аргунское ущелье и его исторические места
В путешествии по величественному Аргунскому ущелью вы посетите родник Узум-Хаджи с чистейшей горной водой. Затем проедете через старинное село Шатой и познакомитесь с историй живописной Шатойской боевой башни 14 века. Недалеко от селения Нихалой оцените каскады одноименных водопадов — несколько горных потоков образованы скалистыми горами и создают целый комплекс.
Далее в программе — Ушкалоевские боевые башни. Я расскажу об особом средневековом сооружении, встроенном в скалу, и его историческом значении. Здесь же находится турбаза Твинтауэрс с гостиницей и рестораном. А после вы осмотрите старинный замковый комплекс Пхакоч на южной окраине села Итум-Кали, где сотрудники музея вас познакомят с бытом чеченцев в эпоху Средневековья.
Горнолыжный курорт Ведучи
Во второй части программы вас ждет активный отдых на курорте, расположенном в высокогорной части Итум-Калинского района, на склонах кавказского хребта Данедук. Я сориентирую вас в комплексе, расскажу о вариантах местных развлечений и буду сопровождать везде, где захотите. Вы сможете покататься на лыжах, дети — на санках. А с горы вам откроются замечательные панорамные виды.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: посещение Нихалоевских водопадов — 200 р. /человека, билет в музей Пхакоч Итум-Кали — 100 р. /человека
- По желанию можно взять собой тару для родниковой воды
- Позаботьтесь об удобной обуви и одежде c учетом формата путешествия
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Экскурсия понравилась и по содержанию, и по темпу, и по эмоциям.
Побывали в красивейшем месте- Аргунском ущелье, узнали о жизни и истории чеченского народа, заехали в горную деревню, познакомились с бабушкой Тамарой, купили горный мёд и местный сыр.
Хамзат, большое спасибо за отличные фото и прекрасный рассказ.
А с грамотным гидом, приятным и вежливым в общении, отвещающем развертнуто на все вопросы, поездка становится вдвойне увлекательной.
Вы увидите впечатляющие создания природы и узнаете историю народа, сделаете классные фотографии и познакомитесь с национальной кухней!
Спасибо за гостеприимство, Хамзат!!!