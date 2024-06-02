Нихалоевские водопады – экскурсии в Грозном

Найдено 5 экскурсий в категории «Нихалоевские водопады» в Грозном, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
54 отзыва
Путешествие по Аргунскому ущелью и древнему Цой-Педе
Откройте для себя тайны Кавказа: водопады, башни и «город мертвых» в компании опытного гида
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
«Нихалоевские водопады — каскад из двенадцати водопадов»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 3 чел.
В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Экскурсия и мастер-класс в Грозном: культура и природа Чечни
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
«Мы полюбуемся Нихалоевскими водопадами, увидим Ушкалойские башни, побываем в средневековом замке Пхакоч и этнографическом музее»
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:00
14 600 за всё до 4 чел.
Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
🚗 На машине
Групповая
7 часов
4 отзыва
Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
Насладиться кавказской природой, исследовать средневековый замок и узнать о местных традициях
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900 за человека
Аргунское ущелье и Шаройские башни за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Аргунское ущелье и Шаройские башни: путешествие за сокровищами Чечни
Откройте величие Кавказа: уникальные природные памятники и древние башни Шаройского района ждут вас
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
«Нихалоевские водопады — я покажу вам каскад из больших и малых водопадов, а также живописный пешеходный мост через реку Аргун»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
12 500 за всё до 3 чел.
Неприступное Аргунское ущелье: особая точка на карте Чечни
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Неприступное Аргунское ущелье: особая точка на карте Чечни
Почувствовать дух ущелья, рождённый в тандеме суровой природы и воинственных горцев
«Мы побываем у 12-каскадных Нихалоевских водопадов»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 600 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    2 июня 2024
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    На экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистая, с кондиционером, а манера
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    вождения водителя спокойная и безопасная. Что сказать о самой экскурсии, это было просто потрясающе. Места в Грозном и окрестностях очень красивые. Шамиль очень подробно и интересно сопровождал поездку историями, рассказами и своими личными наблюдениями. Кстати сказать Шамиль очень ирудированный и исторически подкованный. В общем было очень приятно и интересно, мы влюбились в Чечню, не хотели уезжать. Поэтому решили обязательно вернуться) и поехать с Шамилем на другие экскурсии!

    На экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистая
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    Хочу поделиться впечатлениями от данной экскурсии. Во-первых, сразу хочется поблагодарить организаторов данной экскурсии за продуманный до мелочей маршрут, за профессионализм гида,
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    за простоту оформления и оплаты данной экскурсии. Во-вторых, уже по порядку: 1. Нас сопровождал гид Рустам, отдельное ему спасибо за очень комфортную и аккуратную езду. Рустам ответил на все наши вопросы, рассказал про традиции и обычаи. Осветил исторические факты, рассказ получился очень интересным. Рустам не торопил нас на точках, где можно сделать красивые фото, а спокойно ожидал нас; 2. Маршрут состоит из посещения водопадов. Рустам позаботился о нас и мы надели каски во избежание травмирования из-за возможного камнепада. Рустам помогал преодолеть маршрут, подавал руку и придерживал, где это было необходимо. Совет - обувайте удобную обувь, так как чтобы дойти до конечного пункта необходимо и по лестницам подняться, и через ручеек перепрыгнуть и в некоторых местах были небольшие лужицы, в которых можно поскользнуться; 3. Отдельная история - это приготовление лепешек в настоящей чеченской семье, которая произвела на нас просто неизгладимое впечатление. Таких доброжелательных и гостеприимных людей мы давно не встречали. Приняли нас, как своих друзей. Накормили домашним сыром, домашним медом и черешневым вареньем, напоили чаем. И только после этого мы приступили к приготовлению лепешек. Такой финал экскурсии -это лучшее, что можно было организовать. Мы уехали сытые, удовлетворенные теплым приемом и кулинарными секретами, которые узнали. В общем, экскурсия просто обязательна к посещению. От души рекомендуем организаторов.

  • А
    Александр
    14 мая 2024
    Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
    Замечательный экскурсовод Муслим провёл нас по маршруту. Рассказал про город, особенности национальной культуры, показал красивые места, организовал вкусный обед. Отвечал на все вопросы, был доброжелателен. Спасибо большое за поездку!
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
    Все прошло отлично, нас сопровождал Ризван. Договорились на удобное для нас время, за что большое спасибо. Очень аккуратный водитель и
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    приятный человек. Никуда не торопил, везде давал нам достаточное время на свободное распоряжение. Аргунское ущелье очень красивое, ожидания были меньше. Дорога до Цой-Педе просто потрясающей красоты, Ризван останавливал машину на смотровых площадках для фото. От самого Цой-Педе суперские впечатления, такие красивые горы я еще не видела. Спасибо за организацию поездки!

    Все прошло отлично, нас сопровождал Ризван. Договорились на удобное для нас время, за что большое спасибоВсе прошло отлично, нас сопровождал Ризван. Договорились на удобное для нас время, за что большое спасибоВсе прошло отлично, нас сопровождал Ризван. Договорились на удобное для нас время, за что большое спасибоВсе прошло отлично, нас сопровождал Ризван. Договорились на удобное для нас время, за что большое спасибоВсе прошло отлично, нас сопровождал Ризван. Договорились на удобное для нас время, за что большое спасибоВсе прошло отлично, нас сопровождал Ризван. Договорились на удобное для нас время, за что большое спасибоВсе прошло отлично, нас сопровождал Ризван. Договорились на удобное для нас время, за что большое спасибо
  • А
    Айрат
    10 мая 2024
    Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
    Сегодня ездили на экскурсию, рекомендую посещение данной экскурсии, все удобно забрали из отеля, рассказали об истории города, об исторических местах,
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    останавливались на фотосессии. Обедали очень вкусно, водопады не передать словами какая красота, само ущелье завораживает дух. Весь маршрут проложен по живописным местам Чеченской республики. Данна экскурсия must have

    Сегодня ездили на экскурсию, рекомендую посещение данной экскурсии, все удобно забрали из отеля, рассказали об историиСегодня ездили на экскурсию, рекомендую посещение данной экскурсии, все удобно забрали из отеля, рассказали об историиСегодня ездили на экскурсию, рекомендую посещение данной экскурсии, все удобно забрали из отеля, рассказали об историиСегодня ездили на экскурсию, рекомендую посещение данной экскурсии, все удобно забрали из отеля, рассказали об историиСегодня ездили на экскурсию, рекомендую посещение данной экскурсии, все удобно забрали из отеля, рассказали об историиСегодня ездили на экскурсию, рекомендую посещение данной экскурсии, все удобно забрали из отеля, рассказали об истории
  • Г
    Галина
    9 мая 2024
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    Очень понравилось, очень крутая экскурсия. Спасибо большое!
  • D
    Dmitry
    6 мая 2024
    Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
    У нас гидом был Ризван. Потрясающий водитель, аккуратно водил транспорт, отвечал на вопросы, которые ему были заданы, в пределах своих
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    знаний. К сожалению, Ризван оказался не экскурсоводом и после прибытия в очередную локацию, объяснял, куда пройти и ожидал нас в машине. Подойдёт тем, кто уже владеет необходимой информацией или кто способен получить информацию от других экскурсионных групп. Если вам нужно, чтобы всё рассказали и везде сопровождали, то лучше поискать другую экскурсию, либо попросить поменять экскурсовода. Кстати, несмотря на то, что в требованиях к экскурсии для приграничной зоны были гражданские паспорта и свидетельства о рождении для детей, мы вместо этого использовали загранники и у пограничников вопросов не возникло.

    У нас гидом был Ризван. Потрясающий водитель, аккуратно водил транспорт, отвечал на вопросы, которые ему былиУ нас гидом был Ризван. Потрясающий водитель, аккуратно водил транспорт, отвечал на вопросы, которые ему былиУ нас гидом был Ризван. Потрясающий водитель, аккуратно водил транспорт, отвечал на вопросы, которые ему былиУ нас гидом был Ризван. Потрясающий водитель, аккуратно водил транспорт, отвечал на вопросы, которые ему былиУ нас гидом был Ризван. Потрясающий водитель, аккуратно водил транспорт, отвечал на вопросы, которые ему былиУ нас гидом был Ризван. Потрясающий водитель, аккуратно водил транспорт, отвечал на вопросы, которые ему были
  • В
    Владимир
    5 мая 2024
    Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
    Большое спасибо Магомеду, за то что влюбил нас в горную Чечню. Потрясающе красивые места! Неторопливый разговор, умный собеседник, ровная дорога
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    - что может быть лучше:) Магомед не подгоняет, не торопит, мы с удовольствием провели пару часов на Цой-Педе (хотя обычно это занимает минут 40), поели вкусный жижиг-галнаш, поговорили о чеченских обычаях, истории, о жизни. Не стесняйтесь задавать вопросы, Магомед с удовольствием поделится с вами тем, что знает!

  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
    Отличная, интересная экскурсия! Потрясающая природа, виды! Наш гид Умар- интересный экскурсовод, отличный водитель. Всё очень понравилось!
  • О
    Олег
    23 апреля 2024
    Аргунское ущелье и Шаройские башни за 1 день
    Очень хороший гид. Эрудированный, интересно рассказывал, образованный. Очень аккуратно водит машину, внимательный, на все вопросы даёт исчерпывающие ответы. Всём рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Нихалоевские водопады»

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  3. Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
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  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
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