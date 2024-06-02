1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Аргунскому ущелью и древнему Цой-Педе
Откройте для себя тайны Кавказа: водопады, башни и «город мертвых» в компании опытного гида
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
«Нихалоевские водопады — каскад из двенадцати водопадов»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия и мастер-класс в Грозном: культура и природа Чечни
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
«Мы полюбуемся Нихалоевскими водопадами, увидим Ушкалойские башни, побываем в средневековом замке Пхакоч и этнографическом музее»
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:00
14 600₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
Насладиться кавказской природой, исследовать средневековый замок и узнать о местных традициях
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Аргунское ущелье и Шаройские башни: путешествие за сокровищами Чечни
Откройте величие Кавказа: уникальные природные памятники и древние башни Шаройского района ждут вас
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
«Нихалоевские водопады — я покажу вам каскад из больших и малых водопадов, а также живописный пешеходный мост через реку Аргун»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Неприступное Аргунское ущелье: особая точка на карте Чечни
Почувствовать дух ущелья, рождённый в тандеме суровой природы и воинственных горцев
«Мы побываем у 12-каскадных Нихалоевских водопадов»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 600₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария2 июня 2024На экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистая, с кондиционером, а манера
- ИИрина30 мая 2024Хочу поделиться впечатлениями от данной экскурсии. Во-первых, сразу хочется поблагодарить организаторов данной экскурсии за продуманный до мелочей маршрут, за профессионализм гида,
- ААлександр14 мая 2024Замечательный экскурсовод Муслим провёл нас по маршруту. Рассказал про город, особенности национальной культуры, показал красивые места, организовал вкусный обед. Отвечал на все вопросы, был доброжелателен. Спасибо большое за поездку!
- ЕЕкатерина12 мая 2024Все прошло отлично, нас сопровождал Ризван. Договорились на удобное для нас время, за что большое спасибо. Очень аккуратный водитель и
- ААйрат10 мая 2024Сегодня ездили на экскурсию, рекомендую посещение данной экскурсии, все удобно забрали из отеля, рассказали об истории города, об исторических местах,
- ГГалина9 мая 2024Очень понравилось, очень крутая экскурсия. Спасибо большое!
- DDmitry6 мая 2024У нас гидом был Ризван. Потрясающий водитель, аккуратно водил транспорт, отвечал на вопросы, которые ему были заданы, в пределах своих
- ВВладимир5 мая 2024Большое спасибо Магомеду, за то что влюбил нас в горную Чечню. Потрясающе красивые места! Неторопливый разговор, умный собеседник, ровная дорога
- ННаталья2 мая 2024Отличная, интересная экскурсия! Потрясающая природа, виды! Наш гид Умар- интересный экскурсовод, отличный водитель. Всё очень понравилось!
- ООлег23 апреля 2024Очень хороший гид. Эрудированный, интересно рассказывал, образованный. Очень аккуратно водит машину, внимательный, на все вопросы даёт исчерпывающие ответы. Всём рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Нихалоевские водопады»
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