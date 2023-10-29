Нас ждет поездка в горные районы Чечни, где мы посетим живописное Аргунское ущелье, окунемся в историю на территории средневекового башенного комплекса Пхакоч, а после сможем отдохнуть на всесезонном горнолыжном курорте Ведучи. Природные красоты республики ждут вас!
Ближайшие даты:
29
окт
окт
30
окт
окт
31
окт
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ноя
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даты
Что вас ожидает:
- Аргунское ущелье
- Ушкалойские башни
- Нихалойские водопады
- Башенный комплекс Пхакоч
- Горнолыжный курорт Ведучи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетКавказом можно любоваться бесконечно! Мы предлагаем посетить одно из самых прекрасных и живописных мест, полюбоваться горными пейзажами Чеченской Республики и прикоснуться к ее древней истории.
Мы посетим Аргунское ущелье, расположенное в самом сердце Чечни, и остановимся у Чанты-Аргунского источника. Полюбуемся Нихалойскими водопадами и осмотрим средневековый башенный комплекс Пхакоч. А еще обязательно попадем на всесезонный горнолыжный курорт Ведучи, раскинувшийся на склонах хребта Денедук. Гарантируем море эмоций и отличные фото!
Каждый день в 8-00, 9-00,10-00, 11-00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты (200-300 рублей)
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберем из отеляЗавершение: Привезем в отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 8-00, 9-00,10-00, 11-00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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