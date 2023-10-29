Аргунское ущелье, Пхакоч и курорт Ведучи

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Нас ждет поездка в горные районы Чечни, где мы посетим живописное Аргунское ущелье, окунемся в историю на территории средневекового башенного комплекса Пхакоч, а после сможем отдохнуть на всесезонном горнолыжном курорте Ведучи. Природные красоты республики ждут вас!
Аргунское ущелье, Пхакоч и курорт Ведучи
Аргунское ущелье, Пхакоч и курорт Ведучи
Аргунское ущелье, Пхакоч и курорт Ведучи
Аргунское ущелье, Пхакоч и курорт Ведучи
Аргунское ущелье, Пхакоч и курорт Ведучи
Аргунское ущелье, Пхакоч и курорт Ведучи
Аргунское ущелье, Пхакоч и курорт Ведучи
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
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4
ноя
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Что вас ожидает:

  • Аргунское ущелье
  • Ушкалойские башни
  • Нихалойские водопады
  • Башенный комплекс Пхакоч
  • Горнолыжный курорт Ведучи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетКавказом можно любоваться бесконечно! Мы предлагаем посетить одно из самых прекрасных и живописных мест, полюбоваться горными пейзажами Чеченской Республики и прикоснуться к ее древней истории.
Мы посетим Аргунское ущелье, расположенное в самом сердце Чечни, и остановимся у Чанты-Аргунского источника. Полюбуемся Нихалойскими водопадами и осмотрим средневековый башенный комплекс Пхакоч. А еще обязательно попадем на всесезонный горнолыжный курорт Ведучи, раскинувшийся на склонах хребта Денедук. Гарантируем море эмоций и отличные фото!

Каждый день в 8-00, 9-00,10-00, 11-00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты (200-300 рублей)
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем из отеля
Завершение: Привезем в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8-00, 9-00,10-00, 11-00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
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