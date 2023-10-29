Что вас ждетКавказом можно любоваться бесконечно! Мы предлагаем посетить одно из самых прекрасных и живописных мест, полюбоваться горными пейзажами Чеченской Республики и прикоснуться к ее древней истории.

Мы посетим Аргунское ущелье, расположенное в самом сердце Чечни, и остановимся у Чанты-Аргунского источника. Полюбуемся Нихалойскими водопадами и осмотрим средневековый башенный комплекс Пхакоч. А еще обязательно попадем на всесезонный горнолыжный курорт Ведучи, раскинувшийся на склонах хребта Денедук. Гарантируем море эмоций и отличные фото!